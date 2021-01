Irako premjeras: nukauta įtakinga IS figūra

Irako premjeras ketvirtadienį pranešė, kad kariuomenė nukovė vyrą, identifikuotą kaip įtakingiausią džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) figūrą šalyje, praėjus savaitei po IS atakos Bagdade, pareikalavusios per 30 gyvybių.

Mustafa al Kadhemi sakė, kad IS Irake vadovas Abu Yasseras al Issawi buvo nukautas irakiečių saugumo pajėgų per „žvalgybos vadovaujamą operaciją“.

„Pažadėjome ir įvykdėme. Daviau žodį persekioti „Daesh“ (IS) teroristus, davėme jiems griausmingą atsaką“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. al Kadhemi.

Irakas 2017-aisiais paskelbė pergalę prieš IS po trejų metų kovos, kuriai padėjo JAV vadovaujamos koalicijos oro smūgiai ir kariniai patarėjai.

„Islamo valstybė“ / AP nuotr.

Nuo to laiko IS atakų miestuose smarkiai sumažėjo, tačiau Irako kariuomenė toliau kovoja su džihadistų „miegančiomis kuopelėmis“ dykumų ir kalnų rajonuose.

A. Y. al Issawi, gimusį kaip Jabbaras al Issawi Irako vakariniame Faludžos regione, džihadizmo ekspertai pernai pripažino įtakingiausia IS figūra šalyje.

Į šį rangą jis iškilo po kovų su džihadistų grupe Irake ir kaimyninėje Sirijoje, naujienų agentūrai AFP sakė saugumo šaltiniai.

A. Y. al Issawi trečiadienį nukautas atokioje Irako šiaurinės Kirkuko provincijos dalyje per operaciją, kurią rėmė JAV vadovaujama koalicija, pridūrė šaltiniai.

„Koalicija surengė penkis antskrydžius, per kuriuos žuvo mažiausiai 10 džihadistų“, – sakė vienas iš šaltinių.

„Islamo valstybės“ vėliava / AP nuotr.

Koalicijos atstovas kol kas neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti.

JAV vadovaujama koalicija, rėmusi Irako kampaniją prieš IS, per pastaruosius metus gerokai sumažino savo karių skaičių, argumentuodama padidėjusiais Irako karių pajėgumais.

Jie daugiausia atsakingi už mokymą, stebėjimą bepiločiais orlaiviais ir oro antskrydžius, o Irako saugumo pajėgos rūpinasi saugumu miestų teritorijose.

Per sausio 21 dieną dviejų mirtininkų sprogdintojų surengtą ataką Bagdado turguje žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar per 100 buvo sužeisti.

Vėliau už šį išpuolį atsakomybę prisiėmė IS.

Irako ir Vakarų šalių kariniai šaltiniai sakė, kad užpuolikai galėjo pasinaudoti saugumo infrastruktūros „spragomis“.