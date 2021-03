„Žaisdavome futbolą, kol ant namų krisdavo bombos“: 10 metų trunkančio Sirijos karo tikrovė

Prieš dešimt metų, 2011-ųjų kovą, Sirijoje prasidėjo taikūs protestai, peraugę į vieną žiauriausių ir ilgiausių šių dienų karinių konfliktų. Karas iki šiol nėra pasibaigęs, o skaudžios jo pasekmės matyti ne tik Sirijoje, bet ir pasauliniu lygiu.

„Mus bombarduodavo kiekvieną dieną, mūsų gyvenimai buvo sugriauti. Žaisdavome futbolą, kol ant namų krisdavo bombos. Turėjome pabėgti“, – kalba paauglys Mohamedas iš Sirijos. Jo, kaip ir kitų per dešimties metų Sirijos karą gimusių ir augusių vaikų, gyvenimai apsivertė taip, kaip vargu ar kas galėjo tikėtis.

„Anksčiau eidavau į mokyklą, dabar dirbu nuo ankstaus ryto iki pavakarės. Visą algą atiduodu mamai, kad ji galėtų nupirkti maisto. Visi mano draugai pabėgo į skirtingas vietas. Vienas – Turkijoje, o kiti nežinau kur. Mano svajonė grįžti į mūsų kaimelį. Kad vėl galėčiau žaisti futbolą ir eiti į mokyklą. Buvo smagu“, – kalbėjo Mohamedas.

Jis, kaip ir dar daugiau nei kiti 3,5 mln. sirų pabėgėlių, karo, kurio niekas nenorėjo, dešimtmetį sutinka gyvendamas Turkijoje. Sirijos karas, oficialiais duomenimis, nusinešė beveik 400 tūkst. gyvybių, o iš viso daugiau kaip 5,5 mln. sirų saugaus prieglobsčio pabėgo ieškoti svečiose šalyse. Daugiausia pabėgėlių iš Sirijos gyvena Turkijoje, Libane ir Jordanijoje.

Pabėgėlių stovykla Idlibo provincijoje / AP nuotr.

Nuo karo pradžios prieglobstyje gimė per milijoną sirų vaikų. Daugiau kaip 6 700 000 sirų turėjo palikti savo namus pačioje Sirijoje, dauguma jų gyvena pabėgėlių stovyklose šalies viduje. Dar dvigubai daugiau žmonių, per 13,5 mln., yra priklausomi nuo humanitarinės pagalbos. Apie 100 tūkst. žmonių mirė nuo kankinimų Sirijos kalėjimuose, dar apie 100 tūkst. iki šios dienos yra už grotų, apie 200 tūkst. žmonių dingo be žinios. Karas iki šios dienos taip ir nėra pasibaigęs.

O viskas prasidėjo nuo užrašo ant mokyklos sienos ir taikių protestų. 2011-ųjų kovą penki paaugliai Sirijos pietuose esančiame Dara mieste ant mokyklos sienos parašė: „Jūsų eilė, daktare“. Tai buvo užuomina, kad Basharo Assado laukia tas pats likimas, kaip ir Egipto prezidento Hosnio Mubarako ar Libijos diktatoriaus Muammaro Gaddafio. Už šį lemtingą užrašą ant sienos Sirijos saugumo pareigūnai suėmė ir kankino 15 vaikų, tėvams buvo pasakyta juos pamiršti. Pirmasis protestas dėl jų suėmimo Dara mieste surengtas kovo 15 dieną – tai paprastai ir laikoma karo pradžia.

Vaikai iš pabėgėlių stovyklos Libane / AP nuotr.

Apie karą Sirijoje kalbėti galima ilgai – čia besikaunančios skirtingos kariuomenės, geopolitinės įtakos su Jungtinėmis valstijomis ir Rusija priešakyje, „Islamo valstybės“ iškilimas ir skaudūs padariniai. Kad ir kaip būtų, visa ko centre atsidūrė žmonės – patys sirai, kurių asmeniniai gyvenimai, civilinė infrastruktūra ir gerovė atsidūrė ant prarajos krašto.

„Gyvenvietėse bombardavo mokyklas, ligonines. Tai išskirtinis dalykas, kalbant apie Sirijos krizę – ligoninės buvo bombarduojamos sistemiškai, bombarduota daugiau kaip 580 ligoninių, daugiausia Assado režimo ir Rusijos. 940 gydytojų ir slaugų nužudyta. Būna, kad per karą pataikoma į ligoninę, tai gali pasitaikyti kiekviename kare. Bet kai tyčia, sistemiškai taikytasi į 580 ligoninių, tai pažeidžia medikų neutralumo principus, tai neigia Ženevos protokolus ir tarptautinę humanitarinę teisę, kuria pasaulis vadovaujasi pastaruosius pusantro šimto metų“, – sako Zacheras Sachlulas, siras medikas iš Chomso.

Jis jau tris dešimtmečius gyvena Jungtinėse Valstijose, tačiau į Siriją su humanitarine misija vyksta nuolat. Zacheras vadovauja organizacijai „Medglobal“, padedančiai konfliktų nualintose šalyse gyvenančioms vietos bendruomenėmis. Pats Zacheras per Alepo bombardavimus 2016 m. miestė statė požeminę ligoninę. Šiandien, kalbėdamas apie Siriją po dešimties metų karo, Zacheras pabrėžia, kad šis konfliktas padarė įtaką ne tik sirams, bet ir visam pasauliui.

„Krizės mastas neįtikėtinas. 2,7 proc. populiacijos nužudyta, daugiau kaip 2 mln. sužeista, pusė populiacijos turėjo palikti savo namus. Per šiuos dešimt metų numatoma vaikų gyvenimo trukmė sutrumpėjo 13 metų. Tai padarė ir pasaulinę įtaką, paveikė ne tik Siriją, Artimuosius Rytus, kaimynines šalis – jos priėmė šešis milijonus pabėgėlių. Tai paveikė Europą, visą pasaulį, padidėjo priešiškumas pabėgėliams, imigrantams. Išaugo neapykantos grupių skaičius, populizmas. Ir visa tai – Sirijos krizės rezultatas“, – kalbėjo Z. Sachlulas, siras medikas, organizacijos „Medglobal“ vadovas.

Kovos dėl Alepo miesto Sirijoje / AP nuotr.

Pasak naujausios Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ataskaitos, daugiau nei 90 proc. sirų gyvena žemiau skurdo ribos, dviem trečdaliams nuolat trūksta maisto, bene pusė sirų yra praradę artimą žmogų, organizacija humanitarinę situacija šalyje vadina blogesne nei įsivaizduota. Atlikus jaunų sirų apklausas matyti, kad daugumą kankina miego sutrikimai, nerimas, vienišumas, depresija. Daugiau nei 2,5 mln. vaikų nelanko mokyklų, beje, trečdalis jų šalyje virto griuvėsiais. Pasak Z. Sachlulo, norint kalbėti apie šviesesnę Sirijos ateitį, reikalingas vienas esminis pokytis.

„Manau, sirų ateities vizija nėra kitokia nei lietuvių. Buvo metas, kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungos dalis, jus valdė autoritarinis režimas, jūs neturėjote laisvės. Dabar jūs turite demokratinę valdžią, turite laisvę, ateitį, esate atvira visuomenė. To trokšta ir sirai, mes nesame kitokie. Tam būtinas politinis pokytis. Todėl dabartinis režimas, kuris valdo Siriją pastaruosius penkiasdešimt metų, turi trauktis. Be to ateities nebus – nesugrįš pabėgėliai, žmonės nesusitaikys, šalis nebus atstatyta. Mums reikia teisingumo – nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų vykdytojai turi būti teisiami, kad žmonės jaustų, jog gali užversti šį puslapį ir susikoncentruoti į šalies atstatymą“, – LRT RADIJUI sakė Z. Sachlulas.

Kovos dėl Alepo miesto Sirijoje / AP nuotr.

B. Assado režimas šiuo metu valdo daugiau nei du trečdalius Sirijos teritorijos. Trauktis neketina, o Jungtinių Tautų (JT) bandymai užbaigti karą kol kas neduoda vaisių. Vien Rusija su Kinijos pritarimu vetavo 16 JT Saugumo Tarybos rezoliucijų dėl Sirijos. Apžvalgininkai sutaria, kad trūksta tvirtos politinės valios užbaigti šį karą.

Minint Sirijos karo dešimtmetį, specialusis JT pasiuntinys Sirijai Geiras Otto Pedersenas galėjo išreikšti tik nusivylimą: „Saugumo Tarybai išreiškiau didžiulį Jungtinių Tautų nusivylimą, kad tarpininkaudami nesugebėjome užbaigti šio konflikto. Sirijos žmonės nusipelno geresnio gyvenimo. Dešimtmetį sirai kenčia, mano akimis, neįsivaizduojamą smurtą ir pažeminimus. Sirijos vyrai, moterys ir vaikai iš įvairių Sirijos regionų išgyvena be galo sunkų laiką, jų netektys ir patirtas siaubas yra nepaneigiami“.

Kad ir kaip būtų, didžioji dauguma sirų yra optimistiški dėl ateities, pasak apklausų, ateinantį dešimtmetį sirai labiausiai nori taip laukiamo stabilumo.

Kovos dėl Alepo miesto Sirijoje / AP nuotr.

Būdama 13-os priversta palikti namus sirė Amineh Abou Kerech parašė poemą „Rauda dėl Sirijos“, kuri prieš ketverius metus laimėjo prestižinį prizą ir skambėjo milžiniškose JT auditorijose.

„Esu iš Sirijos, šalies, kur žmonės nuo žemės pakelia duonos trupinį, kad jo nesumindytų, kur motinos moko savo sūnus neužlipti ant skruzdės, žemės, kur senolės per aušrą laisto jazminų medžius. Aš noriu sukurti meilės, taikos, sutarimo ir doros miestą, laisvą nuo chaoso, karo, griuvėsių ir liūdesio. Sirija. Daugiau niekam kitam negalėčiau rašyti“, – poemoje rašo A. Abou Kerech.

Reportažo klausykite LRT RADIJO laidoje „Ryto garsai“.