Linkevičius apie geopolitinius sukrėtimus, kritiką „įdiplomatinimui“ ir sunkiausią darbą, už kurį kai kurie taip ir nepadėkojo

Užsienio reikalų ministerijai 8 metus vadovavęs Linas Linkevičius sakė, kad per šį laiką Lietuva subrendo, įgavo pasitikėjimo savimi, o į šalį imta žvelgti pagarbiau. Buvęs ministras įžvelgė savo darbo trūkumų bei nepasiektų tikslų ir perspėjo, kad pasaulis darosi vis pavojingesnis, o lyderystės spręsti krizes nėra.

Ketvirtadienį, paskutinę dieną poste, L. Linkevičius interviu LRT.lt sakė buvęs nustebintas įvykių Baltarusijoje, kai Aliaksandras Lukašenka visiškai diskreditavo savo pareiškimus apie pastangas atsispirti Rusijos spaudimui. Jis taip pat aptarė prastėjančius Vakarų santykius su Rusija ir vieną sudėtingiausių išbandymų visai diplomatinei tarnybai – kai prasidėjus COVID-19 pandemijai pavasarį diplomatams teko organizuoti 5 tūkst. šalies piliečių susigrąžinimą į šalį.

Tačiau šis sunkus darbas kartais likdavo nepastebėtas ir tinkamai neįvertintas, o diplomatinei tarnybai vis dar trūksta pakankamo finansavimo ir kitų išteklių – tai L. Linkevičius laiko savo darbo nesėkme. Dabar Lietuvai reikės dirbti, kad išlaikytų dėmesį problemoms, nuo kurių pasaulis jaučiasi pavargęs.

– Kaip per visą jūsų kadenciją pasikeitė Lietuvos įvaizdis pasaulyje? Ar skambame iš gerosios pusės, ar dažniau dėl problemų, pavyzdžiui, kaltinimų Holokausto neigimu?

– Yra neigiamų dalykų, susijusių ir su Holokaustu, žmogaus teisėmis, moterų įgalinimu ir jų teisėmis, pavyzdžiui, Stambulo konvencija, kurią pasirašiau 2013 metais ir tai nelabai kur pasistūmėjo.

Tų dalykų yra, bet iš principo noriu pasidžiaugti, kad Lietuva ir jos politika yra brandesnė, mes labiau susivokiame, kad esame pasaulio dalis, nesame naujokai tarptautinėse organizacijose.

Kai įstojome į Europos Sąjungą (ES), NATO, buvo tam tikras geopolitinis lūžis. Lietuva iki tol buvo blaškoma nuo vieno agresoriaus pas kitą ir niekada pati nesprendė savo likimo. Istoriškai susiklostė, kad nuo ko nors priklausėme, krizės akivaizdoje likdavome vienui vieni.

Po to atsirado kitoks jausmas, bet supratome, kad esame naujokai organizacijose. Per tą laikotarpį įstojome į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), kuri yra sėkmingiausių pasaulio ekonomikų klubas, 2013 metų antrą pusmetį pirmininkavome ES Tarybai ir, kitų vertinimu, labai sėkmingai tai darėme. Nors buvo ir skeptikų, abejojančių, ar tikrai naujokai sugebės, padarys viską taip, kaip reikia. Tai buvo ne tik pirmas Baltijos šalių bendradarbiavimas, bet ir (ES) politinio sezono pabaiga, 7 metų biudžeto svarstymo ir tvirtinimo pradžia ir t. t. Tas suteikė labai daug jėgų ir pasitikėjimo.

Kai baigėsi mūsų pirmininkavimas ES Tarybai, jau kitą dieną, 2014-ųjų sausio 1-ąją, po sėkmingos rinkimų kampanijos – noriu pabrėžti, tai nebuvo taip lengva, – tapome JT Saugumo Tarybos nenuolatine nare. Dvejus metus ja buvome ir du mėnesius pirmininkavome pasaulio politikos elitui. Tai buvo 2014 metų vasaris ir 2015 metų gegužė.

Linas Linkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šį laikotarpį atsiminsiu ilgai. Tai buvo laikas, kai ne mes ieškojome durų, kurios turėtų atsidaryti, kad mus priimtų ir išklausytų. Buvome vertinami kaip labai ryžtingi sprendžiant pasaulio problemas ir sulaukėme skambučių iš viso pasaulio ir tokių vietų, kur neturėjome nei jokių kontaktų, nei tradicijų.

Kodėl aš miniu 2013, 2014, 2015 metus? Manau, tai suteikė brandos diplomatinei tarnybai, pasitikėjimo savo jėgomis, nes kokybiškai atliktas darbas visada tai suteikia. Ir čia kalbu ne tik apie tarnybą, bet ir apie valstybę apskritai. Į Lietuvą buvo pradėta žvelgti pagarbiau, labiau suprantant, kas mes esame, ko siekiame. (...) O užsilikusios problemos, manau, išsispręs su laiku.

– Ką laikote savo svarbiausiu pasiekimu ar galbūt įdomiausiu klausimu, kurį jums asmeniškai teko spręsti?

– Ne dėl gražių žodžių, bet tikrai pasakysiu, kad darbas yra kolektyvinis, negaliu sakyti, kad tai mano asmeniniai laimėjimai. Taip nėra, tą darėme visi kartu. Didelė garbė dirbti tikrai brandžioje, profesionalioje komandoje, kuri žino, ko siekia.

Vieno (pasiekimo – LRT.lt) neišskirčiau, paminėčiau tris momentus, kurie yra reikšmingi ir išliks istorijoje: pirmininkavimas ES Tarybai, narystė JT ST, įstojimas į EBPO. Gal kas nors įsivaizduoja, kad tai buvo savaime suprantamas procesas, bet kai pradėjau dirbti, mes nebuvome tarp kandidatų, mus buvo išbraukę iš (stojimo į EBPO – LRT.lt) proceso ir, kaip daug kas sakė, mes neturėjome jokių šansų. Tai laikotarpis, kai koordinavome stojimo procesą Vyriausybėje, nuolat jį sekėme, diktavome visus darbus, dirbome įtemptomis sąlygomis, greičiausiai iš visų šalių atlikome tą pratimą. Bet neleidome, kad kentėtų kokybė. Tai buvo didžiausias darbas.

Linas Linkevičius / D. Umbraso/LRT

Tuos tris momentus išskirčiau kaip laimėjimus ir džiaugiuosi, kad komanda ėjo iki pergalingos pabaigos. Pridursiu, kad atsirado supratimas tarp politinių partijų, kad turime daugiau dėmesio skirti gynybai, kad gynybos reikalai labai susiję, dirbame viename lauke: krašto apsauga ir užsienio reikalai yra valstybės saugumo reikalai. (...)

Reikia išlaikyti tai, kas pasiekta, galbūt pakoreguoti tai, kas turi trūkumų. Bet traukinys stovi ant labai tvirtų bėgių, važiuoja aiškia kryptimi ir belieka tik palaikyti tą politiką. Manau, įmanoma tai padaryti.

– Ar galite išskirti itin įsiminusią sunkią situaciją, kurią reikėjo spręsti? Galbūt Turkijos veto NATO gynybos atnaujinimo planams ar kitą diplomatinę akimirką?

– Tai buvo iššūkis, bet nevisiškai fatališkas. Mūsų santykiai su Turkija visada buvo konstruktyvūs ir labai draugiškai bendraujame. Ir tada jie pabrėždavo, kad tai nenukreipta prieš Lietuvą. Aiškinau ir mūsų žiniasklaidai, ir žmonėms, kad užstrigęs procesas, bet, manau, laikinai – taip ir atsitiko. Turkai turi tokią savybę – visada savo problemas sprendžia labai ryžtingai, dėl to kenčia ir kiti reikalai. Taip atsitiko, kad ir mes čia pasipainiojome, bet tai nebuvo nukreipta prieš Lietuvą.

Didžiausias iššūkis visai tarnybai – ir galbūt visuomenė nepelnytai neįvertino diplomatų darbo, – kai pandemijos pradžioje reikėjo repatrijuoti mūsų piliečius iš viso pasaulio labai kukliais ištekliais.

Mūsų tautiečiai, pasirodo, yra labai mobilūs, vieni labiausiai keliaujančių ir atsidūrė visiškai beviltiškose situacijose atokiausiuose pasaulio kampuose – džiunglėse, be skrydžių, be nieko. Reikėjo kiaurą parą dirbti, kalbėti visais lygiais, pradedant ministru ir baigiant tais, kurie praktiškai sprendžia problemas.

Skrydis / E. Genio/LRT nuotr.

Nei aš, nei turbūt niekas kitas čia dirbantis nepamena tokio laikotarpio, visi patyrė didžiulį krūvį, gal ir psichologinį spaudimą, ir pervargimą. Tai buvo didžiulis darbas.

Virš 5 tūkstančių (gyventojų – LRT.lt) grąžinome savo pastangomis, organizuodami specialiuosius reisus unikaliais maršrutais. Pamenu, reikėdavo skambinti vos ne naktį ministrui, kad į konkretų lėktuvą, kuriame nėra vietų, įsodintų du žmones. Stovi mūsų ambasadorius prie lėktuvo durų ir žiūri, kaip tie du žmonės įlips.

Kiekvienas žmogus buvo svarbus. Tas darbas reikalavo didžiulių išteklių. Ir mūsų žmonės, savanoriai čia ištisą parą budėdavo. Žinote, kai nutinka bėda, žmonės skambina ir kalba apie viską, ne tik apie keliones. Teko išklausyti ir mūsų žmonėms – ir konsulatų darbuotojams, ir savanoriams, kurie budėjo prie telefonų kiaurą parą, visokių istorijų ir problemų. Ir tai buvo toks sugėrimas tų emocijų, bet žmonės matė, kad tiems žmonėms reikia ir užuojautos, ir patarimų.

Tas laikotarpis buvo nepaprastai sudėtingas ir reikalavo daug išteklių. Jį prisiminsiu labai ilgai. Man krūvio buvo mažiausiai – juk ministras nebudi kiekvienąsyk prie telefono, bet tiems, kurie turėjo dirbti tą juodą darbą nuolat, ilgai ir sekinamai, didžiulė pagarba. Manau, visuomenėje tai nebuvo pakankamai atspindėta ir atrodė kaip savaime suprantama. Kai kuriems kainavo labai daug jėgų, kad parskraidintume žmones į Lietuvą, bet jie ir nesugebėjo padėkoti. Tarsi likome ką nors skolingi, ko nors nepadarę (...). Laikas buvo toks, tai, kaip ir kiekviena krizė, apnuogino ir silpnąsias, ir stipriąsias vietas. Tai šiuo atveju parodė stipriąsias puses, kad Lietuva ir tokią krizę gali ištverti.

– Kokių matote savo ar diplomatinės tarnybos klaidų, trūkumų, kur nebuvo pakankamai tinkamai pasielgta, buvo galima kitaip išspręsti?

– Kaip pagrindinį trūkumą išskirčiau tai, kad man nepavyko visais įtikinėjimais, argumentais (kai kurie buvo išgirsti) pagerinti diplomatinės tarnybos finansavimo, požiūrio į ją ir sąlygų. Taip neteisinga.

Tikėtina, kad naujoji valdžia to imsis, labai to linkiu Gabrieliui Landsbergiui, kuris yra valdančiosios partijos pirmininkas, todėl tikėtina, kad dėmesys bus didesnis. Mūsų tarnyba yra finansuojama mažiausiai iš visų šalies institucijų, gal tai ir ne rodiklis, gal ir poreikiai kiti.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

(...) Lietuva yra garbingų organizacijų narė ir tikrai garbės reikalas dalyvauti sprendžiant pasaulio problemas, o tai, kad esame ES šalių lentelės pabaigoje, tikrai garbės nedaro. Bet viskas priklauso nuo požiūrio, kartais pasikalbame, kaip tai svarbu, bet kai ateina biudžeto svarstymas, nepavyksta.

Tai laikau nesėkme tam tikra prasme ir prisiimu atsakomybę.

– Kadencijos pradžioje buvo kritikuojamas sprendimas atšaukti ambasadorius iš Vengrijos ir Azerbaidžano dėl nutekinto telefoninio pokalbio, diplomatinė tarnyba buvo kritikuojama dėl vadinamojo įdiplomatinimo, kurio naujoji valdžia žada atsisakyti. Ar čia nebuvo klaidų, ar vyksta tarnybos evoliucija?

– Dėl ambasadorių atšaukimo – kito kelio nebuvo. Tada paaiškinau viešai, aš nemaniau, kad reikia tai daryti, bet ambasadoriai atstovauja ne tik šaliai, bet ir šalies vadovybei. Prezidentė ir premjeras aiškiai pasakė, kad nepasitiki tais ambasadoriais. Aš nemačiau kitos priežasties ir galimybių, kaip gali šaliai atstovauti ambasadorius, kuriuo nepasitiki šalies vadovai.

(...) Dėl „įdiplomatinimo“ – tai nesusiję su ambasadoryste, gal ne visi tai supranta, nes ambasadorių paskyrimas Lietuvoje yra politinis veiksmas ir yra susitarimas tarp vadovų. Ministras tik siūlo variantus, tačiau sprendžia prezidentas, premjeras, tam tikru lygiu Vyriausybė, Seimo Užsienio reikalų komitetas. Sprendimas yra politinis.

Linas Linkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kalbant apie „įdiplomatinimą“, tai yra susiję daugiau su kitais diplomatais ir, taip, yra numatytos išimtys. Esu įsitikinęs, kad tai, apie ką mes kalbame, ir buvo išimtys, vienetai. Tokios kritikos gali būti, aš ją suprantu, tačiau nepriimu ta prasme, kad tai nepažeidė jokių įstatymų. (...)

– O ambasadoriaus V. Leškevičiaus (buvęs Lietuvos ambasadorius NATO pasitraukė iš diplomatinės tarnybos, kai paaiškėjo, kad yra nebaigęs studijų universitete) istorija – ar tai neapsižiūrėjimas diplomatinės tarnybos ir kaip tai įvyko?

– Taip, tai klaida – sisteminė ir žmogiška. Galbūt ji įvyko ne vakar ir ne užvakar, o 1996 metais. Labai nemalonus atvejis ir jam pačiam, be abejo, ir visai sistemai pamoka. Ką čia gali bepridurti.

Labai tikiuosi, kad tokių situacijų daugiau nebebus, nes iš karto po to pavedžiau departamentui labai atidžiai išnagrinėti visas bylas, kad nebūtų daugiau tokių klaidų. Ypač atvejus, kurie buvo priimant į darbą iki 2002 metų.

Po to sistema jau buvo patikima, skaitmenizuota, verifikuota ir pagrįsta. Iki tol gal galėjo būti ir popieriniai variantai, ir kitokie, žodiniai, kaip šiuo atveju ir galėjo įsivelti klaidų.

To neturi būti. Ką galiu pasakyti, labai nemalonus atvejis. Ir pirmiausia jam pačiam, nes kaip ambasadorius, kaip specialistas ir kaip diplomatas jis puikiai atliko savo pareigas, yra labai vertinamas, bet yra reikalavimai, kurie galioja visiems, galioja ir jam. Todėl jam teko pasitraukti iš diplomatinės tarnybos.

JAV kariai Lietuvoje 2019 metais / AP nuotr.

– Grįžtant prie jūsų kadencijos, kaip keitėsi santykiai su JAV? Jums teko dirbti su keliomis administracijomis, prezidentais, daug valstybės sekretorių, ar su kuriais nors dirbti lengviau? Ar nepriklausomai nuo to, kas vadovauja šaliai, JAV požiūris į Lietuvą visada išliko toks pat?

– Man pasisekė, kad santykiai buvo puikūs. Paminėčiau ir savo kitą, prieš tai buvusį gyvenimą, kai buvau krašto apsaugos ministras nuo 1993 metų, buvo nepaprastai geri santykiai su gynybos sekretoriais. (...)

Turime puikius santykius su abiejų partijų ekspertais ir politikais, tiek su respublikonais, tiek su demokratais ir vykdomojoje valdžioje, ir Kongrese. Todėl atsakydamas į jūsų kolegų klausimus apie prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus ir kritiką Europai visada sakydavau, kad mes abejonių neturime, nes Amerikos politikos prognozuojamumas yra žymiai aiškesnis veiksnys. Beje, tai rodo faktai.

Dėmesio iš JAV Lietuvai ir regionui tik padaugėjo ir finansine parama, ir ištekliais, ir politiškai. JAV karių buvimas – tokio nėra buvę Lietuvoje. (...) Šnekėti galime, ką norime, bet reikia žiūrėti ne ko nepadarė, o į save žiūrėti – vykdyti įsipareigojimus, kad mumis neabejotų kaip sąjungininkais. Laimei, yra visuotinis susitarimas dėl išlaidų gynybai didinimo, privalome jį įgyvendinti. Tada ir galėsime toliau tikėtis paramos ir NATO, ir JAV.

Pasikeitus JAV administracijai, tikrai nematau jokių priežasčių, kodėl tai galėtų blogėti, norime išlaikyti tai, kas yra teigiamo, ir tęsti. Manau, iš JAV bus žymiai pozityvesnis ir racionalesnis požiūris į NATO (...).

1863-1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinės laidotuvės / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Santykiai su Lenkija šyla, deklaruojama strateginė partnerystė, bet kadencijos pradžioje atsiprašėte dėl nepriimto pavardžių ir gatvių pavadinimų rašybos įstatymo. Santykius matėte iš vidaus – ar pokyčiai įvyko Lenkijos pusėje, ar Lietuvos, ar abiejose, o galbūt tai privertė daryti išoriniai motyvai?

– Visada būna, kad kai padėtis blogėja, negali vienos pusės kaltinti, abi pusės būna kaltos. Ir siekiant geresnių santykių reikia abiejų pusių kompromisų, tolerancijos. Visada tarp kaimynų gali ieškoti prieštaravimų, problemų ir vien tik apie tai kalbėdamas niekada nesusikalbėsi. O galima, žinant problemas, akcentuoti teigiamus dalykus.

Galiu pakartoti, kad objektyviai žiūrint su Lenkija jų yra žymiai daugiau nei nesusikalbėjimo. NATO kontekste esame vienoje valtyje, (...) visi infrastruktūros projektai, elektros, dujų jungtys, keliai, „Via Baltica“, „Rail Baltica“ – tai strateginės reikšmės projektai, kurie be santykių su Lenkija visapusiškai nejudėtų iš mirties taško.

Tai mus irgi objektyviai stūmė į glaudesnį bendradarbiavimą. Ir reikia įveikti tas išankstines nuostatas. Taip, pavardžių rašymas dar nepajudėjo, Seime jau registruotas naujas projektas, gal mes jį ir priimsime po 30 metų, nes būtų laikas. Tikrai yra niuansų, kuriuos reikia spręsti. Bet dabar išgyvename tokį pakilimo laikotarpį, esame strategiškai labai artimi sąjungininkai. Manau, tai tikrai sėkmė.

Karas Donbase / V. Radžiūno/LRT nuotr.

– Jūsų kadencijos metu prasidėjo ir karas Ukrainoje. Iš arti matėte padėtį, ar tai buvo didelis sukrėtimas ES, NATO, Vakarams, kokią poziciją Lietuvai teko užimti? Ar buvo kilusi grėsmė Baltijos šalims?

– Leisiu sau kalbėti ne tik apie Ukrainą. Jau ketvirtį amžiaus su Rytų partnerystės šalimis bendrauju įvairiose pozicijose. Tai ne tik Ukraina, bet ir Moldova, Sakartvelas, dabar ir Baltarusija prisidėjo. Tikrai puikiai pažįstu tas šalis, pažįstu jų politikus, prezidentus ir premjerus – tiek buvusius, tiek esamus. Todėl evoliuciją visada mačiau ir mačiau, kaip kartais trūksta dėmesio, solidarumo, suvokimo.

Jei paimtume Ukrainą, nuo pat pradžių, kai vyko Maidanas, jis gimė Vilniuje, viskas prasidėjo nuo asociacijos susitarimo nepasirašymo. Žinoma, ten yra daug visko – ir gerų, ir blogų dalykų. Kaip sakoma, Ukrainoje yra du priešai: agresija iš Rusijos pusės ir korupcija. Vienas išorinis, kitas – vidinis. Ir dar galas žino, kuris baisesnis. Mes esame vieni iš tų, kur žinome, suprantame ir galime padėti. Manau, esame labai įsitraukę, ir kitų pripažįstama ta lyderystė.

Tas pats būtų ir su Baltarusija. Tai yra kitų pripažįstama lyderystė, mes ne patys apsišaukėme lyderiais, kiti įvertino. Ir tai pasaulinis vertinimas, ne europinis. (...)

Moldovoje išrinko naują prezidentę, europinių pažiūrų, puikiai ją pažįstu asmeniškai, bet ji be įrankių, be paramos ir be parlamento paramos, labai sunkioje situacijoje, reikia daugiau dėmesio tai šaliai šiandien, ne po metų. Reikia ten važiuoti, kalbėtis. Ne kištis į vidaus reikalus, bet padėti tiems, kas gali vesti šalį europiniu keliu.

Tas nėra taip paprasta. Visada matau, kad darbai, susiję su Rytų partnerystės šalimis, reikalauja daugiau rankų, daugiau dėmesio, daugiau širdžių ir supratimo, bet kartais europiečiams tai nustelbia kitos problemos.

Čia reikės daug dirbti, kad išlaikytume dėmesį, surastume bendraminčių ir nenustelbtų kitos problemos, nes nuo jų sprendimo priklauso ir atstovavimas mūsų interesams. Nes mūsų vertybės buvo labai aiškios ir mūsų užsienio politika visada buvo grįsta vertybėmis, ne vien pragmatiškumu (...).

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Kadencijos pradžioje ir vėliau esate sakęs, kad reikėtų megzti dialogą su Baltarusijos valdžia. Ar vasarą pratrūkę masiniai protestai jums buvo staigmena ir ar nekyla grėsmė, kad Vakarai pamirš ir Baltarusijos problemas?

– Atsiranda nuovargis, aš jo nepateisinu. Kiekviena krizė nusibosta, kai viskas vyksta ilgai ir sunkiai sekasi. Dabar juntamas nuovargis dėl krizės Baltarusijoje, bet blogiausia, kad nuovargį ir nusivylimą jaučia tie žmonės.

Mūsų tas jausmas dar nėra apleidęs, atsimename, kai liekame vieni ir nieko nėra. Toks jausmas yra ir baltarusiams, kai jie eina ir šąla aikštėse, juos kankina tiesiogine prasme. Jie tikrai kenčia ir fiziškai, ir finansiškai. Ką čia daryti ir sakyti, kaip mes galime taip ramiai žiūrėti? Mes, turiu omenyje ES, kitas tarptautines organizacijas, turėtume truputėlį atsakingiau elgtis, to tikrai nepakanka.

Mes visada stengiamės matyti kiekvieną pažangos požymį. Pavyzdžiui, buvo paleisti politiniai kaliniai, ir aš tada taip pat sakiau, kad reikia naikinti sankcijas, nes to reikalavome, jie paleido. Buvo balsų, kad nieko nereikia daryti, nes nieko čia neįvyko, bet mes sakėme, kad vis tiek turime skatinti. Manau, kad mes elgėmės teisingai. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo labai laikina.

Kita vertus, paskutinio vizito, atrodo, vasarį Minske metu buvau nustebęs, kiek daug yra atsivėrimo, vyko oficialūs renginiai, kur buvo kalbama baltarusiškai, turėjome Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos priėmimą Kosciuškos garbei. Gyvenime negalėjau įsivaizduoti, kad Minske tai galėtų įvykti.

Buvo toks atšilimo momentas ir truputėlį kirbėjo dūšioj, kad artėja rinkimai, kad vėl nebūtų ko nors tokio. Bet aš netikėjau, kad bus tai, kas įvyko.

Atvirai sakant, tikrai nustebau. Nueinantis lyderis atsiskleidė visiškai, galutinai demaskavo savo propagandą. Jis šnekėjo, kad išgyvena dėl Rusijos spaudimo, o po to pamatėme, kad viskas veidmainiška ir kad jo tikslas – ne išsaugoti šalies suverenitetą ir nepriklausomybės likučius, o bet kokia kaina ir bet ką paaukojus išsaugoti savo postą. Baisu ir liūdna, nes matėsi požymių ir jau tada įspėjau savo tuometį kolegą, tikėjausi, kad ministras (Vladzimiras Makejus – LRT.lt) suvaidins kitokį vaidmenį, nenueis taip aklai paskui susikompromitavusį lyderį.

Taip, daug kas nustebino ir nuvylė, bet tai nereiškia, kad neturime padėti tiems žmonėms. Noriu pabrėžti: ne kištis į vidaus reikalus, o padėti tiems, kuriuos engia, muša ir tramdo (...).

– Kaip keitėsi Lietuvos ir ES santykiai su Rusija, ar čia buvo girdimi Lietuvos perspėjimai?

– Anksčiau sulaukdavau klausimų: ką jūs padarėte, kad pagerintumėte santykius su Rusija? Visada sakydavau, kad ką mes padarėme, kad juos pablogintume – ne mes okupavome Krymą, ne mes okupavome 20 proc. Sakartvelo teritorijos, ne mes vykdome agresyvią ir karingą politiką. Ką mes turime pagerinti?

Jei pagerinimas reiškia, kad mes užmerksime akis ir iš viso nekalbėsime, nekritikuosime, neabejoju, kad santykiai iškart pagerės. Bet ar tai ta kaina, kurią būtų teisinga mokėti?

Barackas Obama ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Kreivė ėjo žemyn ir tai ne mūsų kaltė, o būtent Rusijos politikos agresyvėjimas, nebaudžiamumas, izoliavimasis ir kiti dalykai. Nuo tada kiek visko įvyko. Priminsiu, karas Pietų Kaukaze 2008 metais, 2014 metų aneksija Kryme, borderizacija Sakartvele, dabar tiesioginis kišimasis Baltarusijoje, mėginimas visiškai pajungti ir įgyvendinti 20 metų besitęsiančią sąjunginės šalies sutartį. (...)

Tai tik kai kurie pavyzdžiai, iliustruojantys, kaip viskas vyksta tik blogėjimo kryptimi. Tas supratimas jau yra ne tik Lietuvoje – anksčiau Rusija mėgdavo kaltinti, kad neva čia yra saujelė nacionalistų, nesusipratėlių, o šiaip ES yra brandi ir supranta partnerystę su Rusija. Tai dabar jau visa ES supranta ir NATO neseniai buvo diskusija apie tai.

(...) Taip, yra sričių, kur reikia ieškoti sąlyčio taškų objektyviai, pragmatiškai, bet santykiai yra labai prasti. Ir tai ne tik Lietuvos problema ar galvos skausmas, bet visos pasaulio bendruomenės. Rusija potencialiai gali būti pasaulio problemų sprendėja, krizių valdytoja, bet ji, priešingai, kuria konfliktus, užšaldytus ir aktyvius, ir per juos daro įtaką situacijai.

(...) Nesame rusofobai, visada pabrėžiu, mėgstu tą kalbą, kultūrą, literatūrą, labai daug draugų turiu ir pas mus vyksta Rusijos forumai, su dalyviais rusiškai kalbame apie Rusijos ateitį demokratijoje, laisvoje Europoje. Kas galėtų būti labiau prorusiška? Kremlius neturėtų įsivaizduoti, kad jie monopolizuos Rusiją. Ir kad jeigu kas nors kritikuoja Kremlių, tai yra nusiteikę antirusiškai. Tai visiška netiesa. Tikiu, kad ateis laikas, kai galėsime ir su šia valstybe turėti lygiateisiškus, pagarbius, kaimyniškus santykius. Labai norėčiau sulaukti tų laikų.

– Kokius matote didžiausius ateities iššūkius tarptautinei, pasaulio tvarkai, Lietuvai joje, ar ES pradės didinti savo autonomiją ir ar tai turėtų būti daroma?

– Diskusijos apie strateginę autonomiją parodė, kad to termino niekas nesupranta ir jis dvelkia – ir man asmeniškai – izoliavimusi. Jei kalbėtume apie Europos pajėgų kūrimą, papildant NATO pajėgumus, apie autonominį gebėjimą veikti ten, kur patys turime veikti, jokiu būdu neatsiskiriant, neskaldant transatlantinės erdvės, tai čia viskas gerai.

Dėl didžiausių iššūkių ir problemų – tai lyderystės stoka. Pasaulis darosi sudėtingesnis, krizės aštresnės, ne tik natūralios, bet ir tokios kaip pandemija, reikalauja mūsų mobilizacijos ir, pavyzdžiui, hibridinės grėsmės dar labiau suveša.

Linas Linkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

(...) Tai įrodo, kad mes dažnai palaukiame, kol susitelks juodi debesys, ir tada bandome gintis, aiškintis, kažką taisyti, tai kainuoja žymiai daugiau pinigų ir laiko. Taigi reikia lyderystės, ne mes turime atsišaudyti, o kažkas diktuoti madas. Kad kažkoks agresorius tenai diktuotų situaciją. Mes turime patys tą daryti ir būti lyderiai. Tokių lyderių Europoje ir pasaulyje nėra per daug ir čia aš matau problemą. Turime daug garbingų struktūrų su biudžetais, su vadovavimu, bet kai kalbame apie problemų sprendimą, mes nematome rezultatų.

Mūsų patirtis JT ST – mes labai dirbome, kad iškeltume agresijos Ukrainoje klausimą, niekas netikėjo, sakė, kad jūs nieko nepadarysite, nepateiksite. Bet paskutinę pirmojo pirmininkavimo dieną, vasario paskutinę dieną, pavyko įtraukti į viešų debatų darbotvarkę. Po to vyko apie 30 posėdžių, skirtų Ukrainai, jie matomi visame pasaulyje. (...)

– Ką planuojate veikti toliau?

– Dabar intensyviai ruošiuosi Kalėdoms, o po to matysime. Variantas grįžti į diplomatinę tarnybą, gal kažkokie kiti variantai. Konkrečių dabar negaliu pasakyti, nežinau. Bet ką nors veiksime.