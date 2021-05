Vokietija grasina Lukašenkai ES „sankcijų spirale“

Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas pagrasino Baltarusijos diktatoriui Aliaksandrui Lukašenkai rimtomis ES ekonominėmis sankcijomis. Jei A. Lukašenka nenusileis, baudžiamosios priemonės už priverstinį „Ryanair“ lėktuvo nutupdymą atsakingiems asmenims bus tik „didelės ir ilgos sankcijų spiralės pradžia“, įspėjo H. Maasas ketvirtadienį Lisabonoje susitikime su ES kolegomis.

Tikslas tada bus „sankcijoms smogti Baltarusijos ekonomikos struktūrai ir pinigų pervedimams“.

ES viršūnių susitikime pirmadienį dėl „Ryanair“ lėktuvo nutupdymo ir juo skridusio žurnalisto Romano Protasevičiaus sulaikymo sutarta uždaryti Europos oro erdvę lėktuvams iš Baltarusijos ir uždrausti jiems leistis ES oro uostuose. Be to, ES užsienio reikalų ministrai paraginti be baudžiamųjų priemonių atsakingiems asmenims spręsti ir dėl ekonominių sankcijų.

Jis tikisi, kad sankcijos bus įgyvendintos jau „ateinančiomis dienomis“, sakė H. Maasas. Anot jo, yra aišku, kad ES dėl nepriimtinų A. Lukašenkos veiksmų „nepasitenkins mažais sankcijų žingsniais“.

H. Maasas paragino A. Lukašenką paleisti ne tik R. Protasevičių bei kartu sulaikytą jo partnerę, bet ir visus „daugiau kaip 400 politinių kalinių“. „Kol tai nebus padaryta, Europos Sąjunga neatsisakys sankcijų“, – pažymėjo ministras.