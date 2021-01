Smūgis ir išbandymas šimtmečius skaičiuojančiai JAV demokratijai: Landsbergis mano – tai Amerikos milžino nepargriaus

LRT laidoje „Dienos tema“ žurnalistas Deividas Jursevičius su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu ir JAV lietuvių bendruomenės tarybos nariu Rimvydu Baltaduoniu kalbėjosi apie trečiadienį įvykusį Kapitolijaus šturmą Vašingtone.

– Pone Landsbergi, šią pavakarę turėjote kalbėtis su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo. Įvyko skambutis?

G. Landsbergis: Skambutis įvyko. Šiek tiek nuogąstavome, kad gal aplinkybės lems, jog skambutis būtų atšauktas, tačiau valstybės sekretorius rado keletą minučių pasikalbėti.

Apie įvykius nekalbėjome, nes aptarti tai, kas vyksta, nėra galimybės ir poreikio, matyt. Kaip išeinantis JAV valstybės sekretorius, pasveikino kitos Valstybės darbą bepradedantį ministrą. Tai daugiau, turbūt, sakyčiau, esminė žinia – valstybės sekretorius tvirtino, kad lietuvių ir amerikiečių draugystė nėra vienos administracijos ar kitos vyriausybės draugystė, tai tautų draugystė. Patvirtinau, kad tai nesikeičia, nesibaigia, tai tęsėsi netgi tada, kai Lietuva buvo okupuota, tęsiasi ir laisvoje Lietuvoje.

– Pone Baltaduoni, 4 žmonės žuvo, dešimtys sužeista, dešimtys sulaikytų – taip atrodo pirmas rytas Amerikoje po Kapitolijaus vakarykščio šturmo. Koks jis yra?

R. Baltaduonis: Jis nėra įprastas amerikiečiams ir visiems tikriausiai pasaulyje, nes valstybė, kuri turi gilias demokratines tradicijas ir patirtį perduoti valdžią taikiai ir sklandžiai, suklupo šį kartą. Vakar vykusios riaušės ir Kapitolijaus, kuris yra Amerikos ir valstybės demokratijos simbolis, šturmas, vykęs taip greitai, riaušininkai pasklido po tą pastatą ir nebuvo pasirūpinta saugumu, – tai yra tikrai labai keista. Džiugu, kad visgi pavyko suvaldyti situaciją, bet labai gaila, kad tai pareikalavo ir aukų, sudavė gan stiprų smūgį pačiai Amerikai, jos, kaip demokratijos simbolio, įvaizdžiui pasaulyje. Tam įvaizdžiui atstatyti prireiks nemažai laiko, ir Joe Bideno administracijai tai bus nemažas iššūkis.

Rimvydas Baltaduonis / Asmeninio albumo nuotr.

– Ne tik jums, bet ir daugeliui politikų ir apžvalgininkų keista, kaip lengvai protestuotojų minia sugebėjo prasibrauti į Kapitolijų. Kai kurie pastebi, kad galbūt pareigūnai, saugoję Kongresą, nebuvo tokie aršūs ir griežti, kaip buvo ankstesniais atvejais. Ar turi pagrindą įtarimai, kad ne visi pareigūnai tinkamai vykdydami savo pareigą saugojo Kapitolijų?

R. Baltaduonis: Galbūt tame tiesos yra, kalbų yra, nes kai kurie pareigūnai ir fotografavosi su protestuotojais, bet Kapitolijaus policija paprastai nėra labai pasiruošusi atremti riaušes. Jeigu žiūrėtume į kitus protestus, vykusius Vašingtone net ir šiais metais, buvo sutelktos žymiai didesnės riaušes kontroliuojančios pajėgos, jų šįkart nebuvo. Pasigendama ir administracijos sprendimų, nes net prasidėjus šturmui ar neramumams prezidentas Donaldas Trumpas neskubėjo autorizuoti net ir Nacionalinės gvardijos mobilizacijos. Galbūt tai net buvo apgalvotas sprendimas leisti šiek tiek daugiau žmonėms ir protestuotojams reikštis.

– Buvę Jungtinių Valstijų prezidentai Kapitolijaus šturmą vadina nacionaline tragedija, išpuoliu prieš demokratiją, prieš visą tautą ir panašiai. Barackas Obama sako, kad meluotume sau, jeigu sakytume, kad tai staigmena, kad nereikėjo to tikėtis ir kad buvo sunku nuspėti tokius įvykius, kad tai gali virsti smurtu. Kodėl nebuvo pasiruošta tokiai smurto akcijai?

G. Landsbergis: Manau, galima traktuoti, kad tai logiška tąsa to, kas vyko paskutinius 4 metus. Itin didelė poliarizacija galų gale priveda prie nenoro nusileisti kitai pusei arba prie to, ką mes, demokratai, vadiname valdžios perdavimu, ir tai virto smurtu. Yra keletas pamokų: pirmoji – Europoje gal nematome dar tokios poliarizacijos, kartais prieinam prie susipriešinimų ir, akivaizdu, kad tas kelias neveda gera linkme ir galime iš to pasimokyti. Antroji – daug kas irgi kalba, kad tai išbandymas demokratijai. Taip, tai išbandymas. Ne tik jaunos valstybės išbandomos, bet ir tos, kurių demokratija skaičiuoja šimtus metų, gali būti išbandomos. Bet, vis dėlto, manau, tai nėra išbandymas, kuris pargriautų Amerikos milžiną. Tikiu, kad išbandymai galų gale sustiprina tikras demokratijas, ir Amerika iš to išeis tiktai stipresnė, įvertinusi klaidas, supratusi, kas galbūt taisytina. Dėl to tikrai nereikėtų kelti juodų vėliavų arba skelbti gedulo vienam pagrindinių demokratijos švyturių pasaulyje.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Naktis Kongrese baigėsi J. Bideno patvirtinimu prezidentu, D. Trumpas, tiksliau, ne jis pats, bet jo padėjėjas, prieš keliolika valandų pripažino, kad sausio 20 d. paliks postą ir sklandžiai perduos valdžią. Taip parašė jo padėjėjas, nes D. Trumpo paskyros socialiniuose tinkluose šiuo metu blokuojamos. Jūs tikite šiuo pareiškimu, kad viskas bus sklandu po poros savaičių?

G. Landsbergis: Manau, 2 savaitės bus sudėtingos. Nujaučiu, kad gali būti visko, žmonės įsiaudrinę: vieni galbūt traktuoja, kad vakarykštė naktis yra pergalė jų kovoje už neva suklastotus rinkimus, kiti yra pasibaisėję, kur link dabar eina Amerika. Man rodos, dabar svarbiausia tas 2 savaites išlaikyti maksimaliai ramias galvas – tiek pačiai valstybei, tiek ir šalies vertintojams. Tikiu, kad jie turi visus instrumentus susitvarkyti viduje, ramiai atrasti atsakinguosius ir priimti reikalingiausius sprendimus.

Policija panaudoja ašarines dujas prieš į Kapitolijų besiveržiančius D. Trumpo šalininkus. / Vida Press nuotr.

– Ne tik demokratų, bet ir respublikonų partijos nariai ar netgi lyderiai kalba, kad apskritai reikėtų prezidentą patraukti iš posto, nelaukiant sausio 20 d., vienokia ar kitokia forma, ir tai padaryti iš principo. Jūsų manymu, kiek realūs tokie planai, kiek jie gali virsti realybe?

R. Baltaduonis: Sunku patikėti, kad per ateinančias 2 savaites tai įvyktų, nebent iš tikrųjų prezidentas D. Trumpas nesilaikytų savo žodžio sklandžiai perduoti valdžią. Bet tai, kad diskusijos vyksta tarp pačių respublikonų – tiek senatorių, tiek ministrų kabineto – rodo, kad situacija sudėtinga. Per 4 metus respublikonai gan ištikimai dirbo kartu su prezidentu, ir likus 2 savaitėms kalbėti apie Konstitucijos 25-os pataisos įgalinimą, kai prezidentas ministrų kabineto patraukiamas dėl negalėjimo vykdyti savo pareigų arba net dėl apkaltos prezidentui likus vos 2 savaitėms, yra iš tikrųjų labai netikėti dalykai pačioje respublikonų partijoje, kuri, galima sakyti, suskilo, nes prieštaravimai prieš balsų įskaitymą šią naktį labai išryškino, kad respublikonų partijoje yra nuomonių skirtumų.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

– Ką reiškia D. Trumpo judėjimui, jo galimai politinei ateičiai apskritai, jeigu tokia bus, Kapitolijaus užėmimas?

G. Landsbergis: Manau, tam tikra dalis energizuota. Minėjau, kad yra žmonių, kurie žiūri į iš Kapitolijaus išnešamų tribūnų nuotraukas kaip į pergalę. Nepaisant aukų, nepaisant visko, yra žmonių, kurie mano, kad jie laimėjo ir parodė tai Vašingtono pelkei ar dar kam nors. Vėlgi, labai tikiuosi, kad esminis žodis, kuris dabar sukasi atsakingų ir sprendimus priimančių politikų galvose, yra deeskalacija. Dabar reikia ramybės, ir iš tikrųjų tos 2 savaitės greitai prabėgs, jeigu nebus pilamas žibalas į ugnį. Tikiu, kad yra pakankamai instrumentų, kuriuos po 2 savaičių pritaikius būtų galima užtikrinti taikų valdžios pasikeitimą.

– Kiek pačioje Amerikoje tikima, kad nebus pilamas žibalas į ugnį, vertinant gandus, kad D. Trumpas rengiasi kandidatuoti kituose prezidento rinkimuose?

R. Baltaduonis: Nuspėti prezidento veiksmus nedaug kam pavyksta. Bet žmonės laikosi gan ramiai, bent jau kalbant apie protestus prieš prezidentą D. Trumpą. Vakar kituose miestuose buvo gana ramu. Aišku, Vašingtone buvo įvesta komendanto valanda. Labai nori žmonės tikėti, kad tos 2 savaitės praeis greitai ir kad valdžia bus perimta. Man pačiam prieš 4 metus dirbant administracijoje, Energetikos ministerijoje, buvo galimybė matyti, kaip perduodama valdžia ir kaip žmonės, kurie net nebalsavo už D. Trumpą ir turėjo labai stiprius jausmus, profesionaliai perdavinėjo problemas, įžvalgas naujai administracijai. Labai norėtųsi tikėti, kad ir šįkart tai įvyks, nors trukdžių per paskutinius mėnesius buvo, ne visur įsileido prezidentas D. Trumpas perėjimo komandą.

Donaldas Trumpas / VidaPress nuotr.

– Respublikonai vakar po Džordžijos rinkimų prarado daugumą Senate. Apskritai, jeigu vertintume pastaruosius 4 metus, tai išrinkus D. Trumpą respublikonai iš esmės prarado visas valdžios šakas: tiek Baltųjų rūmų, tiek Atstovų rūmų, tiek Senato kontrolę. Ką tai sako?

G. Landsbergis: Tai yra švytuoklė. Lietuvoje irgi turėdavome savo švytuokles iš kairės į dešinę, kai žmonės po vienos valdžios rinkdavosi kardinaliai kitą. Tai Jungtinės Valstijos panašų simbolį ir pademonstruoja, lyg ir metamasi į kitą pusę. Vėlgi, turbūt laukiama stipresnio centro, ką mes Lietuvoje vadiname normalia, ramesne politika, kuri užtikrina nuosaikesnį valstybės laivo judėjimą ir mažesnį švytuoklės švytavimą. Norėčiau tikėtis, kad nuosaikumo matysim daugiau.