Baltarusių politikė: Lukašenka prarado Rusijos paramą, Kremlius jau pradeda savo žaidimą

Baltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka per artimiausius keletą mėnesių bus priverstas pasitraukti. Šią nuomonę Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja išsakė vasario 28 d. paskelbtame interviu Vokietijos savaitraščiui „Bild am Sonntag“. Pasak S. Cichanouskajos, A. Lukašenkos neišvengiamą atsistatydinimą nulems vis didėjantis ES ir JAV spaudimas jo režimui.

Savo ruožtu buvęs Baltarusijos kultūros ministras, opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo narys Pavelas Latuško, 2020 m. rudenį priverstas išvykti į Lenkiją, ragina Vakarus siekti visiškos Baltarusijos ekonominės izoliacijos.

P. Latuško požiūriu, Europos Sąjunga turi nutraukti bet kokius ekonominius santykius su Baltarusija, kad A. Lukašenkos režimo aparatas nebegalėtų „gauti lėšų tarptautinėse finansų rinkose“. Tuo pat metu opozicijos veikėjas, kaip ir Svetlana Cichanouskaja, teigė esąs įsitikinęs, kad „lemiama kova“ tarp protestuotojų ir dabartinės Vyriausybės įvyks pavasarį.

Baltarusijos opozicijos politikė, tarptautinio pilietinių iniciatyvų centro „Mūsų namai“ vadovė Olga Karač interviu LRT RADIJO rusų tarnybai sakė, kad A. Lukašenka prarado ne tik Vakarų, bet ir Rusijos palaikymą.

– Baltarusija yra atsidūrusi tam tikroje politinėje kryžkelėje, tačiau dėl įvairių priežasčių nė viena pusė negali laimėti. Negaliu duoti šimtaprocentinės garantijos, kad Lukašenka pasitrauks vien spaudžiamas sankcijų, nes jos yra pakankamai specifinės, susijusios su tam tikrais veikėjais, A. Lukašenkos „piniginėmis“, žmonėmis, kurie dalyvavo kruvinose represijose, tačiau tai yra nedidelės sankcijos.

Jam kur kas nemalonesne staigmena tapo įšaldyti Europos Komisijos projektai, įskaitant tuos, kurie vykdomi pagal Kaimynystės programas. Apskritai jau yra aišku, kad A. Lukašenka prarado Rusijos politinę paramą. Tačiau tai nereiškia, kad Rusija palaikys Baltarusijos demokratus, manau, kad toks klausimas net nekyla. Visgi akivaizdu, kad Rusija pradėjo kažkokį savo atskirą žaidimą ir jame A. Lukašenkai vietos nėra.

Olga Karač / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jūs tokias išvadas padarėte po neseniai įvykusio A. Lukašenkos vizito Sočyje, kurio rezultatai buvo vadinami pralaimėjimu?

– Taip, V. Putino ir A. Lukašenkos susitikimas baigėsi visiška nesėkme. Be to, jie pykosi ir ginčijosi net kalbėdami telefonu. Pastebimai pasikeitė rusiškų „Telegram“ kanalų ir socialinių tinklų retorika. Viena vertus, veikia Jevgenijaus Prigožino troliai, liejasi daug juodosios propagandos prieš Baltarusijos opozicijos lyderius, tačiau, nepaisant to, retorika A. Lukašenkos atžvilgiu labai pasikeitė.

Jį tikrąja to žodžio prasme ėmė koneveikti visais kanalais. Jei anksčiau buvo sakoma, kad esame broliškos tautos, o A. Lukašenka yra mūsų partneris, sąjungininkas ir pan., tai dabar visa tai dingo iš Rusijos viešosios erdvės.

Apskritai stebimas Rusijos posūkis visai kita linkme, man atrodo, kad jie ir patys kol kas nežino, į kurią pusę sukasi, tačiau faktas, kad šiuo metu A. Lukašenkos jų planuose nebėra. Vakarų spaudimas turėtų būti padidintas dešimteriopai, kad jis kažkaip rimčiau tai pajustų, nes jei sankcijos bus tęsiamos tokiu pačiu formatu, A. Lukašenka jų net nepastebės.

Taip pat labai svarbi Baltarusijos protestų transformacija – kaip jie vyks, ar ir toliau žmonės masiškai ir taikiai kovos. Po dviejų ar trijų savaičių bus galima tiksliau prognozuoti, kaip toliau vyks Baltarusijos revoliucija, kas bus su Aliaksandru Lukašenka ir kur link vystysis Baltarusija kaip šalis.