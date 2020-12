Prancūzijoje per protestus prieš saugumo įstatymą areštuoti 95 asmenys

Prancūzijos policija per visoje šalyje vykusius protestus prieš planuojamą saugumo įstatymą areštavo 95 žmones, buvo sužeisti 67 pareigūnai, sekmadienį pranešė vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas.

Paryžiuje šeštadienį, antrą savaitgalį iš eilės, masinis protestas prieš naujo saugumo įstatymo projektą peraugo į smurtą, demonstrantams susirėmus su policija. Buvo daužomi langai, o palei Gambettos prospektą buvo padegti keli automobiliai, demonstrantams žygiuojant centrinės Respublikos aikštės link.

Be to, buvo svaidomi daiktai į policininkus, kurie savo ruožtu panaudojo ašarines dujas. Per susirėmimus sostinėje buvo sužeisti 48 policininkai, socialiniame tinkle „Twitter“ nurodė Vidaus reikalų ministerija.

Be to, sostinėje buvo sužeistas vienas ugniagesys, į kurį pataikė mestas daiktas, sakė šaltinis policijoje.

Protestai Prancūzijoje / AP nuotr.

Paryžiaus policija sulaikė 25 žmones, tarp jų du nepilnamečius, pranešė prokuratūra.

Panašios smurto scenos mieste buvo stebimos praėjusią savaitę, kai buvo protestuojama prieš svarstomą kontroversišką saugumo įstatymą, numatantį policijos pareigūnų nuotraukų platinimo ribojimus.

Šie savaitiniai, visoje šalyje vykstantys protestai tampa dideliu galvos skausmu prezidento Emmanuelio Macrono vyriausybei.

Vis dėlto šeštadienį protestuose visoje šalyje dalyvavusių žmonių skaičius buvo reikšmingai mažesnis – 52 350. Savaite anksčiau protestavo 133 tūkst. žmonių, nurodė Vidaus reikalų ministerija.

Paryžiuje šį šeštadienį protestavo apie 5 tūkst. žmonių, o prieš savaitę – 46 tūkstančiai.

Protestai Prancūzijoje / AP nuotr.

Šaltinis policijoje dėl šeštadienio smurto kaltino 400–500 radikalių elementų.

Susirėmimų taip pat buvo šalies rytuose esančiame Nante, kur buvo sužeisti penki teisėsaugininkai. Vieną iš jų sužeidė Molotovo kokteilis, sakė vietos pareigūnai.

Smurtas buvo prasiveržęs ir rytiniame Liono mieste.