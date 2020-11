Austrijos ministras: Vienos užpuolikas pergudravo deradikalizavimo programą

Vienos centre kruviną išpuolį surengęs asmuo sugebėjo „apmulkinti“ deradikalizavimo pastangas po jo nuteisimo už teroristinius nusikaltimus, antradienį paskelbė Austrijos vidaus reikalų ministras.

„Kaltininkas sugebėjo apmulkinti teisingumo sistemos deradikalizavimo programą, apmulkinti jos žmones ir per ją pasiekti, kad būtų paleistas pirma laiko“, – spaudos konferencijoje sakė vidaus reikalų ministras Karlas Nehammeris (Karlas Nehameris). Šis pareiškimas leidžia manyti, kad ekstremistas sąmoninga pasistengė apgauti lygtinio paleidimo tarnybos pareigūnus.

„Dėl to nebuvo jokių ženklų, perspėjančių, kad jis radikalizavosi“, – pridūrė ministras.

Policijos nukautas 20-metis Kujtimas Fejzulai buvo ginkluotas Kalašnikovo automatu nupjauta buože, pistoletu ir mačete, taip pat buvo apsijuosę netikru mirtininko sprogdintojo diržu.

Policijos operacija Vienoje / AP nuotr.

Pasak K. Nehammerio, K. Fejzulai turėjo Šiaurės Makedonijos ir Austrijos pilietybę. Pernai jis buvo nuteistas kalėti 22 mėnesius už mėginimą nuvykti į Siriją ir prisidėti prie džidhadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS).

K. Fejzulai, kurio pavardė rodo jį turėjus albaniškų šaknų, pernai gruodį buvo paleistas pirma laiko, nustačius bandomąjį terminą.

Austrijos teisingumo ministrė Alma Zadič sakė, kad remiantis Austrijos įstatymais K. Fejzulai buvo lygtinai paleistas 2019 metų lapkritį, atlikęs tris ketvirtadalius bausmės laiko, bet jam buvo skirtas trejų metų bandomasis laikotarpis.

„Tai leidžia mums toliau daryti įtaką nusikaltėliui, net ir pasibaigus jo įkalinimo laikui“, – sakė ji ir pabrėžė, kad toks poveikis nebūtų galimas, jeigu K. Fejzulai būtų paleistas pasibaigus visam laisvės atėmimo terminui – šių metų liepą.

Pirma laiko paleistas K. Fejzulai privalėjo reguliariai susitikti su probacijos tarnybos ir deradikalizavimo programos DERAD pareigūnais.

„Kiek žinome, jis tai darė“, – pažymėjo A. Zadič.

Policijos operacija Vienoje / AP nuotr.

Po pirmadienį įvykdyto išpuolio K. Fejzulai bute buvo atlikta krata, ir jo simpatijos radikalams tapo akivaizdžios.

„Tapo aišku, kad užpuolikas, nepaistant visų išorinių ženklų, jog jis integravosi į visuomenę, elgėsi visiškai priešingai“, – pripažino ministrė.

Vienoje per „Facebook“ paskelbtoje nuotraukoje K. Fejzulai matomas pozuojantis laikydamas Kalašnikovo automatą ir mačetę, vėliau panaudotus per ataką. Prieraše prie nuotraukos sakoma, kad jis „tarnauja sultonatui“, taip pat buvo paskelbta kitų būdingų IS žinučių, sakė K. Nehammeris.

Gimęs Austrijoje

Šiaurės Makedonijos vidaus reikalų ministerijos pranešime sakoma, kad šis jaunuolis gimė Mėdlinge – į pietus nuo Vienos esančiame mieste.

Anksčiau Vienos institucijos dėjo pastangas atimti iš K. Fejzulai Austrijos pilietybę, bet jos nebuvo sėkmingos, nes „nebuvo pakankamai įrodymų apie jo veiklą“, sakė K. Nehammeris.

Policija surengė dar 18 reidų su nukautu užpuolikus susijusiuose namuose ir sulaikė 14 žmonių.

Šiaurės Makedonijos policija nurodė, kad apie 150 šalies piliečių buvo išvykę kautis džihadistų pusėje Irake ir Sirijoje. Dauguma jų ten išvyko 2012– 2016 metais.

Dauguma šių asmenų priklausė Makedonijos etninių albanų mažumai, sudarančiai apie ketvirtadalį iš 2,1 mln. šalies gyventojų. Dauguma Makedonijos albanų yra musulmonai.

Policijos operacija Vienoje / AP nuotr.

Apie pusė išvykusių džihadistų šalininkų sugrįžo. Daugelis kitų, palaikiusių ryšius su IS, buvo nuteisti kalėti Šiaurės Makedonijoje arba kitose šalyse.

Makedonijos vidaus reikalų ministerijos pranešime sakoma, kad ji buvo gavusi prašymą pateikti informacijos apie tris Austrijos ir Makedonijos pilietybę turinčius asmenis, įskaitant K. Fejzulai.

„Tarptautinio policijos bendradarbiavimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nedelsdamas pradėjo bendradarbiauti su kolegomis Austrijoje. Mes intensyviai bendradarbiavome dėl visų elementų, susijusių su šia byla“, – sakoma VRM pranešime.