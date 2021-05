Saugūs nėra ir Rusijos „draugai“: agresyvius veiksmus Kremlius pasirengęs rengti bet kur

Čekijos žvalgybai paskelbus, kad 2014 m. šalies rytuose esančiame Vrbetičės miestelio amunicijos sandėlio sprogdinimą, nusinešusį dvi gyvybes, surengė du Rusijos karinės žvalgybos GRU agentai, Vakarų ir Maskvos santykiai dar kartą buvo supurtyti. LRT RADIJO kalbintas čekų analitikas sako, kad pastarieji įvykiai rodo ir senas problemas, kaip kad vieningo atsako į Rusijos agresiją nebuvimas, ir šį tą naujo.

Su slapta operacija Čekijoje susiję asmenys – Aleksandras Miškinas ir Anatolijus Čepiga – Vakarų žvalgybos bendruomenei dabar jau gerai pažįstami. Tai tie patys du vyrai, kurie, kaip teigiama, 2018-aisiais kėsinosi nunuodyti Jungtinėje Karalystėje gyvenusį buvusį rusų šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą.

Čekijos Vyriausybės sprendimu iš šalies išsiųsti 18-a šnipinėjimu kaltinamų Rusijos diplomatų, netrukus tokiu pat būdu – diplomatų išsiuntimu – su čekais solidarizavosi ir kitos Rytų Europos valstybės: Slovakija, Baltijos šalys, Rumunija ir Bulgarija. Kaip žinia, Rusija atsakė tuo pačiu.

Visa tai tik prisideda prie jau ir taip įtemptų Europos Sąjungos, o kartu ir visų Vakarų santykių su Vladimiro Putino režimu. Galima pridurti, kad dešimt rusų pareigūnų prieš keletą savaičių nepageidaujamais paskelbė ir Jungtinės Valstijos, tik tą padarė dėl kitų priežasčių – agresyvios Maskvos kibernetinės veiklos ir kišimosi į prezidento rinkimus.

O ir Briuselis neseniai įvedė naujas sankcijas dėl Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno įkalinimo ir žmogaus teisių pažeidimų, už ką dabar 8-iems Europos šalių pareigūnams, įskaitant ir Europos Parlamento pirmininką Davidą Sassolį, draudžiama atvykti į Rusiją.

Vladimiras Putinas ir Milošas Zemanas 2015 m. Maskvoje / AP nuotr.

LRT RADIJO laidos „Pasaulio 5” pokalbis apie Vakarų ir Rusijos santykius – su čekų analitiku, tarptautinių santykių tyrimų centro „Association for International Affairs“ mokslo bendradarbiu Pavelu Havličeku ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju dr. Laurynu Jonavičiumi.

– Pradėkime nuo to, ką atskleidė Čekijos žvalgyba ir nuo ko visi šie diplomatų išsiuntimai įsibėgėjo. Rusijos karinės žvalgybos GRU agentai siejami ir laikomi atsakingais dėl 2014-aisiais amunicijos sandėlyje įvykusio sprogimo, per kurį žuvo žmonės. Ką tai sako apie Rusijos veiksmus, jos vykdomas operacijas Europoje?

P. Havličekas: Manau, tai atskleidžia gana įdomų paveikslą apie panašių Rusijos operacijų apimtis. Tau jau nebe vien tik 2018-ųjų pasikėsinimas į Skripalius. Dabar jau aišku, kad buvo ir sprogimas Vrbetičėje 2014-aisiais, taip pat incidentų Bulgarijoje 2011-aisis, 2015-aisiais ir 2020-aisiais. Tai visa grupė sprogdinimų, susijusių su bulgarų verslininku Emilianu Gebrevu. Jo prekės, jo amunicija buvo sandėliuojamos taip pat ir Čekijoje. Taigi, visi šie įvykiai susiję su vienu asmeniu. Tai viena.

Antra, matome, kad Rusija pasirengusi veikti ir prieš šalis, kurioje dalis politikų santykiuose su Maskva linksta į neutralumą arba yra laikomi Rusijos draugais. Taigi, net ir šios šalys nėra „saugioje“ zonoje. Po diplomatų išsiuntimo mes, čekai, oficialiai perkelti į, sakykime, šią „privilegijuotųjų“ valstybių kategoriją kartu su Lietuva ir kitomis. Taigi, Rusija šalių neskirsto į tas, kurios palaiko arba griežtesnę arba švelnesnę retoriką. Kitaip tariant, jeigu nesi atsparus, tuomet tai bus panaudota prieš tave patį.

– Kaip Čekijos žvalgybos pranešimas apie Rusijos agentų dalyvavimą buvo priimtas Čekijos žmonių? Ar yra vieningas pripažinimas dėl Maskvos dalyvavimo šiame įvykyje?

P. Havličekas: Dar prieš pasirodant šiai informacijai buvo atliktos visuomenės nuomonės apklausos, parodžiusios, kad didžioji dauguma piliečių nerimauja dėl Rusijos agresijos, Rusijos veiksmus vertina kaip keliančius pavojų. Toks vertinimas buvo dar iki pastarųjų incidentų. Na, o po šių įvykių viešoji nuomonė pasidarė dar labiau kritiška.

Kitas dalykas tas, kad šiuo metu vyksta tikra kova tarp dezinformaciją platinančių žiniasklaidos kanalų, kurių priešaky „Sputnik“, ir Čekijos valdžios, Vyriausybės naratyvo, kurį remia policija, prokuratūra, kovos su organizuotu nusikalstamumu tarnyba. Pastarasis aiškiai įvardija vieną atsakingą pusę, o ne dvi, kaip, sakykime, bando teigti mūsų prezidentas Zemanas. Čia vyksta gana intensyvi kova ne tik dėl čekų, bet ir kitų Europos žmonių širdžių ir protų.

GRU agentai Aleksandras Miškinas ir Anatolijus Čepiga / AP nuotr.

L. Jonavičius: Destabilizuoti Vakarus Rusija visada siekė ir tą darė, šia prasme tai nieko naujo. Slaptas vadinamąsias „aktyviąsias priemones“ Rusija irgi visą laiką vykdė, keistumas ar įdomus niuansas tas, kad pastaruoju metu vis daugiau tokių operacijų tampa matomomis, jos labiau atskleidžiamos, ir klausimas, ar tai dėl to, kad jų skaičius tiesiog padidėjo, ar dėl to, kad rusai nori, jog jos matytųsi. Vieno atsakymo turbūt nėra, bet diplomatų išsiuntimas po to, kai tavo šalyje įvyksta milžiniškas sprogimas, žūsta žmonės, turbūt yra normalus atsakas ir reakcija, galvojant paprastai logiškai.

(...) Jeigu santykiuose tarp Rusijos ir Vakarų seniau dar buvo kalbama apie bendradarbiavimą, dabar net kalbant apie jį atvirai yra pasakoma ir visi supranta, kad vyksta konfrontacija, švelniai tariant, ir kokią formą ji įgaus sukontroliuoti beveik neįmanoma.

– Ką turite gavoje, sakydamas, kad neįmanoma – tai kaip sniego gniūžtė, riedanti nuo kalno, ir kas bus, tas bus?

L. Jonavičius: Įsivaizduokite, pas jus namuose kaimynas susprogdina dujinę viryklę, ką darote? Aišku, tai priklauso nuo to, koks jūsų charakteris, kokių draugų turite ir kitų dalykų. Bet man įstrigo Putino viešas pasisakymas metiniame pranešime, kai jis teigė, kad į viską, ką darys Vakarai, atsakas bus asimetrinis, griežtas ir greitas. Žodis „asimetrinis“ tampa vis populiaresniu rusams kalbant apie tai, kaip reikia elgtis su Vakarais.

Tai vėlgi nėra visiškai nauja, vadinamoji Gerasimovo doktrina, hibridinis karas, veikia nuo 2013–2014 metų, bet dabar tai yra grasinančiai sakoma. Tai reiškia, kad „smogsime ten, kur jūs neįsivaizduojate, kad smogsime“. Švelniausią pavyzdį galima imti „Misija Sibiras“ atvejį – įkando, gal nelabai skauda, bet tai vienas iš variantų. Tradiciniai maisto produktų importo uždarymai, „radus“ kokių nors nuodingų medžiagų – kita forma. Daug žiauresni metodai – žmonių žudymas, sprogdinimai, ginklų perdavimas ar pardavimas. Visa tai yra darbotvarkėje, yra meniu.

– Kiek svarbus Čekijos Vyriausybei ir žmonėms yra solidarumas, kurį išreiškė Baltijos ir kitos šalys, savo ruožtu prisidėdamos prie rusų diplomatų išsiuntimo? Ar tikimasi, kad panašų diplomatinį gestą parodys ir kitos šalys? Baltijos šalys šiaip ar taip žinomos dėl griežtesnės retorikos Rusijos atžvilgiu.

P. Havličekas: Visiška tiesa. Manau, kad šio tebevykstančio konflikto viena išvadų – tai, kad vis dar tebėra „naujoji“ ir „senoji“ Europa. Nors šiokių tokių diplomatinių reakcijų iš Europos ir kitų šalių buvo, pavyzdžiui, iš Jungtinės Karalystės, Jungtinių Valstijų, taip pat Vokietijos, kuri pasiūlė diplomatinę paramą, galiausiai nė viena iš jų, esančių į Vakarus nuo Čekijos, diplomatų neišsiuntė. Nė vieno diplomato, nė vieno šnipo. Taigi, jei kalbame apie solidarumą Europos Sąjungoje, tuomet dėl jo kyla daugiau klausimų.

Tai skiriasi nuo 2018-ųjų Skripalių apnuodijimo atvejo, kai solidarumas su Jungtine Karalyste solidarumas pademonstruotas išties labai sėkmingai – tada, jei neklystu, prie rusų diplomatų išsiuntimo prisijungė iš viso 18-a šalių. Na, o Čekijos atveju viskas priklauso nuo mūsų regiono šalių.

Baltijos šalys apie išsiuntimą paskelbė iškart po Slovakijos. Tai buvo labai tvirtas atsakas. Jį Čekijos valdžia ir piliečiai tikrai labai vertina. Būtų labai nejauku, jeigu akistatoje su Rusija – šalimi, turinčia virš 140-ies milijono gyventojų, Čekija būtų likusi viena. Tai asimetrija, kuri labai svarbi ir į ją turime atsižvelgti. Taigi, ši diplomatinė parama labai svarbi ir net sunku išsireikšti, kokie dėkingi už tai esame. Taip pat ir kitoms šalims – Rumunijai, Bulgarijai, Lenkijai. Vengrija, žinoma, pareiškė, kad ji nieko neišsiųs, tai irgi svarbus ženklas, rodantis, kiek toli Orbano Vyriausybė pažengusi santykiuose su Rusija. Tai visai iškalbingas gestas.

Aišku, dar buvo simboliniai diplomatiniai gestai iš Europos Sąjungos, NATO pusės – tai irgi vertinama, turint omenyje, kad tokiam pareiškimui reikalingas bendras šalių sutarimas. Paskutiniai pareiškimai iš Europos Parlamento irgi gana griežti, buvo priimta, mano manymu, gana tvirta rezoliucija. Kita vertus, tokie diplomatiniai gestai nieko nekainuoja. Tai nėra tas pats, kas išsiųsti diplomatus, tai nėra proaktyvus veiksmas.

L. Jonavičius: Mes prisimename Lietuvos pozicijas įvairiais klausimais, kai visada laukdavome solidarumo iš Vakarų, ypač santykiuose su Rusija. Žodinio solidarumo būdavo, praktinio sulaukdavome, sakykime taip, ne visada. Kas solidarizavosi ne tik žodžiu, tai trys Baltijos šalys, Rumunija, Bulgarija, lenkai su italais šiek tiek dėl kitų priežasčių išsiuntė diplomatus. Problema, kad nepaisant viso susirūpinimo ir deklaruojamo pasipiktinimo tuo, kas vyksta, dėl atsako nesusitariama. Yra lūkestis, kad pavyks, bet tai vyksta lėtai, galbūt pernelyg lėtai.

Laurynas Jonavičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Rusija, vertindama tokius signalus ir atsaką, tai daro per savo prizmę. Jeigu mes manome, kad Vakarai sunerimę ir geriau mato Rusijos grėsmę, tai iš Rusijos pusės koks yra žiūrėjimas? Mes sprogdinome, žuvo žmonės, o ką Vakarai daro? Jie išreiškia susirūpinimą. Tai labai mažai ką rusams reiškia ir kol nėra realaus praktinio atsako, tol jie tas ribas turbūt ir stums toliau.

Su amerikiečiais klausimas kitoks, bet problema, kad nėra vienybės Vakarų pusėje. Amerikiečiai visada buvo griežtesnės linijos šalininkai ir rusams tai labiau imponuoja, jie labiau į tai reaguoja.

– Prezidentas Putinas, kreipdamasis į savo šalies parlamentarus, sakė, kad bet kuris atsakas iš Rusijos bus „asimetriškas“. Iki šiol buvo išsiųsti dvidešimt čekų, du lietuviai, po vieną latvį ir estą, taip pat kitų šalių pareigūnai. Ar tai galime laikyti asimetriniu atsaku, ar vis dėlto turėtume tikėtis ir kažko daugiau?

P. Havličekas: Manau, kad tai asimetriškas ir neproporcingas atsakas, bent jau Čekijos atveju. Iš Čekijos išsiųsti 18-a diplomatų siejami su šnipinėjimu, ryšiais su rusų karine žvalgyba GRU, taip pat Užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Čekų saugumo tarnybos juos labai aiškiai identifikavo. Tuo metu Rusija nusprendė atsakyti 20-ies čekų diplomatų išsiuntimu – diplomatų, kurie jokių papildomų užduočių nevykdė. Tai jau yra asimetrija.

Lygiai taip pat asimetriška tai, kad čekams išvykti buvo skirta perpus mažiau laiko. Beje, 20-ies čekų diplomatų išsiuntimas reiškia visišką diplomatinio aparato Rusijoje paralyžių. Palyginimui, Rusijai 18-os jos pareigūnų išsiuntimas nėra toks reikšmingas, nes jų Čekijoje ir šiaip dirba daug daugiau. Taigi atsakas visiškai neproporcingas.

Ir štai kodėl Čekija turėjo irgi atitinkamai pakoreguoti, kiek rusų pareigūnų leidžiama dirbti čia, Prahoje, esančioje Rusijos ambasadoje. Dabar čia Prahoje galės dirbti septyni rusų diplomatai ir, berods, daugiau nei 20 administracinių darbuotojų. Panašiai ir su samdomu vietos personalu. Tai reiškia, kad rimtai sutriks ir kita veikla – ne tik ambasadoje, bet ir vadinamuosiuose „Čekijos namuose“ Maskvoje, čekų prekybos ir investicijų agentūrose ir panašiai.

– Europos Sąjungos užsienio reikalų patikėtinis Josepas Borrellis sako, kad Briuselis tokias provokacijas mato kaip nepriimtinas – anot jo, jeigu eskalacija tęsis ar kils naujų precedentų, tuomet Bendrija į tai duos atsaką. Iš to ką sakėte prieš tai, suprantu, kad ligšiolinis Europos šalių atsakas nebuvo vieningas. Kaip tuomet suprasti tokią Borrellio reakciją – ar tai tik žodžiai, ar vis dėlto galima tikėtis bandymo sutelkti vieningesnę reakciją?

P. Havličekas: Kaip pats minėjote, kol kas tai diplomatiniai gestai, diplomatinės išraiškos. Žinoma, akivaizdu, kad daugiau darbų ir diskusijų vyksta užkulisiuose ir viso paveikslo mes nematome, tačiau praktiniame lygmenyje padaryta labai nedaug. Kalbant apie tai, kokių kitų veiksmų būtų galima tikėtis, tuomet galima galvoti apie tokį pat diplomatų išsiuntimą ar papildomų sankcijų įvedimą. Reikia palaukti ir pamatysime. Ir reikia tikėtis, kad diskusija dėl Rusijos veiksmų Čekijos atžvilgiu ir toliau vyks. Gegužės mėnesį į susitikimą rinksis Europos Vadovų Taryba ir, ko gero, Čekijos premjeras Andrejus Babišas kreipsis su prašymu pademonstruoti solidarumą, imtis konkretesnių veiksmų. Bet ar taip nutiks? Reikia palaukti ir pamatysime. Kaip jau sakiau, iš Rytų Europos šalių atsakas kol kas, nors ir fragmentuotas, bet prasmingas. O Vakarų Europos kol kas beveik nieko nepadarė – šis klausimas vis dar atviras.

L. Jonavičius: Bus atsakas, jeigu eskalacija tęsis. Eskalacija tęsiasi mažiausiai penkerius metus, bet atsako kaip nėra, taip nėra. Išlieka grasinimas diskursyviniame lygmenyje, bet jis niekaip neperauga į solidų ir vieningą, kas labai svarbu. Girdėjome, ką sakė Borrellis, ką sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras, kuris viską pasmerkė, bet sakė, kad toliau reikia dialogo, bendradarbiavimo, kad nesvarstomas „Nord Stream 2” atsisakymas ir daug kitų niuansų, kurie siunčia nevienodą signalą – žinia, išeinanti iš Vakarų nėra konsoliduota, stipri ir visiškai vieninga. Kas kaip nori, tas ją taip ir interpretuoja, o rusai tikrai interpretuos savaip.

– Daug reakcijų sulaukė Rusijos valstybinės žiniasklaidos paviešintas juodasis „nedraugiškų“ šalių sąrašas. Pataisykite jei klystu, tačiau, regis, Čekija tokio pobūdžio sąraše atsidūrė pirmą kartą. Jūsų manymu, ką tai rodo apie Rusijos požiūrio pasikeitimą Čekijos atžvilgiu pasikeitimą? Ar tai signalizuoja apie rimtą pokyti, ar vis dėlto vertintumėte kaip trumpalaikę reakciją, susijusią tik su dabartinėmis įtampomis?

P. Havličekas: Manau, tai daugiau nei trumpalaikė reakcija. Tiesą sakant, įtampų buvo ir anksčiau, tačiau dabar žibalo į ugnį įpilta dar daugiau. Manau, buvo neišvengiama, kad jtampa eskaluosis iki dabartinio lygio. Tuo tarpu Lietuva Rusijos akyse tokiame sąraše jau nuo seniau. Sakyčiau, pakliuvome į labai neblogą kompaniją, tam tikra prasme net galime tuo didžiuotis. Tai viena.

Antra, manau, kad santykiai šia kryptimi klostysis ir toliau – pagrindo juos „perkrauti“ iš naujo labai mažai. Niekas net negali pasakyti, nuo ko turėtume pradėti, taigi nemanau, kad šio „juodojo sąrašo“ paskelbimas tik trumpalaikė reakcija.

Vladimiro Putino kalba Rusijos karinės žvalgybos pareigūnams / AP nuotr.

Dar vienas svarbus veiksnys – artėjantys Čekijos parlamento rinkimai, jie vyks spalį. Jei po rinkimų kabinetą formuos dabar opozicijoje esančios partijos, tuomet galima tikėtis ir tolesnės eskalacijos, griežtesnio atsako į Rusijos agresiją. O jei valdžioje liks dabartiniai politiniai lyderiai – Andrejus Babišas ir kiti, kelias taip pat ir toliau liks duobėtas. Atsigręžimo į Rusiją nebus. Jau dabar girdime, kad rusų „Rosatom“ dalyvauti Čekijoje planuojamo branduolinio reaktoriaus statybų konkurse nebus leidžiama. Šie dalykai pernakt nepasikeis, jie visuomenėje rezonuoja. Bet, žinoma, gali būti ir nesklandumų – jau pats užsiminėte apie prezidentą Zemaną, kuris šias pareigas eis bent iki 2023-iųjų.

L. Jonavičius: Tai yra parodymas iš Rusijos pusės, kas laikomi tikraisiais priešais. Kol kas įtraukimas reiškia, ką pasakė Putinas, biurokratinį apribojimą, kas sukuria problemų diplomatinių atstovybių veiklai. Amerikiečiai jau paskelbė, kad nebeišdavinės vizų, nes neturės tam pajėgumų, tikėtina, ir kitos valstybės tame sąraše panašiai elgsis. Jeigu jos yra įtrauktos ar jau yra tame sąraše, greičiausiai prieš būtent tas šalis bus taikomos asimetrinės priemonės, kurių kol kas negalime prognozuoti ir nežinome, kokios jos. Tiesiog reikia tikėtis geriausio, bet ruoštis blogiausiam, tikėtis bet kokių akibrokštų ar netikėtumų iš Rusijos pusės.

– Kritikai sako, kad Europos santykiai su Rusija kartojasi ciklais – dėl kokių nors priežasčių įvyksta nuosmukis, o vėliau po kurio laiko santykiai vis tiek normalizuojasi. Ar galime manyti, kad tokie įvykiai kaip šie – pripažinimas, kad Rusijos saugumo agentai atsakingi dėl sprogimų, per kuriuos žuvo žmonės Europos Sąjungos ir NATO šalyje – galėtų kaip nors reikšmingiau keisti Europos požiūrį?

P. Havličekas: Manau, kad tai atviras klausimas. Sakyčiau, kad šis įvykis tik prisidės prie ir taip labai blogų Europos Sąjungos ir Rusijos santykių. Prisiminkime, ką neseniai po pokalbio su prezidentu Putinu kalbėjo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis, jis pareiškė, kad Europos Sąjungos santykiai su Rusija šiuo metu pasiekę istorines žemumas. Nemanau, kad toks manymas artimiausiu metu galėtų kaip nors keistis.

Šiuo metu vis dar ieškome konsensuso, kaip su Rusija reikėtų elgtis. Dėl šio klausimo strateginė diskusija turėjo prasidėti dar kovo mėnesį, tačiau ji taip ir neįvyko, ji nukelta į gegužės pabaigą–birželio pradžią. Tad reikės žiūrėti kaip visa tai klostysis. Klausimas, ar pavyks savo pusėn patraukti tokias šalis kaip Kipras, Vokietija, Prancūzija ir kitas, t.y. tas valstybes, kurių santykių su Rusija niuansai nedomina arba jos vadovaujasi labai specifine vizija. Tai iššūkis mums čia, Čekijoje, ir jums Lietuvoje – iššūkis padėti įtvirtinti šį konsensusą ir parodyti Rusiją tokią, kokia ji iš tiesų yra. Čekija jau patvirtino, kad sprogimą amunicijos sandėlyje sukėlė rusų GRU. Panašūs tyrimai jau vyksta ir minėtose Rumunijoje ir Bulgarijoje, tai labai svarbūs pavyzdžiai, rodantys kaip Rusija pasiryžusi elgtis jei būsime pažeidžiami, jei mums nepavyks apsaugoti kritinės infrastruktūros.

Tuo pat metu bus dedamos didesnės pastangos Rusiją demokratizuoti – teikti paramą Rusijos opozicijai, pilietinei visuomenei, nepriklausomai žiniasklaidai. Tai labai svarbu, ir ypač dabartinių įvykių kontekste – Aleksejaus Navalno įkalinimu, sprendimu jo vadovaujamą kovos su korupcija fondą skelbti teroristine organizacija.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Ir dar – viso to fone didžiausią krizę šiuo metu išgyvena Ukraina, kuri Rusijos agresiją patiria kiekvieną dieną, o mes visą šį laiką nesugebame deramai į tai atsakyti. Štai kodėl manau, kad dabar pats laikas imtis naujų veiksmų, įvesti papildomas sankcijas, pakelti mūsų reakcijos kartelę į naują lygį, kad sutrikdytume Rusiją. Prie Ukrainos sienos buvo sutelkta daugiau nei 100 tūkst. rusų karių – tai labai iškalbinga. Čia turėtume veikti daug aktyviau.

– Ar galima manyti, kad šalyse kaip Čekija, kurios politikai, pavyzdžiui, prezidentas Zemanas, pasisako palankiai Rusijos atžvilgiu, tokio precedento atvejai, kai žūsta žmonės per sprogimą ir dėl to greičiausiai atsakinga Rusija, sukurs ilgalaikį poveikį jų požiūriui į santykius?

L. Jonavičius: Atsakymas į šį klausimą turėtų būti labai niuansuotas – taip, Čekiją mes laikome viena mažiausiai antirusiškai nusiteikusių, kita vertus, Praha yra vienas iš centrų, panašiai kaip Vilnius, kur renkasi nemažai opozicijos veikėjų, veikia analitiniai centrai, akademinės institucijos, kurios tikrai nepalaiko prorusiškos nuomonės. Todėl vienareikšmiškai sakyti negalima. Prezidentas Zemanas turi specifinę nuomonę, bet jis yra nueinantis veikėjas, dabartinis premjeras Babišas lyg ir siejamas su rusiškais pinigais. Vienareikšmiško atsakymo nėra – kad viskas pasikeis arba viskas liks taip pat.