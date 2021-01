„Aikštinga Baltijos sesė“ – ar Lietuva dėl karštakošiškumo prarado įtaką Baltijos regione?

Lietuva – daugiausia gyventojų turinti ir didžiausia iš Baltijos šalių, tačiau pastaraisiais metais nėra aišku, ar ši persvara virsta tam tikrais diplomatiniais vaisiais ir pergalėmis. Kaip mūsų valstybės politikų elgsena ir veiksmai vertinami užsienio kaimynių kontekste ir kaip Lietuvos politines ambicijas regione reikėtų vertinti pastaraisiais metais?

Lietuva, kaip ir dvi Baltijos kaimynės Latvija ir Estija, šiuo metu susiduria su beprecedente koronaviruso krize ir mėgina ištrūkti iš pandemijos gniaužtų.

Vis dėlto stebimasi, kad Lietuva priimdama reikšmingas pandemijos suvaldymo priemones labiau žengia iš paskos kitoms Baltijos šalims.

Latvija pirmoji iš Baltijos šalių paskelbė stabdanti skrydžius iš Jungtinės Karalystės, kurioje buvo aptikta naujoji koronaviruso atmaina. Šią žinią Latvijos Vyriausybė pranešė gruodžio 20 dieną, o įkandin jos tokį pat sprendimą paskelbė Lietuva.

Tarp Baltijos šalių šiuo metu kyla ir pastebimų ginčų įvairiais strateginiais klausimais, pavyzdžiui, Astravo atominės jėgainės elektros pirkimo ar jau net porą dešimtmečių su Latvija trunkančio Lietuvos konflikto dėl jūros sienos.

Manoma, kad tokie nesutarimai gal ir negriauna Baltijos šalių santykių, tačiau menkina Lietuvos reputaciją.

Teigiama, kad prie Lietuvos lyderystės praradimo Baltijos šalyse prisideda ir dažnai perdėtai agresyvi retorika, nepadedanti siekti savų tikslų.

Konfliktas su Latvija dėl sienos trunka daugiau nei du dešimtmečius

Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai niekada nebuvo komplikuoti, tačiau net ir kalbant apie esminius dalykus yra net kelis dešimtmečius neišspręstų klausimų.

Vienas jų – nesutarimas dėl jūros sienos. Dar 1999-ųjų vasarą Lietuvos Seimas ratifikavo sutartį dėl jūros sienų nustatymo Baltijos jūroje, tačiau kaimyninės šalies atstovai jos iki šiol nėra pasirašę.

Baltijos jūra / BNS nuotr.

Pagal minėtą susitarimą Lietuvos jūros siena pailgėtų 10 tūkst. kilometrų. Latvija pirmiau nori pasirašyti specialų ekonominio bendradarbiavimo susitarimą, nors bendroje sutartyje pirma išskiriamas sienos ratifikavimas, o tik vėliau – ekonominio susitarimo planas.

„Latvijos užsienio reikalų ministerija suinteresuota tęsti darbą, tyrinėjant ir naudojant pasienio išteklius tam, kad būtų plėtojamas ekonominio bendradarbiavimo susitarimas. Tęsti darbus drąsinama ir Lietuvos pusė.

Mūsų manymu, ekonominio bendradarbiavimo susitarimas gali būti pristatytas ratifikuoti bendrame pakete. Tai palengvintų jūros sienų susitarimo ratifikaciją. Vis dėlto jūros sienų susitarimas yra Latvijos parlamento kompetencija“, – dar 2019 metais skelbė Latvijos užsienio reikalų ministerija.

Baltijos jūra / E. Genio/LRT nuotr.

Manoma, kad Latvija taip elgiasi siekdama užsitikrinti jūroje esančių naftos telkinių kontrolę.

Dar 2019 metų rudenį Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda į Vilnių pasikvietė Latvijos vadovą Egilą Levitą ir pažadėjo per savo kadenciją išspręsti sienų klausimą.

Nepaisant to, abi šalys anksčiau buvo patikinusios, kad tokios užvilkintos derybos neturi didelės įtakos Lietuvos ir Latvijos santykiams.

Tačiau nesugebėjimas susitarti vis dėlto kerta pačių valstybių reputacijai.

Baltijos šalių ginčas dėl Astravo AE – Kremliaus pergalė?

Dar vienas svarbus aspektas, apsunkinantis Lietuvos lyderystę Baltijos regione, yra Baltarusijoje prieš porą mėnesių veikti pradėjusi Astravo atominė elektrinė ir šalių nesutarimai dėl elektros pirkimo iš jos.

Praėjusį rudenį tuometis Lietuvos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pripažino – Latvija elektrą perka iš Rusijos.

Latvija ir Estija nebuvo pasirašiusios jokio antiastravinio įstatymo, o Lietuvos bandymus atsisakyti susitarimo su Rusija vertina kaip politinį projektą.

Astravo AE / AP nuotr.

Kaimyninė Latvija elektra visada apsirūpindavo per Lietuvą, tačiau šiai nutraukus elektros energijos tiekimą per Baltarusiją vis garsiau pradėjo kalbėti apie bendradarbiavimą su Rusija.

Baltijos šalys mėgino susitarti dėl prekybos per Latvijos ir Rusijos jungtį, bet Lietuvai toks variantas nepatiko.

Energetikos ekspertas Romas Švedas anksčiau LRT TELEVIZIJAI teigė, kad tokie Baltijos šalių nesutarimai dėl elektros pirkimo yra dar viena Kremliaus pergalė.

„Lietuva tampa Kremliaus įkaite, nes Baltarusijos atominė yra Kremliaus projektas, kuriame naudojama rusiška technologija, rusiški pinigai. Šita situacija liudija, kad šis Kremliaus projektas jau skina pirmąsias pergales“, – anksčiau LRT TELEVIZIJAI kalbėjo R. Švedas.

Aliaksandro Lukašenkos apsilankymas Astravo AE / Vida Press nuotr.

Praėjusios Lietuvos Vyriausybės iššūkiai dėl Astravo AE išliko ir naujajam ministrų kabinetui, o dabartinis energetikos ministras Dainius Kreivys pripažino, kad išspręsti nesutarimus dėl elektros pirkimo iš Rusijos bus išties sudėtinga.

„Kelias nelengvas ir turbūt bus gana ilgas, nes reikia pripažinti, kad metus ėjome šiek tiek kita kryptimi. Grįžti iš ten, kur nuėjome, nebus lengva, bet turime labai aiškų planą: pirmiausia kalbėtis su lenkais, po to kalbėti su estais, nes pradėjus tekėti elektrai iš Astravo elektrinės į Lietuvą tarp Latvijos ir Estijos užsikišo laidai ir sukilo kainos Estijos vartotojams“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ dar gruodį kalbėjo energetikos ministras D. Kreivys.

Estija tyliai mano, kad yra Baltijos šalių lyderė

Estijos Tarptautinio saugumo ir gynybos centro (ICDS) ekspertė Piret Kuusik portalui LRT.lt teigė, kad Estija itin vertina Lietuvos poziciją įvairiais klausimais, tačiau ji Estijos lyderystę Baltijos šalių kontekste pavadino svarbiausia kalbant apie europinio gyvenimo klausimus.

„Galima sakyti, kad Estija pirmauja europinės kooperacijos klausimais. Tačiau kalbėdami su žiniasklaida mes pripažįstame, kad atsižvelgiame ir į Rygos bei Vilniaus nuomonę. Be abejo, Estijos efektyvumui ir bendradarbiavimui su ES itin padeda šilti santykiai su Šiaurės Europos valstybėmis“, – tikino Estijos politologė P. Kuusik.

Pasak ICDS mokslininkės, Estija į save žvelgia kaip į Baltijos šalių regiono lyderę, tačiau vengia girtis.

Baltijos šalių vėliavos / BNS nuotr.

„Manau, Estija supranta, kad yra šio regiono lyderė, bet neišsišoka. Taip elgiamasi todėl, nes šalis puikiai supranta, jog tikslus pasiekti bus lengviau bendradarbiaujant tiek su Latvija, tiek su Lietuva“, – portalui LRT.lt aiškino P. Kuusik.

Ji mano, kad suderinta Baltijos šalių nuomonė prisidėjo ir prie to, kad buvo priimtas ilgametis ES biudžeto planas 2021–2027 metams.

„Dar vienas svarbus aspektas, leidžiantis Estijai užsitikrinti gerą poziciją, – efektyvus skaitmenizacijos procesas“, – kalbėjo P. Kuusik.

Politologė iš Estijos įvertino ir Lietuvos pastangas vytis Estiją ekonomikos ir socialinės gerovės srityse.

„Esu girdėjusi kalbų, esą Lietuva nori tapti panašesnė į Estiją ir ją prisivyti įvairiose srityse. Tiesą sakant, Estijai nelabai svarbu, kad Lietuva į ją lygiuojasi. Mūsų šalies pagrindinis tikslas – pasiekti Skandinavijos šalių lygį. Tai mums svarbiausia“, – tikino ICDS ekspertė.

Pasak P. Kuusik, nors Estija supranta, kokios geros jos pozicijas Baltijos šalių kontekste, visada labiau žvelgia į Šiaurės Europos šalis.

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid susitinka su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Talinas niekada nežvelgė į save kaip į tam tikrą lyderį, nes žiūri kiek kitur“, – LRT.lt kalbėjo politologė.

ICDS mokslininkė išsakė ir savo nuomonę apie šiuo metu regionui svarbius klausimus, bendrą atsaką į COVID-19 pandemiją, įvykius Baltarusijoje, nesutarimus dėl Astravo AE: „Jeigu kalbame apie 2020-uosius, manau, Baltijos šalims pavyko susitarti dėl nemažai praktinių dalykų, tačiau kalbantis ir derantis dėl strateginių aspektų atsiranda tam tikrų kliuvinių.“

Pasak jos, Baltijos šalys įrodė, kad priėmė gerus bendrus sprendimus dėl COVID-19 pirmosios pandemijos bangos pavasarį ir kad pasitelkta Baltijos kelionių burbulo strategija buvo sėkminga.

„Keli aspektai padėjo ją įgyvendinti: bendri interesai ir nerimas, vis labiau spaudžiantis laikas ir praktinis noras sustabdyti nereikalingą žmonių judėjimą“, – kalbėjo ICDS tyrėja.

„Rail Baltica“ / BNS nuotr.

P. Kuusik manymu, kalbant apie strateginius klausimus, tokius kaip nesutarimai dėl Astravo AE ir projekto „Rail Baltica“, matyti, kad regiono šalims yra kur pasistūmėti: „Strateginių klausimų sprendimų potencialo yra išties daug, tačiau norint jį išpildyti reikia kur kas glaudžiau kalbėtis ir derėtis tarpusavyje.“

Estija stebisi ir giria Lietuvą dėl pademonstruotos lyderystės Baltarusijos režimo klausimu, didelių, masinių protestų fone.

„Mūsų šalis stebėjosi, kaip lietuviai reagavo į įvykius Baltarusijoje. Estai nesutarė tarpusavyje, kaip galėjo prisidėti prie situacijos gerinimo. Lietuvių indėlis ir aukščiausia pozicija šiuo klausimu yra nekvestionuotina“, – sakė Estijos užsienio politikos instituto ekspertė.

Latviai į Lietuvą žiūri ir kaip į konkurentę ir esminę partnerę

Nors Baltijos šalys pastaraisiais metais konkuruoja tarpusavyje, pagrindiniai partnerystės ir bendradarbiavimo pamatai nėra ir nebuvo sugriauti.

Dėl to sutinka ir politikai, ir diplomatai. Jų nuomone, sveika konkurencija padeda ir toliau vystytis regiono valstybėms.

Latvijos vėliava (asociatyvi nuotr.) / „Vida Press“ nuotr.

Latvijos ambasadorius Lietuvoje Indulis Berzinis praėjusiais metais interviu LRT.lt patikino, kad Lietuva ir Latvija iš tiesų konkuruoja tam tikrose srityse, tačiau tai būtina tolesniam šalių vystymuisi.

„Yra šiek tiek konkuravimo, bet jis pozityvus. Tai brolių ar draugų varžybos. Tikrai manau, kad tai apima ne tik Lietuvą ir Latviją, bet ir Estiją“, – portalui LRT.lt anksčiau sakė I. Berzinis.

Jis taip pat patikino, kad abi šalys supranta viena kitos iššūkius gynybos srityje, ir teigiamai atsiliepė apie Lietuvos ir Latvijos prezidentų iniciatyvą kalbėtis ir spręsti „užvilkintą Baltijos jūros sienų klausimą“.

Tačiau kai kurie gana neseniai iškilę klausimai, pavyzdžiui, Astravo AE elektros pirkimo aspektas, kiek trikdo visiškai darnių santykių kūrimą tarp abiejų šalių.

Nesutarimai tarp regiono šalių – dėl agresyvios Lietuvos politikos?

Portalo LRT.lt kalbinta politologė iš Estijos mano, kad nemažai problemų regiono politikoje Lietuva susikuria dėl savo agresyvios retorikos ir perdėto aktyvumo.

„Manau, nemažai politinių nesutarimų Baltijos šalyse kyla todėl, kad Estija ir Lietuva turi visiškai skirtingą supratimą, kaip pasiekti savo tikslus. Estija labiau vertina tyliąją diplomatiją: sprendimai priimami koridoriuose, nešant tam tikrą žinutę, link savo tikslų einant lėtai atsargiai. Lietuviai dažnai būna per garsūs ir pernelyg aktyvūs. Tokiu būdu persistengiama manant, kad tai padės siekti teigiamų rezultatų. Estams toks požiūris yra atgrasus“, – Lietuvos politinę retoriką vertino P. Kuusik.

Vis dėlto ji pridūrė, kad retsykiais agresyvi taktika pasiteisina: „Kai Lietuva užima blogojo policininko vaidmenį, o Estija – tyliojo, kartais pavyksta pasiekti tikslus, tačiau toks elgesys yra tarsi vaikščiojimas peilio ašmenimis, nes visuomet gali sulaukti neigiamo atsako.“

Europos Sąjungos, Lietuvos ir Estijos vėliavos / BNS nuotr.

ICDS ekspertės įsitikinimu, Baltijos regiono šalių bendradarbiavimui tikrai padėtų tam tikrų vaidmenų pasiskirstymas.

„Regiono šalys yra panašaus dydžio, ekonominė padėtis taip pat yra gana tolygi. Manau, jei regiono valstybės susitartų dėl nerašytų taisyklių taikymo, problemas spręsti būtų kur kas lengviau“, – sakė P. Kuusik.

„Kaip pavyzdį galime pasitelkti Lietuvos lyderystę Baltarusijos klausimu, o Estija ir Latvija šiuo klausimu galėtų tik pritarti. Kalbant apie kitas problemas, Estija galėtų prisiimti lyderio poziciją, o šalia jos eitų dvi kitos regiono šalys. Rusijos ir transatlantinio saugumo klausimu jau visos trys valstybės vienodai aktyviai veiktų“, – LRT.lt tikino Estijos politologė.

„Tokiu atveju reikėtų atsisakyti regioninio varžymosi šių klausimų kontekste. Tačiau kas kartą nuvykusi į Vilnių suprantu, kokie svarbūs lietuviams šie klausimai, ir suvokiu, kad tai pasiekti greičiausiai nepavyks“, – kalbėjo ICDS tyrėja P. Kuusik.

Lietuva į derybas žiūri kaip į „nulinės sumos“ žaidimą

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesorius Tomas Janeliūnas patikino, kad sunku įvertinti dabartinę Lietuvos įtaką kitoms Baltijos valstybėms.

„Įtakos vertinimas – labai sudėtingas užsiėmimas, nes reikia aiškiai žinoti, koks rezultatas liudija vieną ar kitą įtaką. Ne visuomet rezultatų galimybės yra labai skirtingos, kad galėtume aiškiai pasakyti, jog laimėjo vienos ar kitos šalies interesai. Be to, neretai įtaka priklauso nuo bendro valstybių įvaizdžio, lyderių autoriteto, vadybinių, biurokratinių, teisinių gebėjimų užfiksuoti palankiausius rezultatus“, – portalui LRT.lt sakė VU TSPMI politologas.

Tomas Janeliūnas / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Aš nemanau, kad Lietuva nusileidžia Latvijai ar Estijai politine įtaka tarptautinėse organizacijose, ES ar NATO. Be to, skirtingose srityje kiekviena šalis gali turėti savų pranašumų (pavyzdžiui, karinio saugumo srityje Lietuva yra vertinama geriau dėl žymiai labiau išplėtotų ryšių su svarbiausiomis NATO šalimis, o kibernetinio saugumo srityje Estija jau seniai yra susikūrusi vienos pažangiausių valstybių šioje srityje įvaizdį). Be to, mes retai matome derybų vidinį procesą ir net rezultatai mums nėra detaliai pateikiami“, – kalbėjo T. Janeliūnas.

Pasak jo, tik prieštaringai vertinamuose, konfliktiniuose nesutarimuose labiau išryškėja kažkieno diplomatinės pergalės ar pralaimėjimai.

VU TSPMI dėstytojas įvertino ir Lietuvos situaciją, kalbant apie projekto „Rail Baltica“ ir Astravo AE elektros pirkimo klausimus.

„Klausimai yra labai skirtingi ir Lietuva yra skirtingose pozicijose. Projekto „Rail Baltica“ partneriai turi daug priekaištų būtent Lietuvai, ir ilgą laiką kaip tik Lietuvos pusė ir „Lietuvos geležinkeliai“ buvo atsakingi už projekto vėlavimą, sunkiai surandamus kompromisus. Astravo elektros nepirkimo problema – kitokio pobūdžio klausimas, kur jau mes spaudžiame latvius ir estus, kad jie priimtų mums naudingus sprendimus“, – kalbėjo T. Janeliūnas.

Pasak jo, abi problemos yra sudėtingos, daugeliu atvejų – iš techninės pusės, todėl čia svarbi ne tik politinė įtaka, bet ir teisinės, techninės kompetencijos.

„Mano manymu, mes pernelyg dažnai į derybas žiūrime tik kaip į „nulinės sumos“ žaidimą, t. y. būtinai turi būti nugalėtojas ir pralaimėtojas. Tai trukdo ieškoti įvairesnių derybų taktikų, kurios galiausiai suteiktų didesnę naudą tiek mums, tiek kaimynams“, – sakė VU TSPMI politologas.