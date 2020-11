Ar uždaryti slidinėjimo kurortus, galinčius tapti užkrato židiniais? Austrija siūlymu nesužavėta

Vokietija siekia Europos Sąjungos narių susitarimo, kad slidinėjimo trasos būtų uždarytos iki sausio pradžios. Pandemijos pradžioje slidinėjimo kurortai tapo užkrato židiniais.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasiryžusi siekti, kad šį žiemos sezoną dėl COVID-19 bangos slidinėjimo kurortai būtų uždaryti.

„Artėja slidinėjimo sezonas“, – parlamentarams Berlyne sakė A. Merkel ir pabrėžė, kad Vokietijai ir kitoms Europos šalims kovojant su viruso plitimu reikėtų vengti bet kokių nebūtinų kelionių.

„Bandysime surengti Europos balsavimą, kurio metu nuspręsime, ar galime uždaryti visus slidinėjimo kurortus. Tačiau paklausius Austrijos pareiškimų, neatrodo, kad toks sprendimas būtų lengvai priimtas. Nepavykus bandysime dar kartą“, – sakė kanclerė.

Koronavirusas Austrijoje / AP nuotr.

Nors per Kalėdas mėgstantys paslidinėti turistai gerokai papildytų iždą, Italija pritaria, kad trasos būtų uždarytos per šventes. Prancūzijos Vyriausybė ragina per šventes įkvėpti gryno oro kalnų kurortuose, bet juose barai, restoranai bus uždaryti, neveiks keltuvai.

Austrijos slidinėjimo kurortas Išglis / AP nuotr.

Sunkiausia įkalbėti Austriją, nors prieš ją jau imtasi teisinių veiksmų paaiškėjus, kad Išglio kurorte slidinėję poilsiautojai virusą „parsivežė“ į 45-ias šalis. Austrijos finansų ministras sako – jeigu Europos Sąjunga privers uždaryti slidinėjimo kurortus, tegu už tai sumoka. Kompensacija gali siekti milijardus eurų.