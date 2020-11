Kai Baltarusijoje viskas pasikeitė – vieni dingdavo be žinios, kiti lyg niekur nieko keliavo po pasaulį

„Prisimenu, kaip rugpjūčio 29 d. man paskambino mano darbuotojai ir pasakė: „Žinote, mes turime pabėgėlių“, – interviu LRT.lt prisiminimais dalijasi organizacijos „Dapamoga“ vadovė Natalija Kolegova.

Ji viena pirmųjų pradėjo kuruoti savo tėvynainius, sprukusius nuo Aliaksandro Lukašenkos persekiojimų. Pati baltarusių „gelbėtoja“ yra gimusi Minske, tačiau jau 20 metų gyvena Vilniuje, kur su vyru turi savo verslą. „Mano močiutė yra lietuvė, kilusi iš Darbėnų“,– sako Natalija.

Humanitariniu koridoriumi į Lietuvą jau atvyko 188 Baltarusijos piliečiai, dar 38 baltarusiai čia pasiprašė prieglobsčio. Daugumai jų gyvenamuoju plotu, drabužiais, pinigais ir šiaip gerais patarimais padeda organizacija „Dapamoga“.

Interviu LRT.lt N. Kolegova papasakojo apie tai, su kokiais sunkumais susiduria į Lietuvą atvykę baltarusiai.

„Tai, kas vyksta Baltarusijoje, yra didžiulė laimė, o nelaimė – tik nesibaigiantis smurtas“, – atsidūsta ji.

Natalija Kolegova / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Natalija, tarp į Lietuvą atvykusių baltarusių apie jus sklando legendos, papasakokite, prašau, apie save.

– Esu kilusi iš Minsko, bet iš ten išvažiavau maždaug prieš 20 metų. Viena iš priežasčių buvo meilė ir santuoka – mano vyras yra Lietuvos pilietis ir jis mane iš ten išsivežė. O antra priežastis – mano močiutė yra lietuvė, ji kilusi iš Darbėnų. Minske dirbau Mokslų akademijoje, pagal išsilavinimą esu chemikė. Taip pat turėjau ir savo verslą.

Jei prisimintume tuos laikus, tai 1991 m. Baltarusija, kaip ir Lietuva, atgavo nepriklausomybę; tuo metu žmonės, nors buvo alkani, jautėsi laisvi, nebuvo aktyvaus banditizmo. Taip gyvenome iki 1994 m., kai į valdžią atėjo A. Lukašenka. O kiek vėliau, 1996 m., jis perrašė Konstituciją.

– Kitaip tariant, tas trumpas laikotarpis nuo 1991 m. iki 1994 m. jums buvo tam tikro atgimimo ir naujos ateities vilties metas?

– Taip, skaitėme, ką norėjome, žiūrėjome, ką norėjome, ir sakėme, ką norėjome. Buvo chaosas, bet iš to chaoso po truputį formavosi normali situacija. Ir jei anksčiau lietuviai ir baltarusiai buvo skirtingose planetose, tai dabar mes atsidūrėme skirtingose galaktikose.

Po to, kai į valdžią atėjo A. Lukašenka, viskas pasikeitė, pradėjo dingti žmonės. Pavyzdžiui, dingo mano tėvų pažįstamas, mano pusbrolis buvo persekiojamas, todėl jam teko išvykti į Čekiją. Viskas, kas vyksta dabar, vyko ir tada tik ne taip atvirai. Ir, ko gero, nebuvo jaunų žmonių, kurie būtų aktyviai tuo piktinęsi. O pasipiktinusieji tiesiog žūdavo.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

Beje, mano vyras atvyko į Baltarusiją, pagyveno tris mėnesius ir pasakė: „Aš negaliu čia gyventi, čia blogiau nei Sovietų Sąjungoje“. Todėl 2000 m. mes iš ten išvykome.

Tuo metu Lietuvoje dar buvo savų problemų, Baltarusija atrodė labiau susigulėjusi. Atvykusi čia, jei už durų matydavau policijos pareigūną, niekada neatidarydavau. Tai buvo Baltarusijoje dar tais laikais susiformavęs įprotis ir tik pagyvenus 3–4 metus Lietuvoje supratau, kad policijos pareigūnas rūpinasi mano saugumu.

Atvykusi čia, pirmiausia užsiėmiau savo šaknų paieška, o tada ėmiausi verslo, tačiau kažkaip taip susiklostė, kad mes visą laiką rūpinomės žmonėmis. Čia atidarėme savo apartamentų tinklą ir gana gerai Lietuvoje jautėmės.

– Ar stebėjote, kas vyksta Baltarusijoje?

– Niekada per daug nesikišau į baltarusių gyvenimą, nes mačiau, kad jiems to nereikia. Maniau, kad jei išvykau iš tos šalies, neturiu teisės kritikuoti A. Lukašenkos, nes aš taip pasirinkau. O ir Lietuva jau tapo man tėvyne. Akivaizdu, kad tai yra šalis, kur žmonės nevaikšto vienas pas kitą 12 valandą nakties pasiskolinti druskos, bet tik dėl to, kad gerbia tavo asmeninę erdvę.

Netoli Minsko turiu sodybą, man tai yra mano Baltarusijos dalis. Taigi prieš metus mes ten susitikome su draugais, o draugai man ir sako: „Mes ne taip blogai gyvename Baltarusijoje, viskas čia gerai.“ O aš jiems atsakiau: „Jei viskas jums tinka, tada gerai. Bet turėkite omenyje, kad duobės gylį suvoki tik tuomet, kai pabandai iš jos išlipti“. 2

Natalija Kolegova / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Po to prasidėjo problemos dėl koronaviruso ir žmonės, jaunimas, suprato, kad negali niekur išvažiuoti. Tada ir paaiškėjo, kad šalis turi labai daug vidinių problemų. O iki tol visi bent kiek pasiturintys žmonės važinėjo po pasaulį ir gyveno savo gyvenimus, atskirai nuo šalies.

Tada atsirado žmonės, kurie pradėjo kalbėti tiesą, tarp jų buvo ir Siarhejus Cichanouskis. Šiuo atžvilgiu įdomus žmogaus, kuris nebuvo didelis politikas, o savo transliacijas pradėjo virtuvėje, pavyzdys. Tačiau žmonės jo klausėsi. Rugpjūčio 9 d. atėjome balsuoti ir tiesiogine to žodžio prasme kovojome su ambasada, kad galėtume tai padaryti.

– Ar Jums pavyko atiduoti savo balsą?

– Taip, pavyko. Atsirado kilniaširdžių pareigūnų, kurie leido balsuoti ligoniams ir moterims su vaikais – tokiu būdu mes suteikėme galimybę balsuoti papildomai 20 žmonių. Bet stebina kitas dalykas – kai ambasadorius išvažiavo iš ambasados, baltarusiai pradėjo jam ploti. Už ką? Už tai, kad pateikė netikslius rinkimų duomenis? Ar už tai, kad neleido balsuoti 500 žmonių? Labai keista.

Kaip bebūtų, tai, kas vyksta Baltarusijoje, yra didžiulė laimė, o nelaimė – tik nesibaigiantis smurtas.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Kai prasidėjo protestai ir žmonės pradėjo bėgti į Lietuvą, ar pabėgėliai ėmė Jums skambinti prašydami pagalbos?

– Taip, informacija apie mus buvo perduodama iš lūpų į lūpas, nes aš žinau migracijos taisykles. Žmonės norėjo daugiau sužinoti apie humanitarinį koridorių. Viename interviu žurnalistams pasakiau, kad koridorius neveikia ir žmonės negali patekti į Lietuvą.

Ir tada Lietuvos valdžia pradėjo veikti. Rugpjūčio 29 d., gerai prisimenu šią datą, pagaliau perdavėme pasieniečiams, kad yra tokia taisyklė ir kad žmonėms turi būti leidžiama įvažiuoti į Lietuvą. Jie tiesiog to nežinojo. Tą pačią dieną, rugpjūčio 29 d., man paskambino apartamentų darbuotojai ir pasakė: „Žinote, mes turime pabėgėlių“.

– Esame buvę jūsų apartamentuose, jie pačiame miesto centre, Senamiestyje.

– Taip, mes vis dar ten apgyvendiname žmones. O tada mes pasimetėme, atvykome ir nuvežėme tuos žmones – tai buvo vieni iš pirmųjų pabėgėlių, kuriems mes padėjome. Mes jiems pasiūlėme apsistoti tuose apartamentuose nemokamai.

Vėliau susitikome su generaliniu komisaru Renatu Požėla, su kitais pareigūnais, kurie užsiima pabėgėliais, ir aptarėme problemas. Todėl, kad žmonės norėjo atvykti humanitariniu koridoriumi, užuot kreipęsi dėl pabėgėlio statuso.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Taip yra dėl to, kad žmonės nori dirbti ir, kai bus įmanoma, grįžti į savo šalį, o pabėgėlio statusas jiems tokios galimybės nesuteikia?

– Taip, teisingai, nes jų padėtis yra kitokia, todėl žmonėms buvo labai svarbu paaiškinti, kuo skiriasi pabėgėlio statusas ir sienos perėjimas humanitariniu koridoriumi.

Žinoma, aš pati ne visada galėjau nuvykti į pasienį ir susitikti su žmonėmis, todėl kreipiausi pagalbos į kai kuriuos savo pažįstamus. Ir žmonės sutiko, padėjo, vėliau paaiškėjo, kad ne tik juos pasitiko, bet ir kuravo atvykusius baltarusius, net keletą savaičių teikė jiems pagalbą. Jie išsiaiškino, ką reikia daryti toliau, kaip karantinuotis, tokiu būdu prie kiekvieno žmogaus atsirado draugas ar pažįstamas, kuriam bet kada galima užduoti rūpimą klausimą.

Taigi atsirado žmonių, net nepavadinčiau jų savanoriais, mes juos vadiname mentoriais. Jie yra pasirengę šiems žmonėms skirti savo laiką ir dalį savęs, dalį savo meilės ir draugystės.

– Kiek tokių mentorių šiuo metu turite?

– Apie dvidešimt. Ir jie labai ilgai palaiko su tais žmonėmis gerus santykius.

Natalija Kolegova / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Natalija, su kokiomis problemomis susiduria čia atvykę baltarusiai? Juk jie nemoka kalbos, dažnai yra priversti bėgti iš namų be pinigų, be drabužių... Jiems kyla daug problemų.

– Kalbant apie drabužius, mes jau organizavome sandėlius šiems žmonėms, renkame drabužius. Kalbėjomės ir su „Raudonuoju Kryžiumi“, ir su „Caritu“, todėl daiktais padedame mes. Ir maistu iš pradžių padedame. Ir butą susirasti. Radome vienus nakvynės namus, už kuriuos galime mokėti iš surinktų lėšų, aukų. Akivaizdu, kad žmonės aukoja po nedaug – po 20–30 eurų – iš kurių per mėnesį susikaupia keli tūkstančiai, o žmonėms juk reikia kažkaip pragyventi iki pirmo atlyginimo.

Šioje vietoje taip pat labai svarbu suprasti, kad žmonės yra vienodai nukentėję – ir tie, kurie kreipiasi dėl D vizos, ir tie, kurie kreipiasi dėl pabėgėlio statuso. Tačiau sąlygos jiems yra skirtingos. Tie, kurie kreipiasi dėl pabėgėlio statuso, negali dirbti, tačiau jiems iš karto suteikiama teisė į nemokamą mediciną, nemokamai sutvarkomi visi dokumentai. Humanitariniu koridoriumi atvykę žmonės yra priversti įsigyti draudimą, kuris dengia tik skubią medicininę pagalbą.

Vienai merginai pakilo temperatūra, ji pakliuvo į ligoninę – galvojome, kad galbūt užsikrėtė koronavirusu. Jai teko už tai susimokėti 30 eurų, o jie juk dažniausiai atvažiuoja visai be pinigų. O dar viza kainuoja 60 eurų ir draudimas suaugusiam žmogui atsieina apie 80 eurų į metus. Vaikui jis kainuoja 150–200 eurų metams. Tai – dideli pinigai.

Mes bandome šias išlaidas padengti iš suaukotų pinigų, tiesą pasakius, šiuo tikslu ir buvo įsteigta organizacija „Dapamoga“ – kad galėtume oficialiai rinkti aukas. Taigi pirmoji problema yra finansinė, ji susijusi su migracija ir medicina. Juk jie pradeda dirbti tik po mėnesio, o pirmojo atlyginimo tenka laukti dar mėnesį. Avanso jiems niekas neduoda, todėl praktiškai du mėnesius jiems tenka verstis visiškai be pinigų.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Ar jiems apskritai įmanoma čia rasti darbą? Juk jie nemoka lietuviškai.

– Kalbant apie protinį darbą dirbančius, išsilavinimą turinčius žmones, žinoma, jiems yra sunkiau. Aišku, programuotojams viskas labai paprasta. Bet jei atvyksta buvęs vadovas, ypač jei tai – vyras, mes jam sakome: jūs dirbsite statybose. Tokia realybė.

Maždaug prieš savaitę buvo tokia labai maloni situacija, susijusi su žmogaus teisių gynėjais iš mažo Baltarusijos miestelio Žlobino. Jie augina tris vaikus. Šie žmonės padėjo kitiems žmonėms, tačiau Baltarusijoje, vaikų akyse, jie buvo pargriauti ant žemės, siekiant paimti buto raktus ir iš to buto išvežti visus kompiuterius, visus dokumentus, susijusius su jų veikla. Jie atėmė net vaikų telefonus. Beje, šiuo metu šalyje yra tokia situacija, kad jei užsiimate politine veikla, jūsų vaikai atimami ir apgyvendinami internatuose, nes tai reiškia, kad esate blogi tėvai, darote vaikams netinkamą įtaką.

Mes apie juos jau žinojome, jie pasičiupo vaikus ir atvyko į pasienį, perėjo sieną humanitariniu koridoriumi ir mes juos įkurdinome Lentvaryje. Mano draugas ten turi namuką, todėl jie ten galėjo ir saviizoliaciją išbūti. Mes sumokėjome už pirmuosius jų gyvenimo Lietuvoje mėnesius, tačiau buvo labai malonu stebėti, kaip vietiniai žmonės reagavo į jų kaimynystėje prisiglaudusius pabėgėlius – atnešė televizorių, kompiuterį, iš savo sodų atvežė vaisių ir daržovių ir, kaip paaiškėjo, ten jiems net atsirado darbo. Todėl, kai šeimos tėvas baigs karantinuotis, galės iš karto eiti dirbti. Be to, netoliese yra vaikų darželis ir mokykla.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Neseniai Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad skirs jums patalpas Vilniaus gatvėje, kur galėsite organizuoti renginius ir teikti nukentėjusiems pagalbą, taip pat ir psichologinę. Kaip sekasi?

– Viskas ne taip paprasta, situacija kiek komplikavosi. Paaiškėjo, kad yra ir daugiau organizacijų, pretenduojančių į tas patalpas, įskaitant ir Sviatlanos Cichanouskajos įsteigtą fondą, kuris galėtų apjungti visus Lietuvoje gyvenančius baltarusius.

O aš štai dar ką norėčiau pasakyti. Aš negaliu atsidžiaugti čia atvykusiais baltarusiais. Jie tokie sąžiningi, šviesūs žmonės, jie net darbų savų nemeta, tikėdamiesi grįžti atgal.

Aš pati labai pavargstu, daug dirbu, bet kiekvieną kartą, kai sutinku tokius žmones, matau jų sąžiningumą, dėkingumą ir meilę savo šaliai, suprantu, kad negaliu visko mesti. Jie labai skiriasi nuo mūsų visų, kuriems aš save taip pat priskiriu. Deja, minėtos patalpos tapo kliuviniu. Tačiau esu labai dėkinga savivaldybei už bandymus spręsti problemą. Mes pasirašėme sutartį, bet kol kas dar nepersikraustėme.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

Šiuo metu svarbiausia – padėti baltarusiams. Šiandien turime 120 žmonių, kuriais reikia pasirūpinti. Aš nekalbu apie IT srityje dirbančius žmones, kurie atvyko finansiškai apsirūpinę. Iš viso čia yra apie 350 žmonių. Taip išeina, kad mes rūpinamės puse visų atvykusiųjų.

Dabar į Lietuvą atvyksta žmonės, kurie jau yra sėdėję kalėjime ir patyrę kankinimus ir kuriuos Baltarusijos valdžia vėl kviečiasi į apklausas, daro spaudimą. Ir jie tiesiog pradėjo suprasti, kad ten jiems nieko nepavyks padaryti. Kai tokie žmonės man paskambina, aš jiems sakau: atvažiuokit, mes padėsim. Lietuva šia prasme yra tikrai puiki šalis, daugeliui padeda. Nemažai žmonių iš anksto pasidaro vizas, tačiau laikosi iki paskutinės akimirkos, daro viską, kad pakeistų situaciją šalyje.

Sviatlana Cichanouskaja / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Neseniai S. Cichanouskaja paskelbė visos šalies streiką, kol kas ne viskas pavyksta, tačiau pagal domino principą prie jo prisijungia vis daugiau žmonių ir daugiau įmonių. Šalyje vis dar neslūgsta protestai. Ką apie padėtį Baltarusijoje sako ten likę jūsų draugai?

– Aš pasakysiu taip: prasidėjo 1937-ieji metai, tačiau jei žmonės atsitrauks, 1937-ieji atrodys kaip pasaka, palyginus su tuo, kas laukia ateityje. Suras, pasodins ar kitaip nubaus kiekvieną. Daugelis mano draugų sako: „A. Lukašenka – mano asmeninis priešas“.

Ir tai sako tie žmonės, kurie anksčiau sakydavo, kad visai neblogai gyvena. Bet jie pripažįsta, kad klydo, ir neketina sustoti. Jei streikas nesuveiks – bus imtasi kitų priemonių, bet tie žmonės nesustos.

Jei nematyčiau tokio užsidegimo jų akyse, greičiausiai taip pat pasiduočiau. Aš juk irgi miegu tik keturias valandas per parą. Esu dėkinga vyrui, kuris mane palaiko ir padeda finansiškai. Jiems teks visa tai išgyventi tiek, kiek liko – savaitė, du mėnesiai, metai. Bet tai teks išgyventi. O šiai valdžiai atėjo galas, nes žmonės jau ne tie.