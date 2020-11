Rusiška raketa „Smerč“ tapo siaubą keliančiu karo simboliu – Kalnų Karabache krito ir ant civilių

Lapkričio 5-osios naktį medžio kamieno dydžio raketa nuriaumojo virš Kalnų Karabacho kalvų ir įsirėžė į namą faktinėje nuo Azerbaidžano atsiskyrusio regiono sostinėje Stepanakerte. Pranešama, kad sprogimo metu žuvo trys žmonės. Tai buvo paskutinis kartas, kai, vietos valdžios teigimu, šiame konflikte buvo panaudota mirtį nešanti raketa „Smerč“.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE /RL) originalus kūrinys.

Spalio 28 d. Azerbaidžano Bardos miesto centre pasipylė „Smerč“ raketomis pernešamų kasetinių bombų skeveldros, kaip teigiama, pražudžiusios 21 žmogų, tarp kurių buvo ir Raudonojo Pusmėnulio savanoris.

„Smerč“ (rus. „viesulas“) yra 9-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Sovietų Sąjungoje sukurta ant sunkvežimių montuojama daugkartinė raketų paleidimo sistema, šiuo metu gaminama centrinėje Rusijos dalyje esančiame Tūlos mieste.

Po to, kai žiniasklaidoje pasirodė iš žemės Kalnų Karabache kyšančių galinių „Smerč“ raketų dalių nuotraukos, šis siaubą keliantis ginklas tapo konflikto tarp Armėnijos ir Azerbaidžano simboliu. Tačiau tai taip pat paskatino ir klaidingos informacijos sklaidą.

Karas Kalnų Karabache / A. Daukševič/LRT nuotr.

Nepaisant pranešimų, kuriuose iš žemės kyšančios raketos apibūdinamos kaip „nesprogusios“, deminacija užsiimančios NVO „HALO Trust“ Kalnų Karabacho programos vadovas Milesas Hawthornas RFE / RL sakė, kad daugeliu atvejų „Smerč“ raketos „suveikia pagal paskirtį“.

Dar visai neseniai Stepanakerte gyvenęs M. Hawthornas teigia, kad dauguma tų iš žemės kyšančių „Smerč“ raketų, apie kurias jam ir jo komandai yra žinoma, yra „nešėjos“, išmetančios kasetines bombas arba kitus „antrinius šaudmenis“.

Jis paaiškino, kad „prieš [raketai] nukrentant į žemę, virš numatyto taikinio ji paleidžia pernešamus antrinius šaudmenis, kurie pasklinda po didžiulę teritorija, o raketos galinė dalis nusileidžia pagal skrydžio trajektoriją ir įsminga į žemę. Tokias raketas mes ir matome. Ir tai visai nereiškia, kad jos nesprogo“.

Panašiai kaip tie „Smerč“ variantai, kurie išmeta nedideles kasetines bombas, naudojama ir tokia ginklo galvutė, kuri skrydžio metu atsiskiria nuo raketos pagrindo ir leidžiasi parašiutu. Kelių metrų ilgumo parašiutu sklendžianti bomba sprogsta virš žemės, sukeldama pražūtingą skeveldrų krušą.

Karas Kalnų Karabache / A. Daukševič/LRT nuotr.

„Human Rights Watch“ nustatė, kad tokio tipo galvutė bent kartą buvo panaudota Bardos puolimo metu. M. Hawthornas RFE / RL sakė, kad likus kelioms akimirkoms iki sprogimo, spalio pabaigoje sudrebinusio Stepanakerto gimdymo namus, danguje buvo stebimi nedideli parašiutai.

Nors manoma, kad dauguma „Smerč“ galinių elementų, kyšančių iš žemės abejose konflikto pusėse greičiausiai yra nepavojingi, M. Hawthornas teigia, kad tai patvirtinti praktiškai neįmanoma. „Net jei yra viena iš 100 [nesprogusių raketų], manyti, kad jos saugios būtų per daug rizikinga“, – sako jis. Be to, visose „Smerč“ liekanose gali būti pavojingo raketinio kuro likučių.

Kalnų Karabacho konfliktas / AP nuotr.

M. Hawthornas sako, kad „HALO Trust“ yra šalinęs mažesnes raketas kitose karo zonose, pasitelkdamas „kablio ir virvės“ metodą – aplink raketos galinės dalies nuolaužą apvyniojamas plieninis kabelis ir šarvuotu ekskavatoriumi raketa ištraukiama iš žemės kaip dantis.

Gali praeiti nemažai laiko, kol Kalnų Karabache ir aplink jį iš žemės kyšančios raketų uodegos bus pašalintos, tačiau M. Hawthornas teigia, kad „esame atsargiai optimistiški. Kai tik tai bus pakankamai saugu, grįšime ir tuo užsiimsime“.