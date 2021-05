Tarptautinės teisės ekspertas apie Minsko režimo veiksmus nutupdant lėktuvą: tai – visa puokštė pažeidimų

Europos Sąjungai uždarant oro erdvę Baltarusijos nacionaliniam vežėjui „Belavia“ ir liepą ruošiantis priimti jau penktąjį sankcijų paketą, Baltarusijos opozicija paragino Vašingtoną ir Didįjį septynetą didinti spaudimą Minsko režimui. Tuo tarpu Aliaksandras Lukašenka toliau nebaudžiamas siautėja grūsdamas į kalėjimą opozicijos aktyvistus. Kokios tarptautinės bendruomenės teisinės galimybės – „Dienos temoje“ žurnalistė Rasa Tapinienė kalbina Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorių, tarptautinės teisės ekspertą Justiną Žilinską.

– Iš per šias dvi dienas surinktos informacijos kiek būtų galima įtarti tarptautinės teisės pažeidimų?

– Sakyčiau, mažiausiai du. Pirmiausia – lėktuvo sulaikymas. Antras dalykas, be abejo, yra paties žmogaus, žurnalisto suėmimas ir dabar, kaip jau matome iš pateiktos medžiagos, akivaizdžiai kankinimo požymiai ir visi kiti nusikaltimai, kurie padaryti jį sulaikius.

– Tai, kas įvyko sekmadienį, įvardijama skirtingai. Italija, pavyzdžiui, sako, kad tai valstybės vardu įvykdytas užgrobimas. „Ryanair“ tai pavadino valstybės vardu įvykdytu piratavimu. Mūsų politikai, šalies prezidentas tai vadina terorizmu. Kaip teisė kvalifikuotų tokį įvykį, prie kokio apibrėžimo jis būtų arčiausiai?

– Teisė šį įvykį, matyt, pirmiausia kvalifikuotų kaip veiksmus, sukėlusius pavojų civilinės aviacijos saugumui. Būtent dėl to mūsų prokuratūra pradeda ikiteisminį tyrimą dėl orlaivio užgrobimo, nors pati sąvoka yra gerokai platesnė, jeigu mes pasižiūrėtume į Monrealio konvenciją. Antras dalykas, tai, kas vyksta su pačiu žurnalistu, gali būti ir nusikaltimas žmoniškumui. Jau dabar akivaizdu, kad yra kankinimo požymių. Žodžiu, visa puokštė pažeidimų, kad ir kaip liūdnai tai skambėtų.

Ramanas Pratasevičius / Stop kadras

– Jau užsiminėte, kad Lietuvos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso du straipsnius. Tuo lėktuvu skrido ne tik Lietuvos piliečiai, bet dar bent 12-os Europos Sąjungos valstybių piliečių. Ar tokiu atveju galėtų įsijungti ir tarptautinė baudžiamoji teisė?

– Ne tik baudžiamoji teisė, apskritai tarptautinė bendruomenė jau yra įsijungusi ir tarptautinės institucijos į šitą įvykį griežtai sureagavo. ICAO bus posėdis, matyt, kad bus tyrimas. ICAO yra Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Yra ir kitos valstybės, tarkim, kuriose registruotas lėktuvas, rodos, Lenkija, taip pat Airija, kuriai priklauso lėktuvas, jos visos turi jurisdikciją šio incidento, jeigu jį taip galima pavadinti, tai yra priverstinio nutupdymo atžvilgiu, įskaitant melagingą pranešimą apie sprogmenį ir visa kita. Žodžiu, faktiškai visos valstybės, kurios dalyvauja, turi jurisdikciją ir turi teisę pradėti vienokį ar kitokį tyrimą.

Vilniaus oro uoste laukiama Baltarusijos režimo sulaikyto lėktuvo / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Užsiminėte, kad Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paprašyta atlikti aplinkybių tyrimą, tačiau Baltarusija nėra suinteresuotoji pusė. Ar ją galima priversti, ar nesant kitos pusės tyrimas tiesiog stringa arba sustoja?

– Aišku, strigdyti tyrimą visą laiką galima, tačiau reikia atsižvelgti, kad yra tam tikras Baltarusijos interesas bendradarbiauti su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija. Juolab kai dabar Baltarusijai faktiškai uždaroma oro erdvė. Be to, iš to, kaip šiuo metu Minsko režimas suka uodegą ir bando įrodyti, kaip čia viskas buvo gražu ir švaru, akivaizdu, kad ir jie norės, jog tas tyrimas atitiktų jų interesus, o tokiu atveju vis tiek reikia dalyvauti, teikti informaciją. Kuo mes daugiau turėsime informacijos, net jeigu kai kuri informacija bus melaginga, netiksli ar panašiai, tuo daugiau atsiras nesutapimų ir tuo lengviau bus galima surasti, kas ne taip, analizuoti ir rinkti įrodymus dėl nusikaltimų bei pažeidimų.

– „Hamas“ jau paneigė siuntęs kokius nors laiškus į Minską. Ir pranešimai apie galimus sprogmenis, ir vaizdo įrašai, kaip elgiamasi toje situacijoje, neatitinka standartų, kaip turėtų būti elgiamasi. Vietoje, kurioje randama sprogmenų, žmonės pirmiausia evakuojami, o ne tikrinami šalia lainerio. Ar valstybė turi atsakyti, kalbant tarptautinės teisės atveju, jeigu duoda melagingus parodymus arba falsifikuoja įrodymus?

– Nėra tokios tiesioginės įtvirtintos atsakomybės, kaip turime nacionalinėje teisėje, tai yra atsakomybė už melagingų parodymų davimą. Beje, ji taikoma tiktai liudytojams, netaikoma kaltinamiesiems, bet kadangi pačios valstybės tu nenubausi pagal baudžiamąją teisę, tarptautinė atsakomybė yra šiek tiek kitokio pobūdžio. Nebent į rankas pakliūtų asmenys, kurie organizavo, vykdė šitą operaciją.

Tada būtų šiek tiek kitas klausimas. Na, čia labiau reikia dirbti su informacija ir aiškintis, kas melas, kas – tiesa. Kažkokio nubaudimo, specialaus, atskiro, nelabai sugalvosi, čia vėlgi galima tiktai spausti dėl nebendradarbiavimo – sankcijos, ribojimai ir panašūs dalykai.

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

– Užsiminėte apie galimus organizatorius ir mes jau žinome, kad į Vilnių negrįžo penki keleiviai, du iš jų šiuo metu yra Baltarusijos kalėjimuose, kiti trys – kol kas apie juos nėra daug informacijos. Ar keistųsi situacija teisės požiūriu, jeigu paaiškėtų, kad tie žmonės yra arba agentai, arba provokatoriai?

– Situacija nesikeistų, kadangi jau pirminės prielaidos yra tokios, kad tie žmonės buvo agentai ir provokatoriai. Tai, kad jie pasiliko Minske, arba tai, kad netgi yra žinių, jog jie išskrido žinybiniu lėktuvu į Maskvą, pakankamai aiškiai leidžia daryti prielaidą, kad tai specialiųjų tarnybų organizuotas veiksmas.

Žiniasklaidos, ypač Rusijos ir Baltarusijos, reakcija, būtent formali ir neformali, ypač kai kurių žurnalistų neformali, kad va, šaunuoliai, kaip baltarusiai susitvarkė ir panašiai, aiškiai rodo, kad šitoje situacijoje mes turime valstybės agentus, kurie, aišku, veikdami valstybės įsakymu, tyliu, bet greičiausiai ir tiesioginiu, darė šitas veikas, tai situacija tokia, kad tokius asmenis nutvėrus galima teisti. Visiškai nesvarbu, kad jie yra valstybės pareigūnai, tai nieko nekeičia.

– Ką tarptautinė teisė sako apie naikintuvų pakėlimą ir grasinimą keleiviniam civiliniam laineriui, kuris skrenda su leidimu, tarptautiniu koridoriumi ir atsiliepia į dispečerių šaukinius?

– Sako, kad gali būti tik kraštutinis atvejis arba pati paskutinė priemonė ir jos naudojimas yra visiškai išimtinis. Šiuo atveju naikintuvų pakėlimas, juolab skaičiuojant skrydžio laiką ir kada jie galėjo pakilti, kiek laiko reikia naikintuvui pakelti į orą, vėlgi labai panašu į režisavimą.

Vilniaus oro uoste nusileido Baltarusijos režimo sulaikytas lėktuvas / BNS nuotr.

– Išplatintas vaizdo įrašas, kuriame kalba A. Lukašenkos režimo sulaikytas žurnalistas Ramanas Pratasevičius, yra išgautas jėga, dėl to abejonių nekyla net JAV prezidentui. Ar keistųsi situacija, jeigu Romanui būtų suteiktas politinio pabėgėlio statusas arba galbūt išimties tvarka suteikta Lietuvos ar Lenkijos pilietybė?

– Statusas jo situaciją dabar keistų tik tiek, kiek atsižvelgiant iš mūsų pozicijos, tarkim, galima reikalauti papildomų galimybių su juo susitikti ar panašiai. Bet, aišku, Baltarusija pagal savo visą teisėsaugos tvarką vis tiek nieko nesilaiko, tad tai galbūt būtų gražus, simbolinis gestas. Aišku, suteikiant pilietybę toks asmuo turi išreikšti savo valią, ją priimti. Tai būtų gražu, bet aš nežinau, ar tai ką nors keistų iš esmės. Labiau keistų, jeigu pavyktų užspausti režimą, kad šį jaunuolį paleistų.

– Kartu su Ramanu buvo sulaikyta jo draugė Sofija. Ji yra Europos humanitarinio universiteto studentė ir net ne Baltarusijos, o Rusijos pilietė, ir bent jau iki įvykio mes negirdėjome net sufabrikuotų arba pritemptų kaltinimų. Tačiau ji yra laikoma Baltarusijoje ir dabar tarsi Rusija bando vyniotis, jog Minske ji veikė prieš teisėtą valdžią. Kokia jos situacija teisės klausimu?

– Jos situacija man panašiausia į įkaito. Faktiškai ji naudojama kaip instrumentas Ramanui spausti, šantažuoti. Bet kuriuo atveju, nors Baltarusija ir nėra Europos žmogaus teisių konvencijos dalyvė, tarptautinėje teisėje daugmaž nusistovėjusi taisyklė – 48 valandos sulaikymo iki pristatymo į teismą, tai, aišku, per tą laiką labai daug kas gali įvykti. Dar vienas dalykas, kas tikrai labai šlykštu iš Rusijos, – Rusijos konsulas atsisakė su ja bendrauti, nors ji yra Rusijos pilietė ir valstybė savo piliečiams paprastai teikia konsulinę pagalbą, net jeigu jie įtariami nusikaltimais. Tai dar vienas absoliučiai įžūlus pažeidimas, dar vienas nusikaltimas žmoniškumui.

– Ko reikėtų, kad A. Lukašenkos režimas būtų pripažintas teroristiniu, kaip siūlo Baltarusijos opozicijos Koordinacinio komiteto vadovas Pavelas Latuška?

– Reikėtų tarptautinės bendruomenės sprendimo. Aišku, tai nebūtų grynai teisinis sprendimas, tai būtų labiau politinis sprendimas. Bet, aišku, tokie pripažinimai paprastai paskui reiškia sankcijas. Tai yra finansavimo, ryšių klausimai, technologijų perdavimo ir visi kiti dalykai.

Pavelas Latuško / D. Umbraso/LRT nuotr.

– A. Lukašenka savo geležine ranka valdo Baltarusiją daugiau nei ketvirtį amžiaus. Ar jūs kaip teisininkas pasakytumėte, kad jo valdžia yra legitimi?

– Matote, tarptautinėje teisėje legitimumo klausimas visą laiką yra dviejų briaunų. Pirmoji briauna – efektyvumas, tai yra kas realiai turi valdžią. Tai lygiai taip pat, kaip tarptautinei bendruomenei kartais tenka bendrauti su karinėmis chuntomis.

Na, paimkime tą patį Mianmarą, kur kariškiai vėl užgrobė valdžią, ar panašias situacijas. Tarptautinės teisės požiūriu, teoriniu požiūriu efektyvi vyriausybė yra laikoma tiesiog efektyvia vyriausybe, o toliau dėl jos teisėtumo ar bendravimo su ja sprendžia kita tarptautinė bendruomenė. Tarkim, jeigu ji nenori pripažinti, tai ir nepripažįsta, tiesiog imasi priemonių, tarkime, spausti tokią efektyvią vyriausybę, kad ji ar pakeistų kursą, ar, tarkim, legitimumas būtų sugrąžintas, nauji rinkimai, dar kažkas panašaus... Nėra tokios priemonės, kad būtų galima kaip nors tas nedemokratines vyriausybes pašalinti ir pakeisti vien tik demokratinėmis. Tiesiog nėra tokių mechanizmų ir pagaliau nėra galimybių.