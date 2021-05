JAV sutikimas laikinai nesaugoti COVID-19 vakcinų patentais sukėlė skirtingus jausmus: gamintojai kalba apie žalą, skurdžios šalys – neįkainojamą pagalbą

Jungtinės Valstijos pakeitė poziciją ir sutiko, kad vakcinos nuo COVID-19 kurį laiką nebūtų saugomos patentais. Siūlymą parėmė Prancūzija ir Rusija, bet po svyravimo atmetė Vokietija, tam atmesti pakanka vienos šalies veto. Penktadienį Europos Sąjungos lyderiai idėją svarstys viršūnių susitikime. Indijai ir Pietų Afrikos Respublikai vadovaujant per šimtą skurdesnių šalių siekia pačios pigiau gaminti vakcinas, kurias sukūrė didžiosios Vakarų bendrovės. Bet šios sako, kad smuktų kokybė, neliktų paskatų investuoti į vakcinų kūrimą, o sertifikuotos gamyklos pritrūktų žaliavos.

Joe Bidenas vykdo rinkimų pažadą keisti Amerikos politiką ir padaryti išimtį vakcinų patentams. Vašingtonas paskelbė, kad nors tvirtai remia intelektinės nuosavybės apsaugą, norint baigti pandemiją, reikia išimties vakcinoms. Monumentali akimirka, sakė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Amerika rodo išmintį ir moralinę lyderystę.

„Sputnik V“ tėvynė Rusija idėją parėmė, „BioNTech“ tėvynė Vokietija vakare tai atmetė, nors dar dieną svarstė.

„Jei tai būdas padėti daugiau žmonių greičiau gauti vakcinų, tuomet šį klausimą turime sau užduoti. Nes tenorime baigti šią pandemiją. O tai nutiks tik kai saugūs bus visi, visame pasaulyje. Turime padaryti viską, ką galime, kad šį tikslą pasiektume kuo greičiau“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas.

Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sako, kad žingsnį COVID-19 vakcinų kol kas nesaugoti patentais palaiko.

„Be abejo, Rusija tokį požiūrį paremtų. Turint galvoje, kad, nūdienos sąlygomis, kaip daug kartų kalbėjau, turime galvoti, ne kaip išgauti maksimalios naudos, o kaip užtikrinti žmonių saugumą“, – tikino V. Putinas.

Vladimiras Putinas; Rusija / AP nuotr.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen dar prieš dvi savaites prieštaravusi, dabar sakė, kad idėją svarstytų, bet nieko nežadėjo.

„Europos Sąjunga irgi pasirengusi apsvarstyti bet kokį siūlymą, kuris padeda veiksmingai ir pragmatiškai dorotis su krize“, – tikino ji.

Ursula von der Leyen / AP nuotr.

Ketinimai – geri, sprendimas – blogas, sako kritikai. Ne patentai tikroji problema, o žaliavų, specialistų ir patikimų gamintojų stygius.

„Nenorime, kad Afrikoje sulauktume prastos kokybės vakcinų. Viskas turi būti sertifikuota“, – aiškino „BioNTech“ vadovas Uguras Sahinas.

Vakcinų kūrimui milijardus skyrė Amerikos ir Europos vyriausybės, bet farmacijos bendrovės skundžiasi, kad be patentų neliks paskatų investuoti į jų pritaikymą naujoms viruso atmainoms. Be to teks konkuruoti dėl žaliavų su nepatikimais gamintojais.

„Intelektinės nuosavybės teisės yra šios pramonės kraujas. Be jų verslas tiesiog negali investuoti, o nepakankama žaliava, kurios desperatiškai reikia gamybai tęsti, gali atitekti bendrovėms, kurios nežino, ką daro. Žalos bus daugiau, negu naudos“, – aiškino Jungtinės Karalystės farmacijos pramonės asociacijos vadovas Richardas Torbettas.

BioNTech vakcina / AP nuotr.

Šešios dešimtys šalių spaudė Vakarus atsisakyti patentų apsaugos. Iš visų skiepų tik penktadalis procento suskiepyta skurdžiose šalyse.

„Kai bus rašoma šios pandemijos istorija, JAV Vyriausybės žingsnį istorija prisimins kaip gerą darbą, geru momentu, kovojant su baisiu iššūkiu, neturinčiu lygių mūsų šiuolaikinėje istorijoje“, – tikino Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros vadovas Johnas Nkengasongas.

Laukia ilgos derybos Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Pritarti turi visos 164 narės, tačiau jau 10 posėdžių baigėsi be rezultatų. Bet šalys dabar gali ryžtis veikti pačios, pavyzdžiui, Indija, kur dabar pusė pasaulio susirgimų.

„Tai suteikia moralinio autoriteto Indijai imtis priemonių vidaus lygiu. Indija neturi laukti PPO sprendimo“, – sako „Third World Network“ vyresnysis tyrėjas K. M. Gopakumaras.

Koronavirusas Indijoje / AP nuotr.

Europos Sąjunga ir dabar sako, kad tikroji problema – tiekimo draudimai. Jų ir pati Amerika neatšaukia, nors vakcinų turi jau daugiau, negu gali sušvirkšti.

„Europa – dosniausias žemynas likusiam pasauliui. Pagaminome 65 milijonus dozių sau ir 45 milijonus eksportavome. O, pavyzdžiui, iš dozių, kurias pagamino britai ar amerikiečiai, eksportuota 0. Manau, turime tai pasakyti. Turime didžiuotis tokiu dosnumo, atvirumo pavyzdžiu. Jei vakcinų nacionalizmo yra, jis atėjo ne iš Europos“, – tikino Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Jis sako seniai remiantis patentų išlygą, bet tikrasis sprendimas būtų pasidalyti ir patikima technologija.