Naujos Kremliaus taktikos: trolių nebereikia, nes žmonės patys platina melą

Lygiai prieš ketverius metus pasaulis laukė 58-ųjų JAV prezidento rinkimų, niekam neįtariant, kad greta rinkimų kampanijos vyksta tai, kas vėliau bus pavadinta Rusijos įtakos operacijomis ir siekiu paveikti vidaus politiką. Šiandien, amerikiečiams vėl balsuojant, JAV žvalgyba jau paskelbė apie atnaujintus Kremliaus veiksmus.

„Galvojome, žinoma, Rusija atakuoja savo kaimynus, bet netikėjome, kad tai, kas nutiko Estijoje, Sakartvele, Lenkijoje, Čekijoje, Ukrainoje, įvyks ir pas mus. Nesupratome, kad tai problema, kad tai jau paveikė JAV visuomenę“, – LRT.lt sakė Nina Jankowicz, Vašingtono Vilsono centro tyrėja, dėl savo naujausios knygos „Kaip pralaimėti informacinį karą“ apkeliavusi Rytų Europą nuo Talino iki Tbilisio.

JAV gyvenanti ukrainiečių ir lenkų šaknų turinti mokslininkė sako, kad Kremliaus informacinio karo priemonės ima veikti ten, kur yra visuomenės susipriešinimas, ir būtent buvusios sovietinio bloko valstybės iš totalitarinio režimo paveldėtą Kremliaus propagandos politiką, kuri tapo dar pavojingesnė interneto bei socialinių tinklų amžiuje, kol kas pažįsta geriausiai.

Pergalės diena Taline / AP nuotr.

Netikros naujienos – tik paviršius

Susipriešinimas valstybių viduje, teigia knygos autorė, yra bruožas, siejantis Rusijos operacijas skirtingose šalyse. „Juo manipuliuojama ir siekiama dar labiau padidinti nesutarimus“, – sako N. Jankowicz. Ji skeptiška neseniai išpopuliarėjusio termino „netikros naujienos“ atžvilgiu: Kremliaus veiksmai, pasak knygos autorės, apima didesnius užmojus.

Jei Estija gali su tuo tvarkytis, nėra priežasties, kodėl JAV ar bet kurios kitos Vakarų Europos Vyriausybė negalėtų daryti to paties.

Bronzinio kario paminklo riaušės Taline, palydėtos kibernetinių atakų ir dezinformacijos bangos, parodė, kad Rusija išnaudoja rusakalbių mažumų atskirtį. Smolensko tragedija, kai Rusijoje sudužus lėktuvui žuvo didelė dalis Lenkijos politinio elito, turėjo suvienyti šalį, tačiau visuomenė susiskaldė, imta skleisti sąmokslo teorijas, o Rusija, sąmoningai neatidavusi lėktuvo nuolaužų, kontroliavo ir visą informaciją apie nelaimę, rašo knygos autorė.

Rusijos ir Sakartvelo karą 2008-aisiais žymėjo ne tik Rusijos tankai Cchinvalyje, bet ir ataka prieš valstybės institucijų puslapius: kol Tbilisis neturėjo jokių komunikacijos kanalų, pasaulio žiniasklaidoje V. Putinas ir D. Medvedevas skubėjo pateikti Maskvos versiją, kalbėjo apie Sakartvele vykstantį „rusakalbių genocidą“ ir Rusijos siunčiamas „taikdarių pajėgas“.

Spygliuota viela Cchenvalyje, žyminti Rusijos okupuotą Sakartvelo teritoriją / AP nuotr.

Rusija kurstė sau palankius visuomenės konfliktus ne tik Rytų Europoje, pasiekė net Nyderlandus, kai ten referendumu buvo sprendžiama, ar olandai pritars ES ir Ukrainos asociacijos sutarčiai ir šalies keliui į ES. Lietuvoje ir kitose Rytų Europos valstybėse, pasak pašnekovės, Rusijai palankūs konfliktai dėl istorijos, ypač Antrojo pasaulinio karo palikimo.

„JAV išnaudojami tokie klausimai kaip rasizmas, ekonominė nelygybė, aštrūs ginčai, tokie kaip abortai ar teisė turėti ginklą. Rusija labai mėgsta įsikabinti tokių temų ir nebūtinai kurdama netikras naujienas. Ji išnaudoja naratyvus, kurie jau egzistuoja visuomenėje, ir juos augina, sukuria susijusias istorijas ir jas skleidžia, siekdama nepasitikėjimo, susiskaldymo“, – kaip veikia dezinformacijos kampanijos, pasakoja N. Jankowicz. To pavyzdys – judėjimai dėl juodaodžių teisių JAV, kai Kremlius kurstė konfliktus tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, – kuo realiausi amerikiečiai būrėsi į mitingus Vašingtone neįtardami, kad juos subūrė virtualūs troliai iš Rusijos.

Nina Jankowicz / Asmeninio archyvo nuotr.

Kas naujo 2020 metais? Būkite atidūs feisbuko grupėse

Įprasta manyti, kad Rusijos įtakos operacijos reiškiasi vadinamuosiuose trolių fabrikuose ir botų tinkluose. Pašnekovės teigimu, šiandien ši taktika demaskuota, ją atpažinti geba ir interneto kampanijos, ir patys vartotojai dažnai supranta, kuri paskyra socialiniuose tinkluose nėra patikima.

„Matome daugiau mažų itin tvarkingų, įtikinamų paskyrų tinklų. Jie dažnai naudoja ir dirbtinio intelekto sugeneruotas paskyrų nuotraukas, sunkiau juos identifikuoti kaip netikrus. Tai padeda turinį skleisti privačiuose, uždaruose kanaluose. Dėl to, pavyzdžiui, neseniai <...> pastebėtas feisbuko grupių panaudojimas – jose esantys žmonės jau išskirstyti pagal tai, kas juos domina“, – sako N. Jankowicz.

Straipsniai, už kuriuos, kaip pasirodė, mokėjo Kremlius, neatrodė kaip nors susiję su Rusijos interesais.

Taip diskusijų apie sveikatą grupėse greitai išplinta dezinformacija apie vakcinas, o botų bei trolių tinklų, kurie anksčiau buvo kuriami tam, kad žinutės išplistų masiškai, net neprireikia – šį darbą atlieka patys socialinių tinklų vartotojai. Juolab kad būtent grupių skatinimas šiandien yra feisbuko prioritetas, o pasaulyje populiarėja uždari naujienų kanalai šifruotų pokalbių programėlėse „WhatsApp“ ir „Telegram“.

Tai ne realių žmonių nuotraukos, o dirbtinio intelekto sukurti atvaizdai / thispersondoesnotexist.com nuotr.

Kremliaus pareigūnai, samdantys JAV žurnalistus

Būtent taip veikė „Peace Data“ operacija, kurią FTB susekė vos prieš mėnesį, – netikros paskyros, esą kairiosios pakraipos naujienų puslapio redakcija ieškojo laisvai samdomų žurnalistų JAV ir įdarbino juos rašyti tekstus. Nieko neįtariantys rašytojai, atskleidus operaciją, kraipė galvas, nes straipsniai, už kuriuos, kaip pasirodė, mokėjo Kremlius, neatrodė kaip nors susiję su Rusijos interesais JAV: tai buvo temos apie D. Trumpo administracijos autoritarizmą, nelygybę, militarizmą JAV ir dirbančiųjų problemas. Kitose šalyse Kremlius tiesiog samdė viešųjų ryšių įmones.

Tai informacijos plovimas, sako N. Jankowicz, viena iš informacinio karo naujovių, pastebėta tik prieš šiuos JAV prezidento rinkimus: „Manome, pavyzdžiui, kad tam tikras naratyvas peršoka iš RT ar „Sputnik“ į marginalų puslapius. <...> Rusijos tikslas šiuo metu – kad operacijos būtų ne visai aiškios. Vietoje to, kad būtų atvirai pasitelkta trolių armija, dirbtinai kurianti trendinantį turinį. Dėl to sunkiau susekti ir pėdsakus“, – N. Jankowicz teigimu, dėl to tik ateityje sužinosime apie dar daugiau panašių Kremliaus operacijų.

„Sputnik“ lietuviška versija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Melas kaip nauja politikos realybė

Labiausiai nerimą kelia tendencija, kad Rusijos skleidžiama dezinformacija lengvai susimaišo su vietinėmis žinutėmis, – jas savo ruožtu platina veikėjai, norintys gauti finansinės ar politinės naudos: „Dėl to į dezinformaciją reikia žiūrėti plačiai – ne manyti, kad čia yra užsienio tarnybų kišimasis, o čia – vietinė klaidinanti informacija. Tai dvi to paties medalio pusės.“

Mes politizavome netgi atsaką į dezinformaciją.

„Man nerimą kelia ne tiek Rusijos dezinformacijos padariniai, kiek tai, ką matome iš savo pačių išrinktų politikų, būtent paties JAV prezidento, kuris dalijasi dezinformacija su milijonais sekėjų socialiniuose tinkluose“, – N. Jankowicz atkreipia dėmesį, kad D. Trumpas yra vos antras prezidentas, turintis paskyrą tviteryje. „Niekada anksčiau neturėjome prezidento, kuris naudotų tviterio paskyrą anoniminių paskyrų sąmokslo teorijoms skleisti. Niekada anksčiau neturėjome prezidento, kuris abejotų mūsų demokratinių institucijų integralumu. <...> Tai turi didesnį efektą, nei bet kuri Rusijos operacija kada nors galėtų pasiekti.“

Donaldas Trumpas Baltųjų rūmų balkone po to, kai paliko ligoninę, kur gydėsi koronaviruso infekciją / AP nuotr.

Politikai, pasak dezinformacijos tyrinėtojos, taip pat atrado netikrų naujienų ir visuomenės priešinimo galią. Tai neabejotinai turės pasekmių tam, kaip amerikiečiai pasitiki savo valstybe ir demokratija, o būtent tokio pasitikėjimo pakirtimas yra ir Rusijos interesas, nes kai JAV apimta vidaus ginčų, sunku veikti tarptautinėje arenoje.

„Mes politizavome [netgi] atsaką į dezinformaciją, nėra vieningos nuomonės, ar ji egzistuoja, ar ne. Pats prezidentas vadina tai pramanais. Taip, yra įstatymai dėl atsako Rusijai, bet pats D. Trumpas juokauja su V. Putinu apie kišimąsi į rinkimus, apie netikras naujienas“, – apie tai, kas trukdo JAV priimti greitesnius sprendimus informaciniame kare ir atsakyti Rusijai, sako knygos autorė.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / AP nuotr.

N. Jankowicz teigimu, į Rusijos veiksmus reikėtų atsakyti visuomenės susiskaldymo mažinimu, švietimu, daugiau atsakomybės prisiimti turėtų ir socialiniai tinklai, investuodami į informacijos srauto stebėjimą.

„Estijos Vyriausybė ėmėsi rusakalbės visuomenės dalies integravimo, nes tai buvo konfliktas, kurį išnaudojo Rusija. Sakartvele, kur taip pat daug mažumų, mėginama jas pasiekti, bandant padidinti atsparumą Rusijos dezinformacijai. Ukrainoje dabar dirbama su medijų raštingumu, – pašnekovės teigimu, į atsaką dezinformacijai reikės investuoti ir nemažai laiko. – Tačiau tai įmanoma. <...> Jei Estija gali su tuo tvarkytis, nėra priežasties, kodėl JAV ar bet kurios kitos Vakarų Europos Vyriausybė negalėtų daryti to paties.“