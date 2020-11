Maksym Skrypčenko. Žlunga Putino siekis sukurti „antrąją SSRS“: Kirgizija ir Baltarusija tolsta

Pastarojo meto įvykiai buvusiose sovietinėse Kirgizijos ir Baltarusijos respublikose gali reikšti, kad Kremliaus įtaka silpsta, „New Eastern Europe“ rašo Maksymas Skrypčenko.

Spalio 4 d. Kirgizijos gyventojai dalyvavo parlamento rinkimuose. Į valdžią buvo išrinkti keturių partijų, kurių trys yra tiesiogiai susijusios su dabartine šalies Vyriausybe ir pasisako už prorusišką politiką, atstovai. Kad ir kaip būtų keista, nė vienai iš pagrindinių opozicijos partijų nepavyko peržengti 7 procentų barjero.

12 partijų pranešė apie didelio masto sukčiavimą ir kyšinikavimo atvejus rinkimų metu. Jau kitą dieną Kirgizijos sostinėje Biškeke kilo didžiuliai protestai, kurie iš pradžių buvo taikūs, tačiau netrukus peraugo į protestuotojų susirėmimus su policija.

Konfrontacijai intensyvėjant, protestuotojai užėmė Baltuosius rūmus (kur įsikūręs parlamentas ir prezidento administracija), meriją ir Vyriausybės pastatą. Demonstrantai paleido buvusį prezidentą Alzambeką Atambajevą ir kitus buvusius pareigūnus, kuriems buvo taikomos politinės represijos.

Dabartinis prorusiškas prezidentas Sooronbajus Jeenbekovas pasmerkė bandymą perimti valdžią (lygiai taip pat kaip ir Aliaksandras Lukašenka). Tačiau Centrinė rinkimų komisija paskelbė rinkimų rezultatus negaliojančiais (nauji rinkimai turi įvykti per 2 savaites), tokiu būdu stodama į paprastų respublikos piliečių pusę.

Protestai Biškeke, Kirgizijoje / AP nuotr.

Atsižvelgiant į minėtus įvykius, akivaizdu, kad vos per vieną dieną protestuotojams pavyko pasiekti pagrindinį tikslą – atšaukti rinkimų rezultatus. Be to, žmonės vis dar reikalauja prezidento atsistatydinimo ir pokyčių Vyriausybėje. Per pastaruosius 15 metų tai toli gražu ne pirma revoliucija Kirgizijoje (prezidentai buvo nuversti 2005 m. ir 2010 m.). Todėl žmonės tiksliai žino, ką turi daryti ir kaip perduoti žinutę valdžios institucijoms.

Vertinant žaibišką revoliucijos greitį, protestuotojų niekas nesustabdys, o prezidento apkalta yra tik laiko klausimas. Spalio 7 d. Kirgizijos parlamentarai pradėjo apkaltos procedūrą ir dabar viskas priklauso nuo deputatų – jie arba pritars, kad procesas būtų pradėtas, arba turės atlaikyti sunkiai nuspėjamas pasekmes.

13 partijų atstovai sukūrė Kirgizijos opozicijos koordinavimo tarybą, kurios tikslas – atkurti šalies teisinę sistemą, suburti nacionalinės vienybės vyriausybę ir sukurti vienodas sąlygas visoms politinėms partijoms. Nepagrįstas administracinių išteklių naudojimas, masinis rinkėjų papirkinėjimas ir rinkimų rezultatų klastojimas buvo pagrindinės Koordinavimo centro įkūrimo priežastys. Be to, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras išreiškė susirūpinimą dėl „patikimų kaltinimų balsų pirkimu“ Kirgizijos parlamento rinkimų metu.

Beveik tris dešimtmečius, nuo pat išstojimo iš SSRS, Kirgizija buvo labai priklausoma nuo prekybos su Rusijos Federacija, taip pat nuo Rusijos paskolų bei kitos finansinės pagalbos. Toks bendradarbiavimas turi didžiulį nepageidaujamą poveikį, kaip antai silpna ir nestabili ekonomika, didžiulis skurdas ir masinis nedarbas.

Protestai Kirgizijoje / AP nuotr.

Grubiais skaičiavimais, kas ketvirtas kirgizas gyvena žemiau skurdo ribos. Kirgizijos valdžios institucijoms atėjo laikas keisti kryptį ir pagalvoti apie ekonominių reformų būtinybę ir naujų investuotojų pritraukimą. Kinijos Liaudies Respublika (KLR) jau išreiškė didelį susidomėjimą savo vakariniu kaimynu (šios valstybės turi bendrą sausumos sieną) ir yra pasirengusi bendradarbiauti su Kirgizija, skirtingai nei kiti tarptautiniai veikėjai, įskaitant dabartinę pagrindinę partnerę – Rusiją.

Greičiausiai pavargę nuo žemo gyvenimo lygio kirgizai užims pragmatišką poziciją ir imsis to, kas būtų naudinga jų ekonomikai. Žinoma, tai pasitarnaus Kinijai ir susilpnins Rusijos įtaką, kuri pastaruoju metu ir taip menksta.

Po to, kai žlugo Sovietų Sąjunga ir į valdžią Rusijos Federacijoje atėjo Vladimiras Putinas, visas pasaulis pastebi bandymus „apjungti“ buvusias sovietines respublikas, tarsi kuriant SSRS versiją 2.0, nepriklausomai nuo to, nori jos to, ar ne.

Tačiau vietoje sklandaus postsovietinių respublikų susijungimo, nuvilnijo „spalvotų revoliucijų banga“, turėjusi ryškų antirusišką foną. Ir tai jau ne pirmas pavojaus skambutis V. Putino režimui. Iš pradžių buvo Sakartvelas, paskui Ukraina, Baltarusija ir Kirgizija. Tačiau tai – tik pradžia. SSRS priklausiusios tautos savo kailiu paragavo ir jau seniai suprato, ką reiškia draugystė ir partnerystė su Rusija.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Tai ir ekonominis bei politinis nestabilumas, skatinantis pažeisti žmogaus teises ir laisves, o svarbiausia – nuolatinis stovėjimas vietoje, visiškai nejudant pirmyn. Padėtis Baltarusijoje ir Kirgizijoje labai aiškiai patvirtina šią tezę. Tie, kurie turi reikalų su Maskva ir gauna Kremliaus pažadus ar net garantijas dėl stabilumo ir investicijų į pramonę užtikrinimo, dažnai susiduria su krizėmis ir suirutėmis, nes tai yra vienintelis dalykas, kurio reikia Rusijos valdžiai – silpnų (ir dėl to savo suvereniteto užtikrinti negalinčių) postsovietinių respublikų mikrovaldymo, siekiant, kad jos spiestųsi aplink „stiprią ir brolišką“ Rusiją.

Baltarusijoje jau tris mėnesius vyksta masiniai šimtatūkstantiniai protestai prieš suklastotus prezidento rinkimų rezultatus. Įsikišus Rusijai, t. y. pažadėjus visapusišką pagalbą neteisėtam „prezidentui“ Aliaksandrui Lukašenkai, situacija tik blogėja. Smurtas prieš taikius demonstrantus sustiprėjo, padaugėjo sulaikymų, buvo panaikinta užsienio žurnalistų akreditacija, o kankinimai tapo vienu iš pagrindinių bauginimo būdų.

Akivaizdu, kad Rusija negelbėja asmeniškai A. Lukašenkos, tačiau Maskva tiesia pagalbos ranką jo režimui, siekdama įgyvendinti ilgalaikį V. Putino planą – Rusijos ir Baltarusijos susivienijimą, sudarant Sąjunginę valstybę. Nors prieš rinkimus A. Lukašenka buvo atsisakęs visiškai integruoti Baltarusiją į Rusiją, dabar jis yra pasiryžęs padaryti viską, kad išliktų valdžioje. Baltarusijoje, panašiai kaip ir Kirgizijoje, nėra akivaizdžių lyderių ar žmonių, kurie koordinuotų protestus. Žmonės viską daro stichiškai be jokio išorinio koordinavimo. Tačiau kirgizai aiškiai parodė, kaip kovoti už savo politines teises.

Vladimiras Putinas / Vida Press nuotr.

Viską reikia padaryti kaip įmanoma greičiau ir – svarbiausia – netikėtai, net jei minioje nėra tikrųjų lyderių. Verta atkreipti dėmesį į Kirgizijos centrinės rinkimų komisijos narės Galnaros Džurabaevos žodžius: „Manau, kad su šia rinkimų kampanija mes diskreditavome save, todėl geriausias ir teisingiausias sprendimas šiuo atveju būtų ankstyvas atsistatydinimas“. Skirtingai nuo Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos, kolegos Kirgizijoje turi garbės, sąžinės ir sugeba pripažinti savo klaidas bei išklausyti žmonių nuomonę.

Tolesnė „revoliucijų banga“ tikrai neišvengiama. Tai reiškia ne tik pokyčius pačioje šalyje, bet ir Kremliaus įtakos sferos silpnėjimą bei akivaizdžius požymius, kad rusai nebegali išlaikyti to, kas pastaruosius šimtą metų buvo Maskvos orbitoje. Rusijos Federacija yra tarsi Rodo koloso statula – jos šešėlis didžiulis, bet pati struktūra nestabili ir netvirta. Tačiau aišku viena – kiekvienas nesėkmingas projektas „susivienyti“ ir išlaikyti įtakos sferą tampa dar vienu stipraus permainų vėjo, kuris galiausiai nuvers pagrindinį ramstį – V. Putino režimą – gūsiu.

Maksimas Skrypčenko yra Ukrainos transatlantinės platformos įkūrėjas, Kijeve įsikūrusio Saugumo iniciatyvų centro direktoriaus pavaduotojas. Pagrindinės jo kompetencijos sritys yra konfliktologija, Rytų Europa, Ukrainos ir ES bei Ukrainos ir NATO santykiai.

