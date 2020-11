Naujausia informacija. Žiniasklaida: Niujorko morguose nuo pavasario laikoma virš 650 kūnų

Niujorko Bruklino rajone mobiliosiose lavoninėse – furgonuose refrižeratoriuose – laikomi mažiausiai 650 žmonių, mirusių per pavasarinį koronaviruso protrūkį, kūnai.

Tai sekmadienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis vyriausiojo teismo medicinos eksperto biuru.

Jo žiniomis, daugelis lavonų yra žmonių, kurių artimųjų nepavyko rasti arba kurių šeimos neturi pinigų laidotuvėms.

Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, Jungtinėse Valstijoje nustatyta daugiau kaip 11,5 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, per 250 tūkst. infekuotųjų mirė. Šalis pagal abu rodiklius pirmauja pasaulyje.

Niujorko valstijoje, kurios teritorijoje yra ir to paties pavadinimo megapolis, iki šiol užsikrėtė daugiau kaip 574 tūkst. žmonių, mirė per 34 tūkst.

Koronavirusas Ukrainoje / AP nuotr.

Ukrainoje fiksuojama beveik 11 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Ukrainoje per pastarąją parą patvirtinti 10 945 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai ir mirė 124 anksčiau užsikrėtę pacientai, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Maksymas Stepanovas.

„Be kita ko, susirgo 491 vaikas ir 447 medicinos darbuotojai. Taip pat per pastarąją parą į ligonines buvo paguldyti 1 165 žmonės“, – sakoma M. Stepanovo „Facebook“ žinutėje.

Ankstesnę dieną Ukrainoje buvo patvirtinti 12 079 nauji COVID-19 atvejai, o šeštadienį buvo skelbta apie trečią dieną iš eilės užfiksuotą sergamumo koronavirusine infekcija rekordą: COVID-19 buvo patvirtinta 14 580 žmonių.

Iki pirmadienio ryto bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Ukrainoje išaugo iki 635 689, iš jų 11 075 baigėsi pacientų mirtimi.

Be to, šalyje persirgę COVID-19 pasveiko 291 060 žmonių, iš jų 4 143 – per pastarąją parą, nurodė M. Stepanovas.

Per pastarąją parą daugiausiai naujų koronavirusinės infekcijos atvejų nustatyta Kijeve (1 212), taip pat Dnipropetrovsko (1 093), Kijevo (870), Žytomyro (812) ir Zaporižios (642) srityse.