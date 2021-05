Pratasevičiaus tėvas LRT apie pagrobtą sūnų: ten gali būti naudojami kankinimo metodai, galbūt net cheminis ginklas

Minske sulaikytą žurnalistą Ramaną Pratasevičių aplankė advokatė. Pasak jos, jis sveikas, tačiau daugiau detalių nepateikė, nes tai uždraudė padaryti Baltarusijos pareigūnai. Išskirtiniame interviu LRT TELEVIZIJAI R. Pratasevičiaus tėvai Natalija ir Dzmitrijus teigė nerimaujantys dėl jo sveikatos ir prašo nepriklausomų gydytojų apžiūros. Pasak tėvo, jeigu sūnus KGB izoliatoriuje, ten gali būti taikomi žiaurūs kankinimo metodai.

– Labas vakaras.

Dz. Pratasevičius: Sveiki.

– Advokatė vakar susitiko su Ramanu. Ar jūs su ja kalbėjotės?

Dz. Pratasevičius: Taip, vakar bendravome su advokate. Informaciją, kad advokatė su juo susitiko, gavome vėlai vakare. Ji pasakė, kad susitiko su Ramanu ir jis nepateikė jokių skundų dėl sveikatos.

– Ir viskas? Daugiau jokios informacijos?

Dz. Pratasevičius: Deja, daugiau neturime jokios informacijos. Advokatė pasirašė, kad neatskleis informacijos. Ji neturi teisės pasakyti, kur jis šiuo metu yra ir kokia jo būklė. Viskas, ką žinome, – kad jis jaučiasi gerai, dėl sveikatos nesiskundžia.

N. Pratasevič: Tai žinome iš advokatės. Ramanas prašė perduoti tėvams: „Man viskas gerai, laikausi.“ Žinau, kad mano vaikas labai stiprus, drąsus, tad jeigu jam taip liepė sakyti, jis ir nesiskųs. Tačiau mes, tėvai, spręsdami iš anksčiau paviešinto vaizdo įrašo, visgi rimtai nuogąstaujame dėl jo sveikatos ir reikalaujame, kad būtų atlikta nepriklausomų gydytojų medicininė apžiūra.

– Kas šiuo metu vyksta su Jūsų sūnumi kalėjime, kaip Jums atrodo?

Dz. Pratasevičius: Sunku nuspėti. Turime labai nedaug informacijos. Svarbu, kad pagaliau, praėjus keturioms dienoms po jo pagrobimo, galiausiai sužinojome, kad jis bent jau gyvas. Apie sveikatos būklę kalbėti negalime, ir advokatė negali, nes ji nėra gydytoja. Nėra galimybės objektyviai įvertinti sūnaus būklės, nors numanome, kad jis galėjo kalbėti veikiamas šantažo ar grasinimų, nes yra įkaitas. O kokių priemonių gali griebtis jėgos struktūra, spėlioti galima ilgai.

– Kada pastarąjį kartą matėte Ramaną ar su juo kalbėjotės?

N. Pratasevič: Gegužės 22 dieną. Gegužės 23 dieną jis jau nebekontaktavo, Ramanui parašiau: „Kur esi? Kas?“ Kalbėjomės, kad gegužės 23 dieną jis ruošiasi skristi iš Atėnų į Vilnių, tačiau nežinojome reiso numerio ir kada lėktuvas išskrenda. Tik socialiniuose tinkluose pamatėme naujieną, neva lėktuvas užminuotas. Ir, be abejo, atsirado įtarimų, kad greičiausiai šiuo reisu skrenda mūsų sūnus kartu su Sofija.

– Jūs pažįstate Sofiją?

N. Pratasevič: Apie ją žinome tiek, kiek pasakojo Ramanas, bet nesame susitikę, nesame pažįstami. Tik iš sūnaus žinojome, kad jis su mergina.

Sofija Sapega / Stop kadras

– Kai kalbėjotės su sūnumi, ar jis jautėsi saugus?

N. Pratasevič: Ne, jis nereiškė jokio susirūpinimo ir mes vėlgi iš „Telegram“ sužinojome. Matyt, jis bandė greičiau perduoti informaciją savo leidiniui apie tai, kad jį Atėnų oro uoste seka kažkoks įtartinas žmogus. O kai kasdien susirašinėjome su juo iki gegužės 22 dienos, jis jokio susirūpinimo neišsakė. Jis buvo Europos Sąjungos šalyje, todėl susirūpinimo neišsakė.

Dz. Pratasevičius: Manome, kad jis jautėsi saugus. Jis negalėjo įtarti, kad skrisdamas europietiškos bendrovės lėktuvu iš vienos Europos šalies į kitą bus pagrobtas tokiu niekšišku teroristiniu būdu. Juk jis iš Vilniaus į Atėnus skrido tuo pačiu maršrutu, kaip ir anksčiau, kai skrido atostogauti. Manome, kad jis pradėjo nerimauti tik supratęs, kad lėktuvą apsuka Minsko link, o iki tol jis jautėsi saugus.

Ramanas Pratasevičius / Vida Press nuotr.

– Kaip jums atrodo, kas kaltas dėl jūsų sūnaus pagrobimo? Tai Aliaksandro Lukašenkos asmeninė atsakomybė?

N. Pratasevič: Kiek žinome iš žiniasklaidos, tai padaryta asmeniškai A. Lukašenkai įsakius pakelti naikintuvą, kad priverstinai būtų nutupdytas lėktuvas, kuriuo skrido mūsų sūnus.

– Tarptautinė bendruomenė šiuo metu spaudžia A. Lukašenkos režimą. Kaip manote, šių instrumentų pakanka ar reikia kitų?

Dz. Pratasevičius: Mums sunku geopolitiniu lygiu spręsti dėl įtakos mechanizmo instrumentų, tačiau matome, kad Europos Sąjunga vienareikšmiškai vertina tai, kas vyksta. Labai daug neabejingų, mus užjaučiančių žmonių skambina, siunčia pranešimus su paramos žodžiais. Be abejo, esame labai dėkingi už šią paramą. Pirmiausia matyti, kad atsirado bendras šalių vyriausybių ir prezidentų supratimas, kad reikia stiprinti spaudimą Baltarusijai sankcijomis. Negalima taikstytis, kai šalia tavęs gyvena kaimynas, keliantis teroristinę grėsmę. Ir tai 21 amžius, Europos vidurys! Todėl manau, kad kitų šalių vadovai – tai dabar matome iš tarptautinės reakcijos – visgi sustiprins ekonominį, politinį, informacinį spaudimą A. Lukašenkai ir jo režimui. Kitaip šito vadinti negaliu.

Ir viliamės, kad pagaliau apdairumas grįš į Baltarusijos valdžią kaip žmogiškoji savybė. Sankcijos gali tapti spaudimu režimui, kad mūsų šalyje būtų baigta visa ši netvarka.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

N. Pratasevič: Aš kaip mama prašau paskubinti mūsų sūnaus ir Sofijos Sapegos, ir visų politinių kalinių gelbėjimo priemones, nes šių žmonių laikymo sąlygos baisios. Žmonių sveikatai daroma milžiniška žala, todėl prašome visų, kas gali, nedelsiant jiems padėti. Žmonės žūsta, yra sužeidžiami. Prašau visų, kas gali: padėkite, išgirskite mus.

– Vakar kalbėjomės su Sofijos mama, ji sakė, kad jos gyvenimas pasidalijo į dvi dalis – iki sekmadienio ir po jo. Kaip jaučiatės jūs?

N. Pratasevič: Jaučiamės siaubingai. Kaip galima jaustis, kai tavo vaikas laikomas beprotiškomis, nenormaliomis sąlygomis, kai jis kaltinamas kažkokiais baisiais dalykais, kai žiniasklaida rašo, kad dabar jam gali būti pateikti tokie kaltinimai, jog grėstų net mirties bausmė? Kaip galime jaustis? Mano gyvenimas tiesiog sugriuvo.

Dz. Pratasevičius: Iki šiol negalime grįžti į realybę. Jausmas – lyg mus pradėjo filmuoti kažkokiame filme. Nes neįmanoma, žiūrint logiškai, paaiškinti to, kas nutiko. Mums atrodo, kad tai vyksta ne su mumis, lyg tai būtų koks baisus sapnas. Manau, visi tėvai puikiai supranta tą jausmą, su kuriuo gyvename jau penktą dieną. Nors advokatė su juo susitiko, vis tiek įtariame, kad jį privertė kalbėti.

N. Pratasevič: Juolab kad puikiai matote, jog ir mergina yra kalėjime.

Dz. Pratasevičius: Jį gali šantažuoti, gąsdinti, kad sakytų, jog jam viskas gerai. Bet mes kaip tėvai suprantame, kad jis stiprus vaikinas ir niekada nepripažins, kad jam ką nors labai skauda. Greičiausiai jį privertė. Puikiai suprantame, kad gali būti visai ne taip. Žmogus prigąsdintas įvairiais būdais, yra apribotoje erdvėje. Jeigu jis KGB izoliatoriuje, kaip rašė kai kurios žiniasklaidos priemonės, tai dar baisiau. Ten gali būti naudojami kankinimo metodai, patyčios, psichologinis, fizinis ir cheminis spaudimas. Kai kurie ekspertai sako, kad gali būti naudojamas net cheminis ginklas. Sumušti ir išsiųsti į psichiatrijos kliniką – jiems tai lengva. Todėl iki šiol... (Dingo ryšys.)

Ramano Pratasevičiaus motina Natalija / AP nuotr.

– Šiuo metu gyvenate Varšuvoje. Ar jaučiatės saugūs?

Dz. Pratasevičius: Jaustis visiškai saugiam neįmanoma niekur, tačiau iš visų pusių jaučiame palaikymą būdami Europos Sąjungos teritorijoje. Manau, tai vienas didžiausių Europos Sąjungos šalių pasiekimų, jos susivienijo į tokį didelį tarptautinį darinį ir link to labai ilgai ėjo. Visų pirma saugumas, žodžio laisvė. Būdami Europos Sąjungos teritorijoje, be abejo, jaučiamės apsaugoti nuo Baltarusijos valdžios veiksmų. Tačiau iki galo negali būti tikras, nes net Romos kolega Sciapanas Pucila per spaudos konferenciją sakė, kad gavo daug grasinimų, tiesa, iš anoniminių šaltinių. Tai gali būti ir tiesiog gąsdinimai, ir realūs grasinimai. O išrūšiuoti jų neįmanoma. Tačiau, patikėkite, dabar nieko nebijome, svarbiausia mūsų užduotis – išgelbėti sūnų.

– Ačiū už atsakymus ir interviu.