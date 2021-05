Slaptos sutartys ir skolų spąstai – kodėl šalys negali prasitarti apie sandorius su Kinija

Per pastarąjį dešimtmetį Kinija sparčiai išplėtė savo finansinę įtaką visame pasaulyje.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Šalis teikia didžiules paskolas, įgyvendindama pavyzdinį užsienio politikos projektą, pavadintą „Juostos ir kelio iniciatyva“ (angl. „The Belt and Road Initiative“). Be to, yra pasirašiusi sutartis su įvairių šalių vyriausybėmis nuo Lotynų Amerikos iki Afrikos ir nuo Rytų Europos iki Pietų Azijos.

Tačiau, nepaisant to, kad Kinija yra didžiausias oficialus kreditorius pasaulyje, daugelis svarbiausių faktų apie Pekino paskolas užsienio valstybėms vis dar nėra žinomi.

Svarbiausia informacija apie Kinijos ir jos valstybinių subjektų plėtros ir infrastruktūros paskolų tokiose vietose sąlygas vis dar slepiama. Paprastai sutartys tarp užsienio šalių vyriausybių ir Kinijos skolintojų nėra viešinamos.

Xi Jinpingas dalyvauja Kinijos komunistų partijos kongrese / AP nuotr.

Visgi Vašingtone veikiantis mokslinių tyrimų centras „Global Development Center“ atliko tyrimą, kuriuo siekiama praskleisti Kinijos skolinimo politiką gaubiančią uždangą, pateikiant pirmą tokio pobūdžio analizę – 100 sutarčių, kurias pasirašė 24 besivystančios Afrikos, Azijos, Europos ir Lotynų Amerikos šalys, įskaitant Juodkalniją, Kirgiziją ir Serbiją.

„Kinija yra didžiausia kreditorė pasaulyje, todėl jos požiūris į šias sutartis yra labai svarbus“, – RFE / RL sakė „Global Development Center“ vyresnysis bendradarbis ir vienas iš ataskaitos autorių Scottas Morrisas.

„Tai, ką matome, yra unikalus apribojimų rinkinys, papildytas kitomis sutarčių nuostatomis, kurios sudaro sąlygas Kinijai tapti įtakingu skolintoju, galinčiu sustiprinti savo pozicijas besiskolinančios šalies atžvilgiu, – pridūrė S. Morrisas. – Paprastai šiuose reikaluose trūksta skaidrumo, o plačiai apibrėžiamos sąlygos užtikrina Kinijos investicijų apsaugą.“

Pastaraisiais metais, kai vis daugiau šalių vyriausybių pasirašo sandorius su Kinijos valstybiniais skolintojais, atidžiau analizuojamos netvarios paskolos ir besiskolinančias šalis varžančios Kinijos paskolų sąlygos. Ypač susirūpinta kai kuriomis nuostatomis, leidžiančiomis Kinijos subjektams areštuoti turtą tais atvejais, kai mokėjimai negali būti įvykdyti, todėl kyla nuogąstavimų dėl įkeistos žemės ar kito turto ir dėl didelių skolų, susaistančių vyriausybes su Pekinu.

Juodkalnijos naujoji valdžia, asociatyvinė nuotr. / AP nuotr.

Tokie nuogąstavimai sustiprėjo balandį, kai Juodkalnijos Vyriausybė paprašė Europos Sąjungos pagalbos išmokant milijardo JAV dolerių vertės paskolą Kinijai, finansavusiai prieštaringai vertinamą greitkelio projektą.

Panašiai ir Kirgizija desperatiškai ieško būdų, kaip grąžinti 1,8 milijardo JAV dolerių – daugiau nei 40 procentų savo užsienio skolos – paskolą Kinijos kreditoriams, nes skolos grąžinimo terminas nenumaldomai artėja, o šalis susiduria su rimtomis pandemijos sukeltomis finansinėmis problemomis.

„Įtakingas skolintojas“

Kovo pabaigoje paskelbta „Global Development Center“ ataskaita, parengta bendradarbiaujant su Viljamo ir Marijos koledžo tyrimų laboratorija „AidData“, siekiama išryškinti bendrus Kinijos paskolų sutarčių bruožus ir palyginti šias sutartis su kitų daugiašalių ar komercinių kreditorių skolinimo praktika.

Tyrimo metu buvo analizuojamos įvairių pasaulio valstybių pasirašytos sutartys su dviem pagrindiniais valstybės remiamais Kinijos skolintojais – Kinijos eksporto-importo banku ir Kinijos plėtros banku.

Autoriams pavyko išskirti tris pagrindinius bruožus: kliovimasis slaptomis sutarties sąlygomis, draudžiančiomis besiskolinančių valstybių vyriausybėms atskleisti paskolos sutarties detales, sąlygos, leidžiančios Kinijos paskoloms išvengti kolektyvinio skolų restruktūrizavimo, ir sąlygos, leidžiančios anuliuoti skolą ar pagreitintą grąžinimą, galinčios turėti įtakos šalių skolininkių politikai.

Xi Jinpingas dalyvauja Kinijos komunistų partijos kongrese / AP nuotr.

Kinijos Vyriausybė iš esmės priešinasi pastangoms atskleisti bendrą pasaulinės skolinimo programos apimtį. Pekinas neprikluso nei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Kreditorių duomenų teikimo sistemai, nei jos Eksporto kreditų darbo grupei, kurių tikslas – užtikrinti didesnį skolinimo proceso skaidrumą.

Kinija nėra ir Paryžiaus klubo – daugiau nei prieš pusšimtį metų sukurtos valstybių kreditorių grupės, padedančioms šalims, kurios patiria sunkumų dėl skolų, – narė.

Visai neseniai Pekinas įsipareigojo laikytis G20 Bendros skolų tvarkymo sistemos, dėl kurios 2020 m. sutarė G20 ir Paryžiaus klubo narės, suteikdamas besivystančioms šalims skolų grąžinimo lengvatų, kurių bendra vertė siekia 2,1 mlrd. JAV dolerių. Galbūt tai signalizuoja apie besikeičiantį požiūrį.

Vis dėlto didžiąją Kinijos paskolų dalį iki šiol gaubia paslaptis.

Remiantis „Global Development Center“ tyrimo duomenimis, į visas jo autorių analizuotas Kinijos plėtros banko sutartis ir į 43 proc. Kinijos eksporto-importo banko sandorių buvo įtrauktos konfidencialumo nuostatos, neleidžiančios atskleisti paskolų sąlygų.

Nors autoriai pažymi, kad konfidencialumas yra būdingas daugeliui sutarčių dėl paskolų, sutartyse su Kinija standartinė praktika apverčiama aukštyn kojomis – skolininkas, o ne skolintojas yra įpareigojamas neatskleisti informacijos.

Daug daugiau informacijos įslaptinta ir sandoriuose su Kinija, įskaitant visas paskolos detales, o kai kuriais atvejais net pačios skolos egzistavimą.

„Komercinio konfidencialumo tikslas yra apsaugoti skolininką, nes jis turi suteikti kreditoriui prieigą prie įvairios neskelbtinos informacijos, – aiškina S. Morrisas. – Tačiau Kinijos konfidencialumo nuostatose slaptumui teikiama daug didesnė reikšmė, siekiant apsaugoti skolintoją.“

Kinijos lyderis Xi Jinpingas / AP nuotr.

Dar vienas unikalus Kinijos paskolų aspektas yra tai, kas pranešime vadinama „ne Paryžiaus klubo“ nuostatomis, neleidžiančiomis iš Kinijos subjekto besiskolinančiai Vyriausybei restruktūrizuoti paskolą kitur arba ieškoti paramos iš kitų šaltinių.

Galiausiai pranešime įspėjama dėl plačiai apibrėžiamų sutarčių nuostatų, leidžiančių Kinijos kreditoriams nutraukti sutartį arba reikalauti nedelsiant grąžinti pinigus, jei pasiskolinusioje šalyje iš esmės pasikeičia įstatymai ar jos vykdoma politika.

Nors skolinančios įstaigos visame pasaulyje tokias nuostatas paprastai taiko, kad apsisaugotų nuo pokyčių, kurie gali sutrikdyti skolos grąžinimą, tyrime nustatyta, kad Kinijos sutartyse naudojamas dviprasmiškesnis apibrėžimas, suteikiantis kreditoriui galimybę politiškai spausti įsiskolinusią Vyriausybę.

„Šios sąlygos taip plačiai apibrėžtos, kad gali būti taikomos bet kokių politikos ar įstatymų pasikeitimų, galinčių turėti įtakos šalių santykiams, atveju, – sako S. Morrisas. – Jei valstybės valdomam kreditoriui nebeįtinka pasiskolinusios šalies Vyriausybė, jis gali pareikalauti anksčiau laiko grąžinti skolą, ją atšaukti arba vienašališkai pakeisti grąžinimo terminus. Tai suteikia daugiau įtakos svertų.“

Skolų spąstai ar kitoks žaidimas?

Tokių nuostatų motyvai Kinijos valstybinių skolintojų sudarytose sutartyse sukėlė daug diskusijų.

Kritikai teigia, kad jie prilygsta „skolų spąstams“, į kuriuos Pekinas sąmoningai įvilioja šalį, siekdamas užkrauti jai skolą ir tokiu būdu sustiprinti savo įtaką ir šios šalies Vyriausybės kontrolę.

Kaltinimai dėl tokios praktikos vėl pasigirdo diskusijose dėl Juodkalnijos greitkelio skolos Kinijai, kurios sutartį 2014 m. pasirašė ankstesnė šalies Vyriausybė.

Europos Sąjunga / AP nuotr.

Pernai į valdžią atėjusi Juodkalnijos Vyriausybė perspėjo apie galimą tokios didelės paskolos išdavą – priklausomybę nuo Kinijos. Šiuos nuogąstavimus pakartojo ir kai kurie Europos politikai. Sutarties, pasirašytos su Kinijos eksporto-importo banku, sąlygos numato, kad kreditorius gali perimti greitkelio kontrolę ar areštuoti kitą turtą, nors nėra jokių požymių, kad Kinijos bankas ketintų tai daryti.

Išnagrinėjęs Juodkalnijos sutartį ir kitus Kinijos sandorius visame pasaulyje, S. Morrisas teigia nemanantis, kad Pekinas sąmoningai skolintų, siekdamas įstumti šalis į netvarių skolų situacijas.

„Įsipareigojimai, kuriuos jie primeta besiskolinančių šalių vyriausybėms, yra itin griežti, lyginant su kitais skolintojais, – teigia S. Morrisas. – Tačiau peržvelgus sutartis galima daryti išvadą, kad Kinijos subjektai skolina tikėdamiesi atgauti pinigus.“

Juodkalnijos atveju Europos Sąjunga atmetė Podgoricos prašymą padėti grąžinti paskolą, tačiau Briuselis pažadėjo ieškoti kitų būdų padėti šiai narystės ES siekiančiai šaliai.

Pasak S. Morriso, sutarties pobūdis riboja Juodkalnijos galimybes ieškoti pagalbos kitur. Nors jis neatmeta galimybės, kad Pekinas gali pasiūlyti skolos atidėjimą ar restruktūrizavimą, sutarties struktūra užtikrina Kinijai bent jau balso teisę, kad ir koks sprendimas būtų priimtas.

„Bet koks palengvinimas, kurio siekia [Juodkalnija], turės būti pasiūlytas kinų ir su jais suderintas, – sako S. Morrisas. – Nėra kelio į priekį, kuris leistų apeiti kinus.“