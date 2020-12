JAV Senato respublikonų lyderis pasveikino Joe Bideną su pergale prezidento rinkimuose

JAV Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas antradienį pasveikino išrinktąjį šalies prezidentą Joe Bideną su pergale, suduodamas smūgį bet kokioms Donaldo Trumpo viltims pakeisti lapkričio rinkimų rezultatus.

„Rinkikų kolegija tarė žodį“, – kalbėdamas Senate sakė įtakingas senatorius iš Kentukio. – Taigi, šiandien noriu pasveikinti išrinktąjį prezidentą Joe Bideną.“

M. McConnellas taip pat pasveikino Kalifornijai atstovaujančią senatorę Kamalą Harris, išrinktą JAV viceprezidente.

Joe Bidenas / AP nuotr.

„Nepaisydami mūsų nuomonių skirtumų, visi amerikiečiai gali didžiuotis, kad mūsų šalis turi pirmą išrinktąją viceprezidentę“, – sakė M. McConnellas.

Rinkikų kolegijos nariai pirmadienį per susirinkimus visoje šalyje skyrė 306 balsus J. Bidenui ir 232 balsus D. Trumpui, kuris atsisako pripažinti pralaimėjimą lapkričio 3-iosios rinkimuose ir be įrodymų tvirtina, kad per juos buvo sukčiaujama.

Daug įtakingų Kongreso respublikonų iki šiol atsisakydavo pripažinti J. Bideno pergalę, bet M. McConnello komentarai yra aiškus signalas Baltiesiems rūmams, kad tolesnės pastangos ginčyti rinkimų rezultatus yra beprasmiškos.