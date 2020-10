Baltarusijos opozicijos atstovė apie ES sankcijas režimui: Lukašenka supranta tik spaudimo kalbą

Europos Sąjunga paskelbė sankcijas Baltarusijai. Ką jos duos ir reikš Baltarusijos režimui? Laidos „Dienos tema“ viešnia – Olga Karač, Baltarusijos opozicijos sambūrio „Mūsų namai“ direktorė.

– Europos Sąjunga paskelbė sankcijas, kaip jos galėtų paveikti režimą?

– Iš tikrųjų sankcijos – labai veiksmingas instrumentas Aliaksandrui Lukašenkai. Ankstesnė mūsų patirtis ir praktika rodo, kad jis supranta tik spaudimo kalbą, jis nesupranta draugystės, susitarimo, partnerystės kalbos. Jis supranta tik tada, kai jam pasidaro skausminga. O skausminga jam vieninteliu atveju, kai tai susiję su finansais. Todėl sankcijos, kaip finansinis spaudimo instrumentas, labai veikia, pirmiausia įskaitant politinių kalinių padėtį. Mažėja kankinimai, tyčiojimasis kalėjimuose ir politinių kalinių mažėja.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Jo vardo sąraše nėra, tai kaip ir paliktas jam langas. Ar gali A. Lukašenka pasinaudoti galimybe deryboms?

– Manau, A. Lukašenka jau nėra politinis subjektas. Jis nėra tas žmogus, kuris gali vesti kokias nors derybas, nes neturi jokios patirties dalyvauti derybose. Jis visada arba ką nors žemino, arba žeminosi. Jei prisimintume jo pastarąjį susitikimą Sočyje su V. Putinu rugsėjo 14 d., to proceso derybomis pavadinti jokiu būdu negalima. Tai buvo nusižeminus kaulijimas pinigų, V. Putino finansų.

Tai buvo suvereno ir vasalo susitikimas, o ne dviejų prezidentų susitikimas, kaip A. Lukašenka bandė pateikti. Todėl dėl to lango aš pasiginčyčiau, ar yra prasmė neįtraukti A. Lukašenkos. Iš kitos pusės, yra tam tikra logika – neįtraukiame A. Lukašenkos į tą sąrašą, tai stipriai psichologiškai veikia jo pavaldinius, nes išeina, kad įsakymus davė A. Lukašenka, jo sąraše nėra, jie vykdė ir jie – sąraše. Jie visada mano, kad dėl to, ką jielgota daro – užmuša, tardo, prievartauja žmones – kaltas A. Lukašenka. Ir čia išeina, kad A. Lukašenka išvengia atsakomybės, o visa atsakomybė tenka jiems. Yra tam tikros logikos ir tokiame ES sprendime.

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas / Vida Press nuotr.

– Kaip manote, ar įmanomos kokios nors permainos, kol jėgos struktūros nenusisuks nuo režimo, nuo A. Lukašenkos?

– Aš jėgos struktūras padalyčiau į dvi dalis, nes jos taip pat nevienalytės. Viena dalis – žmonės, atėję į jėgos struktūras, nuoširdžiai norėdami ginti Baltarusijos žmones, norėję dalyvauti būtent jėgos struktūrose, kaip įprastai vadinamieji silovikai dalyvauja, tokių ne tiek daug, bet jie dabar aktyviai prašosi būti atleidžiami...

– Daug tokių?

– Taip, daug išeina.

– Na, pavyzdžiui, kiek?

– Sunku pasakyti. Bet A. Lukašenka labai mėgsta žmones imti įkaitais ir daryti iš jų vergus Baltarusijos jėgos struktūroms. Ir žmogus, kuris ateina į tas jėgos stuktūras, pasirašo labai specifinę sutartį. Pasirašydamas jis iškart gauna labai didelius pinigus, kelis tūkstančius dolerių, gauna privileginį kreditą butui ir t. t. Bet jei jis išeina iki pasibaigiant sutarčiai, turi tuos pinigus grąžinti. Išeina, kad silovikams gana problematiška atsistatydinti, nes reikia išmokėti atgal valstybei didelę sumą pinigų. Nežiūrint į tai, gana daug liudininkų, kad žmonės palieka jėgos struktūras, net sutinka grąžinti tuos pinigus, kad tik neliktų struktūrose. Ir yra antra kategorija silovikų – tai psichopatai, žmonės su nukrypimais, sakyčiau, netgi maniakai, kuriuos A. Lukašenka specialiai atsirinko ir augino daug metų. Suteikdavo jiems visišką carte blanche... nebaudžiamumą.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Ir tie žmonės treniravosi su kaliniais kalėjimuose, kad organizuotų tardymus, tyčiotųsi iš žmonių, nes jei paimtume, pavyzdžiui, Lietuvos policininką ir netgi kokiu nors būdu įtikinsime jį vykdyti įsakymą, jam į galvą neateis daryti kažkokių dalykų. Tai žmonės, kurie nuo rugpjūčio 9 d. tardė žmones, jie tai darė profesionaliai ir, akivaizdu, turėjo didžiulės patirties. Noriu pabrėžti, kad mūsų Baltarusijos vidaus reikalų komitetas dar iki rinkimų ir po rinkimų paskelbė pasiūlymą taisyti 290 elektrošoko prietaisų, kurie buvo sugadinti. Juk suprantate, kaip jie sulūžo. Jie buvo sugadinti naudojant prieš taikius protestuotojus. Įsivaizduokite, kiek žmonių reikia mušti, kad sulaužytum vieną elektrošoko prietaisą. Iš viso jų – 290. Tai buvo viešas skelbimas.

Be to, jei kalbėtume apie išprievartavimus, šitie patys psichopatai iš anksto nusipirko didžiulį skaičių prezervatyvų, buvo prievartaujama milicijos bananais, ant kurių užmaudavo prezervatyvus, kad neliktų išmatų pėdsakų ir t. t. Akivaizdu, kad jie rengėsi, tai nebuvo spontaniški tardymai, tai buvo tikslinga, suplanuota akcija prieš taikią Baltarusijos tautą. Deja, tie žmonės toliau dirba, toliau grobia žmones. Manau, kad ta antra dalis į Baltarusijos žmonių pusę niekada nepereis. Nes jie supranta, kad atsakomybė už nusikaltimus yra ir kada nors už tai reikės atsakyti.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Bet jėgos struktūroms reikia mokėti? Ar A. Lukašenka turi tiek pinigų?

– Iš tikrųjų A. Lukašenka, remiantis kai kuriais šaltiniais, labai pakėlė atlyginimus būtent antrai kategorijai, kuri užsiima taikių demonstrantų išvaikymu. Vieno siloviko atlyginimas – nuo 10 iki 15 tūkstančių Baltarusijos rublių, maždaug nuo 4 iki 7 tūkstančių eurų. Baltarusijoje tai labai daug, net ir Lietuvoje, manau, daug. Manau, A. Lukašenka neišgalės išlaikyti tokių atlyginimų kad ir ne tokiai didelei žmonių grupei. Mes visi prisimename COVID-19 situaciją: iš pradžių A. Lukašenka pasakė, kad mokės gydytojams, kurie gydo žmones nuo COVID-19, yra neapsaugoti. Noriu priminti, kad, pavyzdžiui, Vitebsko srityje kas trečias oficialiai miręs nuo COVID-19 yra medikas, t. y. gydytojų mirtingumas buvo labai didelis. Tuo metu jis sąžiningai mokėjo du mėnesius, o dabar atsiima tuos pinigus. Ir gydytojai, dirbantys su koronoviruso ligoniais, iš esmės nebegauna nieko, labai mažai gauna. Taip bus ir su silovikais – po poros mėnesių A. Lukašenka, kaip pakankamai gobšus veikėjas, visus tuos pinigus vienu ar kitu būdu pareikalaus grąžinti. Galbūt dviem trims tūkstančiams žmonių mokės tokius atlyginimus, bet visi kiti stipriai praras. Esu įsitikinusi.

– Kas turėtų atsitikti, kad A. Lukašenka atiduotų neteisėtai užimtą valdžią arba paliktų Baltarusiją?

– Dabar vykdomas kompleksas veiksmų, kad A. Lukašenka būtų išstumtas ir iš jo būtų atimta valdžia. Pirma, mums labai svarbios ES sankcijos, tai ekonominis spaudimas A. Lukašenkai. Jis vyksta ir viduje, ir iš išorės, todėl mums labai svarbu, kad tas išorės spaudimas stiprėtų. Baltarusijos viduje tai pasireiškia taip, kad daug žmonių protestuodami nemoka komunalinių mokesčių, daug žmonių nemoka bankams kreditų, daug žmonių stengiasi nemokėti baudų, kurių valstybė dabar stengiasi skirti kuo daugiau.

Kaip tik pastarųjų dienų praktika tokia, kad žmones sulaiko, bet jų jau nesodina į kalėjimus, duoda baudas, kad gautų maksimaliai pinigų į Baltarusijos biudžetą. Taip pat žmonės išsiima pinigus iš Baltarusijos bankų, iš Baltarusijos bankomatų. Prasidėjo labai rimti valiutos sutrikimai, pavyzdžiui, daugumoje bankomatų jau neįmanoma pasikeisti valiutos ir netgi išsiimti Baltarusijos pinigų. Šis ekonomikos krizės procesas vyksta labai audringai. Ne tik mes, bet ir nepriklausomi ekspertai spėja, kad jei A. Lukašenka dabar iš kur nors negaus labai daug pinigų, tai gruodį įvyks didžiulis ekonomikos nuosmukis ir visa Baltarusijos ekonominė sistema grius.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Ir tada bus nauji rinkimai?

– Jis neturės pinigų jėgos struktūroms išlaikyti. To siekia Baltarusijos žmonės. Nustoti finansuoti visą šį baudžiantį aparatą, kuris šiandien yra didelis ir daro tai, ką daro, – tai pirma. Antra, mes turime kiberpartizanų. Tai IT specialistai, nukentėję nuo represijų, jie dabar užsiima programišių atakomis į valstybinius puslapius. Jūs turbūt apie tai žinote, vienaip ar kitaip tai irgi mobilizuoja žmones. Be to, vykdomas ekonominis spaudimas – paimti maksimaliai pinigų iš biudžeto. Dabar Baltarusijos piliečiai ėmėsi veiklos: reikalauja valstybės vykdyti įsipareigojimus žmonėms. Pirmiausia – gyventojų komunaliniai klausimai. Pas mus kitokia sistema nei Lietuvoje, valstybė atsako absoliučiai už viską. Vadinasi, žmonės pradeda vienu metu reikalauti kapitalinio remonto, einamojo remonto, kelių remonto, vaikų aikštelių – viso to, ko A. Lukašenka nedarė visus 26 metus. Dabar ta banga prasidėjo, valstybė vienaip ar kitaip turi reaguoti, kitaip kils nauja nepasitenkinimo banga netgi tarp A. Lukašenkos šalininkų.

– Ar bus nauji rinkimai, kaip manote, kada?

– Bus, mes visi prognozuojame, kad nauji rinkimai vyks maždaug kitų metų vasarį. Tą prognozuojame ne tik mes, tą galime nuspėti pagal vakarykštį V. Putino pareiškimą dėl Baltarusijos, kad ir Rusija planuoja naujus rinkimus, kuriuose jau nebus A. Lukašenkos.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Ar Rusija turi kandidatą?

– Rusija neturi savo kandidato šiandien, tai susiję su tuo, kad A. Lukašenkai Rusijos kryptis buvo prioritetinė nei vakarietiška ir jis visus prorusiškus kandidatus, visas prorusiškas jėgas tiesiogine prasme išdegino napalmu Baltarusijos viešojoje erdvėje, nes Rusija yra pagrindinis A. Lukašenkos donoras. Tad Rusija šiandien kandidato, bent jau populiaraus, kuris galėtų laimėti rinkimus, neturi.