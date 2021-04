LRT iš Ukrainos. Karas aštrėja, ligoninėse daugėja sužeistų karių – „vienas kitą jie palaiko ir čia“

Po septynerių metų derybų dėl taikos Ukrainos rytuose fronte šūviai tebeaidi. Jau sunku suskaičiuoti, kiek kartų buvo skelbtos paliaubos, bet Ukrainos kariai pasakoja, kad sudarytosios pernai liepą ir vėl neveikia. Analitikai pabrėžia, kad karas su Rusijos vadovaujamais ir remiamais separatistais Ukrainos rytuose truks tol, kol bus palankus Maskvai, siekiančiai nestabilumo kaimyninėje šalyje.

Kovo 26-oji buvo pražūtingiausia diena fronte per pastaruosius kelis mėnesius – žuvo keturi Ukrainos kariai, sužeisti dar du. Kijevas spaudžia surengti Trišalės kontaktinės grupės, kurią sudaro Ukrainos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) bei Rusijos atstovai, susitikimą bei pabrėžia, kad Maskva demonstruoja karinius raumenis.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Ruslanas Chomčakas teigia, kad Maskvos veiksmai kelia grėsmę šalies saugumui. Kijevo žiniomis, prie Ukrainos sienos ir Kryme dabar Rusija yra dislokavusi 28 bataliono taktines grupes, prognozuojama, kad bus sutelktos dar 25.

Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tvirtino, kad Rusija ginkluotąsias pajėgas perkelia savo teritorijoje ir tai niekam nekelia grėsmės. Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsakė, kad karinės pratybos Ukrainos pasienyje yra bandymas daryti spaudimą derybose dėl paliaubų.

Karo Donbase realybė – palatose

Ukrainos Nacionalinėje karo ligoninėje ant sienos kabanti Ukrainos vėliava išmarginta juodais užrašais: dalis jų – palaikymo žodžiai kariams, kiti – padėkos medikams. Seselės jau nepamena, kas vėliavą pakabino, nebežino, ir kiek karių šią vėliavą matė. Šiuo metu palatoje – penki. Visi iš fronto Ukrainos rytuose.

Ivano dešinė ranka suvarpyta skeveldrų po artilerijos smūgio. Kareivis pasakoja, kad gyvas liko atsitiktinai.

„Priešininkai paleido du artilerijos šūvius. Pirmas – pataikė. Kolega žuvo vietoje. Man pasisekė, smūgis nubloškė į duobę. Tada paleido antrą šūvį. Taip visada šaudo“, – skausmo ir vaistų slopinamas lėtai pasakoja Ivanas.

Karys teigia, kad net jei būtų galima atsukti laiką atgal, jis vis vien pasirinktų tarnybą kariuomenėje.

„Tai mano šalis ir į ją atėjo priešas. Reikia ginti savą šalį. Jeigu pas jus įsiveržtų agresorius, jūs irgi eitumėte ir gintumėte savo valstybę“, – teigia Ivanas.

Kiek toliau, lovoje prie lango, guli Ukrainos kariniame jūrų laivyne tarnaujantis Saša. Vyras pasakoja, kad ligoninėje jis – jau trečia savaitė, jis čia atsidūrė po to, kai tarnybos metu netoli Mariupolio automobiliu užvažiavo ant prieštankinės minos.

Demonstracija Ukrainoje, žmonės laiko per Rusijos karinę agresiją Donbase ir per Krymo pusiasalio aneksiją žuvusių ukrainiečių nuotraukas / AP nuotr.

„Po sprogimo pirmomis sekundėmis nesupratau, kas atsitiko. Bet kai pamačiau, kad mašinoje nebėra nieko, net stiklų, suvokiau, kad užvažiavome ant kažkokio sprogmens,– pasakoja kareivis. – Norėjau išlipti iš mašinos, pradėjęs kelti kojas supratau, kad jos sulaužytos. Reikėjo išsiristi iš automobilio ir rankomis nušliaužti. Galiausiai pribėgo vyrukai, nutempė toliau – dėl viso pikto, jei mašina užsidegtų.“

Teritorija palei 450 km ilgio kontaktinę liniją Ukrainos rytuose – viena tankiausiai pasaulyje užminuotų sričių. Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis, pavojinga zona, kurioje galima rasti minų ar nesprogusios amunicijos, apima maždaug 7 tūkst. kv. km ploto teritoriją.

2019 metais Ukrainoje per incidentus sprogus minoms žuvo arba buvo sužeisti 324 žmonės, daugiau aukų ir nukentėjusiųjų fiksuota tik Afganistane (1538) ir Malyje (345).

Sašos pėdos – sugipsuotos, bet karys pabrėžia, kad sutrupinti kaulai, bet ne gyvenimas.

„Žinote, morališkai jaučiuosi gerai. Aš viską įsisąmoninau, adekvačiai reaguoju į situaciją. O dėl fizinių traumų – pasitikiu gydytojais. Žinau, kad jie čia labai geri. Manau, kad viskas bus gerai“, – sako Saša.

Paliaubos – dokumentuose, ne fronte

Vyriausiuoju chirurgu Nacionalinėje karo ligoninėje Kijeve dirbantis Konstantinas Gumeniukas sako, kad pernai liepos 27 d. prasidėjusios paliaubos Ukrainos rytuose galioja tik dokumentuose, bet ne fronte.

„Gaila, bet visiškų paliaubų, tokių, kad pas mus nebūtų sužeistųjų, – nėra. Dabar daug dirba snaiperiai. Ir netgi per paliaubas pas mus buvo ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų. Be to, aktyviai veikia užminuotojai. Gydome karius, sužeistus skeveldrų“, – pasakoja K. Gumeniukas.

Volodymyras Zelenskis lanko karius Ukrainos rytuose / AP nuotr.

Ligoninėje vyriausiuoju chirurgu medikas dirba pusantrų metų, bet fronte rytuose – nuo pat karo pradžios 2014 m. K. Gumeniukas pastebi, kad šiuo metu sužeistųjų kur kas mažiau – vienas ar du per dieną. Medikas prisimena, kad intensyviausių susirėmimų laikotarpiu nukentėjusių fronte būdavo po 30–40 per parą.

K. Gumeniukas teigia, kad visų operacinėje atsidūrusių karių veidų jau neprisimena, bet yra istorijų, kurios į atmintį įsirėžia visam gyvenimui.

„Kartą po automobilio susprogdinimo operacinėje buvo keturi kariai. Net čia jie vienas kitą palaikė. Kai atsigaudavo po narkozės, klausdavo: „Kaip mano draugas, kaip jaučiasi?“ Paskui, kai po operacijos pabudo visi, aš ateinu pas juos, o jie – laiko vienas kitą už rankų. Štai toks palaikymas tarp karių – ne tik priešakinėse linijose, bet ir operacinėje“, – pasakoja K. Gumeniukas.

„Žinot, tai įkvepia ir norisi daugiau dirbti ir išgelbėti daugiau karių. Norisi dirbti visą parą. Mes tai ir darome“, – sako vyriausiasis chirurgas.

Nuo paliaubų pradžios – 13 600 pažeidimų

Paliaubos Ukrainos rytuose paskelbtos pernai liepos 27 d., bet kartu su diskusijomis apie taiką aidi ir artilerija.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Specialioji stebėjimo misija Ukrainoje Luhansko ir Donecko regionuose nuo paliaubų pradžios užfiksavo apie 13 600 pažeidimų. Šiemet fronte žuvo 21 Ukrainos karys, dar 75 sužeisti.

Politologė Marija Zolkina teigia, kad paliaubos, nors ir neoficialiai, bet jau seniai nutrauktos.

„Sudariusi paliaubas Rusija tikėjosi politinių žingsnių iš Ukrainos pusės, tikėjosi kompromisų Trišalėje kontaktinėje grupėje. Kompromisų nebuvo. Ukrainos pozicija nuo pernai vasaros išlieka ta pati – saugumas pirmiausia, paskui – visi politiniai reintegracijos klausimai“, – sako M. Zolkina, idėjų kalvės „Demokratinių iniciatyvų fondas“ Ukrainoje analitikė.

Charles`is Michelis ir Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Ukraina ir Vakarų valstybės kaltina Rusiją, kad ši specialiai vilkina taikos derybas tiek Trišalės kontaktinės grupės, tiek Normandijos ketverto formatu.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siūlo modernizuoti Minsko susitarimus, o vis nepavykstant suorganizuoti Normandijos ketverto – Ukrainos, Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos – susitikimo, ragino valstybių lyderius rengti dvišalius susitikimus. M. Zolkina pastebi, kad šis siūlymas – itin palankus Kremliui.

„Nuo pat prezidento Zelenskio išrinkimo Rusijos strategija yra diplomatiškai sužlugdyti Normandijos ketverto formatą, nes jame vyksta tiesioginės derybos tarp dviejų valstybių – Rusijos ir Ukrainos – su dviem tarpininkėmis – Prancūzija ir Vokietija. Ir čia Rusija kaip valstybė prisiima atsakomybę už visus aukščiausiojo lygio susitikimų rezultatus, sutartų pozicijų įgyvendinimą“, – sako M. Zolkina.

Analitikė pastebi, kad įsitraukimą į karą Ukrainoje neigianti Maskva jau septynerius metus kuria iliuziją, jog siekiama įgyvendinti Minsko susitarimus.

Normandijos ketverto iširimas dar labiau sustiprintų Kremliaus puoselėjamą naratyvą, kuriame kalbama ne apie Rusijos karinę agresiją Ukrainoje, o apie vidinį Ukrainos konfliktą, kuriame Kijevas kovoja su esą nepriklausomais separatistais Luhanske ir Donecke.

Donbasas / AP nuotr.

Taikos derybų formatas – neveikia

Paskutinis Normandijos ketverto viršūnių susitikimas vyko 2019 m. Tada lyderiai Paryžiuje prie derybų stalo sėdo po trejų metų pertraukos.

Platformos „Naujas geopolitikos tyrimų tinklas“ vadovas Mykhailo Samus teigia, kad jau tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsakė griežtą Ukrainos poziciją – norint pasiekti taiką Kijevas privalo atgauti sienos rytuose kontrolę, Rusija privalo išvesti pajėgas iš Ukrainos teritorijos.

„Be šių dviejų punktų neįmanoma pasiekti jokios pažangos, neįmanoma taikiai išspręsti šio konflikto. Neįmanoma pasiekti taikos okupuotoje teritorijoje su okupanto pajėgomis, tai visiškai prieštarauja logikai. Su okupanto pajėgomis neįmanoma surengti ir rinkimų“, – sako M. Samus.

Vladimiras Putinas, Emmanuelis Macronas, Angela Merkel ir Volodymyras Zelenskis Paryžiuje / AP nuotr.

Analitikas pabrėžia, kad taikos Ukrainos rytuose nebus tol, kol ją pasiekti bus bandoma remiantis Minsko susitarimais, kuriuose Rusijos įsitraukimas į karą Donbase nė neminimas.

„Rusijai šis formatas patogus, nes demonstruoja, kad Rusija – ne agresorė, o moderatorė, tokia pati kaip Prancūzija, Vokietija – siekianti taikaus sprendimo Ukrainos viduje vykstančiame konflikte“, – sako M. Samus.

Analitikas pastebi, kad derybų formatas galėtų būti atnaujintas įtraukiant Budapešto memorandumą pasirašiusias šalis: Ukrainą, JAV, Rusiją ir Didžiąją Britaniją. 1994 metų gruodžio 5 d. sutartis turėjo garantuoti Ukrainos teritorinį vientisumą mainais į sutikimą atsisakyti branduolinio arsenalo, likusio Ukrainoje po Sovietų Sąjungos subyrėjimo.

Taika nepalanki Rusijai

Karas Ukrainoje tęsiasi jau septynerius metus. Pavelas Luzinas, nepriklausomas analitikas iš Rusijos, dirbantis su „Jamestown Foundation“ centru Vašingtone, teigia, kad karas gali trukti dar ir 17, ir 37 metus – tiek, kiek Rusijai bus paranku.

„Rusijos tikslas buvo sugriauti Ukrainos valstybę. Skamba beprotiškai, bet šis tikslas tebegalioja“, – sako P. Luzinas.

Analitikas tvirtina, kad Rusija negali sau leisti pralaimėti karo Ukrainos rytuose.

„Kremlius nenori aplink turėti jokių autoritarinio valdymo alternatyvų, – sako P. Luzinas. – Sėkmingos revoliucijos Ukrainoje kelia grėsmę Kremliui, Kremliaus vidaus politikos ir ekonomikos tvarkai, nes Rusijos visuomenė gali pamatyti alternatyvų. Rusijos piliečiai gali pamatyti, kad viskas gali būti kitaip, kad galima turėti demokratinį valdymą, galima turėti laisvių.“

Ukrainos kariai / AP nuotr.

P. Luzino nuomone, prieš septynerius metus kilusios Maidano revoliucijos nuotaikos išblėso. Ekonomikos reformos, kova su korupcija Ukrainoje vyksta lėtai, todėl Rusija naudojasi šia padėtimi ir neskuba nei intensyvinti veiksmų fronte, nei siekti taikos.

„Ukraina taip ir liko skurdi, besivystanti šalis, todėl Kremlius yra ramus, neskuba naikinti Ukrainos valstybės. Kremlius turi pakankamai išteklių ir kantrybės laukti iki tos dienos, kai pajus, kad atėjo tinkamas momentas pergalei“, – sako jis.

Anot P. Luzino, laimėjimas Rusijai – nestabili ir priklausoma Ukraina. Tai pasiekti padėtų ir Donbaso reintegracija.

„Žinoma, Rusijos sąlygomis, kurias aiškino ne kartą, federalizacija arba bent jau Donbaso autonomija, Donbasas su prorusiška Vyriausybe. Siekiama, kad Ukraina būtų nesėkminga ir priklausoma valstybė, priklausoma nuo Rusijos“, – teigia analitikas.

Taika su Ukraina taip pat reikštų neteisėto ir nemažo Rusijos karinio kontingento iš Ukrainos rytų patraukimą. Po septynerių metų dalyvavimo kare neigimo šis atsitraukimas atskleistų Rusijos karo mastą ir sugriautų tai, kas dar likę iš pasitikėjimo Kremliumi tarptautinėje arenoje.

Ukrainos valdžiai ir tarptautinės bendruomenės atstovams patekus į okupuotus regionus Ukrainos rytuose Maskva greičiausiai būtų apkaltinta karo nusikaltimais.

Ukrainos teisėsaugos pareigūnai tiria apie 5 tūkst. bylų, siejamų su karo nusikaltimais aneksuotame Kryme ir Rusijos remiamų separatistų užimtose teritorijose Ukrainos rytuose. Bylose minima apie 9500 asmenų, iš jų keli šimtai – Rusijos piliečiai.