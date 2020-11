Rusijos mieste niekas nenori būti meru – sprendimai dėl stogo keitimo priimami už 7 tūkst. kilometrų

Tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir buvęs viceprezidentas Joe Bidenas dantimis ir nagais kaunasi dėl Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento posto, Rusijos Tolimuosiuose Rytuose įsikūręs Magadanas susiduria su visiškai kitokia problema – niekas nenori jam vadovauti.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe/Radio Liberty“ (RFE/RL) originalus kūrinys.

Speciali regiono atstovų komisija nustatė terminą – spalio 20 d. – iki kurio buvo galima siūlyti savo kandidatūrą į miesto mero pareigas. Iki spalio 23 d. jie tikėjosi jau būti apsvarstę visus galimus variantus.

Tačiau neatsirado, ką svarstyti.

Lapkričio 2 d. komisija terminą pratęsė ir paskelbė, kad paraiškos bus priimamos iki gruodžio 11 d.

Jurijus Grišanas, dabartinis šio atokaus, 92 tūkst. gyventojų turinčio miesto, kuris geriausiai žinomas kaip tranzitinis centras, pakeliui į Stalino gulagui priklausiusias Kolymos aukso kasyklas, meras šias pareigas eina nuo 2015 m.

Magadanas / Vida Press nuotr.

„Žmonės pasigilina į situaciją ir pamato, su kokiomis rimtomis finansinėmis ir demografinėmis problemomis miestas susiduria, – sakė J. Grišinas, dienraščiui „Kommersant“ pasakodamas apie norinčiųjų tapti jo įpėdiniu stoką. – Kad taptum meru ir išspręstum visas šias problemas, vien noro neužtenka. Ar svarstėm galimybę pasikviesti žmogų ne iš mūsų regiono, nepažįstančio mūsų miesto? Tik visiškas kvailys galėtų sutikti su tokiu pasiūlymu.“

Kaip ir didesnėje daugumoje kitų Rusijos miestų, Magadane buvo panaikinti tiesioginiai mero rinkimai ir pasirinkta sistema, kuomet miesto vadovą iš paraiškas pateikusių kandidatų išrenka vietos valdžios elitas. Ši reforma buvo kritikuota kaip įtvirtinanti prezidento Vladimiro Putino „valdžios vertikalės“ sistemą, kurios tikslas – užkirsti kelią į valdžią opozicijos kandidatams ir neleisti liaudies judėjimams įgyti politinio svorio.

„Kandidatų neatsirado būtent dėl to, kad meras nėra renkamas, kad jį skiria miesto įstatymų leidėjai, – RFE / RL sakė tinklaraštininkas iš Magadano Antonas Afanasjevas, kuris sėkmingai dalyvavo rugsėjį vykusiuose savivaldos rinkimuose ir kurį daugelis tikėjosi pamatyti kandidatų į mero postą sąraše. – Visi labai gerai žino, kad nepriklausomai nuo to, kokią pasiūlysi programą ar subursi komandą, bus išrinktas vietos valdžios elitui palankiausias kandidatas.“

„Miesto gyventojai neturėtų tikėtis kokių nors rimtesnių pokyčių“, – pridūrė jis.

Įtemptas darbas, nepatenkinti žmonės?

Kaip 2015 m. mieste paskutinį kartą buvo renkamas meras, savo kandidatūras pateikė 11 pretendentų, tarp kurių buvo ir vietos aktyvistas Artiomas Kovaliovas.

„Nustebau, kad šį kartą neatsirado norinčių, – RFE / RL sakė jis. – Man atrodo, kad žmonėms trūksta informacijos. Iš to, ką perskaičiau socialinėje žiniasklaidoje, susidarė įspūdis, kad žmonės norėjo bandyti, tačiau nežinojo, kada pateikti dokumentus. Manau, tai paaiškina, kodėl neatsirado kandidatų iš išorės.“

„Apie kitus nežinau, – pridūrė jis. – Galbūt jie nenorėjo veltis į konfliktą, o gal pagalvojo, kad viskas per daug sudėtinga. Darbas labai įtemptas, be to, visada atsiranda kuo nors nepatenkintų žmonių.“

Magadano regione lankėsi Rusijos premjeras Michailas Mišustinas / Vida Press nuotr.

„Bet kuris į mero postą kandidatuojantis žmogus turi iš tiesų to labai norėti, – reziumavo A. Kovaliovas. – Bet kuris mąstantis žmogus suvokia, kad susilauks kritikos už bet ką ir net už nieką.“



Panašu, kad miesto valdžios atstovams gali kiek geriau pasisekti antrame paraiškų teikimo etape. Po to, kai praėjusio mėnesio pabaigoje žinia apie laisvą Magadano mero postą pasirodė nacionalinėje spaudoje, susidomėjimą šiomis pareigomis išsakė keletas ne miesto gyventojų.

„Mačiau straipsnį spaudoje, kad niekas nesikreipė, – sako už tūkstančių kilometrų į Vakarus esančiame Sibiro mieste Tomske ritualinių paslaugų verslą turintis Aleksandras Šarabajevas. – Nesuprantu, kaip jiems nepavyksta rasti mero ir kodėl pas juos tiek problemų, kodėl žmonės išvyksta gyventi kitur, todėl nutariau pasiūlyti savo kandidatūrą.“

„Žinoma, daug ko apie tą miestą nežinau, būtų buvę geriau, jei bent kurį laiką būčiau ten gyvenęs, bet tokios galimybės neturėjau, – priduria jis. – Aš analizuoju tą regioną nuotoliniu būdu.“

A. Šarabajevas jau pasisakė už tai, kad būtų atnaujinti dėl Rusų stačiatikių bažnyčios pasipriešinimo sustabdyti miesto krematoriumo statybos darbai.

Biudžeto bėdos

Miesto vadovas Magadane yra atsakingas už mokyklas, vietos kultūrą, kelių ir šaligatvių priežiūrą. Aukštesnio lygio funkcijas kuruoja regiono gubernatorius.

„Pati sudėtingiausia problema bet kurio miesto merui yra biudžetas, – sako buvęs Magadano savivaldybės tarnautojas Olegas Dudnikas. – Pats Magadanas neturi jokios įtakos formuojant miesto biudžetą. Jis negali jo nei planuoti, nei patvirtinti.“

Rusija / Vida Press nuotr.

Biudžeto klausimais miesto meras yra visiškai priklausomas nuo regiono gubernatoriaus ir valdžios Maskvoje malonės. Anot O. Dudniko, didžiausia problema yra neracionaliniai didinama centralizacija.

Sovietmečiu žmonės stebėjosi, kodėl sprendimą suremontuoti atokiame Magadano srities kaime esančios mokyklos stogą turėdavo priimti Sovietų Sąjungos švietimo ministerija.

„Kas tai buvo per šalis? – klausia O. Dudnikas. – Ar tai logiška? Tačiau taip buvo. O dabar mes vėl artėjame prie tokios sistemos. Ar mums šioje miesto dalyje reikalingas parkas, ar ne? Tai už 7 tūkst. km esančioje Maskvoje sprendžia žmonės, kurie net nėra buvę Magadane.“

Paklaustas, kodėl neatsirado kandidatų į miesto mero postą, O. Dudnikas atsakė tiesiai šviesiai: „Man atrodo, tam yra viena vienintelė priežastis. Visi laukia pritarimo iš aukščiau. Nė vienas nedrįsta pasakyti savo nuomonės. Ir tai yra tik dar vienas valdymo sistemos, jau nekalbant apie politinę sistemą, irimo požymis.“