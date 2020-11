Grybauskaitė: jei Trumpas liktų, Amerika ir toliau save izoliuotų tarptautinėje erdvėje

Dalia Grybauskaitė sako, kad Donaldo Trumpo perrinkimas antrai kadencijai JAV prezidento poste šaliai nebūtų naudingas – ji toliau save izoliuotų tarptautinėje erdvėje. Savo ruožtu Valdas Adamkus pažymi, kad jam susirūpinimą kelia tai, jog kyla įtampa ir tarp rinkėjų.

Abu kadencija baigę Lietuvos prezidentai – „Dienos temoje“.

– Prezidente, leiskite pasveikinti su gimtadieniu, linkime Jums sveikatos. Ta proga eikime prie Amerikos reikalų. Kaip apibūdintumėte D. Trumpo besibaigiančią kadenciją?

V. Adamkus: Aš esu įsijungęs CNN nuo pat pradžios ir net naktį seku, per visą dieną, iki šios minutės. Žinoma, turbūt labai netikėtai stiprus dabartinio prezidento pasirodymas. Man kelia rūpestį tai, kad kyla tokia įtampa tarp pačių rinkėjų. Man, kuris matė turbūt dešimt prezidentinių rinkimų renginių ir pats dalyvavo ne viename prezidentiniame renginyje kartu su štabais, dar tokio dalyko nėra buvę. Tokios įtampos ir tokio neaiškumo.

– Dar nebaigus skaičiuoti rezultatų D. Trumpas paskelbė, kad rinkimai buvo pavogti. Kaip jums toks elgesys ir kaip per rinkimus būtų buvęs įvertintas tuomet, kai Jūs dar turėjote Jungtinių ­­Valstijų pilietybę? Ar galėjote įsivaizduoti, kad taip gali būti?

V. Adamkus: Tikrai ne. Manau, kad prezidentas D. Trumpas neturi jokio pagrindo iš anksto sakyti, kad prezidento rinkimai buvo pavogti. Pažiūrėsime iki galo, kas bus, bet kadangi dabar kai kuriose valstijose, kai pažiūriu, net ir 1 proc. arba 10 000 balsų vienur kitur skiriasi, tai tas, žinoma, neužtikrina ir neparodo, kokia yra tikroji padėtis. Man, ilgą laiką pačiam gyvenusiam ir net dalyvavusiam visame tame procese, šie prezidento rinkimai yra tikrai netikėti ir neįtikėtini. Tikrai sunku patikėti, kad gali būti tokia reakcija prezidento rinkimų metu.

Valdas Adamkus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kad ir kas būtų pripažintas rinkimų nugalėtoju, kai jau bus suskaičiuoti balsai, tam nugalėtojui teks iššūkis kaip niekada, mažiausiai nuo Vietnamo karo, susiskaldžiusi visuomenė. Kuris, Jūsų manymu, geriau tvarkytųsi su tuo? D. Trumpas ar Joe Bidenas?

V. Adamkus: Manau, kad J. Bidenas niekada tiesiogiai pats tokios atsakomybės neturėjo, tačiau kaip senatorius, kurį teko stebėti ir su kuriuo teko ne vieną kartą kalbėtis, man atrodo, jo inteligencija, ramuma turėtų greičiau grąžinti kraštą ir, sakyčiau, tokios įtemptos pozicijos, kur krašte yra aiškus išsiskyrimas ir vienoje pusėje yra net tam tikra įtampa, neramumas. Tai kelia nerimą ir pasauliniu mastu. Turbūt visas pasaulis žiūri įsitempęs ir laukia galutinių rezultatų.

Donaldas Trumpas prie Rašmoro kalno / AP nuotr.

– Jūs esate užsiminęs, kad buvo permainingas prezidento D. Trumpo elgesys per visą šią kadenciją, ir esate kalbėjęs apie jo nevienodą ištikimybę demokratijos idealams ir panašiai. Ką turite galvoje?

V. Adamkus: Pasisakymus įvairiais tarptautiniais klausimais. Net ir jo laikysena ES požiūriu, pasitraukiant iš Paryžiaus susitarimo, kuris yra be galo reikalingas. Čia turbūt išlenda mano ekologinė pusė. Bet manau, kad tai yra reikšmingas dalykas.

Vienintelis dalykas, kuris galbūt mane guodžia. Visų iš Europos ir kitų vietų kitur atitrauktų Amerikos kariuomenės dalinių, galbūt Amerikos bataliono atsiradimas Lietuvoje aiškiai parodo tam tikrą įtampos pripažinimą, kuris lyg ir liečia pačią JAV. Bet manau, kad kandidatas J. Bidenas yra aiškiau ir ryškiau pasisakęs netoli Baltijos šalių, net ir Lietuvos išskirti tą klausimą. Taip, kad jo pozicija labai aiški. Prezidento D. Trumpo pozicija mano akyse iš tiesų susvyravo. Toks atsitraukimas – žaisti su tarptautine politika – manau, kad JAV yra tikrai nenaudingas.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

– Ačiū, prezidente. Dabar sveikinuosi su kadenciją irgi baigusia prezidente Dalia Grybauskaite. Ponia prezidente, Jūs ne tik stebite D. Trumpą, bet turite darbo su juo patirties. Kuo Jūs aiškinate, kad D. Trumpas, nepaisant viso to, kas nutiko per jo kadenciją, yra toks populiarus, kad šiuose rinkimuose gavo daugiau balsų negu per praėjusius?

D. Grybauskaitė: Jis turi labai charizmatišką asmenybę. Gal ne viskas mums patinka ir ne su viskuo sutinkame, bet jis – charizmatiška asmenybė, o Amerika jau pasikeitė. Net jeigu J. Bidenas taps prezidentu, mes matysime jau kitokią Ameriką.

Ši šalis tampa vis labiau save izoliuojanti ir išeinanti iš tarptautinės globalios erdvės. Matyt, tokias tendencijas matysime nepriklausomai nuo to, kas laimės. Net ir tie reitingai, kurie buvo rodomi nacionaliniu lygiu, be jokios abejonės, nėra tas rodiklis, kuris parodo realią situaciją.

Rinkimų sistema Jungtinėse Valstijose yra netiesioginė, renkami rinkikai, o ne tiesiogiai prezidentas. Tik rinkikai vėliau renka prezidentą, todėl net ir reitingai, rodantys, kad J. Bidenas buvo labai atsiplėšęs ir turėjo labai didelį pranašumą, deja, matome, kad rinkimų naktį labai susilygina.

Dalia Grybauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jungtinės Valstijos šiandien oficialiai pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo ir tapo pirmąja tai padariusia šalimi. Jeigu prezidentas D. Trumpas bus perrinktas antrai kadencijai, pastangos suvaldyti klimato šiltėjimą turės tęstis be antros didžiausios teršėjos anglies junginiais valstybės indėlio. Kaip tai paveiks, jeigu paveiks, ES santykius su JAV?

D. Grybauskaitė: Santykiai jau yra paveikti. Ne be reikalo Europa kalba apie strateginį savarankiškumą, tai yra ir ekonominį savarankiškumą, ir užsienio politikos, ir netgi gynybos savarankiškumą.

Tam tikrai turėjo įtakos pastarieji ketveri prezidento D. Trumpo valdymo metai. Jeigu jis liktų poste, tai šis pleištas ir santykiai, ko gero, nepagerėtų. To buvo galima tikėtis, o pati Amerika ir toliau save izoliuotų tarptautinėje erdvėje.

Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.) / LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

– Ar Lietuva krašto saugumo ir gynybos aspektais smarkiai pajustų JAV prezidento pasikeitimą, jeigu D. Trumpą pakeistų J. Bidenas?

D. Grybauskaitė: Jeigu galiausiai būtų išrinktas J. Bidenas, jis būtų daug palankesnis transatlantiniam ir NATO bendradarbiavimui. Čia tikrai nematau jokių nuogąstavimų ir abejonių, kad investicija į mūsų regiono gynybą iš NATO ir Jungtinių Valstijų pusės būtų užtikrinta.

Bet noriu tiesiog paminėti, kad ir prezidento D. Trumpo laikotarpiu mes gebėjome užsitikrinti Amerikos palankumą bei palaikymą būtent mūsų regiono gynybos stiprinimui. Gynybos ir saugumo prasme šių abiejų prezidentų, kad ir kuris iš jų būtų išrinktas, veikla ginant Baltijos šalių ir Lenkijos juostą, ypač prie Rusijos sienos, iš tikrųjų būtų labai panaši.

– Prieš porą metų JAV ir Baltijos šalių vadovų susitikime esate gavusi barti už visas Baltijos šalis ir gal dar Vokietiją, kad šių šalių indėlis į NATO biudžetą yra per mažas, palyginti su JAV. Ar tas įnašas būtų padidėjęs be tokios D. Trumpo retorikos ir atitinkamos politikos, kai jis sakė, kad užteks nemokėti ir būti prasikaltusiems?

D. Grybauskaitė: Baltijos šalys tikrai nebuvo išbartos, nes tuo metu į savo gynybą jau investavome 2 proc. Atvirkščiai, jis mus pagyrė. Tokį išorinį spaudimą iš Jungtinių Valstijų, ko gero, aš vertinčiau teigiamai, nes dalis NATO šalių buvo gerokai apleidusios savo gynybos sritį.

Jos tiesiog inertiškai naudojosi Jungtinėmis Valstijomis, kurios po Antrojo pasaulinio karo dislokavo didelę savo kariuomenės dalį Europoje. Laikas praėjo, daug kas pasikeitė ir tas spaudimas bei reikalavimas, kad visos NATO šalys investuotų atitinkamai pagal savo galimybes į savo ir bendrą gynybą, yra išties teisėtas ir, manau, atneša tam tikros naudos.

Joe Bidenas / AP nuotr.

– Kuris iš dviejų kandidatų – J. Bidenas ar D. Trumpas – sugebėtų geriau sumažinti dabartinį Amerikos visuomenės susipriešinimą, įskaitant ir dar dėl nesuskaičiuotų rinkimų rezultatų?

D. Grybauskaitė: Žiūrint iš šono matyti, kad labiau vienijantis prezidentas būtų J. Bidenas. Deja, su prezidentu D. Trumpu matome padidėjusią priešpriešą visuomenėje. Visuomenė yra labai supriešinta. Toks antagonizmas, koks dabar matomas Amerikoje, išties yra pakilęs į dideles aukštumas. To nematėme ankstesniais istorijos laikotarpiais Amerikoje.

– Ačiū kadenciją baigusiai prezidentei D. Grybauskaitei, kaip ir prieš tai kalbėjusiam kadenciją baigusiam prezidentui V. Adamkui.