Norintieji išvykti iš JK COVID-19 testų eilėje laukia ir po tris paras

Prancūzija sušvelnino draudimą atvykti iš Jungtinės Karalystės dėl mutavusios koronaviruso atmainos, bet eilės prie Doverio uosto nejuda iš vietos. Išvykti gali tik neigiamą koronaviruso testo rezultatą gavę žmonės. Vilkikų vairuotojai piktinasi, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybės žadėtas testavimas įsibėgėja per lėtai. Prie uosto susiformavo maždaug keturių tūkstančių vilkikų eilė. Britai įspėja, kad testavimas užtruks, o eilė išsiskirstys per dvi ar tris dienas.

Po dviejų dienų blokados „Eurostar“ traukiniai iš Jungtinės Karalystės ir vėl rieda į Prancūziją. Jais į gimtinę grįžę džiūgauja, kad atvėrus sienas grįžo ir šventinė nuotaika.

Dėl Jungtinėje Karalystėje paplitusios mutavusios koronaviruso atmainos judėjimas vis dar apribotas. Paryžius iš Britanijos leidžia atvykti tik prancūzams, Jungtinės Karalystės piliečiams gyvenantiems Prancūzijoje bei vilkikų vairuotojams. Kiekvienas privalo turėti neigiamą kornaviruso testo rezultatą.

„Skandalinga tai, kad testas kurį reikia pasidaryti – Didžiojoje Britanijoje kainuoja 160 svarų. Ne visi sau gali leisti šią prabangą. Bet iš tikrųjų viskas vyko labai sklandžiai. Prancūzijos valdžia leido mums atvykti – tik šalies piliečiams ir vykstantiems į Prancūziją. Traukinys buvo tuščias“, – patirtimi dalinosi „Eurostar“ keleivis Albertas Khayatas

Eilėje link Doverio uosto įstrigę vilkikų vairuotojai – ne tokios geros nuomonės.

Testavimas prasidėjo tik po vairuotojų protestų signalų ir susistumdymų su policijos pareigūnais prie Doverio uosto.

Testavimo centras įkurtas prie Manstono oro uosto, tapusio vilkikų stovėjimo aikštele. Testuojami ir eilėse stovintys vairuotojai.

Doveris

Kiekvienas keltais, traukiniais ar lėktuvais atvykstantysis privalo turėti neigiamą koronaviruso testo rezultatą – tokio, kuris gali aptikti ir naująją koronaviruso atmainą.

„Testą privaloma pasidaryti per tris dienas iki išvykimo. Žinoma, testas turi būti sertifikuotas. Visų pirma, taip leisime Prancūzijos piliečiams grįžti, nes iš esmės, deja, britai per šias Kalėdas turi likti namuose“, – aiškino Jungtinės Karalystės transporto ministras Grantas Shappsas.

Sutarta naudoti greituosius testus, rezultatus parodančius per pusvalandį, tačiau testavimas įsibėgėja lėtai. Jungtinės Karalystės Vyriausybė tikina negalinti eilėse įstrigusiems žadėti Kalėdų namuose. Vilkikų apie 4 tūkstančius. Prognozuojama, kad testavimas užtruks dvi, net tris dienas.

„Jaučiuosi blogai. Liūdna, nes visa šeima, vyresni šeimos nariai liks vieni per Kalėdas. Įprastai švenčiame kartu. Mums pasakoja apie kažkokius testus, tačiau jokių koronaviruso testų čia nėra. Kalbėjau su policininku, liepė važiuoti į Manstoną. Klausiu, kaip mes vilkikais galime važiuoti, kai toks eismas?“ – piktinosi vairuotojas iš Lenkijos Blazejus Pankiewicius.

Doveryje stringa ne tik vilkikų vairuotojai, bet ir norėjusieji į Prancūziją grįžti lengvaisiais automobiliais.

„Čia esame jau tris dienas. Vakar pirmą kartą mumis pasirūpino – atnešė tris butelius vandens ir pakelį traškučių. Tiek iš tos pagalbos. Tai mano paskutinis sumuštinis ir viskas. Vis dar esame čia, nes reikalauja testų. Susitarėme juos pasidaryti, bet keliai uždaryti – ten nuvykę negalėsime grįžti. Įstrigome čia, visa devynių žmonių grupė su vaikais“, – aiškina uoste įstrigusi keleivė Stella Vradzheva.

Doveris

Testavimo programą įgyvendinti padeda ir kariai.

Žmonės, kurių testo rezultatas teigiamas – privalės bent 10 dienų izoliuotis Jungtinėje Karalystėje. Jie bus apgyvendinti viešbučiuose.

Prancūzija kelionių draudimą įvedė sekmadienį, kai Jungtinės Karalystės Vyriausybė perspėjo apie naują, greitai plintančią, koronaviruso atmainą ir paskelbė griežtus ribojimus didelėje pietų ir rytų Anglijos dalyje.

Jungtinę Karalystę ir Prancūziją per Lamanšo sąsiaurį jungiantis prekybos kelias – gyvybiškai svarbus. Per Kalėdas tarp Doverio ir Kalė uostų per dieną keliauja po 10 tūkstančių sunkvežimių, kuriais dažniausiai vežami švieži produktai.

Doveris

Nyderlandai ir Belgija taip pat sušvelnino draudimus atvykti iš Jungtinės Karalystės. Keliaujantieji privalo turėti neigiamą koronaviruso testo rezultatą.

Bet beveik 50 kitų šalių, įskaitant Vokietiją, Italiją, Indiją, Pakistaną, ir toliau blokuoja keliautojus iš Jungtinės Karalystės.