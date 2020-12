Nei kalbos, nei istorijos – kaimynai menkina Šiaurės Makedonijos egzistavimą ir stabdo ėjimą į Vakarus

Anot prezidento Stevo Pendarovskio, kalba ir istorija suteikia Šiaurės Makedonijai tapatybę, tačiau Bulgarijai nei viena, nei kita neatrodo pagrįsta, ir ginčas, stabdantis ES plėtrą, tęsiasi.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „EUobserver“ originalus kūrinys.

„Pagrindinis mūsų tapatybės ramstis yra mūsų kalba, po to – istorija, mūsų bendra istorija su tautiečiais, – interviu „EUobserver“ sakė S. Pendarovskis. – Ne paslaptis, kad makedonų kalba buvo kodifikuota 1945 metais, tačiau tai yra atskira kalba, labai artima bulgarų kalbai, tačiau ji nėra ir niekada nebuvo bulgarų kalba.“

Kalbos kodifikavimas įvyko Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai Jugoslavijos sudėtyje buvo sukurta tuometė „Makedonijos Liaudies Respublika“.

Prieš tai šią teritoriją valdė Bulgarija, Serbija, o dar anksčiau – Osmanų imperija.

Nepaisant to, S. Pendarovskio teigimu, ten gyvenę žmonės visais laikais išsaugojo savo etninę tapatybę.

Bet „bulgarai sako, kad visa mūsų istorija iki 1945 m. buvo Bulgarijos istorija. Kad viskas nuo pat 10 a. iki to meto buvo bulgariška“, – teigė S. Pendarovskis.

Šiaurės Makedonija renka prezidentą / AFP / Scanpix nuotr.

„Jie sako, kad etniniai makedonai egzistuoja... [bet] kad staiga mes pabudome vieną rytą [1944 m.] ir pasakėme: „Aha! Mes tikrai esame etniniai makedonai, [nors] vakar mes buvome etniniai bulgarai, – pridūrė jis. – Tai yra visiška istorinė nesąmonė.“

Gal ir nebūtų taip svarbu, ką galvoja Bulgarija, jei Sofija neblokuotų Skopjės derybų dėl stojimo į ES, versdama Šiaurės Makedoniją oficialiai sutikti su jos nuomone.

Bulgarija nori, kad jos istorijos versija būtų įtvirtinta naujoje dvišalėje sutartyje arba naujame 2017 m. pasirašytos sutarties priede, ir tik tuomet žada atšaukti savo veto darybose dėl Šiaurės Makedonijos narystės ES.

Ji taip pat siekia, kad jos požiūris atsispindėtų ES derybose.

„Makedonų kalba“ ar tautybė neegzistavo iki 1944 m. rugsėjo 2 d. Jos buvo specialiai sukurtos, siekiant suformuoti ne bulgarišką [Jugoslavijos] identitetą, kurio tikslas buvo nutraukti ryšius tarp [regiono] gyventojų ir Bulgarijos“, – rašoma Sofijoje parengtoje ir neseniai ES valstybėms išplatintoje šešių puslapių atmintinėje, su kuria „EUobserver“ turėjo galimybę susipažinti.

„Makedonų kalbos“ sukūrimas 1944 m.... buvo antrinio kodifikavimo (perkodifikavimo) veiksmas, grįstas literatūrine bulgarų kalba, papildomai „praturtinant“ ją vietinėmis formomis ir taip imituojant tarme paremtą „natūralų“ procesą“, – teigiama dokumente.

Šiaurės Makedonija oficialiai tapo NATO nare / AP nuotr.

Anot Sofijos, stojimo į ES derybose, kai jos bus tęsiamos, turėtų būti numatytas specialus stebėjimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad Skopjė laikosi šio požiūrio, pavyzdžiui, mokykliniuose vadovėliuose ar valstybinių švenčių metu.

Kai Šiaurės Makedonija įstos į ES, Sofijos reikalavimu, bet koks „makedonų kalbos“ vartojimas ar paminėjimas ES dokumentuose turėtų būti pažymėtas žvaigždute, išnašose nurodant, kad tokia kalba egzistuoja tik „pagal Šiaurės Makedonijos Respublikos konstituciją“.

„Plėtros procesas neturi įteisinti buvusių autoritarinių režimų vykdytos etninės ir kalbinės inžinerijos“, – sakoma Bulgarijos platinamoje atmintinėje.

Pabaigos nematyti

Šiaurės Makedonija ką tik paskyrė specialųjį pasiuntinį, kuris bandys derėtis dėl kompromiso, be to, yra vilties, kad po kovo mėnesį įvyksiančių rinkimų Bulgarijos politika taps ne tokia arši. Tačiau Vokietijai per pastaruosius šešis pirmininkavimo ES mėnesius nepavyko pasiekti proveržio.

Tuo tarpu netrukus pirmininkavimą ES perimsianti Portugalija Vakarų Balkanuose turi mažiau įtakos, o dabartinė Skopjės ir Sofijos retorika nieko gero nežada.

„Mes negalime leistis į diskusijas šia tema... tai – nesąmonė“, – „EUobserver“ sakė S. Pendarovskis.

Šiaurės Makedonija / AP nuotr.

„Bulgarija negali sutikti... su mūsų bendros istorijos peržiūrėjimu“, – rašoma Sofijos išplatintoje atmintinėje.

Ne taip seniai Skopjė sunkiai skynėsi kelią į Vakarus, kai iki pat 2008 m. Graikija vetavo šalies siekį tapti NATO nare, kol neišspręstas ginčas dėl valstybės pavadinimo – tuomečiam Šiaurės Makedonijos ministrui pirmininkui Nikolai Gruevskiui valdžią išlaikyti padėjo nacionalizmas ir korupcija.

Kas benutiktų, nė vienas dabartinės Vyriausybės narys neturi tokių „autoritarinių polinkių“, pažymėjo S. Pendarovskis.

Rinkimai Šiaurės Makedonijoje / AP nuotr.

Tačiau jis taip pat įspėjo, kad, net jei narystę ES palaikantys šalies lyderiai laikysis savo vertybių, laikui bėgant rinkėjai gali prarasti tikėjimą jomis ir atsigręžti į labiau populistinius politikus.

„Ar manote, kad mumis taip pat tikės, kai kalbėsime apie ES, reformas ir mūsų Europos draugų Briuselyje palaikymą, jei ir toliau būsime įstrigę aklavietėje? – klausė jis. – Rinkėjai sakys: „Ar Europa galvoja apie mus? Gal mes jiems nepatinkame... Gal turėtume ieškoti kitų partijų, ir šioje vietoje atsiras puiki galimybė euroskeptikams.“

Kai kurie Vakarų Balkanų lyderiai, kuriems nepavyko susitarti su ES, yra ne kartą įspėję dėl tikėtino Rusijos įtakos augimo ar net galimo nestabilumo.



Tačiau S. Pendarovskiui Rusija yra daugiau eksporto rinka ir energijos tiekėja nei grėsmė.

Jis taip pat „tvirtai įsitikinęs“, kad „konfliktai Balkanuose baigėsi, tam nebeliko entuziazmo“.

„Aš nemanau, kad ateinančiais metais nutiks kažkas blogo, net jei mes išliksime ten, kur esame dabar – pusiau pamiršti Briuselio“, – sakė jis.

ES ir JAV reikalingos

Tačiau, anot jo, jei Šiaurės Makedonijos žmonės kada nors tikisi normalaus pragyvenimo lygio ir viliasi, kad jų vaikai nebenorės bėgti į užsienį ieškoti darbo, Prancūzija ir Vokietija turėtų ir toliau spausti, kad šalis eitų reformų keliu.

„Aš visada maldauju europiečių: „Neatsitraukite, prižiūrėkite mus“, – sakė S. Pendarovskis.

Rinkimai Šiaurės Makedonijoje / AP nuotr.

Bosnija ir Kosovas dar labiau atsilieka ES plėtros kelyje, pažymėjo jis.

Anot jo, jei Vakarų Balkanai tikisi sulaukti „šviesios ateities“, ES ir JAV turės suvienyti jėgas, kad išspręstų didžiausias šio regiono problemas.

„Jei rimtai neįsikiš JAV, Vašingtonas ir Briuselis, glaudžiai sinchronizuodami savo veiksmus, jokio poslinkio šiuo klausimu nematysime“, – sakė S. Pendarovskis, turėdamas omenyje galimą Serbijos ir Kosovo susitarimą dėl Kosovo nepriklausomybės