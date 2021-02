Mark Galeotti. Kas vyksta Rusijoje, ne visada lieka tik Rusijoje – kodėl Kremliaus politika kelia grėsmę Europai?

Ginčai dėl opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno padėties ir šeštadienį (sausio 23 d.) per Rusiją nuvilniję gatvės protestas rodo, kad nėra tokio dalyko kaip vien tik vidaus politika, nes ji gali turėti rimtų pasekmių visai Europai, „EUobserver“ rašo Markas Galeotti.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „EUobserver“ originalus kūrinys.

Rugpjūtį Rusijos saugumo pareigūnų apnuodytas A. Navalnas gydėsi Berlyne iki pat grįžimo į Maskvą sausio 17 d.

Jo sulaikymas, remiantis abejotinais kaltinimais, iššaukė didelius protestus, nusiritusius per šalį praėjusį šeštadienį, tačiau tai, kas, be jokios abejonės, Kremliaus buvo sumanyta kaip vidaus represijos, sulaukė atgarsio ir sukėlė susirūpinimą visame pasaulyje.

Kremlius aiškiai parodė, kad jo pirminė reakcija į protestus yra bandyti išlaukti, kol viskas nurims.

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / AP nuotr.

Jis kietai laikosi savo pozicijos dėl A. Navalno sulaikymo (kad tik nepasirodytų silpnas), pademonstravo, kad su protestuotojais bus elgiamasi griežtai (ir net žiauriai, jei prireiks), be to, toliau skleidžia propagandą apie A. Navalną ir visą opozicijos judėjimą (bandydamas jį pateikti kaip neteisėtą).



Rusijos valdžia tikisi, kad per kelias savaites pirminė pasipiktinimo ir susierzinimo banga atslūgs ir protestai išsisems.

Kursas link konfrontacijos

Tuo tarpu Europa negali nuslėpti pasipiktinimo dėl A. Navalno sulaikymo ir dažnu atveju itin grubaus saugumo pajėgų elgesio protestų metu.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles`is Michelis paragino nedelsiant paleisti A. Navalną, o Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis kritikavo „masinius sulaikymus [ir] neproporcingą jėgos naudojimą“.

Tikėtina, kad žodžiai paskatins imtis tam tikrų veiksmų, galbūt, remiantis sausio 21 d. Europos Parlamento nutarimu, bus pritaikyta daugiau sankcijų asmenims, susijusiems su A. Navalno byla.



Jei galima daryti prielaidą, remiantis ankstesniu Maskvos elgesiu, ji greičiausiai atsikirs griežta retorika, o galbūt ir kažkokiomis konkrečiomis priemonėmis.

Koronavirusas Rusijoje; Kremlius / AP nuotr.

Taip jau tvarkomi reikalai šiandieninėje „akis už akį“ principu grįstoje diplomatinėje arenoje.

Tačiau yra nuogąstavimų, kad tai gali vesti link rimtesnio situacijos eskalavimo ciklo.

Visų pirma, pagrindinis Kremliaus dažnai toksiškos propagandos kampanijos elementas yra pateikti opoziciją kaip sąmoningai perversmo siekiančius užsienio valstybių agentus arba patiklius jų apmulkintus naivuolius.

Šiuo metu pagrindinis dėmesys krypsta į JAV, kurios kaltinamos protestų organizavimu ir A. Navalno finansiniu rėmimu.

Vyriausybę palaikantis bulvarinis leidinys „Komsomolskaja pravda“ netgi teigė, kad Vašingtonas šį savaitgalį tikėjosi kraujo praliejimo, tačiau buvo apviltas, kai „valdžia pademonstravo atlaidumą ir leido pasireikšti jaunatviškam maksimalizmui“.

Tačiau, kaip rodo patirtis, tokio pobūdžio propagandos kampanijas kur kas lengviau inicijuoti nei vėliau sukontroliuoti, nes jos dažnai ima gyventi savo atskirą gyvenimą.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Jei Europos Sąjungos balsas taps kiek plačiau girdimas, bent jau neoficialiu lygmeniu, jos atžvilgiu taip pat pasipils kaltinimai dėl kišimosi į Rusijos politiką ir bandymo eksportuoti savo „degeneravusias vertybes“.

Aktyvios priemonės

Tai gali dar labiau suvaržyti Kremliaus santykius su Europa, tačiau jei protestai neslūgs, gali kilti grėsmė, kad Kremlius pasijus įspaustas į kampą ir imsis vis ekstremalesnės taktikos, kuri gali nebeapsiriboti vien Rusijos sienomis.

Jo puolimas prieš tuos, kurie laikomi išdavikais, jau pasireiškė 2018 m. Solsberio nuodijimais ir 2019 m. pabaigoje Berlyne įvykdyta akivaizdžia čečėno Zelimchano Changošvilio žmogžudyste.

Pirmasis išpuolis turėjo nemenką politinę kainą – iš 29 pasaulio šalių buvo išvyti 153 Rusijos šnipai ir diplomatai.

O antrasis, atvirkščiai, praėjo be didesnių pasekmių ir iš Berlyno buvo išprašyti tik du asmenys.

Aleksejus Navalnas buvo gydomas Berlyne / AP nuotr.

Rusijos opozicijai svarbus ne tik sąjungininkų, atstovų spaudai ir kitų palaikytojų tinklas Europoje, bet ir nepriklausomos rusų kalba informaciją skelbiančios žiniasklaidos priemonės, tokios kaip Rygoje įsikūrusi „Meduza“ ar iš Prahos dirbantis JAV transliuotojas „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL).

Tačiau šioje aplinkoje šiuo metu vykdomos stebėjimo ir šmeižto kampanijos gali įgyti konkretesnę formą.



Panašu, kad dabartinė politinė kova yra laikoma egzistencine, tokia, kurioje pateisinamos bet kokios priemonės, todėl labai tikėtina, kad jei Kremliui susidarys įspūdis, jog nėra ko bijoti Europos reakcijos, vadinamoji „aktyvių priemonių“ kampanija gali būti išplėsta ir už Rusijos ribų.



Baltarusija

Krizė Rusijoje gali atsiliepti ir Baltarusijai.



Šiuo metu V. Putinas kruopščiai kalibruoja siūlomo palaikymo Aliaksandrui Lukašenkai lygį.

Panašu, kad tikimasi užbėgti už akių Baltarusijos režimo žlugimui ir palengva patraukti A. Lukašenką iš prezidento posto, pakeičiant jį nauju, ne tokiu toksišku kandidatu.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Tačiau paralelės tarp Minsko ir Maskvos juntamose abejose pusėse – kai kurie protestuotojai Rusijoje skandavo „tegyvuoja Baltarusija“, ir greičiausiai tai nesusiję su siekiu išlaikyti esamą valdžią.

Karingiau nusiteikę Kremliaus politikos šalininkai, kurie jau seniai tvirtino, kad bet kokios užuominos apie nuolaidžiavimą „gatvei“ Baltarusijoje gali paskatinti panašius protestus Rusijoje, greičiausiai dabar šauks dar garsiau.

Gudrus oportunistas A. Lukašenka neabejotinai jiems antrins.

Tai taip pat taps iššūkiu Europos diplomatijai ir saugumo politikai.

Akivaizdu, kad tai, kas vyksta Rusijoje, ne visada lieka tik Rusijoje.

Dr. Markas Galeotti yra konsultacijų įmonės „Mayak Intelligence“ direktorius ir Londono universiteto koledžo Slavų ir Rytų Europos studijų mokyklos garbės daktaras.

