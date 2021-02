Trumpo advokatai apkaltą vadina „politiniu teatru“

Donaldo Trumpo advokatai dar kartą antikonstituciniu pavadino antradienį Senate prasidėsiantį buvusio JAV prezidento apkaltos procesą. Amerikiečių žiniasklaidoje paskelbtame pareiškime gynėjai reikalauja iš karto atmesti kaltinimą respublikonui, kurį inicijavo demokratų kontroliuojami Atstovų Rūmai.

Advokatai 75 puslapių rašte, be kita ko, argumentuoja, kad procesas yra neteisėtas, nes D. Trumpas nebeina prezidento pareigų. Jie kaltina demokratus rengiant „politinį teatrą“.

Atstovų Rūmų demokratų kaltintojai tuo tarpu įrodymus prieš D. Trumpą pavadino „įtikinamais“. „D. Trumpas pažeidė savo priesaiką ir išdavė amerikiečius. Jo kurstymas maištauti prieš Jungtinių Valstijų vyriausybę, kuris sutrikdė taikų valdžios perdavimą, yra sunkiausias konstitucinis nusikaltimas, kurį kada nors yra įvykdęs bet koks prezidentas“, - sakoma kaltintojų pareiškime.

Buvęs prezidentas dėl jo šalininkų surengto Kapitolijaus šturmo sausio 6 dieną kaltinamas „kurstęs maištą“. 74-erių D. Trumpas kaltinamas per mitingą Vašingtone raginęs savo šalininkus kelti riaušes. Jis tada savo kalboje, be kita ko, sakė: „Jei nekovosite kaip velniai, nebeturėsite šalies“. D. Trumpo gynėjai argumentuoja, kad tuometinis prezidentas tik ragino kovoti už rinkimų saugumą. Be to, jie remiasi konstitucijoje įtvirtinta teise laisvai kalbėti.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Kaltintojai tai kategoriškai neigia. Atstovų Rūmai esą pateikė kaltinimus D. Trumpui ne todėl, „kad jis pareiškė nepopuliarią politinę nuomonę“. Demokratai kaltinamajame rašte reikalauja ne tik jį nuteisti, bet ir uždrausti eiti jam pareigas federaliniu lygiu. Tai sutrukdytų galimam D. Trumpo kandidatavimui 2024 metų prezidento rinkimuose.

Tačiau labai mažai tikėtina, kad Senate pavyktų surinkti D. Trumpo nuteisimui reikalingą dviejų trečdalių balsų daugumą. Už tai su 50 demokratų turėtų balsuoti ir 17 respublikonų.