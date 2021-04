„Pasaulio vaistinė“ pramiegojo COVID-19 bangą: Indija fiksuoja rekordus, bet tikrieji skaičiai didesni

Indija grumiasi su antrąja COVID-19 banga, kasdien fiksuojami nauji užsikrėtimų koronavirusu pasaulio rekordai, bet specialistai perspėja – apie daug užsikrėtimų ir mirčių nuo šios infekcijos nė nežinome. Garsus Indijos kraujagyslių chirurgas Rajah Koppala dabar gydo COVID-19 pacientus ir teigia, kad šalis į avariją pateko užmerktomis akimis.

Rajah Koppala yra Indijoje žinomas kraujagyslių chirurgas, bet dabar pagrindinis jo uždavinys – gydyti COVID-19 pacientus. Medikui priklauso privačių ligoninių tinklas, veikiantis pietrytinėje Indijos dalyje.

R. Koppala šiuo metu dirba ligoninėje Haidarabado mieste, turinčiame beveik septynis milijonus gyventojų. Čia, kaip ir kituose Indijos miestuose pandemijos situacija drasko širdį: ligoninėms trūksta deguonies, lovų intensyviosios terapijos skyriuose.

Indija pastaruoju metu kiekvieną dieną praneša apie rekordinius naujų užsikrėtimų ir mirčių nuo koronaviruso skaičius.

„Kaip ir girdite, padėtis yra bloga, dar blogesnė. Mums labai trūksta deguonies. Net ir geriausiais laikais Indijoje neturėjome didelių resursų, dėl prastos sveikatos sistemos infrastrūktūros. Na bet tokio trūkumo niekada nebuvo. Mano telefonas nenutyla – visi ieško lovų, ieško, kas gali padėti. Pats bandau susisiekti su įvairiomis asociacijomis, draugais medikais Jungtinėje Karalystėje ar Jungtinėse Valstijose. Padėtis tragiška ir Delyje, ir kituose miestuose. Ta pati situacija yra tiek privačiose, tiek valstybinėse ligoninėse“, – LRT RADIJUI padėtį komentavo R. Koppala.

Koronavirusas Indijoje / AP nuotr.

– Žiniasklaidoje nuolat girdime, kad deguonies, lovų, kitų medicinos reikmenų tiesiog nėra, vaizdo įrašuose matyti ilgos sunkvežimių eilės, nusidriekusios prie deguonies tiekimo centrų. Kokia padėtis būtent jūsų ligoninėje Haidarabade?

– Tarkime, mano ligoninėje yra 160 intensyviosios terapijos skyriaus lovų, reikia tiek pat cilindrų deguonies. Šiuo metu tiekėjai gali pristatyti tik 40 cilindrų, tai yra ketvirtadalis reikiamo kiekio, labai jų trūksta.

Patys organizuojame sunkvežimius, kurie vyksta į deguonies tiekimo vietas, stovi ten ilgose eilėse, kad pripildytų cilindrus. Bet toli gražu ne visiems pasiseka pasipildyti cilindrus.

Kita problema – jei žmonės neturi iš ko sumokėti už gydymą, ką jiems daryti? Pavyzdžiui, praleidęs ligoninėje penkias dienas gali gauti sąskaitą, siekiančią 15 tūkstančių dolerių, o uždirbi vos penkis šimtus dolerių. Padėtis Indijoje šiuo metu labai niūri. Šimtai pacientų yra tiesiog grąžinami namo. Šiuo metu yra nemažai iniciatyvų, interneto tinklalapių, kuriuose realiu laiku gali stebėti, ar kurioje nors ligoninėje yra laisvų lovų.

Koronavirusas Indijoje / AP nuotr.

Bet informacija keičiasi kas minutę, kinta, kol kalbame, taigi sistema neveikia. Žmonės eina iš vienos ligoninės į kitą, bet didžioji dauguma tiesiog lieka gatvėje. Ir jei jie sunkiai serga, skundžiasi dėl sunkių simptomų, gali būti, kad po poros dienų jie mirs. Savo ligoninėje pradėjome sudaryti laukiančiųjų sąrašus, jei kas nors pasijus geriau, galėsime išsiųsti į namus ir priimti kitą pacientą. Bet juk tas laukiantysis per kelias dienas gali susirgti dar sunkiau.

Taigi tiesiog visur ilgos eilės. Milžiniškos eilės žmonių su teigiamais COVID testų rezultatais. Skaičiai rodo, kad medicinos sistema negali atlaikyti šios situacijos, žmonių tiesiog per daug. Kiek aš lovų galiu suorganizuoti? 4,10,12? Na ir kas iš to, jei matome, kiek žmonių suserga. Kalbu su laboratorija, kuri atlieka testus ir jie man sako, kad per dieną atkeliauja maždaug 40 tūkstančių teigiamų testų, iš jų maždaug 10 tūkstančių žmonių reikia medikų pagalbos. Ir ką aš jiems galiu atsakyti, kad turiu 5 ar 10 laisvų lovų? Padėtis tragiška, tai lyg Dovydo ir Galijoto kova. Didžiulis mūšis..

– Kalbant apie Indijos valdžios sprendimus, tam tikri ribojimai dėl koronaviruso įvedami paveiktose teritorijose, tačiau visuotinio karantino nėra. Tuo pat metu šalyje vyksta dideli renginiai, tarkime tradicinės religinės šventės, suburiančios dešimtis tūkstančių žmonių. Ar jūsų nuomone centrinė valdžia dabar imasi pakankamai priemonių, kad suvaldytų esamą krizę?

– Mes, medikai, esame tiesiog įsiutę dėl to, kaip valdžia nesugebėjo suvaldyti situacijos. Dabar darome viską, kas mūsų rankose.

Indijoje kiekvienos valstijos administracija gali apsispręsti, kokias priemones taikyti, bet toks modelis neveikia, nes susiduriame su visos šalies problema. Tuo metu Indijos premjeras tiesiog nusiplauna rankas ir sako, kad kiekviena valstija turi nuspręsti įsivesti karantiną ar ne. Bet matome, kaip dvi valstijos grumiasi dėl deguonies cisternų – to nebūta mūsų šalyje.

Koronavirusas Indijoje / AP nuotr.

Indija miegojo ir miegančius mus užgriuvo ataka. Valdžia buvo užsiėmusi kitais reikalais – štai pats premjeras per politinės agitacijos renginį kreipėsi į 50ties tūkstančių žmonių minią, tuo pat metu per televiziją kitiems kartodamas laikytis visų saugumo priemonių. Tai taip išeina, kad 50 tūkstančių minia gali daryti ką nori, o visa kita šalis turi laikytis saugumo priemonių? Tokia sistema neveikia, visi tiesiog laimingai gyveno savo gyvenimus. Dabar mokame kainą už pliuralistinę visuomenę, bet juk galėjome laikytis saugių atstumų, skiepyti žmones.

Šiais metais nebuvo jokio nurodymo iš centrinės valdžios įsivesti karantiną. Jie nestabdo jokių religinių veiklų, matome šventes, per kurias tūkstančiai žmonių drauge maudosi upėje, vyksta politiniai renginiai – lyg pandemijos net nebūtų. Politinės agitacijos renginiuose lankosi tūkstančiai, dešimtys tūkstančių žmonių, niekas nesilaiko saugių atstumų. O centrinė valdžia tiesiog sako, kad tai yra kiekvienos valstijos problema, ne mūsų rūpestis.

Ši krizė turi būti spredžiama valstybiniu lygiu. Nors žvelgiant į užsikrėtimų skaičius, vargu ar pati valdžia gali įveikti šią krizę. 365 tūkstančiai naujų užsikrėtimų per dieną ir čia tik oficiali statistika. Mirčių skaičius greičiausiai daug didesnis, gali siekti ir dešimt tūkstančių per dieną, nes daug žmonių į ligonines nepatenka, jie nėra įtraukiami į oficialią statistiką. Taigi neturime patikimų duomenų. Tai yra blogiausias karas iš visų karų, kuriuos Indija yra kada kovojusi.

Koronavirusas Indijoje / AP nuotr.

– Indijoje šiuo metu bent pirmąja skiepo doze paskiepyta apie 130 mln. gyventojų, tačiau atsižvelgiant į šalies dydį, skaičiai atrodo maži. Trečiadienį Indijoje atvertas kelias vakcinacijai registruotis suaugusiems gyventojams, tačiau pradžia neatrodo sklandžiai?

– Indija sudarė galimybes skiepytis visiems gyventojams, bet interneto puslapis „nulūžo“ vos pradėjus registraciją. Taigi niekas nevyksta, paskiepytų žmonių skaičiai tiesiog juokingi. Taigi mes laukiame.

Jei ir toliau skiepysime tokiais tempais, Indijoje visi bus paskiepyti po dvejų metų, 2023-ųjų gruodį. ir iki tol procentas jaunų Indijos gyventojų tiesiog mirs, tai labai liūdnas scenarijus. Šiuo metu matome, kad daug jaunų žmonių suserga, jaunesni nei 40-mečiai.

Turime skiepyti sparčiau. Reikia prašyti pagalbos iš visų pasaulio kampelio. Mums reikia pagalbos: deguonies, kitų kasdienių reikmenų. Na bet vienintelis kelias iš šios katastrofos yra vakcinacija.

JAV atgabenta Indijai COVID-19 reikmenų siunta / AP nuotr.

– Sveikatos sistemos ekspertai viena iš staigaus viruso plitimo priežasčių Indijoje įvardija vadinamąją indiškąją viruso atmainą, kuri, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, užfiksuota mažiausiai 17 valstybių. Kokia jūsų nuomonė apie tai?

– Indiškoji atmaina plinta labai greitai, manome, kad dėl jos toks užsikrėtimų šuolis. Ir negalime kontroliuoti to, kad virusas mutuoja, bet galime valdyti jo plitimą. Ir vienintelis būdas tai padaryti – skiepai. Skiepyti galėjome rudenį, bet kur tuomet buvome? Indija dažnai apibūdinama kaip pasaulio vaistinė, siuntėme vakcinas į kitas šalis.

Ir štai dabar balandžio pabaigoje Indija dar nėra pilnai paskiepijusi net 5 procentų gyventojų. Kelias plisti šiai mutacijai galėjo būti užkirstas, jei būtų paskiepyta kur kas daugiau žmonių.

Galbūt po pusės metų padėtis ir bus geresnė, bet iki tol daug žmonių mirs, negalime laukti, kol susidarys visuomenės imunitetas.

Koronavirusas Indijoje / AP nuotr.

– Dabartinė pandemijos situacija Indijoje, Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo žodžiais, išties drasko širdį, teigiama, kad ir antrosios bangos pikas Indijoje dar prieš akis, ką jūs apie tai galvojate?

– Laukia labai sunkios kelios savaitės. Manau, kad gegužės viduryje ar pabaigoje pasieksime piką. jau dabar neturime lovų, nežinau, kas bus toliau. Ligoninėmis verčiame mokyklas, įvairius visuomeninius centrus.

Žmonės miršta, niekas nelaiko jų už rankos, žmonės negali palaidoti artimųjų, prie krematoriumų nusidriekusios eilės. Mus taip pat labai skaudina faktas, kad suaktyvėjo juodoji rinka – kai visko taip trūksta, labai išaugo medicinos priemonių, paslaugų kainos. Pavyzdžiui įprastai greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežti pacientą iš vienos miesto vietos į kitą kainuoja apie dešimt dolerių, o dabar tai kainuoja pusantro šimto dolerių.

Kainos išaugo ir krematoriumuose – dabar palaidoti artimą gali kainuoti ir du šimtus dolerių, nors anksčiau kainos buvo labai žemos. Ir net negali paliesti kūno.

– Dirbate ilgas valandas, nuolat trūksta priemonių, matote, kaip virusas nusineša žmonių gyvybes. Kaip jus asmeniškai veikia ši situacija, tikiu, kad sudėtinga tai pakelti?

– Mūsų, medikų šeimos nariai mūsų prašo neiti į darbą, bijo, kad susirgsime ir mirsime. Per pastarąsias pora savaičių lankausi pas psichologą kas dvi dienas. Nueinu vėlai vakare, kalbamės apie tai, kad skaičiai išaugo keturis kartus, mano pacientai miršta.

JAV atgabenta Indijai COVID-19 reikmenų siunta / AP nuotr.

Savo tėvus atskyriau nuo pasaulio, liepiau niekur neiti iš namų, nesusitinkame, nors jie gyvena kitoje gatvės pusėje. O kas jei juos užkrėsčiau? Žmona testuojasi kas tris dienas.

Man ši situacija primena didelę avariją, nes vairuotojas tiesiog užmigo prie vairo. Valdžia miegojo, ji dalyvavo savo politiniuose renginiuose. Stebėjo blogėjančią situaciją užmerktomis akimis. Religiniai lyderiai sakė kalbas, politikai skelbėsi, kad Indija yra pasaulio vaistinė, o dabar patys neturime jokių priemonių.