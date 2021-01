Lenkijoje išleidžiama Hitlerio „Mano kova“: geriau su kontekstu, nei originalas internete

Lenkijoje trečiadienį išeidžiamas kritinis Adolfo Hitlerio autobiografijos „Mano kova“ (orig. Mein Kampf) leidimas. Leidėjai teigia, kad jis skirtas norintiems geriau suprasti, kaip iškilo Vokietijos tironas. Savo knygoje A. Hitleris skleidė antisemitines ir neapykantos idėjas. Pradėjus jas įgyvendinti, Lenkija tapo viena pirmųjų aukų.

Knyga, kurios idėjų aukomis tapo 6 milijonai Lenkijos gyventojų. Trečiadienį Lenkijoje pasirodys kritinis Vokietijos diktatoriaus Adolfo Hitlerio knygos „Mano kova“ leidimas. Nors toks žingsnis prieštaringas, leidėjai teigia – geriau kritiškas ir viešas, nei originalus leidimas, kurį galima rasti internete.

„Mano kovą“ galima lengvai gauti internete. Kas nori ją rasti, lengvai tai padarys. Todėl mūsų tikslas buvo parodyti visą kontekstą ir kokius padarinius ši knyga sukėlė“, – sako leidyklos direktorius Zbigniewas Czerwinskis.

„Niekas negali paneigti, kad „Mano kova“ yra svarbus istorinis šaltinis, net jei ir turi griežtą nuomonę dėl jos turinio ir sukeltųpadarinių. Didžiausia tragedija, kad Hitleris įgyvendino daug knygoje aprašomų idėjų“, – teigia istorikas, kritinio leidimo autorius Eugeniuszas Cezary Krolas.

Lenkijoje knyga išleidžiama pirmą kartą ir tik 3000 tiražu. Leidėjai nori, kad ši knyga būtų naudojama daugiausia moksliniais tikslais ir nesutinka su kritikais, teigiančiais, kad išleidus A. Hitlerio knygą įžeidžiamos tirono aukos.

„Iš vienos pusės, tai aukų, žuvusių dėl šios knygos, atminimas, iš kitos – įspėjimas, kaip greitai galima sužlugdyti demokratiją ir pasinerti į totalitarinį režimą to net nepastebint“, – sako Z. Czerwinski.

Tai, kad knyga gali būti puiki pamoka geriau suprasti nacizmo, melų ir totalitarizmo pavojus, mano ir vyriausiasis Lenkijos rabinas. Žydai sudarė pusę A. Hitlerio režimo nusikaltimų aukų Lenkijoje.

„Dar nemačiau šios knygos, bet esu įsitikinęs, kad šis kritinis leidimas buvo padarytas tinkamai. Tai svarbu mokslui. Svarbu, kad mokslininkai galėtų skaityti, ką Hitleris rašė „Mano kovoje“. Žodžiai yra svarbūs“, – nurodo vyriausiasis Lenkijos rabinas Michaelis Schudrichas.

Tačiau šie žodžiai ilgus metus buvo visiškai uždrausti – 1945-aisiais sąjungininkai knygos autorines teises perdavė Bavarijos žemei. Ši knygos leidimą draudė, kol prieš kelerius metus teisės baigė galioti ir knyga buvo išleista Vokietijoje.

„Pažiūrėkime į Vokietiją: kritinis leidimas joje pasirodė 2016 metais. Parduota per šimtą tūkstančių kopijų, bet dėl to ten neprasidėjo ekstremizmo atgimimas“, – sako istorikas E. C. Krolas.

A. Hitleris savo autobiografinę knygą pirmą kartą išleido 1925-aisiais. Ji kupina antisemitinių, neapykantos idėjų. Lenkija 1939-aisiais tapo viena pirmųjų A. Hitlerio aukų, kai šalį užpuolė susimokiusios Vokietija ir Sovietų Sąjunga.