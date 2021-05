Nuo Gulago stovyklos iki Stalino metropolio – Arktyje agoniškai miršta Rusijos miestas

1931 m. gegužę 39 visą Sovietų Sąjungą apraizgiusio priverstinio darbo stovyklų tinklo kaliniai išvyko į šiaurę nuo Uchtos miesto tyrinėti didžiulį anglies baseiną Rusijos Arktyje.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

Kartu su grupele geologų ir lagerio sargybinių vyrai kelias savaites keliavo vos praplaukiamomis upėmis ir apledėjusia tundra į atšiaurias žemes, kur ekstremaliai buvo išbandomas sovietmečiu plačiai liaupsintas Tolimosios šiaurės įsisavinimas.

Netrukus prie jų prisijungė daugiau kalinių, kurie šimtais mirė nuo ligos, hipotermijos ir bado. Tačiau 1932 m. pavasarį už daugiau kaip 150 km į šiaurę nuo Poliarinio rato buvo įkurtas Rudnikas – nedidelė angliakasių gyvenvietė, netrukus išaugusi į Vorkutos miestą.

Tai buvo nederlinga, atgrasi vietovė, kurią žinojo tik vietiniai nencai elnių augintojai; po dešimtmečio čia buvo įkurta viena žiauriausių Sovietų Sąjungos Gulago stovyklų, o po Stalino mirties 1953 m. miestas virto augančiu metropoliu – sovietų valdžios simboliu.

Vorkutos miestas Rusijoje / Vida Press nuotr.

Tačiau praėjus beveik šimtmečiui nuo įkūrimo, mieste, kur devintojo dešimtmečio pabaigoje gyventojų skaičius siekė 250 tūkst., gyvena mažiau nei 60 tūkst. žmonių ir jų mažėja sparčiau nei bet kuriame kitame Rusijos mieste. Vorkutos pastatus puošiantys komunistiniai šūkiai, žadantys šviesią ateitį, simbolizuoja prarają tarp SSRS utopinės vizijos ir sugebėjimo paversti ją realybe.

„Viskas apleista“

„Mes visi dar besimokydami vidurinėje mokykloje supratome, kad baigsime mokslus ir išvyksime iš šios vietos, – sako 33 metų teisininkė Anastasia Sadvary, gimusi Rudnike, o dabar dalį laiko gyvenanti Vorkutoje, o likusią dalį – maždaug už 900 kilometrų į pietus esančioje Komių regiono sostinėje Syktyvkare. – Dauguma mano draugų iš tiesų išvyko, o aš esu išimtis.“

Savo klestėjimo metais Vorkuta buvo gyvybingo, visą miestą apjuosusio 13 anglies kasyklų tinklo, kurį sudarė daugybė gyvenviečių su mokyklomis, darželiais, parduotuvėmis, medicinos klinikomis ir kultūros centrais, geografinis centras.

Šiandien iš 13 anglies kasyklų liko tik keturios, o daugelis gyvenviečių virto miestais vaiduokliais, išsidėsčiusiais palei greitkelį, jungusį šias kadaise klestėjusias bendruomenes su miestu.

Vorkutos miestas Rusijoje / Vida Press nuotr.

Nežaboto kapitalizmo, pakeitusio planinę sovietinę ekonomiką, metais anglies verslas buksavo, daugėjo tragiškų nelaimingų atsitikimų, todėl kasyklos viena po kitos buvo uždarytos, o jas supusių kaimų gyventojai persikėlė į Vorkutą arba, jei galėjo, į šiltesnius Rusijos regionus. Paskutinė kasykla uždaryta 2016 m., kai dėl metano dujų nuotėkio įvyko sprogimai, nusinešę 36 gyvybes.

„Tai, ką matome dabar, praėjus 30 metų po Sovietų Sąjungos žlugimo, yra agoniška Vorkutos mirtis, – sako Teksaso technikos universiteto istorikas, knygos „Gulago miestas, kasyklų miestas: priverstinis darbas ir jo ženklai Vorkutoje“ (angl. „Gulag Town, Company Town: Forced Labor And Its Legacy In Vorkuta“) autorius Aleksas Barenbergas. – Nebėra idėjinio imperatyvo įrodyti pasauliui, kad 250 tūkst. gyventojų turinčio anglies kasybos miesto išlaikymas Arkties regione yra sovietinės sistemos triumfas, todėl matome, kiek kasyklų ir gyvenviečių jau buvo apleista ir kiek dar bus apleista.“

Gyvenimas Vorkutoje ne silpniesiems, nes vidutinė oro temperatūra čia –5 laipsniai Celsijaus, o žiema trunka iki 10 mėnesių. Su likusia Rusijos dalimi miesto nejungia jokie keliai, todėl visus metus jis pasiekiamas tik geležinkeliu arba – nuo balandžio iki spalio – oro transportu, kuris dėl pūgų ir didelių vėjų dažnai vėluoja.

Vorkutos miestas Rusijoje / Vida Press nuotr.

Šiuo metu Vorkutai tenka abejotina miesto, kuriame galima pigiausiai įsigyti būstą, garbė – trijų kambarių butas čia vidutiniškai kainuoja vos tūkstantį JAV dolerių. Didžiulės komunalinių paslaugų, tokių kaip vanduo ir elektra, kainos neretai verčia savininkus atiduoti savo nekilnojamąjį turtą už ačiū, užuot mėnesių mėnesius laukus pirkėjo.

Aplink Vorkutą išsibarsčiusiose angliakasių gyvenvietėse situacija dar liūdnesnė. Jų apleistuose penkiaaukščių gyvenamųjų namų kvartaluose vėjas siūbuoja ant girgždančių metalinių vyrių pritvirtintas duris, tarsi viliodamas lankytojus patyrinėti kadaise čia gyvenusių ir greitą išvykimą vietoje užsitęsusio „lošimo“ merdinčioje būsto rinkoje pasirinkusių buvusių gyventojų paliktus turtus.

„Kiekvienas už save“

Ant įėjimų į šiuos daugiabučius durų užrašai kreida, primenantys karo metais ant subombarduotų pastatų išgyvenusiųjų paliktus ženklus, žymi laiptines, turinčias bent vieną gyventoją, dėl kurio yra palaikoma visos laiptinės centrinė šildymo sistema.

Oficialiais duomenimis, Vorkutoje ir aplinkinėse gyvenvietėse yra 15,5 tūkst. tuščių butų, kurių trečdalis yra prijungti prie bendro tinklo, todėl jų išlaikymas valstybės biudžetui per metus atsieina 570 milijonų rublių (7,4 mln. JAV dolerių).

„Sovietų Sąjungos laikais tokios vietos buvo vertinamos, – sako 57 metų Igoris Krutko, gyvenantis už 22 km nuo Vorkutos esančiame Komsomolsky mieste, kur kadaise gyveno 20 tūkst. žmonių, o dabar liko tik 200, ir kur šiuo metu veikia vienintelė maisto prekių parduotuvė, padedanti išgyventi tiems, kas pasiliko palengva gamtos jėgų vis labiau pasiglemžiamame mieste. – Šiandien pas mus laukinių Vakarų kapitalizmas – kiekvienas už save.“

Vorkutos miestas Rusijoje / Vida Press nuotr.

1993 m., traumuojančiu laikotarpiu po Sovietų Sąjungos žlugimo, kai nuolatinis darbo užmokesčio vėlavimas skatino žmones išvykti iš tokių atokių vietovių kaip Vorkuta, prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė teisės aktus, užtikrinančius nemokamą persikėlimą į pensiją išėjusiems ilgamečiams Tolimosios šiaurės gyventojams.

Visgi programa įgyvendinama vangiai. Maždaug 15 tūkst. žmonių Vorkutoje turi teisę būti perkelti, tačiau kasmet ši teisė suteikiama vos 250 šeimų visame plačiame Komių regione.

„Jie mus laiko įkaitais“, – sako tvirtomis rankomis ir begaline energija pasižymintis buvęs angliakasys šešiasdešimtmetis Vladimiras Žarukas, aštuntajame dešimtmetyje persikėlęs į šį regioną iš gimtosios Ukrainos ir dabar gyvenantis Vorgašoro kaime, šalia vis dar veikiančios 1975 m. atidarytos anglies kasyklos, kuri tuomet buvo laikoma didžiausia Europoje.

25 tūkst. rublių (325 JAV dolerių) pensijos į mėnesį gaunantis V. Žarukas perkėlimo sąraše figūruoja nuo 1997 m. ir, anot jo paties, šiuo metu prieš jį eilėje maždaug 6 tūkst. regiono gyventojų, o tai reiškia, kad jei gyventojų perkėlimas ir toliau vyks tokiais pačiais tempais, jo eilė ateis maždaug po 120 metų. Praktiškai praradęs viltį kada nors išvykti iš Vorgašoro, jis visą savo energiją skiria padėti kitiems įstrigusiems pensininkams, aktyviai dalyvaudamas pilietinėje organizacijoje, kurią pats vadina Tolimosios šiaurės įkaitais.



„Man širdis apsipila krauju“

Tuo tarpu jam pačiam tenka stebėti, kaip kaimas po truputį virsta griuvėsiais – vienintelis bendruomenės centras buvo uždarytas prieš dvejus metus, nepaisant likusių gyventojų protestų. „Vorgašoras kovos iki karčios pabaigos, – sako jis. – Tačiau man širdis apsipila krauju matant, kas vyksta.“

Norint suvokti, kodėl I. Krutko ir V. Žarukas apskritai nusprendė apsigyventi Vorkutoje, reikia suprasti, kaip šis miestas kažkada atrodė. Po Stalino mirties tūkstančiai buvusių griūvančios gulago sistemos belaisvių išvyko, todėl siekdama rasti naujos darbo jėgos anglies kasyklose, Vorkutos valdžia viliojo darbininkus atlyginimais, kurie dažnai buvo penkis kartus didesni už sovietmečio vidurkį, ir dosniais priedais, įskaitant nemokamas vasaros atostogos Kryme ir patogią ankstyvą pensiją.

Boriso Jelcino apsilankymas Vorkutos anglies kasykloje / AP nuotr.

Skatinimo programoms pritraukus gausybę darbininkų iš visos šalies, Vorkuta netrukus tapo pavyzdiniu Sovietų Sąjungos miestu. Ji galėjo pasigirti didingais neoklasikiniais pastatais, kurių pamatai buvo kelis metrus įleisti į žemę, kad statiniai nesugriūtų tirpstant amžinajam įšalui, ir daugiabučių kvartalais, kurie dygo it grybai po lietaus – kartais užtekdavo ir 16 dienų iškilti visiškai naujam penkiaaukščiui gyvenamajam namui, papuoštam tradiciniais sovietiniais lozungais: „Daugiau anglies Tėvynei!“ arba „Šlovė Arkties užkariautojams!“

Už nedidelę mėnesinės algos dalį angliakasiai, tokie kaip V. Žarukas ir I. Krutko, galėjo įsigyti bilietus į vieną iš šešių kasdienių skrydžių į Maskvą ir praleisti dvi dienas klaidžiojant didžiosios Sovietų Sąjungos sostinės gatvėmis, o pirmadienį vėl grįžti į savo pamainą Vorkutos anglies kasykloje.

„Vorkuta buvo unikalus miestas. Čia susirinko tiek daug įdomių ir protingų žmonių“, – sako buvęs kalnakasybos inžinierius 88 metų Michailas Tverskojus, kuris, būdamas 36 metų, paliko ankštą komunalinį butą Sankt Peterburge ir priėmė darbo pasiūlymą Vorkutoje su trijų kambarių butu ir visomis su pareigomis susijusiomis privilegijomis.

Praėjus daugiau nei pusei amžiaus, negali sakyti, kad viskas vien juoda. Vorkuta gal ir prarado didesnę dalį ankstesnio žavesio, tačiau išlaikė kovingą dvasią – miesto centre net ir niūrią gruodžio poliarinę naktį gausu jaunų mamų, per sniegą stumiančių ant slidžių sumontuotus vaikiškus vežimėlius ir lenktyniaujančių su iš mokyklos pažyrančiais šiltomis kepurėmis ir šalikais apmuturiuotais mokinukais.

Įspūdingų 1961 metais pastatytų Kalnakasių kultūros rūmų viduje kiekvieną vakarą vyksta baleto ir šokių užsiėmimai, o viršutiniame aukšte įsikūrusioje sporto salėje organizuojamos tinklinio rungtynės.

Darbo jėgos srautas iš Vidurinės Azijos pastaraisiais metais yra šiokia tokia atsvara išvykstantiems iš Vorkutos, o koronaviruso pandemijos metu kai kurie buvę gyventojai grįžo, praradę darbus kituose miestuose.

„Nebus anglies, nebus ir miesto“

Rusija ieško būdų plėtoti Arktį – spartėjant visuotiniam atšilimui, ši užduotis ateityje taps vis paprastesnė. Tačiau manoma, kad nuo Sovietų Sąjungos žlugimo Arkties zoną paliko maždaug 1 milijonas žmonių, todėl gyventojų skaičiaus mažėjimas nurodomas kaip pagrindinė kliūtis Vyriausybės planams. Rusijos Tolimuosiuose Rytuose pradėta žemės dovanojimo programa šią vasarą bus išplėsta ir į Arktį, tačiau net ir derlingesnėse vietose ji vargiai pasiteisina.

„Esu visiškai įsitikinęs, kad šis miestas išliks. Jis dar sumažės, bet išliks“, – sako M. Tverskojus. Jis tikisi, kad Vorkuta išvengs kitų sovietinių vienos pramonės miestų likimo iš naujo panaudodama gausius gamtos išteklius. Tačiau jis perspėja: „Jei nebus anglies, nebus ir miesto“.

Neseniai lankydamasi Rudnike, apleistoje kalinių pastatytoje gyvenvietėje, nuo kurios ir prasidėjo Vorkuta ir į kurią dabar galima patekti tik per sunykusį, skylėtą lentų tiltą, teisininkė A. Sadvary nurodė tikėtiną savo vaikystės namų vietą – medinį baraką, kurį šeima šildydavo tėvo iš kasyklos parnešta anglimi.

2006 m. ji ištekėjo už vietinio vyro – santuokos ceremoniją lydėjo siautulinga šventė Vorkutos restorane „Ural“, kadaise populiarioje pasilinksminimų vietoje.

Šiandien jos vaikystės namų nebėra, o iš vestuvių šventės vietos likę tik griuvėsiai.

„Žvelgiu į visa tai ir matau mūsų ateitį, – sako ji, žiūrėdama į šešių aukštų pastatus, tapusius šratasvydžio entuziastų rojumi. – Šis miestas egzistuoja tik tam, kad būtų išgaunami gamtos ištekliai. Kai jų nebeliks, nebeliks ir miesto. Liks tik puikios dekoracijos filmams apie zombių apokalipsę.“