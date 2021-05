JAV susiduria su naujomis problemomis: šaldytuvai pilni vakcinų, tačiau norinčiųjų skiepytis – vis mažiau

Nuo koronaviruso šiuo metu labiausiai kenčianti Indija pasiekė mirčių antirekordą – per praėjusią parą mirė kone 3700 žmonių, o jau 10 dieną iš eilės paros susirgimų skaičius didesnis negu 300 tūkstančių. Indiją ima pasiekti įvairių šalių pagalba, bet beveik niekas nesidalija vakcinomis. Daugeliui šalių vakcinų stinga plačioms, kai kur skiepijimas tik vos prasideda. Tuo metu JAV jau susiduria su priešinga problema: nėra kur dėti vakcinų, nes paskiepijus daugiau nei pusę žmonių, daugiau norinčiųjų nebeatsiranda.

Viename iš Teksaso rajonų užsikrėtusiųjų daugiau negu kitur, bet iš skiepijimo vietos to nepasakytum. Pasiskiepyti JAV gali jau kiekvienas norintysis, bet po pradinio piko, kai paklausa viršijo pasiūlą, dabar neateina nė pusė tiek, kiek medikai čia pasirengę paskiepyti.

„Tai viena iš penkių mūsų dabartinių skiepijimo klinikų. Kitą savaitę jų skaičių didinsime iki dešimties. Šiandien mes čia nuo 8 ryto iki 17 valandos. Kasdien mūsų skiepų klinikos keliaus vis į kitą vietą, kad pasiektume kuo daugiau žmonių“, – pasakoja mobiliosios skiepijimo klinikos vadovė Ashley Dawson.

Pasiekti daugiau tų, kurie dar nepasiskiepijo, Teksase sunku ir dėl politikos – daugelis čia balsuoja už respublikonus. Nors buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas giriasi, kad be jo nebūtų vakcinos, jo partijos rinkėjai visoje šalyje kur kas skeptiškesni: 29 procentai sako, kad nesiskiepys niekada. Tarp demokratų tokių tik 5 procentai.

„To nedariau, nes buvo per daug toli, todėl nesiskiepijau. Norėjau arčiau namų. Nežinome, kokių reakcijų sulauksime“, – pasakoja Pasadinos gyventojas Jose Herrera.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Bet ir Ilinojaus valstijoje, šiauriau Čikagos, kur daugiau demokratų rinkėjų, vaizdas panašus. Būdavo dienų, kai likdavo vienas ar du buteliukai, laisvų vietų tekdavo laukti ilgai. Dabar pasibaigus savaitei šaldytuvai pilni. Paklausa per savaitę smuko penktadaliu, ypač daugelis senjorų neateina antrojo skiepo.

„Nuvilia, nes yra tiek žmonių, kuriuos reikia paskiepyti arba kurie turėtų pasiskiepyti, o tuščios registracijos, kai yra ir personalo, ir vakcinos. Mes tikrai norėtume jas užpildyti“, – aiškina vietos sveikatos departamento koordinatorė Patti Corn.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Bent vieną dozę jau gavo 55 procentai amerikiečių, džiaugiasi prezidento Joe Bideno administracija, bet to per maža grupiniam imunitetui, o daugiau norinčių skiepytis atrasti vis sunkiau, net jei pasiskiepyti daug kur jau galima be registracijos, užsukus į vaistinę ar maisto parduotuvę. Balandį pasiekus piką, po keturis milijonus skiepų per dieną, dabar skiepijama po du milijonus. Kai daug kur pasaulyje skiepų dar nėra, Amerikoje kai kurias per ilgai laikytas jau tenka išmesti.

„Bus vis sunkiau. Tikrai įžiūriu, kad pritrūks laiko žmonėms paskiepyti sparčiau, negu paplis atmainos“, – sako vietos Sveikatos departamento vadovė Karherine Wells.

Daugelis didžiųjų skiepijimo centrų stadionuose ir sporto arenose užsidaro, baigia dirbti ir elektroninės registracijos sistemos. Specialistai sako, kad daugeliui dar dvejojančių įtikinti pakaktų, kad mažesni, mobilieji skiepijimo punktai atsidarytų arčiau namų, kur skiepytųsi pažįstami kaimynai, kad skiepytis įtikinėtų ne politikai, o bendruomenių lyderiai, kuriais pasitikima. Bet net ir tokios pastangos nebūtinai užtikrins grupinį imunitetą nuo pandemijos nukentėjusiai šaliai.