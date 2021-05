Daugėja abejonių rusiškos vakcinos „Sputnik“ veiksmingumu – ES tiria Brazilijos atradimus

Daugėja abejonių dėl rusiškos vakcinos „Sputnik“ veiksmingumo. Čekijos ir Brazilijos vaistų reguliavimo tarnybos neskuba jos tvirtinti, jų kolegos Slovakijoje taip pat išsakė rimtų abejonių, rašo „Voice of America“ (VOA).

Europos Sąjungos reguliavimo institucijos vis dar vertina „Sputnik“ efektyvumą ir saugumą, tačiau buvęs Europos vaistų agentūros (EVA) vykdomasis direktorius naujienų portalui „Politico.eu“ sakė, kad greičiausiai Briuselyje bus rimtai atsižvelgta į Brazilijos reguliavimo institucijos „Anvisa“ išsakytas abejones dėl rusiškos vakcinos.

„Tai labai brandi institucija“, – sakė Guido Rasi ir pridūrė, kad jos keliami klausimai dėl kokybės ir saugumo verčia nuogąstauti. Balandžio 28 d. „Anvisa“ paskelbė kol kas nepatvirtinsianti vakcinos, kadangi buvo nustatyta „trūkumų produkto kūrimo procese“, dėl kurių jis neatitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamų kokybės standartų.

Skiepijimas „Sputnik V“ vakcina Serbijoje / AP nuotr.

Tarnyba taip pat pažymėjo, kad „nėra kokybės kontrolės, saugumo ir veiksmingumo duomenų arba jie nepakankami“. Be to, kilo abejonių dėl vakcinos veiksmingumo žmonėms, „turintiems nusilpusį imunitetą, ir tiems, kurie be kitų sveikatos problemų, serga dar ir kvėpavimo takų ligomis“. Slovakijos vaistų reguliavimo tarnyba taip pat išreiškė susirūpinimą dėl kokybės kontrolės ir nepakankamų duomenų. SUKL vadovė Irena Storova neseniai Slovakijos leidiniui „Radiožurnal“ sakė, kad reguliavimo institucija gavo „tik dalį dokumentų, kurie pagal numatytuosius standartus pateikiami registruojant ar vertinant vaistą ar vaistinį preparatą“.

„Sputnik“ buvo pirmoji įregistruota koronaviruso vakcina, nors tai padarė patys rusai, o ne autoritetinga tarptautinė reguliavimo institucija. Valstybei remiant Maskvos Gamalėjos tyrimų institute sukurta, prieš pusšimtį metų į kosmosą paleisto dirbtinio palydovo vardu pavadinta ir labai greitai dar praėjusių metų rugpjūtį patvirtinta vakcina tarptautinės mokslinės bendruomenės buvo sutikta skeptiškai.

Ekspertai išreiškė nepritarimą dėl Rusijos valdžios institucijų, leidusių platinti vakciną dar nebaigus bandymų, veiksmų, teigdami, kad suteikiant tokį skubotą leidimą, buvo siekiama pasipuikuoti Rusijos mokslo pasiekimais.

„Sputnik V“ vakcina / AP nuotr.

Abejonės dėl vakcinos veiksmingumo Vakarų mokslo bendruomenėje šiek tiek prasisklaidė, kai praėjusiais metais autoritetingas Didžiosios Britanijos medicinos žurnalas „The Lancet“ paskelbė Rusijos mokslininkų tyrimo, kuriame teigiama, kad vakcinos veiksmingumas, kovojant su COVID-19, siekia 91,6 proc., išvadas.

Geopolitiniai motyvai

Nepaisant to, kai kurių Vidurio Europos ir Baltijos šalių vyriausybės negailėjo Kremliui kandžių replikų dėl, jų nuomone, vykdomo „diplomatinio „Sputnik“ puolimo“, kurio tikslas – skatinti Vakarų aljanso politinį susiskaldymą.

Pareigūnai Kijeve ir Varšuvoje įžvelgia geopolitinius motyvus Rusijos siekyje atkakliai visiems piršti savo vakciną, ypač atsižvelgiant į tai, kad dar visai neseniai, jų teigimu, Maskva organizavo dezinformacijos kampaniją, skirtą sukelti kuo daugiau abejonių dėl Vakaruose sukurtų vakcinų. Rusijos pareigūnai teigia, kad skeptišką Vakarų požiūrį į „Sputnik“ lemia politiniai motyvai.

Į Bosniją atgabentos „Sputnik V“ vakcinos / AP nuotr.

Lietuvos ministrė pirmininkė rusišką vakciną pavadino „dar vienu hibridiniu ginklu“, padedančiu Kremliui „skaldyti ir valdyti“ Europą. Ingrida Šimonytė sako, kad ne altruizmo vedina Rusija vykdo tokią agresyvią „Sputnik“ rinkodarą. „Gaila, kad po „Sputnik“ slepiasi daug propagandos sluoksnių ir net ambicijos suskaldyti ES bei jos partneres Pietuose ir Rytuose“, – sakė ji šių metų pradžioje.

Pradėjusios vakcinaciją ir susidūrusios su vakarietiškų vakcinų trūkumu, kai kurios Europos valstybės, su Vengrija ir Serbija priešakyje, vis dėlto nutarė įsigyti „Sputnik“ dozių. Austrija taip pat pasirašė susitarimą, o pareigūnai Berlyne ir keliuose Vokietijos regionuose neslėpė entuziazmo dėl rusiškos vakcinos. Tačiau nusistovėjus vakarietiškų vakcinų tiekimui, apetitas „Sputnik“ ėmė menkti, o praėjusią savaitę Vokietijos laikraštis „Bild“ pranešė, kad susitarimas dėl „Sputnik V“ tiekimo Vokietijos rinkai nebegalioja.

Tuo tarpu už Europos ribų Rusijos vakciną įsigijo daugiau nei 50 šalių, įskaitant Argentiną, Meksiką ir Turkiją. Indija, kur pandemija tapo nebevaldoma, pasirašė susitarimą dėl beveik 400 milijonų dozių.

Augančios abejonės

Tačiau praėjusią savaitę vėl sustiprėjo mokslininkų abejonės dėl „Sputnik“ vakcinos, mat žurnale „The Lancet“ buvo paskelbtas Europos, JAV ir Rusijos mokslininkų tyrimas, privertęs suabejoti 2020 m. atliktu ir tame pačiame žurnale publikuotu vakcinos tyrimu – atkreipiamas dėmesys į reikšmingus vakciną sukūrusio Gamalėjos tyrimų instituto atliktų antrojo ir trečiojo bandymų etapų duomenų neatitikimus.

Į Bosniją atgabentos „Sputnik V“ vakcinos / AP nuotr.

„Ribota prieiga prie duomenų neleidžia iki galo pasitikėti moksliniais tyrimais, – teigia mokslininkai praėjusią savaitę paskelbtame tyrime. – Norint patikrinti ir patvirtinti pateiktas išvadas, būtina prieiga prie jas pagrindžiančių duomenų. Dar rimčiau tai, kad pateikiamoje statistikoje ir rezultatuose yra akivaizdžių klaidų ir skaitinių neatitikimų“. Tarp tyrimą atlikusių mokslininkų buvo ir Enrico Bucci iš Temple universiteto JAV, Gowri Gopalakrishna iš Amsterdamo universiteto ir Raffaele Calogero iš Turino universiteto.

Reaguodami į tai, Gamalėjos tyrimų instituto mokslininkai pareiškė, kad duomenų neatitikimai atsirado dėl spausdinimo klaidų, o tai kad „Sputnik“ patvirtino net 51 šalis, įrodo, jog duomenys yra „visiškai skaidrūs ir atitinka visus reguliavimo reikalavimus“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį vykusios vaizdo konferencijos metu gyrė Rusijos vakciną sakydamas, kad ji yra „tokia pat patikima kaip Kalašnikovo automatas“.

„Sputnik“ nėra vienintelė ne Vakarų gamybos vakcina, kelianti abejonių. Nepaisant to, kad PSO patvirtino kinų gamybos vakciną „Sinopharm“, kai kurie mokslininkai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad trūksta duomenų ir apie šios vakcinos veiksmingumą. Panašių nuogąstavimų buvo sukėlusi ir kita Kinijoje gaminama vakcina „Sinovac“.

Ne Kinijos mokslininkų teigimu, „Sinovac“ veiksmingumas siekia maždaug 50 proc., o „Sinopharm“ – 79 proc., kitaip tariant, jis daug mažesnis nei JAV sukurtų vakcinų, tokių kaip „Moderna“ ir „Pfizer“, kurių abiejų rodikliai viršija 90 proc.