Burkina Fase užpuolikų aukomis tapo apie 100 žmonių

Apie 100 žmonių buvo nužudyta, ginkluotiems vyrams užpuolus Solhano kaimą Burkina Faso šiaurės rytuose. Tai šeštadienį pranešė „Reuters“, remdamasi šios Afrikos šalies valdžios atstovais.

Pasak Burkina Faso pareigūnų, tai žiauriausias išpuolis šalyje pastaraisiais metais. Savo pareiškime valdžia apibūdino užpuolikus kaip teroristus. Burkina Fase paskelbtas trijų dienų gedulas.

Anksčiau naujienų agentūra AFP pranešė, kad Tadarjato kaime Burkina Faso šiaurėje naktį į šeštadienį užpuolikai nužudė mažiausiai 14 žmonių.

Burkina Fasas per trejus pastaruosius metus virto Vakarų Afrikos islamistinių grupuočių teroristinio aktyvumo epicentru. Šalyje veikia dvi didelės tarptautinės teroristinės grupuotės – „Islamo valstybė Didžiojoje Sacharoje“ (Islamic State in the Greater Sahara, ISGS), kuri yra „Islamo valstybės“ (IS) struktūra, ir „Ansar ul-Islam“. Per šį laiką teroristai nužudė daugiau kaip 1 tūkst. civilių, dėl smurto daugiau kaip 1,5 mln. žmonių turėjo palikti savo namus ir tapo pabėgėliais.