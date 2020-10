Trumpą palaikantys JAV lietuviai: už plakatą man galėtų išdaužti langus ir subraižyti automobilį

Priešingai negu tarp Joe Bideno rėmėjų, Jungtinėse Valstijose nėra vietos lietuvių organizacijų, viešai reiškiančių palaikymą perrinkimo siekiančiam Donaldui Trumpui. LRT RADIJO tinklalaidės „Amerika renkasi“ pašnekovai, čia jau daugybę metų gyvenantys išeiviai iš Lietuvos, sako, kad susipriešinimas JAV visuomenėje yra pasiekęs pavojingą ribą, o daugiau neapykantos kliūva palaikantiems respublikonus ir dabartinį prezidentą.

Buvęs JAV kariuomenės plk. ltn. Kęstutis Eidukonis lapkričio 3-ąją įvyksiančiuose rinkimuose balsuos veikiau ne iš simpatijų D. Trumpui, kiek dėl nenoro, jog valdžią Baltuosiuose rūmuose perimtų demokratai.

Būtent demokratai, ne kandidatuojantis J. Bidenas, kurio galimybėmis išdirbti prezidentu visą kadenciją dėl jo amžiaus ir sveikatos būklės K. Eidukonis abejoja. Šiuo metu Tuksone, Arizonos valstijoje, gyvenantis pašnekovas sako, kad Demokratų partijoje įtaką perėmęs yra kairysis sparnas, o tai jį neramina.

„Demokratų partija yra globalistai. Nežinau, ką žmonės Lietuvoje galvoja, bet globalizmas yra dalykas, kuris sunaikins valstybes kaip Lietuva. Ir Lietuva gali likti tik viena iš Europos gubernijų, jeigu bet kas galės joje gyventi, jeigu kas norės, tas kraustys čia iš Europos, o lietuviai po visą Europą mėtysis. Tada greitai mes prarasime tautą. Tas pats ir su Amerika. Demokratai yra už tai, kad būtų atidaromos sienos, atvažiuoti galėtų kas tik nori, nepaisant to, kokia jų filosofija, požiūris į valdžią, demokratiją. Norite – atvažiuokite ir mes jums duosime visas privilegijas ir dar daugiau negu kad piliečiai gauna. Pavyzdžiui, apmokėsime universitetą, sveikatos priežiūrą“, – LRT RADIJUI sakė K. Eidukonis.

Įtarimų jam kelia ir J. Bideno bei jo sūnaus Hunterio verslo ryšiai. Be to, ilgametis senatorius, Baracko Obamos viceprezidentas, J. Bidenas, anot jo, per daugybę metų valdžioje negali pasigirti dideliais nuopelnais, nors ne jo asmenybei K. Eidukonis turi didžiausius priekaištus.

„Jis buvo protingas, atviras, labai fainas. Jis man gali patikti ir tuo metu patiko, bet jis nebėra tas pats žmogus ir partija juo naudojasi, kad patektų į prezidentūrą“, – aiškino jis.

Pasak K. Eidukonio, dabartinis susipriešinimas JAV taip pat yra Demokratų kaltė, o to pasekmė ta, jog net ir nuosaikiai išreikštas palaikymas D. Trumpui gali išprovokuoti agresiją.

„Jeigu savo kieme pasikabinčiau plakatą už Trumpą, man gali išdaužyti langus, subraižyti mano automobilį. Čia yra tokių marksistų fanatikų. Todėl žmonės, kai skambina dėl apklausos, dažnai neatsako ar meluoja. Nes nežinai, kas tau skambina, gal žalos pridarys. Žmonės baiminasi pasisakyti, kad jie yra už Trumpą“, – teigia K. Eidukonis.

Panašiai samprotauja ir Daiva Kazlauskienė, Filadelfijos lietuvių bendruomenės pirmininkė. Jungtinėse Valstijose ji su penkerių metų pertrauka gyvena nuo 1995 m.

„Matosi, kad yra dvi stovyklos, kurios visiškai nesusikalba“, – sako D. Kazlauskienė. Ji ir savo akimis pastebi tai, apie ką kalba ir tyrinėtojai – jog vis dažniau matyti, jog žmonės užsisklendžia savuose informacijos šaltiniuose, dėl to visuomenėje didėja poliarizacija. Pašnekovės manymu, didesnė dalis jos kartos imigrantų palaiko D. Trumpą, mat nuo Demokratų juos atstumia ryškėjantis polinkis į kairę, „į socializmą ir marksizmą“.

Visgi ji nepritaria lietuvių bendruomenės skirstymuisi į vieno ar kito kandidato rėmėjų organizacijas. Apie tokių, palaikančią J. Bideną, tinklalaidėje „Amerika renkasi“ šią savaitę kalbėta.

Finansų srityje dirbanti D. Kazlauskienė 2008–2013 m., ekonominio sunkmečio laikotarpį, praleido Graikijoje. „Griovimas, deginimas, protestai vyko Atėnuose. Mes pergyvenome tai, kaip kairieji perėmė valdžią ir tikrai nelinkėčiau to Amerikai“, – kalbėjo ji.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Kaip ir prieš ketverius metus, taip ir šįkart D. Kazlauskienė ketina balsuoti už D. Trumpą. Ir vardija, kodėl.

„Balsavau už Trumpą 2016 m. dėl to, kad reikia grąžinti darbus į Ameriką, negalima atiduoti visko Kinijai, sustiprinti gynybą, kas ir dabar yra jo plane – daugiau leisti pinigų gynybai. Bideno plane yra aiškiai parašyta, kad reikėtų sumažinti gynybines išlaidas, kas nebūtų gerai Lietuvai. Kaip ir Lietuvai, Amerikai yra svarbi energetinė nepriklausomybė. Trumpas kalbėjo, ir tai vyksta, kad Amerika turi sustiprinti dujų ir naftos gavyba, tapti ne importuotoja, bet eksportuotoja. Ir kuo mažiau gamins ir eksportuos Amerika, tuo daugiau gamins Putino Rusija, tuo labiau kiš savo dujotiekius ir naftotiekius į Europą“, – sakė tinklalaidės pašnekovė.

Nors sako nesimpatizuojanti kiekvienam D. Trumpo asmenybės aspektui, jai imponuoja tai, kad šis esą yra „žmogus, kuris ką sako, tą ir daro“.

