Naujausia informacija. PSO: britiškoji koronaviruso atmaina aptikta mažiausiai 60 valstybių

Jungtinėje Karalystėje pirmąkart aptikta koronaviruso atmaina šiuo metu jau užfiksuota mažiausiai 60 valstybių – 10 daugiau nei prieš savaitę, trečiadienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija.

Tuo metu Pietų Afrikoje pirmiausia aptikta atmaina, kuri, kaip ir britiškoji, manoma, yra labiau užkrečiama, užfiksuota 23 šalyse ir teritorijose, sakoma PSO pranešime.

Pasaulyje COVID-19 aukų skaičius jau viršijo du milijonus, o nauji viruso variantai kelia didelį susirūpinimą, valstybėms stengiantis sulėtinti infekcijos plitimą, kol skiepai taps plačiai prieinami.

Pasak PSO, naujų mirčių skaičius per praėjusias septynias dienas buvo rekordiškai didelis – 93 000. Be to, per tą patį laikotarpį pranešta apie 4,7 mln. naujų COVID-19 atvejų.

Masinės skiepijimo kampanijos JAV ir Europoje suteikė vilties, kad jau matyti pandemijos pabaiga; Europos Sąjunga antradienį pranešė, kad iki rugpjūčio pabaigos siekia paskiepyti 70 proc. savo suaugusių gyventojų.

Tačiau daug ES šalių ir kitų valstybių, įskaitant Indiją ir Rusiją, susiduria su sunkumais įgyvendindamos savo skiepijimo programas.

Be to, pastarosiomis dienomis vėl buvo sutelktas dėmesys į Kiniją, kur 2019 metų pabaigoje pirmiausia buvo aptiktas naujasis koronavirusas. Praėjusią savaitę PSO ekspertų komanda atvyko į Kinijos centrinėje dalyje esantį Uhano miestą pradėti smarkiai politizuoto tyrimo, per kurį aiškinsis pandeminio koronaviruso kilmę.

Kinija antradienį gynė tai, kaip tvarkėsi su virusu, nepriklausomiems ekspertams sukritikavus jos reagavimo greitį.

Atnaujinta 07.54

Žiniasklaida: Bidenas įpareigos darbuotojus kasdien tikrintis dėl koronaviruso

JAV išrinktojo prezidento Joe Bideno administracija antradienį išsiuntinėjo netrukus pareigas pradėsiantiems eiti darbuotojams instrukcijas, kuriose reikalaujama kasdien atlikti testą dėl koronaviruso ir dėvėti kaukes N95. Tai pranešė portalas „Axios“.

Joe Bidenas / AP nuotr.

Jo žiniomis, instrukcijas gavo darbuotojai, būsiantys šalia aukštų pareigūnų, tarp kurių – Nacionalinio saugumo tarybos ir Nacionalinės ekonominės tarybos vadovai.

„Tiems iš jūsų, kurie dar negavo savo pirmosios vakcinos, mes artimiausiu metu pateiksime informaciją, kaip tai padaryti“, – taip pat sakoma laiške.

Inauguracijos išvakarėse pagerbė COVID-19 aukas

J. Bidenas antradienį, savo inauguracijos išvakarėse, atvykęs į Vašingtoną uždavė naują JAV vyriausybės toną įtaigiu 400 tūkst. nuo COVID-19 mirusių amerikiečių pagerbimu.

J. Bidenas, kuris yra išgyvenęs didelę asmeninę tragediją ir garsėja tuo, kad nebijo viešai parodyti emocijų, akcentuoja būtinybę suvienyti šalį po chaotiškų ketverių prezidento Donaldo Trumpo valdymo metų.

Joe Bidenas pagerbė COVID-19 aukas / AP nuotr.

„Kartais sunku prisiminti, bet taip sveikstame. Svarbu daryti tai kaip šaliai“, – sakė J. Bidenas prie Lincolno memorialo.

JAV antradienį buvo užregistruoti dar 2 482 mirties nuo COVID-19 atvejai, rodo Johnso Hopkinso universiteto kaupiami duomenys.

Prezidento inauguracijos išvakarėse sostinėje paprastai susirenka didžiulės minios, tačiau J. Bidenas ir išrinktoji viceprezidentė Kamala Harris dėl kovos su pandemija priemonių ir po kruvinų riaušių JAV Kapitolijuje sustiprinto saugumo Nacionalinėje alėjoje buvo kone vieni.

Nacionalinės alėjos pievoje jau pastatyta maždaug 200 tūkst. vėliavų, simbolizuojančių trečiadienio inauguracijoje nedalyvausiančias minias.

D. Trumpas, kuris viešumoje nesirodė savaitę, kelias dienas trukusią tylą nutraukė iš anksto įrašyta atsisveikinimo žinia.

Vaizdo įraše jis pirmą kartą paprašė amerikiečių „melstis“ už būsimos administracijos sėkmę. Prieš tai jis kelis mėnesius įtikinėjo savo šalininkus respublikonus, kad demokratai apgaule laimėjo rinkimus.