Netanyahu epochos pabaiga – ar nauja Izraelio valdžios krizė vos už kampo?

Nauja Vyriausybė, naujas ministras pirmininkas: po 12 metų Izraelis brėžia Benjamino Netanyahu epochos pabaigos ribą. Naujoji koalicija buvo patvirtinta menka balsų persvara, tačiau ar ilgai ji išsilaikys, svarsto „Deutsche Welle“ (DW).

Sekmadienio vakare surengtoje ypatingoje Izraelio parlamento sesijoje minimalia balsų persvara buvo patvirtinta naujoji šalies koalicinė Vyriausybė – 60 Kneseto narių balsavo už naująją Vyriausybę, 59 įstatymų leidėjai pasisakė prieš ir vienas susilaikė.

Po ketverių rinkimų ir netikrumo metų Izraelis turi naują Vyriausybę, kurią sudaro galimai trapi aštuonių partijų koalicija. Prie valstybės vairo kaip naujasis ministras pirmininkas stojo ultranacionalistas, mažosios „Yamina“ partijos lyderis Naftali Bennettas (49 m.), užbaigęs ilgiausiai – net 12 metų – trukusią B. Netanyahu kadenciją.

Naująją koaliciją sudaro buvę B. Netanyahu sąjungininkai iš griežtos politikos šalininkų dešiniojo sparno, centro partijų nariai, romioji kairiųjų partija ir pirmą kartą į koaliciją pakviesta maža arabų partija, atstovaujanti tam tikram Izraelio arabų ar Palestinos gyventojų segmentui. Aštuonioms partijoms suformavus koaliciją, vos vienas nesutarimas tarp skirtingų frakcijų gali sukelti rimtą grėsmę Vyriausybės stabilumui.

Naftali Bennettas / AP nuotr.

„Jų požiūris į užsienio politiką ir saugumą, į ekonomiką, religiją ir valstybę labai skiriasi, – sako Izraelio demokratijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Gideonas Rahatas. – Vienintelis dalykas, kuris gali juos suvienyti – tie 90 procentų klausimų, kuriuos vyriausybės sprendžia, neatsižvelgdamos į ideologinius skirtumus – kasdienė politika.“

Trapi koalicija

Penktadienį koalicijos susitarimą pasirašė aštuonios partijos, įskaitant centro partiją „Yesh Atid“, kurios lyderiui Yairui Lapidui Izraelio prezidentas buvo pavedęs suformuoti koaliciją.

„Izraelio visuomenė nusipelno veiksnios ir atsakingos Vyriausybės, kurios svarbiausiu prioritetu būtų šalies gerovė. Šiuo tikslu ir buvo suformuota ši vienybės Vyriausybė“, – penktadienį bendrame pareiškime su N. Bennettu sakė Y. Lapidas.

Norėdamas užsitikrinti gyvybiškai svarbią „Yamina“ paramą, Y. Lapidas pasiūlė planą dalintis premjero pareigomis su N. Bennetu, kurio partija palaiko nausėdijų plėtrą ir pasisako prieš Palestinos valstybę. Per pirmuosius dvejus šios Vyriausybės metus Y. Lapidas eis užsienio reikalų ministro ir pakaitinio ministro pirmininko pareigas. 2023 m. rugpjūtį N. Bennettas perleis Y. Lapidui ministro pirmininko postą likusiems dvejiems metams. Žinoma, jei ši Vyriausybė išsilaikys visą kadenciją – šiuo klausimu analitikai nesutaria.

Yairas Lapidas / AP nuotr.

„N. Bennettui ir Y. Lapidui teks paplušėti, kad jų Vyriausybė išvengtų nuklydimų, – sakė dienraščio „Yedioth Ahronoth“ žurnalistas Nahumas Barnea. – Kai Vyriausybė turi tik 61 Kneseto narį, ji stipri tiek, kiek stipri jos silpniausia grandis. Vakar ji neįstengė įtikinti 61-ojo Kneseto nario balsuoti už ją. Šiai Vyriausybei nebus lengva priimti sprendimus.“

„Šis rytas yra naujos dienos aušra. Tai sunkaus, kartais sizifiško darbo, siekiant atstatyti griuvėsius, rytas, – laikraštyje „Maariv“ rašė Benas Caspitas. – B. Netanyahu ir „karaliaus Bibi“ politiką įveikė ne kairieji ar dešinieji, bet sveikas protas ar bent jau sveiko proto ilgesys. Daugelio izraeliečių noras gyventi ramiai, be nuolatinių kurstymų, be neapykantos ir – svarbiausia – be nesibaigiančio melo, kuris ir yra pagrindinis B. Netanyahu palikimas.“

Kokia yra koalicijos sutartis?

Iš bendro plano matyti, kad Vyriausybė, šalia valstybės biudžeto patvirtinimo ir naujos infrastruktūros vystymo, kaip antai naujų ligoninių ir oro uosto statybų, daugiausia dėmesio skirs socialiniams ir ekonominiams klausimams. Susitarimu taip pat įsipareigojama priimti teisės aktus, kuriais laikas premjero poste būtų apribotas iki dviejų kadencijų arba 8 metų. Tai užkirstų kelią bet kokiems B. Netanyahu planams dar kartą kandidatuoti į šias pareigas.

Naftali Bennettas / AP nuotr.

Labiau ginčytinais vidaus politikos klausimais, pavyzdžiui, susijusiais su valstybe ir religija, koalicijos susitarimas išlaiko status quo. Tačiau tikimasi tam tikrų reformų tokiose srityse kaip, pavyzdžiui, košerinio maisto produktų sertifikavimo diversifikacija. Keletas pasiūlymų jau sulaukė ultraortodoksinių partijų lyderių, kurie, kaip ilgamečiai B. Netanyahu sąjungininkai, dabar pirmą kartą per pastaruosius metus atsidūrė opozicijoje, kritikos.

Paliaubos su „Hamas“ gali tapti išbandymu koalicijai

Kalbėdamas apie Izraelio ir Palestinos konfliktą ar Iraną, naujasis ministras pirmininkas nevyniojo žodžių į vatą, nors šie klausimai ir nebuvo koalicijos susitarimo dėmesio centre. Griežtos rankos politikos šalininkas N. Bennettas Knesetui sakė, kad Izraelis turėtų „užtikrinti savo nacionalinius interesus C zonoje“, kuri sudaro 60 proc. okupuoto Vakarų Kranto. Jis taip pat perspėjo „Hamas“ laikytis paliaubų Gazoje, nes jei „Hamas“ vėl griebsis smurto prieš izraeliečius, jie atsimuš į plieninę sieną“.

„Hamas“ rėmėjai / AP nuotr.

Neseniai vykęs 11 dienų karas tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos ruože baigėsi neapibrėžtomis paliaubomis, pasirašius „tylos už tylą“ susitarimą, kuriuo abi pusės įsipareigojo neleisti vieni į kitus raketų. Staiga nutrūkusios paliaubos gali tapti pirmuoju išbandymu naujajai Vyriausybei, rašo DW.

Kalbėdamas apie Irano branduolinį susitarimą, dėl kurio šiuo metu deramasi Vienoje, N. Bennettas teigė, kad Izraelis neleis Iranui apsirūpinti branduoliniais ginklais. „Izraelis nėra susitarimo šalis ir išlaikys visišką veiksmų laisvę“, – sekmadienį sakė jis.

Izraelis pasirengęs permainoms

Žiniasklaida ir visuomenė neslepia lūkesčių, kad naujoji Vyriausybė pagaliau užbaigs 2,5 metų trukusius politinius neramumus. „Tiesą sakant, niekada negalvojau, kad būsiu toks laimingas, Naftali Bennettui tapus Izraelio ministru pirmininku, – sakė judriame Jeruzalės turguje sutiktas, kaip pats teigė, kairiosios pakraipos partijų šalininkas Adi Redmanas. – Aš tikrai jaučiu, kad jis atstovaus daugeliui šiuo metu Izraelyje vyraujančių nuotaikų.“

Dar viena praeivė, Gal Nir, taip pat teigė nepriskirianti savęs „N. Bennetto aistruolių komandai“, tačiau sakė, kad B. Netanyahu laikas trauktis. „Aš nesiruošiu demonstruoti savo piktdžiugos, tačiau manau, kad jis padarė pakankamai. Jis padarė nuostabių dalykų. Nėra taip, kad negerbčiau to, ką jis nuveikė, tiesiog manau, kad atėjo laikas kažkam kitam perimti vadovavimą“, – sakė ji.

Dešiniųjų rinkėjų nuomonės dėl naujosios Vyriausybės išsiskyrė. „Manau, kad turime suteikti jai šansą. Aš pats balsavau už dešinės pakraipos politikus, todėl esu šiek tiek skeptiškas. Tačiau tai yra labai įdomi galimybė, nes iš tiesų turime įvairių partijų derinį“, – sakė kitas turgaus prekeivis Doronas Benas Avrahamas.

B. Netanyahu, kuris yra teisiamas dėl kelių jo paties nepripažįstamų kaltinimų korupcija, ketina likti partijos „Likud“, išliekančios didžiausia Kneseto frakcija, ir opozicijos lyderiu. Kol kas neaišku, ar jam galiausiai bus panaikinta parlamento nario neliečiamybė.

„Izraelis be B. Netanyahu mažai kuo skirsis, – sako politologas G. Rahatas. – Tačiau gali būti mažiau triukšmo, mažiau populizmo, mažiau išpuolių prieš teismus, žiniasklaidą, prieš tuos, kurie nesutinka su B. Netanyahu. Taigi galbūt politika bus šiek tiek ramesnė“.

Tačiau opozicija viską atidžiai stebės ir pasinaudos proga užaštrinti bet kokius prieštaringus klausimus. Savo kovingoje kalboje sekmadienį Knesete B. Netanyahu jau pažadėjo grįžti greičiau nei tikimasi.