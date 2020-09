Ekspertų įžvalgos po pirmosios Trumpo ir Bideno akistatos: chamizmo buvo pakankamai daug

73 – tiek kartų, žurnalistų skaičiavimais, Donaldas Trumpas pertraukė varžovą Joe Bideną per 90 minučių trukusius pirmuosius prezidentinius debatus Klivlande, Ohajo valstijoje. Kontrolę prarandantis moderatorius Chrisas Wallaceʼas vienu metu net buvo priverstas iškelti rankas: „Ponai, ponai, liaukitės!“

Apžvalgininkai pastebi, kad J. Bidenas toksiškoje dvikovoje kartojo demokratų daromą klaidą – mėgino elgtis civilizuotai, o D. Trumpas buvo dar agresyvesnis nei prieš ketverius metus debatuose su Hillary Clinton. Apie kandidatų į JAV prezidento postą debatus LRT laidoje „Dienos tema“ – Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala ir viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus.

– Apklausos rodo, kad 1 iš 10 amerikiečių dar nėra apsisprendęs, už ką balsuos. Šie pirmieji debatai buvo gan garsūs, niršūs, tačiau ar paveiks rinkėją?

M. Katkus: Manau, pastarųjų rinkimų išsamesni tyrimai rodo, kad žmonės apsisprendę, už ką balsuos, tik ne visą laiką sugeba, nori įvardyti arba patys sau sugeba įvardyti. Realus neapsisprendusių žmonių skaičius tose vietose, kur yra svarbus, – labai nedidelis. Neapsisprendusių rinkėjų pastaruoju metu vis mažėja, todėl žmonės paprastai balsuoja pagal partinę liniją ir, jei žmogus pakeičia savo nuostatą, už kurią partiją balsuoti, tai pakankamai ilgam ir sunkiai sugrįžta. Tad debatai, iš vienos pusės, gali įtikinti balsuoti, nes nebalsavo todėl, kad politikoje per mažai chamizmo, o dabar to chamizmo buvo pakankamai daug. Čia žmonės gali balsuoti už D. Trumpą, kiti sakė, kad už J. Bideną nebalsuos, nes jam trūksta energijos, o čia jis jos turėjo pakankamai. Bendrai paėmus, manau, šie debatai, kaip ir dauguma pastarųjų metų prezidentinių debatų, nelabai turi įtakos rinkimų rezultatams. Turi įtakos kai kurie kiti faktoriai ir nelabai svarbu, kaip tie kandidatai elgiasi ant scenos.

– Jungtinių Valstijų prezidentinių debatų istorijoje yra pavyzdžių, kai favoritu debatuose laikytas asmuo paskui nelaimi rinkimų. Vienas ryškiausių – 7-ajame dešimtmetyje Richardas Nixonas ir Johnas F. Kennedy, kai po trijų savaičių rinkėjai pasirinko Kennedy. Šiuo atveju favoritu lyg ir laikomas J. Bidenas, bet ar galima prognozuoti, jog būtent jis taps naujuoju Amerikos prezidentu?

L. Kojala: Apklausose jis stabiliai pirmauja turbūt gerą pusmetį. Rezultatai kryptingai nesikeičia ir tai rodytų, kad jis išlieka labai stiprioje pozicijoje, debatuose šiuo atveju turbūt galėjo ne laimėti, o tik pralaimėti. Tai yra padarydamas kokią nors grubią klaidą, sudarydamas prielaidų D. Trumpo argumentacijai, kad jis iš tikrųjų yra praradęs proto aštrumą, galbūt sutrinka, neatlaiko spaudimo, ir tokiu atveju sau būtų gerokai pakenkęs. Kadangi toks epizodas neįvyko, turbūt ir debatų poveikis skaičiams neturėtų būti didelis, o tai reikš, kad, jeigu nesikeis kitos aplinkybės, J. Bidenas turėtų išlikti pirmaujantis bent jau artimiausiu metu.

Linas Kojala / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Antrieji debatai suplanuoti po poros savaičių, spalio 15 dieną, Solt Leik Sityje, Jutos valstijoje. D. Trumpui šios akistatos reikalingesnės, nes jis bent pusmetį atsilieka nuo J. Bideno. Kyla natūralus klausimas, kurį užduoda ir politikos apžvalgininkai: ar J. Bidenui reikėtų kitų dvejų debatų, ar vertėjų naudoti jiems resursus, energiją?

L. Kojala: Abi pusės yra sutarusios dėl trejų debatų. Tad turėtų būti tokia tradicija, logika, kad anksčiau sutarti dalykai nėra keičiami. Bet J. Bidenui tarsi nėra progos arba galimybių toliau debatuoti, nes prezidentas jį tiesiog per dažnai nutraukia. O D. Trumpas galbūt irgi ras argumentų, kodėl nepasirodyti debatuose, kurie paprastai ir šiaip mažiau žiūrimi, nes galėtų teigti, kad procesas neteisingas, neskaidrus. Jis, ko gero, apie tą argumentą kalbės ir po balsavimo paštu. Ir tokiu atveju pasitraukdamas jis tarsi ruoš po truputėlį dirvą argumentacijai svarstyti, ar rezultatai iki galo buvo teisingi.

– Mykolai, koks pačiam buvo stipriausias debatų momentas kalbant, pavyzdžiui, apie J. Bideną?

M. Katkus: Ne visai sutikčiau su apžvalgininkų nuomone, kad J. Bidenas bandė diskutuoti civilizuotai. Ponas J. Bidenas debatavo gana aktyviai, agresyviai. Pagrindinis geras dalykas, kurį jis darė, tai kreipdamasis į D. Trumpą žiūrėjo tik kelis sykius, kalbėdamas žiūrėjo tiesiai į kamerą ir kalbėjo žmonėms, o ne D. Trumpui. Kitaip tariant, tarsi bandė užimti komentatoriaus poziciją, esą, žiūrėkit, su kuo man reikia dirbti, žiūrėkit, kaip jis jūsų nemėgsta. Tos vietos, kur jis sako, kad žmonės, mirę nuo COVID-19, mirė dėl D. Trumpo prastos politikos, yra labai efektyvios. Pats ponas J. Bidenas šį kartą darė labai įdomų eksperimentą: paprastai D. Trumpas po debatų bandydavo pakreipti žmones į savo pusę, išplatindamas labai daug reklaminių pranešimų internete, feisbuke, jutube, kur J. Bidenas tarsi reklamuojasi mažiau, o šį kartą J. Bidenas tiesiog užtvindė visus savo įvairiais pranešimais ir čia jis kalba apie tai, kad D. Trumpas bus atsakingas už tokį skaičių COVID-19 mirčių.

Mykolas Katkus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Manau, ši vieta buvo pagrindinė, už jos būtų galima užsikabinti. Kita vertus, ponui J. Bidenui svarbu, kad tie žmonės, kurie perėjo į jo stovyklą (jis pirmauja visose valstijose, tarp jų ir ten, kur labiausiai reikia pirmauti, tai yra valstijose, kurios niekada nebalsavo už demokratų kandidatą), neprarastų tikėjimo. Pagrindinė jo pirmavimo priežastis – pandemija ir prastas D. Trumpo atsakas. Manau, čia yra pagrindinė J. Bideno strategija.

Kalbant apie D. Trumpą, manau, jam dabar debatų reikia kur kas labiau negu J. Bidenui. Jis tikrai bandys tuos debatus gauti, kitu atveju J. Bideną kaltins bailumu. Tai suvokdamas J. Bidenas ryšis debatams. Klausimas – ar nesikeis debatų taisyklės?

– D. Trumpo vienas pagrindinių sakinių, kuris taip ir nebuvo ištartas šiuose debatuose, bet buvo labai lauktas, – kad jis sutiks su rinkimų rezultatais, net jeigu ir pralaimės. Iš to, ką girdėjome, kaip jis kalbėjo apie rinkimus, ar galima tikėtis neramumų?

M. Katkus: Manau, neramumai yra toks dalykas, kurio net ir D. Trumpas, jeigu tikrai įtikinamai pralaimėtų, turbūt šiek tiek bijotų. Aišku, galime kalbėti apie labai artimą rezultatą, bet jeigu rezultatas nebus toks artimas, kaip dabar rodo apklausos, tai nemanau, kad ponas D. Trumpas būtų jų pusėje. bet D. Trumpas turi seną tradiciją – jis yra šoumenas, realybės šou žvaigždė. Jeigu jis pasakytų, kad sutinku, nebeturės jokio kozirio. Netgi dabar pralaimėjęs jis turi tam tikrą kozirį, kurį galės gauti vien už tai, kad pasakys savo rėmėjams, jog bus taip. Tą patį jis darė per respublikonų pirminius rinkimus, kai jo klausė, ar pralaimėjęs pirminius respublikonų rinkimus parems kitą kandidatą. Jis laukė iki pat galo ir tada pasakė: gerai, paremsiu, kai jau buvo aišku, kad tikrai laimėsiu. Manau, D. Trumpas yra tikras šoumenas, jis sugeba sukurti ir išlaikyti intrigą, jis niekada lengvai neatiduoda tokių dalykų. Bet, skirtingai negu, tarkim, kai kurie kairieji apžvalgininkai Amerikoje, aš nemanau, kad tai ženklas, jog jis ruošiasi didelio masto neramumams. Manau, tai labiau bandymas išlikti žaidime, nesvarbu, kaip pasibaigtų rinkimai.

Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai / AP nuotr.

– Ar taip pat kaip žaidimą ir mėginimą išlikti būtų galima vertinti neišnaudotą D.Trumpo progą pasmerkti baltųjų rasės viršenybę išpažįstančias organizacijas?

L. Kojala: Tokia turbūt kryptinga taktika būti dviprasmiškam atsakant į šiuos klausimus, įskaitant ir apie rinkimų baigtį, įskaitant ir atskiras organizacijas, pasiliekant visus kelius atvirus. Apskritai prezidento D. Trumpo figūra nėra ta, kurios pareiškimai būtų tarsi įkalti į akmenį ir vieną kartą pasakyti tarsi garantuotų, jog atėjus laikui bus priimti atitinkami sprendimai. Šiuo atveju tos retorikos sureikšminimas turbūt nėra pagrindinis ir pats svarbiausias aspektas, nes D. Trumpui būdinga keisti retoriką ir ją pritaikyti prie konkrečių aplinkybių, kontekstų. Ir apie rinkimus, ir apie atskiras organizacijas jis gali kalbėti labai skirtingai.

Pirmieji Donaldo Trumpo ir Joe Bideno debatai / AP nuotr.

– J. Bidenui, kitaip negu D. Trumpui, šiuose debatuose nebuvo būdingas labai aktyvus asmens puolimas. Netgi kai D. Trumpas bandė pulti per sūnų Hunterį, J. Bidenas gana diplomatiškai atsakė, kad tai nėra susiję su mano šeima, D. Trumpo šeima, tai susiję su Amerikos šeimomis. Tokiose situacijose, kai puola asmeniškai, realiai žmogus turi dvi galimybes: arba leistis į tą purvą, arba pakilti aukščiau, bet tada gali sudaryti įspūdį, kad yra silpnas ir išsisukinėja. Koks jums liko po šitų debatų įspūdis apie J. Bidaną?

L. Kojala: Manau, jis puikiai supranta savo silpnybes. Kai kalbama apie šeimą, kai paliečiami šeimos nariai, paprastai J. Bidenas tampa labai emocingas, ugningas ir dėl to neretai gali pamesti mintį arba šiek tiek iškrypti iš kurso, strategijos, kurią neabejotinai rengia debatams. Jam pačiam, ko gero, buvo svarbu ir repeticijose jis neabejotinai tą sau akcentavo. Net ir matant D. Trumpo atakas išlikti kiek įmanoma ramesniam – tą debatuose pavyko padaryti tikrai ne kiekvieną kartą, iš to atsirado pareiškimai, kad prezidentas D. Trumpas yra klounas ir panašiai. Tai tokie dalykai, kurie J. Bidenui turbūt pačiam nelabai patiktų stebint iš šono, bet kadangi kova yra bekompromisė, be galo aistringa, pasitaiko ir tokių situacijų.

M. Katkus: Norėčiau pritarti Linui, kad tai turbūt buvo pagrindinis J. Bideno pasirengimo debatams su D. Trumpu aspektas. Manau, jam pasakė 20 kartų baisesnių dalykų apie Hunterį. Kita vertus, pažįstant D. Trumpą ir žinant, kad jis viską daro pagal praėjusių rinkimų kurpalį, ant Hunterio Bideno ir gal ant Fredo Bideno pareis didelė purvo dozė, nes ne veltui Rudolphas Giuliani buvo nusiųstas į Ukrainą rinkti informacijos. Net neabejoju, kad kažkokios informacijos jis tikrai gavo. Jos kol kas nematėme, tiesiog D. Trumpas ruošiasi paskutiniam, lemiamam agresyviam J. Bideno užpuolimui. Jis turėtų būti maždaug spalio viduryje, kai dar galima tikėtis, kad tai paveiks rinkimų rezultatus. Manau, J. Bidenui patarėjai kala į galvą nereaguoti į pasakymus apie šeimą. Tas pasakymas, kurį paminėjote, kad jeigu kalba apie šeimą, tai reikia kalbėti apie Amerikos šeimas, tai, manau, čia tikrai ne vieno gudraus konsultanto ilgai kalta frazė, kurią J. Bidenas kokį šimtą kartų pasikartojęs.