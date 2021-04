Iliuzijų dėl Putino nebeliko: ekspertai perspėja, kad JAV ir Rusijos santykiai darosi pavojingi

Kovo 17-ąją transliuotame interviu televizijai ABC JAV prezidentas žodžių kišenėje neieškojo. Paklaustas, ar Vladimirą Putiną laiko „žudiku“, Joe Bidenas nedvejodamas atsakė „taip“ ir pridūrė, kad Rusija „sumokės“ už tai, kad kišosi į rudenį vykusius prezidento rinkimus. Ar tai tik retorinės figūros, ar siunčiami realūs signalai apie griežtėjančias JAV nuostatas Rusijos atžvilgiu?

Į interviu metu ištartus J. Bideno žodžius Rusija netruko reaguoti – konsultuotis išsikvietė savo ambasadorių Vašingtone. Ko iš santykių su Vašingtonu ji gali tikėtis ir kokių iššūkių kelia Maskvos ir Pekino tandemas?

Apie šias ir susijusias temas LRT RADIJO laidoje „Pasaulio 5“ – pokalbis su Pietų Kalifornijos universiteto Tarptautinių santykių mokyklos Vidurio Europos studijų programos direktoriumi prof. Robertu D. Englishu ir analitinio centro „Atlantic Council“ vyresniuoju bendradarbiu, tinklalaidės apie Kremlių „The Power Vertical“ autoriumi Brianu Whitmore'u.

– Kaip vertinate pastarųjų kelių savaičių įvykius, kai J. Bidenas pavadino V. Putiną „žudiku“, Rusija konsultacijų išsikvietė ambasadorių Anatolijų Antonovą, patvirtintos naujos sankcijos ir t. t., – ar šie įvykiai iš tiesų stumia dvišalius Jungtinių Valstijų ir Rusijos santykius į dugną, kaip teigia kai kurie stebėtojai?

R. Englishas: Hm, kas žino. Kai investicijos akcijų biržoje ima nuvertėti, po labai prastos dienos norisi sakyti „o Dieve, pasiekėme dugną“, bet tik iki rytojaus, kol jos smuks dar žemiau. Tad nežinome, ar čia jau dugnas, ar ne. Bet suprantu jūsų klausimą – išties vis daugiau analitikų mano, kad negalime leisti santykiams dar labiau blogėti. Turėtume sustoti ir stengtis, kad santykiai dar labiau neblogėtų, darosi tiesiog per daug pavojinga.

Tikiuosi, kad, nepaisant į išorę projektuojamos kietos linijos, užkulisiuose Bideno komanda tiek su Rusija, tiek su Kinija iš tiesų nusiteikusios rimtam dialogui. Galbūt jie nori pademonstruoti kontrastą Donaldui Trumpui, kuris Putino atžvilgiu ėmėsi pagyrų ir kartais net pataikaujamo tono. Visiškai normalu, kad artėjant deryboms pirmiausia demonstruoji kietą poziciją, varžovą priverti imtis gynybinės pozicijos ir leidi suprasti, kad žaidimo taisyklės keičiasi, kad ateinančius ketverius metus neprasmuksite taip paprastai, kaip per pastaruosius ketverius.

Nežinau, nesu tikras, nes Bideno administracijoje nedirbu, bet labai tikiuosi, kad tai tėra tam tikras priešiškos retorikos laikotarpis prieš pradedant santykius judinti į priekį. Tiesą sakant, nemanau, kad esame ant ginkluoto konflikto slenksčio. Tiek Sirijoje, tiek Artimuosiuose Rytuose, Arktyje ir Vidurio Europoje iki to dar nepriėjome ir neatrodo, kad vyksta kažkokie padėtį eskaluojantys veiksmai. Tačiau retoriškai priartėjome prie zonos, iš kurios atsitraukti, pamiršti nuoskaudas ir pyktį darosi vis sunkiau. Dabar jau priartėta prie asmeninio puolimo – Putiną pavadino žudiku.

Žinote, per visą santykių su Sovietų Sąjunga istorijos laikotarpį, kai ši valstybė buvo daug blogesnė ir visame pasaulyje kėlė daug problemų, net ir tada Amerikos prezidentai nevadino sovietų taip, kaip tą padarė, tarkime, prezidento Baracko Obamos valstybės sekretorė Hillary Clinton, t. y. Rusijos lyderį palygino su Adolfu Hitleriu. Tokie dalykai tiesiog buvo neįmanomi, ypač turint galvoje, kad Hitleris Rusijai pridarė daug blogo. Galėjai lyginti su kuo nori, bet ne su Hitleriu. Tai tiesiog buvo beatodairiškas ir gremėzdiškas žingsnis, kuris nieko gero nedavė, išskyrus tai, jog leido trumpam pasijusti gerai.

Hillary Clinton 2009 m. / Vida Press nuotr.

Kai kurie sako, kad ir Bidenas panašiai pasielgė. Bet galime svarstyti – gal jis taip pasakė tyčia? Gal tai jo strategija – pasakyti ką nors labai aštraus taip užbrėžiant liniją, kai tuo pat metu diplomatai, valstybės ir energetikos sekretoriai svarsto, kur būtų galima ieškoti galimų bendradarbiavimo taškų. Nežinau, ar taip iš tiesų ir yra, bet įtariu, kad taip bus. Daug aštrios retorikos, po kurios abi pusės atsitrauks.

B. Whitmore`as: Priklauso nuo to, ką reiškia dugnas. Žiūrėkite, ar iš tiesų kas nors labai stebisi, kad Putinas vadinamas žudiku? Ar čia atskleista kažkas labai naujo? Ar tikrai manome, kad jis iš tiesų nedavė leidimo nuodyti Aleksejų Navalną? Ar kas nors mano, kad Aleksandras Litvinenka nužudytas be jo žinios? Arba kad pasikėsinimas į Sergejų Skripalį vyko be jo žinios? Manau, prezidentas Bidenas tiesiog pasakė tai, ką mes visi jau žinojome. Tuo metu rusų reakcija man pasirodė kaip suvaidintas didelis pasipiktinimas. Bent jau man atrodo, kad Bideno pareiškimas buvo tarsi signalas, rodantis, kad iliuzijų apie Putino Rusiją era Vašingtone – o taip pat, tikiuosi, ir kitose Vakarų sostinėse – baigėsi. Mes ilgą laiką buvome įtikėję Putino Rusija ir vaidinome, kad ji yra gerbtina tarptautinė galia, nors realybėje paprasčiausiai yra jokių normų nepaisanti valstybė.

Rusija reagavo apskaičiuotai perdėtai – šioje srityje, dramaturgijoje, jie stiprūs. Nemanau, kad Bidenas pasakė ką nors skandalingo. Galų gale tai ne pirmas kartas, kai Bidenas sako ką nors panašaus. Štai kodėl tai manęs nė kiek nestebina. Eidamas viceprezidento pareigas Putinui į akis jis kartą pasakė: „Žiūriu jums į akis ir, man atrodo, jūs sielos neturite.“ Jei jis tokį dalyką yra pasakęs, tai kiti pareiškimai manęs visiškai nestebina. Bet kartu tai siunčia signalą, kad ši administracija bus daug kietesnė.

– Pone Whitmore'ai, nemanote kad šiuo pareiškimu jis tik bando pabrėžti, kad jo laikysena Putino atžvilgiu visiškai kitokia nei pirmtako prezidento Trumpo?

B. Whitmore`as: Ne, visiškai taip nemanau. Prezidentas Bidenas ne toks. Jis iš tiesų į Rusiją žvelgia kaip į problemą ir yra pasirengęs ją spręsti. Nenorime ir vėl įsipainioti į tą pačią ankstesnių laikų iliuziją, kur geri santykiai su Rusija yra siekis pats savaime. Geri santykiai su Rusija yra siekis tik tol, kol jais galima ką nors pasiekti. Tarkime, jei palaikydami gerus santykius galėtume užtikrinti savo ir savo sąjungininkų saugumą, tuomet taip, bet šių dalykų su šita Rusija neužtikrinsime. Man atrodo, geriausia pastarojo meto naujiena buvo tai, kad sekretorius Blinkenas kartu su Europos Sąjungos kolegomis parengė bendrą pareiškimą, kuriame teigiama, kad Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga kartu priešinsis priešiškai Rusijos įtakai ir jos kinetinei agresijai Ukrainoje. Tai geras ženklas, nes vis dėlto kai kurios Europos valstybės – Prancūzija, Vokietija, Italija ir kai kurios kitos – dėl įvairių priežasčių išties mano, kad geri santykiai su Rusija yra savaiminis tikslas.

Bet, man atrodo, žmonės pradeda atsimerkti ir prezidento Bideno pareiškimas buvo paprasčiausias signalas.

– Dar trumpai apie Trumpą. Nepaisant jo dviprasmiškos pozicijos Putino atžvilgiu, buvo teigiančiųjų, kad jo administracijos praktiniai užsienio politikos sprendimai Kremliui nebuvo labai palankūs. Čia kalbu apie didesnį amerikiečių aktyvumą Rytų Europoje, Ukrainai tiekta gynybinė ginkluotė, vyko daugiau karinių pratybų. Ar Bideno administracija, be to, kad renkasi aršesnę retoriką, išlaikys tokį pat įsitraukimo lygį?

R. Englishas: Tai, kas jau pradėta, tęsis – ar kalbėtume apie strateginių bombonešių dislokavimą Norvegijos oro pajėgų bazėse, ar apie batalioną Baltijos šalyse. Manau, šie pradėti darbai bus tęsiami ir atgal jau negrįšime. Bet nesu tikras, ar Bidenas pasirengęs didinti įtampą santykiuose su Rusija. Tiesiog visko vyksta per daug vienu metu. Kodėl esu atsargiai skeptiškas? Todėl, kad Jungtines Valstijas užgriuvę per daug problemų: norime greičiau trauktis iš Afganistano, Sirijoje ir Irake tebėra betvarkė, galų gale ir Iranas kelia problemų. Bidenas paveldėjo situaciją, kurioje esame vos per keletą žingsnių nuo karo su Iranu, nes Trumpas sužlugdė branduolinį susitarimą. Ir kartu yra didelė Kinijos problema. Man atrodo, kad Bideno administracija tiesiog prislėgta problemų ir turi pradėti jas prioritetizuoti, t. y. išskirti, kuri iš jų svarbiausia. Ir mąstydamas strategiškai, ne taktiškai (ne trumpuoju laikotarpiu), Bidenas turėtų suprasti, kad Kinija yra didžiausia problema. Jei santykiai su Rusija neblogės ir net jeigu pavyktų kiek nors juos pagerinti, galbūt tuomet ir Maskva su Pekinu vienas nuo kito imtų šiek tiek tolti. Bent jau dabar mūsų elgesys juos verčia suartėti.

Žinote, buvusi Trumpo administracijos nacionalinio saugumo patarėja Fiona Hill yra Rusijos analitikė, centristinių pažiūrų, tikrai nepriklausoma ir solidi specialistė, kuri dirbo ir su demokratais, ir su respublikonais, – ji neseniai pareiškė, kad Amerika yra pavojingoje zonoje ir reikia pradėti galvoti, kas Jungtinėms Valstijoms ir NATO svarbiausia ilguoju laikotarpiu. Kiek pavojinga Rusija? Ar vis dėlto Kinija ilguoju laikotarpiu pavojingesnė? Ar nėra taip, kad Kinijos prezidentas didesnis žudikas? Ar ne Kinija yra ta, kuri didina įtaką Azijoje, Afrikoje ir net Europoje? Žinoma, tai nereiškia, kad Rusija yra gera. Tai reiškia, kad Kinija blogesnė.

Matrioškos su žymių žmonių atvaizdais, centre – D. Trumpas / AP nuotr.

B. Whitmore'as: Taip, sutinku. Atsiminkite, kad NATO priešakinių pajėgų batalionai Baltijos šalyse ir Lenkijoje atsirado dar prie prezidento Obamos. Trumpo kadencijos metu iniciatyva įgijo pagreitį ir, manau, toliau įgis ir prezidentu esant Bidenui. Kaip tik neseniai apie tai rengiau tinklalaidę. Esu tikras, kad žinote, jog šiuo metu visai šalia jūsų, Kaliningrade, vyksta labai rimtas karinių pajėgų modernizavimas. Kaliningradas yra tapęs militarizuotu eksklavu ir, sakykime, šis reikalas Vašingtone tikrai nelieka nepastebėtas. Į tai vienaip ar kitaip reikia reaguoti. Sakyčiau, turėtų būti stiprinamos rotacinės pajėgos Baltijos šalyse – joms dėl augančių rusų karinių pajėgumų kyla didžiausia grėsmė.

Taip pat turime atidžiai stebėti įvykius Baltarusijoje. Putinas akivaizdžiai siekia didinti Rusijos karinį buvimą Baltarusijoje. Nuo 2015-ųjų rytinėje Baltarusijoje siekiama statyti naują oro pajėgų bazę. Lukašenka tam priešinosi, tačiau dabar siunčia signalus, kad bus linkęs pritarti. Taigi, atrodo, kad Baltarusijos rytuose nauja nuolatinė oro pajėgų bazė greičiausiai atsiras. Tačiau man nerimą kelia pranešimai, kad Baltarusijos vakaruose, netoli sienos su Lenkija, bus statoma infrastruktūra bendroms jungtinėms pratyboms. Kaip sakiau, jei aš į šiuos dalykus atkreipiu dėmesį, tai neabejoju, kad pastebi ir Pentagonas. Manau, rotacinės pajėgos bus stiprinamos. Tiesa, nesu tikras, ar diskusija apie nuolatines amerikiečių karines bazes Lenkijoje ir Baltijos šalyse bus atnaujinta, tačiau tokio varianto irgi neatmesčiau.

Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 m. / AP nuotr.

– Pakalbėkime apie sankcijas, kurios Rusijai įvestos po Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno įkalinimo. Jos įvestos dėl Rusijos veiksmų Kryme, cheminio ginklo „Novičiok“ panaudojimo, kišimosi į 2020-ųjų prezidento rinkimus. Kiek praktiniai Bideno užsienio politikos ėjimai Rusijos atžvilgiu vis dėlto bus siejami su žmogaus teisėmis?

R. Englishas: Jei teisingai suprantu jūsų mintį, klausiate, ar atsakas į Navalno apnuodijimą, parodomąjį teismą ir įkalinimą nebuvo pernelyg silpnas. Sankcijos, kurias amerikiečiai įvedė, Putinui nieko nedaro, Rusiją jos veikia menkai. Tai rodo, kad nors apie demokratiją ir žmogaus teises kalbama labai garsiai, tuo pat metu suprantama, kad viskas ne taip paprasta. Suprantame, kad Kinijos uigūrų problema pati savaime šimtąkart opesnė nei žmogaus teisių problemos Rusijoje. Darkart pabrėšiu – nesakau, kad Rusijoje nėra rimtų problemų. Rusijoje problemos, susijusios su vertybiniais, kariniais ir ekonominiais klausimais, yra labai rimtos, tačiau Kinijoje šių problemų daug daugiau. Ir Vašingtonas supranta, kad vienu kartu kariauti visuose frontuose nepavyks. Kai kuriuos frontus galime prislopinti, o kad atlaikytume kitus, turime rasti sąjungininkų.

Ši diskusija savaime veda į dujotiekio „Nord Stream“ temą. Jungtinių Valstijų Kongresas nėra pati išmaniausia sprendimus priimanti institucija, nes ji dažnai elgiasi impulsyviai, Kongreso nariai ne visada būna gerai informuoti ir nori surišti rankas prezidentui. Nėra labai efektyvu, kai užsienio politiką vykdo šimtai žmonių. Taigi, Kongresas Europos kompanijų atžvilgiu ruošia vis daugiau sankcijų, t. y. atžvilgiu kompanijų, kurios dalyvauja dujotiekio „Nord Stream 2“ statybose ar jas finansuoja. Tai daro didžiulę žalą. Daug europiečių, jau nekalbu apie pačius vokiečius, tą laiko nesąžininga prekybos praktika, kuri taikoma prieš sąjungininkus. Be to, jie kitaip vertina ir pačią problemą – ji jiems atrodo perdėta. Europiečiai nori pereiti nuo iškastinio ir branduolinio kuro ir sako: „Jūs, amerikiečiai, tik apsimetate, kad jums rūpi mūsų energetinė nepriklausomybė, nors iš tiesų paprasčiausiai norite, kad būtume priklausomi nuo jūsų ir pirktume jūsų suskystintąsias dujas, kurios, be kita ko, dar ir brangesnės.“

Ką noriu pasakyti? Kad europiečiai, stebėdami globalią energetikos rinką, turi daug priežasčių būti skeptiški. Bet tam tikra prasme ir pačios Jungtinės Valstijos yra tapusios ne tokios pastovios – tik pažiūrėkite į šuolį nuo Obamos prie Trumpo ir dabar prie Bideno. Niekada negali žinoti, kada mūsų politika keisis ir bus įvestos sankcijos.

„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi) / AP nuotr.

Šiek tiek išsiplėčiau dėl dujų, bet tik noriu pasakyti, kad amerikiečiams viskas atrodo labai paprasta – nebepirkit iš Rusijos ir pirkit iš mūsų. O europiečiai klausia – o ar jūs tikrai geriausias tiekėjas? Ar patikimiausias? Ar jūsų kaina bus mažesnė? Kaip vokiečiai turi paaiškinti savo žmonėms, kodėl jų šildymo sąskaita dešimčia procentų didesnė ir kodėl daug pinigų bus išleista suskystintųjų dujų terminalams ir jų saugumui užtikrinti? Ir dar niekada negali nuspėti, kokių pokyčių atneš rinka. Jeigu staigiai išaugs dujų paklausa Azijoje, tuomet amerikiečiai susitelks į tą regioną, o europiečiams teks mokėti daug daugiau.

Manau, Bideno administracija supranta šiuos niuansus ir reikia ieškoti vidurio išeities. Ir štai kodėl veiksmai dėl „Nord Steam 2“, dėl Navalno nuodijimo ir kitų problemų galbūt šiek tiek mažiau skuboti ir labiau apgalvoti. Nors retorika stiproka, veiksmai vis dėlto labiau pamatuoti.

B. Whitmore'as: Manau, Bideno administracija labai aiškiai parodė, kad vertybinis aspektas bus jų užsienio politikos šerdis. Tai nebuvo paskutinis sankcijų paketas, jų bus ir daugiau. Ši administracija sankcijas svarsto labai metodiškai. Bet reikia klausyti ne tik to, ką sako Bidenas, bet ir ką kalba valstybės sekretorius. Jis taip pat yra sakęs, kad vertybės yra kertinis šios administracijos užsienio politikos aspektas. Kodėl? Nemanau, kad vertybes įmanoma atsieti nuo interesų. Mano požiūriu, Vakarų konfliktas su Rusija yra normatyvinis. Vakarai remiasi institucijomis, teisės viršenybe, atskaitomybe ir individo teisėmis, nors ne visada pavyksta pateisinti visus mūsų visuomenės ir sąjungininkų lūkesčius bei idealus. Tuo metu Rusija remiasi autokratija, kleptokratija, korupcija, klientelizmu grįstais santykiais. Visa tai tęsiasi amžius, nuo pat Didžiosios Maskvos kunigaikštystės laikų iki Sovietų Sąjungos ir Rusijos Federacijos. Visą šį laiką visuomeniniai santykiai išliko tokie patys – grįsti oligarchine savivale, neformaliais įtakos tinklais. Tai vertybinis konfliktas. Bet kurią visuomenę, kuri siekia būti Vakarų pusėje, privalome ginti, įskaitant ir tą, kuri yra pačioje Rusijoje.

– Daug kalbėjome apie Jungtinių Valstijų požiūrį. O kaip pati Rusija? Ko ji nori iš santykių su Jungtinėmis Valstijomis? Kokius tikslus kelia Rusija, vykdydama savo užsienio politiką Bideno administracijos laikotarpiu?

R. Englishas: Yra vienas pavojus, kuris gali temdyti visą mano optimizmą. Jeigu abiem pusėms pavyktų būti ne tokioms emocingoms, susilaikyti nuo asmeniškumų ir susitelkti į strateginius, ekonominius klausimus, deeskaluoti situaciją Artimuosiuose Rytuose, bendradarbiauti Arktyje ir panašiai, gal tuomet ir būtų visai neblogai. Bet kita pusė sako kai ką kita: Putinas ir žmonės šitiek per daug investavo į antiamerikietišką retoriką, į priešiškumą Vakarams, todėl turėti priešą jiems tiesiog būtina. Čia beveik kaip per Šaltąjį karą valdant Stalinui – net jei ir bandai megzti dialogą ir suprasti, kas kelia susirūpinimą sovietams, jiems konfliktas ir toliau buvo būtinas. Jų politinis legitimumas šalies viduje pastatytas ant Šaltojo karo pamatų. Parama Putino režimui grindžiama jo nuolatiniais bandymais „ginti“ rusus užsienyje, bandymais padaryti Rusiją vėl didžią. Jei tai yra pagrindinė Rusijos vidaus politikos varomoji jėga, tuomet nesvarbu, ką darysime ir kaip stengsimės, Putinas ir jo žmonės toliau kišis į rinkimus, elgsis agresyviai. Tad Rusijos elgesys tam tikra prasme yra lemiamas autoritarinio režimo prigimties.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Kitas aspektas – auga nauja Navalno rėmėjų karta. Putino šalininkų vis dar tebėra dauguma, tačiau jų skaičius pamažu traukiasi. Tuo metu jaunoji karta keliauja po pasaulį, naudojasi internetu, kalba keliomis kalbomis ir yra labai orientuota į Vakarus. Bet tuo pat metu jie šiek tiek šizofreniški ir teigia, kad Krymas yra rusų. Ką tai rodo? Tai rodo, kad net jei Putiną rytoj kas nors pakeis ir bus surengti visiškai laisvi rinkimai, tai dar nereiškia, kad į valdžią ateis vakarietiški liberalai, kokie buvo 10-ajame dešimtmetyje prie Jelcino. Bet kas, kas ateis į valdžią, bus daugiau mažiau nacionalistas.

B. Whitmore'as: Rusijos tikslai niekada nesikeitė. Putinas nori „švęsti“ lyg 1815-aisiais. Jis nori grįžti į šią 19 amžiaus pasaulio versiją, kur didžiosios galios dominavo prieš mažąsias ir buvo pasidalijusios įtakos sferas. Tai Putino pasaulėvaizdis. Tokiame pasaulyje tokia maža valstybė kaip Lietuva neturi jokio vaidmens, jokio suvereniteto – ji tik gali būti arba rusų, arba amerikiečių palydovė. Tuo metu Putinas nori turėti savo erdvę, savo įtakos zoną. Jis nori įtakos buvusiose sovietinėse respublikose ir norėtų, kad Jungtinės Valstijos tam pritartų. Jis nori, kad Amerika galvotų: Ukraina jūsų reikalas – tvarkykitės ten, Sakartvelas – jūsų reikalas, nesvarbu, ką patys ukrainiečiai ar kartvelai apie tai mano, kokie jų norai.

Mūsų požiūris kitoks. Mes šias valstybes matome kaip suverenias valstybes, kurios gali veikti pačios. Taigi, Putinas norėtų, kad būtų taip, kaip jis nori, bet jis to negaus. Iš šios administracijos tikrai ne. Putinas bando kelti neramumus, imasi visokių manipuliacijų – kišasi į mūsų rinkimus, pažeidinėja NATO šalių oro erdvę ir panašiai. Bet esu tikras, kad ši administracija iliuzijų dėl Putino ir jo tikslų neturi.

Tad galbūt matysime daugiau iniciatyvos strateginės ginkluotės kontrolės klausimais, bet čia viskas gerai. Tas pats vyko ir su Sovietų Sąjunga, tiesą sakant, tą ir turėtume daryti. Greičiausiai bus daugiau dialogo siekiant išvengti netyčinės karinės eskalacijos – tai paprastai dviejų kariuomenių tiesioginių diskusijų klausimas. Tą irgi darėme bendraudami su Sovietų Sąjunga. Vis dėlto klausimas, ar reikia kalbėtis su Rusija, man visada atrodė kaip kvaila diskusija. Apie ką mes kalbėsimės? Kai girdžiu kai kuriuos Europos šalių lyderius (ir kalbėdamas per radiją jų garsiai neminėsiu) sakant, kad „su Rusija reikia kalbėtis“, man iškart kyla klausimas – kalbėtis apie ką? Jei kalbamasi apie Ukrainos suverenitetą, tuomet tokios diskusijos aš nenoriu. Diskusija apie Ukrainą yra aksiominė, čia negali būti jokios diskusijos. Norite kalbėtis apie strateginių ginklų kontrolę? Puiku, apie tai galime šnekėtis, bet pokalbis ir turi būti griežtai apie strateginių ginklų kontrolę. Apie kitų valstybių suverenitetą negali būti jokios kalbos. Mes apskritai net neturime teisės derėtis dėl kitų šalių – suverenitetas jų, ne mūsų. Būtų tas pats, kas pardavinėti kaimyno mašiną kam nors kitam. Ne, tokios diskusijos būti negali. Jos tiesiog nebus.

Sergejus Lavrovas / Vida Press nuotr.

– Sergejus Lavrovas viešėdamas Kinijoje su savo kolega kinų užsienio reikalų ministru gana tiesmukai kalbėjo apie tai, kaip Rusija ir Kinija kartu neleis Jungtinėms Valstijoms primesti savo požiūrio, kištis į jų vidaus reikalus. Kiek rimtas šis Maskvos ir Pekino tandemo metamas iššūkis Jungtinėms Valstijoms?

R. Englishas: Geras klausimas. Tą iš dalies akcentavau atsakydamas į ankstesnį jūsų klausimą. Daug žmonių Vašingtone galvoja, ar nėra taip, kad taip stipriai spausdami Rusiją įstumsime ją į sąjungą su Kinija, dėl ko galų gale mums patiems bus tik blogiau. Juk kai kurie politikos aspektai susicementuoja, įsitvirtina, tiesa? Rusija ir Kinija kartu nutiesė gamtinių dujų dujotiekį „Sibiro jėga“ ir atsiradus tarpusavio priklausomybei šį projektą plėtos toliau. Jie bendradarbiauja ir daugybėje kitų sričių. Kinija padėjo rusams finansuoti Jamalo pusiasalyje esantį suskystintųjų dujų terminalą. Nevadinčiau to „Kelio ir juostos“ tipo schema, tačiau bendrai žiūrint Kinija į Rusiją investuoja vis daugiau, vėliau pro ją skverbiasi į Vidurio Aziją, tuomet Rusija ryšiais susaistoma vis stipriau ir šias valstybes ateityje atsieti bus sunkiau.

Kita vertus, yra nemažai manančiųjų, kad šių dviejų šalių santykiai taip toli dar nepažengę. Tebėra teritoriniai pasienio ginčai, nacionalistinė kinų žiniasklaida ir propaganda Rusiją vis dar stato greta amerikiečių ir europiečių – kaip vieną iš šalių, kurios kažkada pažemino Kiniją, 19 amžiuje užgrobdamos jos teritorijas. Jie į rusus vis dar žvelgia kaip į europiečius. O europiečiai juk blogi. Tad nepasitikėjimo tarp šių šalių irgi vis dar yra. Kinija ir Rusija mėgina tapti sąjungininkėmis tik iš praktinių sumetimų, tik dėl patogumo. Tačiau dėl šių sumetimų kuriamos bendros institucijos, kurių taip lengvai neišardysi.

Kinijos kariai / AP nuotr.

Žinoma, partnerystė tarp šalių labai netolygi. Rusijos karinės technologijos, palyginti su Kinijos, vis dar pripažįstamos kaip pažangesnės, Rusija turi milžinišką branduolinį arsenalą, o Kinija turi gana nedidelį. Žinoma, kinai šiose srityse vejasi – didina savo arsenalą, mokosi kurti naikintuvų turbinas, variklius ir panašiai. Kinija, ar šnipinėdama, ar kitais būdais įsisavindama naujas technologijas, šį skirtumą karinėje srityje mažina tiek Rusijos, tiek Jungtinių Valstijų atžvilgiu. Bet jei kalbame apie elektros energijos gamybą, saulės baterijas, greitaeigių traukinių linijas, komunikacijų technologijas, „Huawei“, 5G, tuomet Rusijos atžvilgiu Kinija pirmauja smarkiai.

B. Whitmore'as: Iššūkis yra, bet, man atrodo, Maskvos ir Pekino ekscesas yra šiek tiek išpūstas reikalas. Kinijos ir Rusijos keliami iššūkiai Vakarų saugumui yra susiję, bet labai skirtingi. Kinija yra auganti galia – ji supranta, kad laikas jos pusėje, ir, mano nuomone, niekur neskuba. Kinija vis dar tebėra revizionistinė, bet šiuo metu iš taisyklėmis grįstos tarptautinės tvarkos vis dar daug laimi ir tą supranta. Jie, žinoma, nori turėti daugiau, bet laikas jų nespaudžia.

Tuo metu Rusija yra smunkanti, kerštinga revizionistinė valstybė. Ir ji tą žino. Štai kodėl Rusija daug pavojingesnė. Abi šios šalys turi labai skirtingus prioritetus ir tikslus: visų pirma dėl to, kiek smarkiai jos nori pakeisti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką, t. y. tai, ką jos vadina „Vakarų dominuojama pasaulio tvarka“. Ir čia, man atrodo, Rusija rodo daug daugiau entuziazmo. Kitas reikalas tas, kad šių šalių interesai kertasi ir daug kur kitur. Jie kertasi Vidurio Azijoje ir netgi Rytų Europoje. Kinija turėjo interesų Ukrainoje, tačiau tam iš dalies sutrukdė Vakarų sankcijos dėl Krymo, ir kinai tuo nebuvo labai patenkinti. Manau, skilimų Kinijos ir Rusijos santykiuose su laiku išryškės ir daugiau.

Dar viena šių santykių problema, kaip yra sakęs vienas rusų analitikas, – kas svarbesnis. Kas vyresnysis parneris, o kas jaunesnysis? Akivaizdu, kad Kinija yra vyresnysis. Kinija yra antra pagal dydį ekonomika pasaulyje, o Rusijos ekonomika mažesnė už Teksaso. Taigi, kalbame apie nesuderinamumą. Rusijai nepatinka būti antrai. Rusija nenorėjo būti mažesnysis partneris santykiuose su Vakarais. Tokie patys kompleksai turėtų išryškėti ir santykiuose su Kinija. Tiesą sakant, rusai Tolimuosiuose Rytuose jau užsigavę dėl kinų investicijų. Istoriškai žiūrint, ilgalaikė Rusijos ir Kinijos partnerystė užsimezgusi nebuvo, ir ne be priežasties. Mano galva, tos priežastys niekur nedingo.

Pokalbio klausykite LRT RADIJO laidoje „Pasaulio 5“.