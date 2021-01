Nausėdos patarėja apie įvykius Vašingtone: JAV šiuo metu laiko teisės viršenybės egzaminą

Prezidentas Gitanas Nausėda šią naktį su nerimu stebėjo įvykius Vašingtone, LRT RADIJUI sako prezidento vyriausioji patarėja, Užsienio politikos grupės vadovė Asta Skaisgirytė. Pasak jos, prezidentas tiki, kad senas demokratines tradicijas turinčios Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) „susitvarkys su šia situacija“.

A. Skaisgirytė sako, kad gera žinia ta, kad po daugiau kaip 6 valandų pertraukos, šį rytą, abu Kongreso rūmai tęsia rinkikų balsų skaičiavimą ir rinkimų laimėtojo sertifikavimą. „Atrodo, kad tvarka atkurta, tačiau labai gaila, kad neapsieita be žmonių aukų, yra daug sužeistųjų“, – sako ji.

Asta Skaisgirytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prezidentas Nausėda šią naktį su nerimu stebėjo įvykius Vašingtone, teigia A. Skaisgirytė. „Prezidentas paskelbė savo pranešimą „Twitter“, kad tiki, jog JAV, būdama sena demokratinė valstybė, susitvarkys su šita situacija“, – sako A. Skaisgirytė.

Pasak prezidento patarėjos užsienio klausimais, JAV šiuo metu laiko teisės viršenybės egzaminą, kaip taikiu būdu perduoti valdžią. „Labai tikimės, kad jie egzaminą gerai išlaikys“, – viliasi pašnekovė.

Jau po dviejų savaičių išrinktasis prezidentas Joe Bidenas pradės eiti prezidento pareigas. A. Skaisgirytė teigia, kad iš naujojo JAV prezidento tikisi politikos tęstinumo.

„Lietuva neįsivaizduoja savo saugumo be JAV, be NATO. Norime, kad amerikiečių kariai fiziškai būtų Lietuvoje. Siekiame to. Bendradarbiavimo tikrai yra nemažai, tad tikimės, kad jis bus tęsiamas“, – LRT RADIJUI sako prezidento vyriausioji patarėja, Užsienio politikos grupės vadovė Asta Skaisgirytė.

