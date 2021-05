ES į savo karinio mobilumo paketą įtraukia JAV, Kanadą ir Norvegiją: tai leis gerinti infrastruktūra ir lengviau perkelti NATO karius

Europos Sąjunga (ES) nusprendė į bendrijos karinį mobilumo paketą įtraukti Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą ir Norvegiją. Šis projektas itin svarbus Lietuvai ir kitoms priešakinėms NATO narėms, nes tai leis gerinti karinę infrastruktūrą, kad prireikus būtų galima lengviau permesti didžiules pajėgas, ypač, kai šiuo metu Rusija Europos Sąjungai nuolat bando pademonstruoti savo jėgą.

Po daugiau kaip metų – pirmas gyvas susitikimas Briuselyje ir revoliucinis susitarimas. Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir Norvegija, kurios nepriklauso ES, bet priklauso NATO, turėtų dalyvauti viename svarbiausių ES gynybos projektų, dėl to apsisprendė gynybos ministrai.

„Sąjungininkės, nepriklausančios Europos Sąjungai, vaidina esminį vaidmenį saugodamos ir gindamos Europą. Kaip tik kai kalbame, dislokuojame tūkstančius karių per NATO pratybas. Taigi tai irgi rodo, kaip svarbu galėti NATO pajėgas greitai perkelti per visą Europą, dėl to karinis mobilumas toks svarbus“, – sako NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Krašto apsaugos ministras ir JAV ambasadorius Pabradėje susitiko su JAV kariais / KAM nuotr.

Šis postūmis – itin svarbus Lietuvai ir kitoms priešakinėms NATO narėms. Kai Rusija nuolat demonstruoja galinti staigiai permesti didžiulius dalinius, Vakarų šalys susiprato – reikia imtis veiksmų.

„Tai svarbi akimirka, ypač Vokietijai. Pirmininkaudami Tarybai, sunkiai kovojome, kad šios trys valstybės galėtų dalyvauti tokiuose projektuose. Mes, būdami logistiniu Europos centru, manome, kad tai – milžiniškas žingsnis stiprinant Europos karines pajėgas“, – sako Vokietijos gynybos ministrė Annegret Kramp-Karrenbauer.

JAV kariai Vokietijoje / AP nuotr.

Dabar greitai duoti atsaką trukdytų biurokratija ir karinei technikai nepritaikyti keliai bei geležinkeliai. Situacijai gerinti Europos Sąjunga skirs daugiau kaip 1,5 milijardo eurų. Tada bus galima greičiau atvežti tankų, sparčiau sutvarkyti dokumentus kariams perdislokuoti per sienas.

„Mes tą vertinam kaip vieną iš Lietuvos gynybai reikalingų atgrasymo priemonių. Kita vertus, karinis mobilumas yra ir investicijos, per artimiausius 7 metus, pradedant nuo šių metų, bus skirta 1,5 mlrd. eurų karinio mobilumo infrastruktūros programoms. Lietuva jose irgi numato dalyvauti – pretenduoti į lėšas“, – LRT TELEVIZIJAI sako Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Skirdama pinigus Europa siekia parodyti JAV, kad rūpinasi saugumu, net jei kai kurios šalys gynybai vis dar neskiria 2 procentų BVP. Šiuo metu Amerika Europoje laiko daugiau nei 70 tūkstančių karių, vadovauja priešakiniam NATO batalionui Lenkijoje. Kanada vadovauja batalionui Latvijoje, Norvegija siuntė tankus į Lietuvą.