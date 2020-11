Lapkričio 1 d. Baltarusija laikinai uždarė sieną užsieniečiams

Lapkričio 1 d. Baltarusija laikinai uždraudė užsieniečiams kirsti šalies sieną su kai kuriomis išimtimis. Sprendimas priimtas remiantis Baltarusijos Ministrų Tarybos dekretu, rašo naujienų portalas Tut.by.

Atvykti draudžiama per pasienio patikros punktus automobiliams, traukinių stotyse, upių uostuose ir per supaprastinto režimo punktus. Tačiau draudimas netaikomas skrendant per Minsko oro uostą. Apribojimų imtasi neva siekiant sustabdyti COVID-19 pandemijos plitimą.

Apribojimai netaikomi užsieniečiams: vykstantiems su diplomatiniais ir tarnybiniais pasais; oficialių delegacijų vadovams ir nariams; žmonėms teikiantiems tarptautinę neapmokamą pagalbą Baltarusijoje; vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių pervežimus ar transportuojantiems paštą; mašinistams ir tarptautiniais maršrutais vykstančių traukinių įguloms; Baltarusijos piliečių sutuoktiniams, tėvams ar vaikams; užsieniečiams turintiems nuolatinį ar laikiną leidimą gyventi Baltarusijoje; turintiems leidimą dirbti; vykstantiems lankyti sunkiai sergančių artimųjų ar vykstantiems į artimųjų laidotuves; užsieniečiams, gabenantiems kamienines ląsteles ar donorų organus persodinimui; Rusijos piliečiams keliaujančius tranzitu per Baltarusiją į Rusiją; užsieniečiams keliaujantiems tranzitu pagal Baltarusijos-Ukrainos susitarimą dėl supaprastintų kelionių keliu Slavutičiai-Černobylio AE.