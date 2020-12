Aram Terzyan. Baltarusija ir Armėnija – ar „prorusiški režimai“ gali pasikeisti?

Ar įmanomas tikras režimo pasikeitimas Rusijos įtakos sferoje, portale „Emerging Europe“ klausia Aramas Terzyanas.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Emerging Europe“ originalus kūrinys.

Patirtis rodo, kad susidūrusi su neišvengiama revoliucijos grėsme, savo kaimynystėje ir už jos ribų Rusija imasi įgyvendinti „prevencinės kontrrevoliucijos“ darbotvarkę.

Nors 2018 m. Aksominė revoliucija Armėnijoje, atrodo, paneigė Rusijos „kontrrevoliucijos“ politiką, jos nuviliantys rezultatai verčia mus daryti išvadą, kad vargu, ar tai apskritai buvo revoliucija.

Nepaisant to, sėkminga masinė opozicija valdančiajam elitui paprastai tampa pavyzdžiu nepatenkintiems elementams kitose šalyse. Klausimas, ar Aliaksandro Lukašenkos autoritarinis režimas Baltarusijoje yra pakankamai atsparus, kad apsisaugotų nuo Aksominės revoliucijos sklaidos poveikio, paskatino atlikti esminių dviejų režimų panašumų ir skirtumų tyrimą.

Protestuotojai Jerevane reikalauja Armėnijos premjero atsistatydinimo / AP nuotr.

Autoritarinis piktnaudžiavimas valdžia

Abi šalys turi daug bendro, turint omenyje jų glaudų bendradarbiavimą su Rusija, pasireiškiantį per narystę Rusijoje dominuojamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje (KSSO).

Todėl iš visų Rytų partnerystės šalių Armėnija ir Baltarusija yra labiausiai pažeidžiamos Rusijos įtakos atžvilgiu. Be to, abiejose šalyse posovietiniu pereinamuoju laikotarpiu stebėtas didesnio ar mažesnio laipsnio autoritarinis piktnaudžiavimas valdžia, pradedant valdžios centralizavimu ir personalizavimu, ir baigiant plataus masto represijomis prieš pilietines ir politines laisves.

Atsižvelgiant į tai, lyginamoji dviejų režimų analizė atskleidžia esminius posovietinio autoritarizmo modelių skirtumus.

Kalbant apie rinkimus, būtina pažymėti, kad nors parlamento rinkimai po 2018 m. Aksominės revoliucijos Armėnijoje buvo laikomi laisvais ir sąžiningais, tai greičiau buvo išimtis, o ne taisyklė.

Baltarusijoje, priešingai, ekspertų ataskaitose teigiama, kad nustatyti „didelio masto ir sistemingi“ žmogaus teisių pažeidimai prieš rugpjūčio 9 d. įvykusius prezidento rinkimus ir po jų. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ataskaitoje pateikiamas ilgas su Baltarusijos prezidento rinkimais susijusių žmogaus teisių pažeidimų sąrašas: „Politinių aktyvistų, kandidatų, žurnalistų, žiniasklaidos veikėjų, teisininkų, darbininkų aktyvistų ir žmogaus teisių gynėjų gąsdinimas ir persekiojimas, taip pat būsimų kandidatų sulaikymas; rinkimų rezultatų klastojimas; prieigos prie informacijos ribojimas, įskaitant interneto išjungimą; perteklinis jėgos naudojimas prieš taikius protestuotojus; savavališki ir neteisėti areštai ar sulaikymai; mušimas; seksualinis smurtas ir smurtas lyties pagrindu; grobimai ir priverstiniai dingimai; kankinimai ir kitoks žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys ar bausmės ir visuotinis nebaudžiamumas už visa tai, kas išdėstyta pirmiau“.

Protestai Baltarusijoje / Asociatyvi AP nuotr.

Nelygios žaidimo sąlygos

Tiesą sakant, tiek armėnų, tiek baltarusių visuomenės jau seniai kenčia nuo laisvų ir sąžiningų rinkimų stokos. Nors rinkimai vyksta reguliariai ir daugumoje jų didesnio masto klastojimas nėra nustatomas, esamos valdžios institucijos visada naudojasi administraciniais ištekliais, taip sukurdamos nevienodas sąlygas vyriausybės ir opozicijos atstovams.

Abiejų šalių rinkimų istorija rodo, kad rinkimai posovietiniuose autoritariniuose režimuose yra iš anksto apspręsti, valdančiojo elito visiškai kontroliuojami „konkursai“, o ne režimo ir opozicijos kova.

Nenuostabu, kad abiejų šalių politinei raidai būdinga valdžios centralizacija ir tvirtos politinės opozicijos nebuvimas. Nuo prezidento A. Lukašenkos įsitvirtinimo valdžioje 1994 m. Baltarusijos opozicija praktiškai po kiekvienų parlamento ir prezidento rinkimų buvo represuojama be jokios esminės kooptacijos. Todėl opozicija yra silpna ir susiskaldžiusi, o valdantieji vykdo monopolinę pilietinės veiklos kontrolę. Be to, neretai opozicijos aktyvistai patiria priekabiavimą, grasinimus, yra sulaikomi.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Tautos Vyriausybė?

Tuo tarpu Armėnija yra atsidūrusi tokioje situacijoje, kai dominuojančią daugumą parlamente turintis ministro pirmininko aljansas „Mano žingsnis“ gali pateikti ir priimti bet kokį įstatymą, nesileisdamas į jokius kompromisus. Be to, laikydama save „tautos Vyriausybe“, valdančioji partija tarsi sumenkina politinės opozicijos svarbą.

Apskritai „tautos Vyriausybės“ naratyvas dažnai buvo naudojamas Vyriausybės politikai įteisinti ir apsisaugoti nuo nepageidaujamos opozicijos, kiekvieną prieštaravimą Vyriausybės politikai pateikiant kaip bandymą pakenkti Armėnijos žmonėms.

Iš tikrųjų tautos formavimas nebuvo institucionalizuotas ir priklausė nuo individualių sprendimų ir veiklos, o ne nuo institucijų tvirtumo. Institucionalizacija siekiama žmonių vizijas paversti politika, palaikoma tam tikrų struktūrų, taisyklių ir procedūrų. Galiausiai tai tampa atsitiktinių susitarimų, logika grįstų normų ir galimų sprendimų pavertimu santykiais, kurie yra normatyviai priimami ir reguliariai praktikuojami.

Akivaizdu, kad būtent šiame kontekste gyvybingos pilietinės visuomenės ir konkurencingos partijų politikos pažanga su gerai institucionalizuotomis politinėmis partijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis įgyja kritinę reikšmę.

Protestuotojai Jerevane reikalauja Armėnijos premjero atsistatydinimo / AP nuotr.

Žiniasklaidos kontrolė

Tuo tarpu galimybės laisvai reikšti politinį nepasitenkinimą per laisvus rinkimus, demokratišką parlamentą ir atvirą žiniasklaidą buvo ribojamos nuo pat SSRS žlugimo.

Plataus masto žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės kontrolė buvo itin svarbus aspektas „paskutiniam Europos diktatoriui“ Aliaksandrui Lukašenkai, kuris nevaržomai kontroliavo pagrindinę šalies žiniasklaidą.

2008 m. priimtas Žiniasklaidos įstatymas užtikrina valstybės monopoliją su politiniais, socialiniais ir ekonominiais reikalais susijusios informacijos atžvilgiu. Nors Vyriausybė kontroliuoja žiniasklaidos naratyvą politiškai opiais klausimais ir slopina bet kokius kritiškus pasisakymus, dauguma nepriklausomų žurnalistų veikia jausdami, kad juos stebi Valstybės saugumo komitetas.

2018 m. gruodį įsigaliojo žiniasklaidos įstatymo pataisos, reikalaujančios, kad visos internetinės žiniasklaidos priemonės registruotų ir valdžios institucijoms atskleistų komentuojančių asmenų vardus ir pavardes.

Nors Armėnijos žiniasklaida gali mėgautis kur kas didesne laisve, susirūpinimą ir toliau kelia tai, kad Vyriausybė prastai toleruoja kritiką savo atžvilgiu. Ministro pirmininko Nikolo Pašiniano Vyriausybė nėra linkusi tiesiogiai daryti poveikį naujienų pranešimams, tačiau pats N. Pašinianas ne kartą yra „užsipuolęs“ žurnalistus už išsakytą kritinę nuomonę, taip sukurdamas bauginimo atmosferą.

Be to, kaip nurodyta daugelyje „Freedom House“ pranešimų, žurnalistai įprato taikyti savicenzūrą, kad išvengtų Vyriausybės ar verslo atstovų priekabiavimo.

Aliaksandras Lukašenka ir vidaus reikalų sistemos pareigūnai / AP nuotr.

Pilietinė visuomenė

Kalbant apie pilietinės visuomenės būklę abiejose šalyse, pažymėtina, kad pilietinės visuomenės organizacijoms būdingas organizacinis silpnumas bei marginalumas socialinės bazės, finansinio stabilumo ir įtakos formuojant politiką požiūriu. Susirinkimų laisvė Baltarusijoje labai ribojama, visuomenės grupės įregistravimas priklauso tik nuo valdžios geranoriškumo, o bet koks NVO finansavimas iš užsienio yra laikomas kišimusi į vidaus reikalus.

Tik kelios žmogaus teisių grupės tęsia veiklą, o jų šalininkams ir aktyvistams nuolat gresia Vyriausybės priekabiavimas. Nerimą kelia tai, kad 2018 m. priimtos Baltarusijos baudžiamojo kodekso pataisos numato didžiules baudas neregistruotoms ar likviduotoms organizacijoms, tokiu būdu stengiantis pažaboti aktyvią jų veiklą.

Tačiau antivyriausybiniai protestai po 2020 m. prezidento rinkimų rodo, kad Baltarusijos opozicija ir pilietinė visuomenė gali pasipriešinti A. Lukašenkos kruopščiai saugotam status quo.

Nepaisant to, būtų klaida sėkmingus protestuotojų ar net pilietinės visuomenės atstovų veiksmus laikyti poslinkiu tvirtos ar „besiformuojančios“ pilietinės visuomenės link. Lieka neatsakytas klausimas, ar protestus organizuoja susiformavusios ir institucionalizuotos organizacijos, ar tokios grupės spontaniškai atsiranda protestų metu?

Nepaisant organizacinio silpnumo ir riboto vaidmens, Armėnijos pilietinės visuomenės organizacijos naudojasi kur kas didesne laisve, o ir Vyriausybė prie jų rečiau priekabiauja. Nors pilietinė visuomenė vaidino labai svarbų vaidmenį Aksominės revoliucijos metu, Armėnijoje nėra vienos, visa apimančios organizacijos ar aiškiai į reformas orientuoto judėjimo, todėl visuomenės koalicijos, atvedusios Nikolą Pašinianą į valdžią, likimas nėra aiškus.

Kalnų Karabacho konfliktas / AP nuotr.

Nenuostabu, kad visuomenės koalicija pradėjo skilti, kai 2020 m. lapkritį Armėnija patyrė milžiniškų nuostolių kare su Azerbaidžanu. Apskritai, revoliuciją lydėjusios demonstracijos parodė, kad Aksominė revoliucija tebuvo vienkartinė pasaka, o ne aiškus gyvybingos pilietinės visuomenės bruožas.

Nepaisant vis augančio pilietinės visuomenės organizacijų skaičiaus – šiuo metu įregistruota jau daugiau kaip 4 tūkst. pilietinės visuomenės organizacijų, daugiausia NVO (nevyriausybinių organizacijų) – dauguma jų yra neaktyvios ir praktiškai neturi galimybių atstovauti tam tikroms interesų grupėms. NVO yra ypač silpnos socialinės bazės ir finansavimo požiūriu, todėl daugiausia yra priklausomos nuo užsienio donorų. Tolesnis pilietinės visuomenės organizacijų institucinių gebėjimų ir tinklų plėtojimas yra būtinas, siekiant skatinti jų veiklą.

Korupcija

Reikia pripažinti, kad nevaldoma korupcija tiek Baltarusijoje, tiek Armėnijoje jau seniai įsuko abi šalis į užburtą nepakankamo išsivystymo, prasto valdymo ir negebėjimo įgyvendinti reformas ratą. „Transparency International“ paskelbtame 2019 m. Korupcijos suvokimo indekse Baltarusija užima 66 vietą iš 180 šalių.

Baltarusijoje korupcija klesti visuose Vyriausybės lygmenyse, tačiau muitinė, viešieji pirkimai ir statybos yra labiausiai pažeidžiami sektoriai.

ES remia kovos su korupcija pastangas Baltarusijoje per gerą valdymą ir kovą su korupcija Baltarusijoje (PGG-Belarus). Tačiau, nepaisant ES pastangų, autoritarinis A. Lukašenkos režimas užkerta kelią bet kokiam korupcijos suvaldymui šalyje. O nevaldoma korupcija ir vangus teisės viršenybės principo taikymas stabdo bet kokį progresą, kurio Baltarusija siekia, įgyvendindama kitas reformas.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Pažymėtina, kad šalyje siaučianti korupcija tapo viena didžiausių kliūčių Armėnijos demokratinei plėtrai ir viena iš pagrindinių Aksominės revoliucijos priežasčių.

Nenuostabu, kad naujoji Vyriausybė kovą su korupcija įvardino vienu pagrindinių savo prioritetų. Būtent pastangos kovoje su korupcija paskatino N. Pašiniano Vyriausybę kriminalizuoti neteisėtą praturtėjimą. N. Pašinianas ypatingą dėmesį skyrė teismų korupcijai. Po prieštaringai vertinamo buvusio prezidento Roberto Kočariano paleidimo iš kalėjimo N. Pašinianas teigė, kad teismai yra buvusios korupcinės sistemos liekana, kurianti sąmokslus prieš Armėnijos žmones.

Todėl jis paragino atlikti privalomą visų teisėjų, visuose šalies teismuose „patikrinimą“ dėl jų sąsajų su buvusiu režimu. Tokie pareiškimai liudija, kaip sunku atsikratyti giliai įsišaknijusio autoritarinio palikimo, ypač kai kalbama apie kovą su korupcija teismų sistemoje. Tiesą sakant, N. Pašinianui iš esmės nepavyko nugalėti sisteminės korupcijos ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn korumpuotus pareigūnus, kurie netgi planuoja sugrįžti, pasinaudodami didžiuliu visuomenės nusivylimu po pralaimėto karo dėl Kalnų Karabacho.

Mažumų teisės

Vienas iš labiausiai intriguojančių klausimų abiejose šalyse yra mažumų teisės – ar jos ginamos ir kokiu mastu.

Iš esmės artimi Rusijos sąjungininkai, kuriuose dažniausiai fiksuojama diskriminacija seksualinių mažumų atžvilgiu, atitinka jos „konservatyviam aljansui“ keliamus reikalavimus. Tai labai glaudžiai susiję su Kremliaus nuolat pabrėžiama pozicija, kad būtina ginti tradicines vertybes kaip atsvarą liberaliajai demokratijai.

Tokiu būdu Vakarai paprastai vaizduojami kaip vien tik LGBT propaguojanti bendruomenė, kelianti pavojų nacionalinei tapatybei ir tradicinėms vertybėms posovietinėse šalyse ir už jų ribų (MAXCAP Policy Briefs, 2015). Kad taip neįvyktų, Vladimiras Putinas Rusiją laiko kontra-hegemonine jėga, besipriešinančia Vakarų „susidorojimui“ su konservatyviomis vertybėmis, ar net paskutiniu pasaulyje tradicinių vertybių bastionu, atmetančiu bet kokias revoliucijas, homoseksualumą ir feminizmą.

Vos žvilgterėję į tarptautines žmogaus teisių stebėjimo tarnybų ataskaitas, pastebėsime visą virtinę pranešimų apie rimtus LGBT teisių pažeidimus tiek Armėnijoje, tiek Baltarusijoje. Nors šiose šalyse įsigalėjusi mažumų grupių diskriminacija, Vyriausybės agentūros nedaug tenuveikė, kad padėtis gerėtų.

Be to, kitos mažumos, įskaitant tautines mažumas Baltarusijoje (ypač romų kilmės asmenis) ir religines mažumas Armėnijoje, yra menkai apsaugotos, ir patiria didelio masto įvairių formų diskriminaciją.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Stiprėjanti įtaka

Ne mažiau svarbu ir tai, kad tiek Armėnijos, tiek Baltarusijos režimai buvo laikomi prorusiškais.

Anksčiau prisistatydavęs tvirtu visaverčių Armėnijos santykių su Europa šalininku, atėjęs į valdžią N. Pašinianas patvirtino neketinąs nusigręžti nuo šalies įsipareigojimo plėtoti eurazinę integraciją. Jis atmetė bet kokią galimybę radikaliai keisti užsienio politikos kursą, pabrėždamas tolesnio artėjimo prie Armėnijos „strateginės sąjungininkės“ Rusijos būtinybę.

Iš esmės nuolat įtempti santykiai su kaimyniniais Azerbaidžanu ir Turkija dar labiau pakursto naratyvą neva saugumo aljansas su Rusija yra svarbiausias veiksnys, siekiant Armėnijos atsparumo priešiškai nusiteikusiems kaimynams.

Šiuos sentimentus dar labiau sustiprino neseniai įvykęs Armėnijos ir Azerbaidžano ginkluotas konfliktas, įsiplieskęs rugsėjo 27 d. ir pasibaigęs lapkričio 9 d. Rusijai tarpininkaujant pasirašytomis paliaubomis, numatančiomis Rusijos taikdarių dislokavimą konflikto zonoje.

Tiesą sakant, vis stiprėjanti Rusijos įtaka Armėnijoje ir jai tarpininkaujant pasirašytos paliaubos dar labiau išryškino Rusijos, kaip „gelbėtojos“, įvaizdį Armėnijoje. Šis naratyvas nėra jokia naujiena. Jis yra giliai įsišaknijęs armėnų politiniame mąstyme ir visuomenės sąmonėje.

Įdomu tai, kad vienas iš opozicijos lyderių – partijos „Viena Armėnija“ pirmininkas Arturas Kazinianas – teigė, jog atsižvelgiant į didžiulius karo metu Armėnijos patirtus nuostolius, būtų visai pagrįstas sprendimas ir protingas pasirinkimas Armėnijai tapti Rusijos dalimi, suformuojant vieningą / bendrą valstybę su Rusijos Federacija.

Kalnų Karabacho konfliktas / AP nuotr.

Rusija išgelbėjo Armėniją?

Armėnijos valdžia, žiniasklaida ir intelektualai nuosekliai kuria naratyvą, kad Rusija, dislokuodama taikdarius konflikto zonoje, išgelbėjo Armėniją. Iš to išplaukia, kad visi armėnai turėtų būti dėkingi Rusijai ir pasisakyti už armėnų ir rusų sąjungą.

Kalbant apie Baltarusiją, nors A. Lukašenka bandė pasinaudoti ES ir Rusijos konkurencija, kad gautų subsidijų ir išlaikytų savo režimą, Baltarusijos įsiliejimas į Europos demokratinių valstybių šeimą nebuvo svarstomas. Atvirkščiai, Rusijos santykiai su Baltarusija buvo artimesni nei su bet kuria kita buvusios SSRS šalimi. Tai atspindi šalies struktūrinę priklausomybę nuo Rusijos ekonomikoje, energetikoje, geopolitikoje ir net socialinėje bei kultūrinėje srityse.

Valdant A. Lukašenkai, Baltarusija susisiejo su Rusija daugybe dvišalių sutarčių ir susitarimų, apimančių praktiškai visas tarpvalstybinių veiksmų sritis. Todėl Rusijos santykiai su Baltarusija yra artimesni nei su bet kuria kita buvusios SSRS šalimi. Thomas Ambrosio iš Šiaurės Dakotos universiteto pažymi, kad padėtis Baltarusijoje yra tokia, jog bet kokius išorinius demokratizaciją skatinančius veiksnius silpnina jos santykiai su Rusija, o ypač siūloma Rusijos ir Baltarusijos sąjunga.

Rusijos lyderiai, įskaitant V. Putiną, nuosekliai legitimizuoja A. Lukašenkos valdymą tiek diplomatiniais, tiek politiniais būdais, ypač gindami nelaisvus ir nesąžiningus Baltarusijos rinkimus. Pažymėtina, kad Baltarusijos opozicija nekėlė santykių su Rusija persvarstymo klausimo, pabrėždama būtinybę toliau stiprinti dvišalius ryšius.

Visgi vargu ar tikėtina įtvirtinti šalyje demokratiją, esant nuolatinėje Rusijos įtakoje.

Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka kariniame parade Maskvoje / Vida Press nuotr.

Ideologiniai varžovai

Nors ES dažniausiai suvokiama kaip taikos ir demokratijos puoselėtoja, Rusija laikoma jos ideologine varžove, kuri stengiasi įtvirtinti autokratijas posovietinėse šalyse, siekdama jas vėl palenkti į savo pusę. Kaip jau minėta anksčiau, Rusijos politika „artimos kaimynystės“ atžvilgiu iš esmės yra siejama su „autoritariniu pasipriešinimu“, „autoritarine sklaida“ ir „demokratijos prevencija“.

Kai kurie analitikai žengia dar toliau, teigdami, kad demokratijos galimybės didesnėje Eurazijos dalyje šiuo metu atrodo kaip niekad menkos akistatoje su V. Putino represijomis prieš liberalias ir demokratines jėgas savo šalyje ir užsienyje.

Iš tiesų, bendras po Aksominės revoliucijos į valdžią Armėnijoje atėjusios Vyriausybės fiasko, tiek vidaus, tiek užsienio politikos požiūriu, dar aiškiau parodo nepakeliamus demokratinės valstybės kūrimo sunkumus Rusijos įtakos orbitoje.

Ar pokyčiai Baltarusijoje viduje bus sėkmingesni, ar mažiau sėkmingi, dar pamatysime. O kol kas neturime rimto pagrindo optimizmui, atsižvelgiant į abiejų posovietinių valstybių nepajudinamą ištikimybę Kremliui ir sunkumus, iškylančius, bandant mažinti ekonominę ir politinę priklausomybę nuo Rusijos.

Dr. Aramas Terzyanas yra Rytų Europos ir Rusijos studijų centro Los Andžele tyrėjas.

Šiame straipsnyje pateikiama autoriaus nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su LRT nuomone.