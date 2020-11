Chopinas buvo gėjus? „Sensacingas atradimas“ ir stereotipai apie Lenkiją

Ar vienas garsiausių romantikų kompozitorių Fryderykas Chopinas buvo gėjus? Lenkija pastarosiomis dienomis aptaria Šveicarijos radijo SFR dokumentiką, kurioje muzikos žurnalistas Moritzas Weberis kelia hipotezes apie kompozitoriaus homoseksualumą ir kaltina F. Chopino institutą Varšuvoje faktų slėpimu.

„Jis apie meilę su vyrais kalba taip atvirai. Kodėl klausimų apie tai nekėlė visi tyrėjai ir garsūs biografai?“ – M. Weberis sakė CNN.

Apie F. Chopino asmeninį gyvenimą ir santykius žinoma nedaug. Kompozitorius gausiai rašė savo išsilavinusiems draugams vyrams, tačiau laiškų moterims nėra. Žinoma, kad F. Chopinas turėjo romantinių santykių su keliomis moterimis, tarp jų ir rašytoja Amantine Lucile Aurore Dupin, žinoma slapyvardžiu George Sand. Tačiau kompozitorius visą gyvenimą taip ir nevedė.

Dalis F. Chopino laiškų neturi aiškaus adresato, todėl M. Weberio hipotezės, kad juose apie bučinius ir širdies „išliejimą“ kalbama su draugais vyrais, jau sulaukė kritikos. Tačiau reportaže minėti ir laiškai vaikystės draugui Titusui Woyciechowskiui.

„Tau nepatinka, kai tave bučiuoja. Prašau, leisk man šiandien tai padaryti. Tu turi atsilyginti už nešvankų sapną, kurį aš sapnavau apie tave“, – F. Chopinas rašė jam.

M. Weberis savo reportaže aiškina, kad vyrams adresuotuose laiškuose trykštanti romantika ir jausmai atskleidžia kompozitoriaus aistrą ir tikruosius santykius. Be to, žurnalistas kaltino tyrėjus ir biografus, kad dalis vyriškų kreipinių ir įvardžių F. Chopino laiškuose vėliau sąmoningai ar per klaidą buvo pakeisti moteriškais. Taip esą padaryta ir naujoje F. Chopino instituto Varšuvoje parengtoje kompozitoriaus laiškų publikacijoje, o dalis „nepatogių“ laiškų praleista.

Skulptūra Fryderykui Chopinui Varšuvos Lazienkų parke / AP nuotr.

„Guardian“ primena 2018 m. išleistą kanadiečių muzikologo Alano Walkerio parengtą F. Chopino biografiją, kurioje tyrėjas mini kompozitoriaus „psichologinį sumišimą“ – esą F. Chopinas savo seksualinį potraukį laiškuose adresavo draugams, nors iš tiesų jį jautė sopranei Konstancjai Kladkowskai, su kuria, manoma, tuo metu turėjo santykių.

Tačiau Jeilio universiteto profesorius emeritas Davidas Frickas, pats atlikęs instituto išleistų laiškų vertimus, patikina, kad kompozitorius reiškė savo „meilę“ neskirstydamas žmonių pagal lytis, o visos istorijos apie sąmoningai pradangintus kompromituojančius laiškus tėra sąmokslo teorijos.

Lenkijos F. Chopino instituto atstovas CNN nurodė, kad kompozitorius savo asmeninį gyvenimą slėpė ir nuo artimiausių draugų, o labiausiai pasitikėjo minėtu T. Woyciechowskiu. Todėl esą sunku leistis į teorijas apie kompozitoriaus jausmus.

„Pats Chopinas buvo toks slapukautojas, kad galima įsivaizduoti įvairių dalykų. (...) Nedrįsčiau tvirtinti, kad Chopinas apskritai buvo kurios nors „pakraipos“. Manau, jis buvo jausmų žmogus“ – CNN sakė Jungtinės Karalystės Chopino bendrijos prezidentė Rose Cholmondeley.

Dienraščiui „Guardian“ to paties instituto atstovai nurodė, kad F. Chopino laiškų kalba atspindi tuo metu vyravusią Romantizmo epochos kalbą, o kompozitoriaus kalba yra „itin muzikali ir sudėtinga, todėl ją versti (į kitas kalbas) yra beprotiška“.

Tačiau šveicarų žurnalistas M. Weberis teigia, kad nauji atradimai leistų kitaip įvertinti kompozitoriaus kūrybą.

Fryderykas Chopinas / AP nuotr.

Nepatogi žinia Lenkijos valdžiai?

CNN, SFR radijo ir „Guardian“ publikacijose teigiama, kad F. Chopino galimas homoseksualumas galėtų būti sunkiai priimtas jo gimtinėje Lenkijoje, o šie atradimai turėtų į nepatogią padėtį statyti Lenkijos valdžią.

Keliasdešimt šalies miestų ir gyvenviečių yra pasiskelbusios „zonomis be LGBT“ ir už tai sulaukė Europos Sąjungos pasmerkimo. Siekdamas perrinkimo šalies prezidentas Andrzejus Duda ir jį palaikančios valdančiosios „Teisės ir Teisingumo“ (PiS) partijos politikai viešai smerkė LGBT „ideologiją“, ją vadino pavojingesne už komunizmą. Tarptautinės organizacijos pažymi, kad Lenkijoje LGBT žmonių teisės yra pažeidžiamos.

F. Chopinas yra vienas žymiausių Lenkijos kultūros atstovų, jo vardu pavadintas Varšuvos oro uostas, kur kyla ir leidžiasi šalies vadovų lėktuvai, prezidentas A. Duda šio kompozitoriaus biustą dovanojo Pekino koncertų salei

Tačiau svarstymus dėl F. Chopino jausmų ir seksualinės orientacijos Lenkija sutiko ramiai. Visuomenėje tai nesukėlė šoko, į pareiškimus nereagavo LGBT bendruomenė ir žmogaus teisių organizacijos.

Dienraštyje „Gazeta Wyborcza“ Anna S. Dębowska rašo, kad A. S. Dębowska pažymi, kad šiandien neįmanoma tiksliai nustatyti kompozitoriaus santykių su kitais žmonėmis, tačiau toks Šveicarijos žurnalistų reportažas labiausiai parodo Vakarų požiūrį į Lenkiją kaip homofobišką valstybę, kur žinia apie itin mėgstamą ir gerbiamą kompozitorių esą turėtų sukelti chaosą.

Varšuvoje įvyko konkuruojantys mitingai dėl LGBT teisių / AP nuotr.

Publikacijoje skambiu pavadinimu „Vakarai susijaudino, kad Chopinas buvo gėjus. Gal ir buvo, bet tai joks atradimas“, A. S. Dębowska primena, kad kompozitoriaus laiškai T. Woyciechowskiui buvo jau ne kartą publikuoti ir plačiai žinomi, todėl šveicarų žurnalistas nepadarė jokio sensacingo atradimo, o dauguma tyrinėtojų kalba apie tai, kad T. Woyciechowskis buvo F. Chopino „artimas draugas“.

M. Weberio „atradimai“ susiję ir su tuo, kad jis nemoka lenkų kalbos, todėl nėra skaitęs visų laiškų ir negali visiškai perprasti jų kalbos bei neatsižvelgia į Romantizmo epochos kalbą, kurioje buvo įprasta draugams kalbėti apie bučinius ir tarpusavio meilę, portale „Polityka“ rašo Dorota Szwarcman.

Dėl kompozitoriaus slapukiško būdo, neįmanoma nustatyti ar jis, pavyzdžiui, galėjo būti biseksualus. Tačiau, kaip pažymi Lenkijos žurnalistai, ši istorija apie rodo, kad Vakarų valstybėse įsitvirtina Lenkijos, kaip „didžiausios Europos homofobės“ stereotipas, kurio atsikratyti bus sunku.