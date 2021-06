„Kovoti buvo palikti vienui vieni“ – karas Kalnų Karabache išryškino Armėnijos draugų trūkumą

Dar šį mėnesį Armėnija turi surengti skubius parlamento rinkimus, kuriuose pagrindinis klausimas bus užsienio politika, ypač atsižvelgiant į praėjusių metų kare su Azerbaidžanu išryškėjusį tikrų sąjungininkų trūkumą.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Emerging Europe“ originalus kūrinys.

Praėjusį lapkritį Rusijos inicijuotomis paliaubomis pasibaigusio paskutinio Armėnijos ir Azerbaidžano susirėmimo dėl ginčytino Kalnų Karabacho regiono metu Azerbaidžanas galėjo kliautis dviejų pakankamai įtakingų valstybių – Turkijos ir Izraelio – parama.

Pastarojo santykiai su Azerbaidžanu iš esmės apsiriboja karine sritimi – Azerbaidžanas naudoja Izraelio gamybos aukštųjų technologijų įrangą, įskaitant ir susinaikinančias bepilotes skraidykles. Karo įkarštyje protestuodama prieš tokį bendradarbiavimą Armėnija atšaukė savo ambasadorių Tel Avive.

Turkija ir Azerbaidžanas palaiko dar geresnius santykius. Abi valstybes sieja tokie glaudūs kultūriniai, kalbiniai ir etniniai ryšiai, kad yra manančių, jog jose gyvena viena ir ta pati tauta. Kare veiksmingai buvo panaudota dešimtys pažangių turkų gamybos bepiločių orlaivių, o Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas garantavo besąlyginę diplomatinę paramą Azerbaidžano vykdomam puolimui.

Armėnija, Jerevanas / AP nuotr.

Be to, nuolat pasigirsdavo pranešimų, kad Sirijoje kovoję Turkijos nereguliariosios kariuomenės daliniai buvo permesti į Azerbaidžaną, siekiant sustiprinti azerų pajėgas Kalnų Karabache.

Armėnija vienui viena

Tuo tarpu, Armėnija, priešingai, šešių savaičių konflikto metu galėjo kliautis tik savo jėgomis. Rusija stovėjo nuošalyje iki pat pabaigos, kai tarpininkaudama paliauboms pasiekė, kad regione būtų dislokuoti jos taikdariai. Vakarų vyriausybių atstovai išreiškė susirūpinimą humanitarinėmis konflikto pasekmėmis, tačiau iš esmės nepasmerkė Azerbaidžano vykdomo puolimo.

Nuo tada, kai Armėnija paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, Rusija buvo pagrindinė jos sąjungininkė. Armėnija yra dviejų Rusijos vadovaujamų tarpvyriausybinių iniciatyvų – Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) ir Eurazijos ekonominės sąjungos (EAS) – narė. Tokiu būdu Armėnija neginčytinai yra pagrindinė Rusijos partnerė Kaukaze ir vienintelė reali sąjungininkė regione.

Kad ir kaip ten būtų, Rusija iki šiol vaizdavo esanti patikima partnerė bet kuriai valstybei ar vyriausybei, jei tik jos demonstruoja palankumą Maskvos interesams.

Kalnų Karabacho konfliktas / AP nuotr.

Reikšminga karinė pagalba Basharo al Assado režimui Sirijoje ir visapusė diplomatinė parama tarptautiniu mastu izoliuotoms valstybėms, tokioms kaip Venesuela ar Baltarusija, aiškiai rodo Kremliaus politikos kryptį.

Kodėl tuomet Rusija iš esmės nieko nedarė, kad apgintų Armėniją paskutinio susirėmimo dėl Kalnų Karabacho metu?

Kai 2020 m. rugsėjį prasidėjo kovos, buvo tikimasi, kad Armėnija pasitelks saugumo garantijas, kurias suteikia KSSO chartija, ir užsitikrins valstybių sąjungininkių paramą. Tačiau Rusijos pozicija buvo aiški nuo pat karo veiksmų pradžios – kadangi Kalnų Karabachas yra tarptautiniu mastu pripažintos Azerbaidžano teritorijos dalis, kolektyvinės KSSO gynybos statutas nėra taikomas.

Rusija nepajudinama

Kai kurie komentatoriai, kaip antai Nicu Popescu iš Europos užsienio santykių tarybos, mano, kad pagrindinė tokio neveikimo priežastis yra tai, kad Rusijai atsibodo Armėnijos nepalenkiamumas derybose dėl Kalnų Karabacho.

Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pasiekta pradinė Armėnijos pergalė, kai ji perėmė Kalnų Karabacho ir septynių aplinkinių rajonų kontrolę, pakurstė Jerevano pranašumo jausmą, todėl šalies vadovybė nebuvo linkusi nuolaidžiauti ir derėtis. Armėnijos Vyriausybė neketino laikytis 2009 m. Madrido principų ir, Maskvos supratimu, elgėsi nepagrįstai, todėl Kremlius nenorėjo toliau teikti jai priedangos.

Šis klausimas dar labiau išryškėjo po 2018 m. įvykusios Armėnijos aksominės revoliucijos, atvedusios į valdžią Nikolą Pašinianą. Skirtingai nuo savo pirmtakų, N. Pašinianas užsienio politikoje laikėsi kelių vektorių požiūrio, demonstruodamas Vakarų vyriausybėms savo tvirtą atsidavimą demokratiniams principams ir liberaliai ekonomikai, o tai labai nepatiko Rusijai. Kai kurių stebėtojų manymu, dėl šios priežasties konflikto metu Rusija sąmoningai atsitraukė ir nesuteikė didesnės paramos, tarsi norėdama parodyti, kaip nubaudžiami tie, kas flirtuoja su jos konkurentais.

Nikolo Pašiniano palaikymo protestai Jerevane / AP nuotr.

Tai rodo, kad Rusija Armėnijai – geriausiu atveju – yra nepatikima sąjungininkė. Tačiau ji išlieka vienintelė šalis, galinti ir suinteresuota imtis esminių veiksmų Armėnijai apginti. Taigi Jerevanas, taip sakant, yra „įstrigęs“ Maskvos orbitoje, juolab kad sunku įsivaizduoti kokią nors kitą šalį, kuri turėtų pakankamai politinės valios remti Armėniją tokiu pačiu mastu, kokiu tai gali padaryti Rusija.

Nors Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas nuosekliai darė pareiškimus, kuriuose smerkė Azerbaidžano puolimą Kalnų Karabache ir naudojimąsi Sirijoje kovojusios Turkijos nereguliariosios kariuomenės paslaugomis, suteikti kokios nors konkrečios paramos Armėnijai Prancūzija taip ir nesugebėjo. Tačiau kai gegužę, po azerų įsiveržimo į Armėnijos žemę, tarp Armėnijos ir Azerbaidžano vėl ėmė skraidyti žiežirbos, E. Macronas, kalbėdamas telefonu su N. Pašinianiu, sakė esąs pasirengęs suteikti karinę pagalbą (kai bus gautas JT pritarimas).

Prancūzija turi tam tikrų nesutarimų su Turkija, pagrindine Azerbaidžano sąjungininke. Abi remia priešingas puses Libijos pilietiniame kare, be to Prancūzija palaiko Graikiją jūriniuose ginčuose su Turkija. Tačiau Prancūzijai sutelkus dėmesį į Turkiją, Armėnija ir Azerbaidžanas atsitraukia į antrą planą, o Armėnija yra tiesiog per toli nuo pagrindinių Prancūzijos užsienio politikos interesų, kad galėtų tikėtis reikšmingos paramos.

Iranas

Tokiu būdu Iranas tampa potencialiu Armėnijos sąjungininku. Armėnijos sienos su Turkija ir Azerbaidžanu jau seniai uždarytos, o Armėnijos santykiai su Sakartvelu abipusiai įtarūs. Tokiu būdu siena su Iranu lieka vieninteliu Armėnijos langu į likusį pasaulį, tuo labiau, kad stebima vis glaudesnė netikėta abiejų šalių partnerystė. Vis stiprėjanti Turkija yra viena iš pagrindinių Irano konkurenčių – abi šalys palaiko priešingas puses Sirijos konflikte.

Turkijos parama sunitų islamistų grupuotėms Artimuosiuose Rytuose (įskaitant tariamai į Kalnų Karabachą permestus nereguliariosios kariuomenės dalinius) kelia grėsmę šiitų daugumai Irane. Be to, Iranas taip pat susiduria su nuolatine azerų mažumos separatizmo grėsme. Irane gyvena daugiau etninių azerų nei Azerbaidžane, o pastaruoju metu išpopuliarėjusi Turkijos remiama protiurkiška ideologija pakurstė separatistines nuotaikas tarp Irano azerų.

Iranas / AP nuotr.

Tačiau karo metu Iranas, kaip ir Rusija, laikėsi neutraliai. Reikšdami susirūpinimą dėl Azerbaidžano kariuomenės gretose kovojančių „teroristų“, Irano pareigūnai visgi nepasmerkė Azerbaidžano, tiesiog akcentuodami būtinybę sėsti prie derybų stalo. Po karo Irano užsienio reikalų ministras Mohammedas Javadas Zarifas apsilankė ir Baku, ir Jerevane – tai akivaizdus Islamo Respublikos neutraliteto požymis.

Praėjusių metų karas Kalnų Karabache žiauriausiu būdu atskleidė Armėnijos izoliaciją pasaulyje. Šalis yra per maža ir pernelyg ekonomiškai nereikšminga, kad galingosios pasaulio valstybės skirtų išteklių jai apginti. Tai, kad Armėnijos argumentai dėl Kalnų Karabacho priklausomybės prieštarauja pripažintiems tarptautinės teisės principams, dar labiau silpnina Jerevano tarptautinę padėtį.

Karas taip pat parodė, kad Armėnija negali sau leisti atstumti Rusijos. Kai kurie artėjančiuose Armėnijos rinkimuose dalyvaujantys kandidatai atvirai pasisako už glaudesnę integraciją su Rusija – tai rodo, kad ši mintis šalyje tampa vis priimtinesnė.

Panašu, kad kitas iššūkis Armėnijai bus stiprinti aljansus su regioninėmis galiomis, kurios galėtų garantuoti jos saugumą, per daug nepakenkiant suverenitetui – šio mėnesio rinkimai parodys, kokiu keliu pasuks šis procesas.