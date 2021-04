Mokslininkai ragina saugoti jūros žolių pievas – jos sulaiko dvigubai daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei miškai

Pasauliui tęsiant kovą su klimato kaita, mokslininkai ragina atsigręžti į jūros žolių pievas. Pasak specialistų, šie plotai smarkiai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų naikinimo, tačiau šios žolių pievos kasmet traukiasi, todėl mokslininkai tikisi tyrimais paskatinti jų išsaugojimą. Tai daryti ragina ir Paryžiaus klimato susitarimas.

Indijos vandenyno Vakaruose turkio spalvos vandens glūdumose veši didžiausia pasaulyje jūros žolių pieva. Jos dydis – kaip Šveicarijos, o nauda planetai – neįkainojama.

„Nors apie šiuos plotus žinoma nedaug, tikrai aišku, kad tai bene didžiausias pasaulyje, vientisas jūros žolių paklotas, todėl jis labai unikalus. Be to, kadangi jūros pieva yra toli nuo pakrantės, lyginant su kitomis ji yra geros būklės. Negana to, pieva labai didelė, tad ji gana ženklai švelnina klimato kaitą. Ją galima vadinti itin vertinga anglies dvideginio kriaukle“, – Eksterio universiteto ekologijos dėstytoja Kristin Thompson.

Tyrimai rodo, kad jūros žolių pievos stabdant klimato kaitą svarbesnės nei medžiai. Jos šiltnamio efektą sukeliančių dujų sulaiko dvigubai daugiau nei miškas. Be to, jūros žolių pieva reguliuoja vandenų rūgštingumą – tai itin svarbi funkcija, mat vandenynų vanduo, sugeriant anglies dvideginį, tampa rūgštingesnis ir gali tapti negyvenamas.

Kiek dujų sulaiko didžiausia pasaulio pieva – nežinoma, tačiau svarstoma, kad tai galėtų būti ir daugiau nei dešimtadalis anglies dvideginio, į vandenynus patenkančio su įvairiomis nuosėdomis. Tikimasi, kad ekspediciją čia pradėjęs laivas „Arktinis saulėlydis“ padės surasti atsakymus.

„Didžioji dalis suvokia, kad esame klimato kaitos epicentre ir turime ieškoti įvairiausių būdų, kad išvengtume krizės. Vienas būdų – išsaugoti tokias pievas kaip ši. Taip ne tik užtikrintume, kad dar labiau nebloginame klimato padėties, bet ir išsaugotume naudingą planetos ekosistemą ateities kartoms“, – tikina K. Thompson.

Nors daug informacijos ir neturima, mokslininkai spėja, kad visų vandenynų ar jūrų dugne driekiasi apie 300 tūkstančių kvadratinių kilometrų jūros žolių, tai plotas, prilygstantis Vokietijai. Jei pievos nepaveiktos, jos galėtų apgyvendinti 400 milijonų žuvų, bei sulaikyti 12,5 milijonų tonų anglies dvideginio. Tačiau tyrimai rodo, kad kasmet, jūros žolių plotai traukiasi beveik dešimtadaliu.