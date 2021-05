Prancūzija nenaudos „AstraZeneca“ vakcinos nuo naujų koronaviruso mutacijų

Prancūzija neketina naudoti „AstraZeneca“ COVID-19 vakcinos nuo naujų šią ligą sukeliančių koronaviruso mutacijų, o pirmenybę teiks kitų gamintojų produkcijai – tai sekmadienį Strasbūre viešai pareiškė Prancūzijos prezidentas Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

„Mes ir toliau naudojame šią vakciną, nes tai padeda mums įveikti krizę. Tačiau norint reaguoti į naujų padermių grėsmę, mums reikia kitų veiksmingesnių vakcinų. Tokį požiūrį diktuoja pragmatizmas“, – pabrėžė Prancūzijos lyderis.

E. Macronas pritarė už vidaus rinką atsakingo Europos Komisijos nario Thierry Bretono paskelbtam sprendimui nepratęsti vakcinos „AstraZeneca“ tiekimo sutarties 2021 metų antrai pusei.

Praėjusį mėnesį Europos Komisija ėmėsi teisinių veiksmų prieš „AstraZeneca“ dėl vakcinų pristatymo sutarties sąlygų nevykdymo, kas pakenkė bloko pastangoms kaip galima greičiau pradėti vakcinaciją. Pirmąjį šių ketvirtį vietoj sutartyje numatytų 120 mln. dozių ši britų-švedų bendrovė pristatė tik maždaug 40 mln. dozių. Tai sukėlė vakcinacijos kampanijos nutraukimą keliose ES šalyse per pirmuosius šių metų mėnesius.

Be to, pasitikėjimas „AstraZeneca“ COVID-19 vakcina krito nerimaujant dėl itin retai pasitaikančių kraujo krešulių smegenyse susidarymo atvejų. Dėl to kai kurios ES narės nusprendė nenaudoti šios vakcinos vyresnio amžiaus gyventojams, nors Europos vaistų agentūra yra konstatavusi, kad vakcinos nauda nusveria riziką.

„AstraZeneca“ tapo pirmąja Vakarų farmacijos kompanija, iš kurios Europos Komisija dar praėjusių metų antroje pusėje užsakė 2,3 mlrd. vakcinos dozių (gerokai anksčiau jos išleidimo į rinką) bei sumokėjo 336 mln. eurų avansą.