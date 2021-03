Baltijos šalių ministrai kviečia EK ieškoti racionalių būdų perskirstyti vakcinas

Estijos, Latvijos ir Lietuvos sveikatos ministrai kviečia Europos Komisiją sukurti skaidrų laikiną vakcinų perskirstymo mechanizmą tarp Europos Sąjungos valstybių narių, atsižvelgiant į nepaprastą epidemiologinę situaciją ir aplinkybes, kai vakcinų perteklius gali likti nepanaudotas, pasibaigus vakcinų galiojimo laikui, skelbia Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Latvijos sveikatos ministras Daniels Pavļuts ir Estijos sveikatos ir darbo ministras Tanel Kiik bendru laišku kreipėsi į Europos Sąjungos sveikatos reikalų komisarę Stella Kyriakides. Trijų ministrų kreipimesi pabrėžiamas dėkingumas Europos Komisijai ir komisarės komandai už nuolatines pastangas didinant COVID-19 vakcinų gamybą ir tiekimą iš gamintojų. Nors ir džiaugiamasi intensyviu dialogu su vakcinų gamintojais, stabilesniu, skaidresniu ir labiau nuspėjamu vakcinų pristatymo ES šalyse, pabrėžiama būtinybė įsivertinti nenumatytus atvejus, kuomet vakcinos turėtų būti skubiai perskirstomos tarp šalių.

Medikai pradedami skiepyti antrąja vakcinos doze nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ministrų nuomone, tokio pobūdžio sprendimus reikia pagrįsti aiškiais ir skaidriais kriterijais, tokiais kaip vakcinų prieinamumas, vakcinacijos lygis, atvejų dažnis, mirtingumas ir naujų mutacijų paplitimas. Baltijos šalių ministrai paragino Europos Komisiją imtis aktyvių veiksmų, siekiant sukurti ypatingų aplinkybių mechanizmą, kuris galėtų pateisinti proporcingo paskirstymo išimtis ir laikinai paskatinti pristatymą toms valstybėms narėms, kurioms to reikia skubiausiai.



Be to, ministrai ragina apsvarstyti, kaip pagerinti bendrą ES šalių skiepijimų efektyvumą ir toliau skatinti valstybių narių solidarumą įvedant perskirstymo mechanizmą, jei susidarytų situacija, kai nepanaudotas vakcinos perteklius kaupiasi bet kurioje valstybėje narėje.



Nors ir palaikydami bendrą proporcingo paskirstymo principą, ministrai pareiškė tikintys tokio skaidraus laikino pakartotinio platinimo mechanizmo svarba, atsižvelgiant į ypatingą situaciją ir faktinį vakcinų naudojimą. Tai leistų ES šalims efektyviau naudoti vakcinas, pagamintas ir pristatytas ES lygiu, padidintų skiepijimo mastą visoje ES ir taip prisidėtų prie pandemijos sukeltos naštos mažinimo ir COVID-19 viruso plitimo užkardymo.