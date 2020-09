Rusijos regioniniai rinkimai – valdančioji partija leidžiasi, o Putino spindesys blėsta?

Nieko nestebina, kad Rusijoje dominuojanti partija iškovojo triuškinančias pergales regionų ir vietos rinkimuose.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE/RL) originalus kūrinys.

Stebina tai, kad apnuodyto kovos su korupcija aktyvisto Aleksejaus Navalno sąjungininkai galbūt laimėjo keletą vietų poros Sibiro miestų įstatymų leidybos organuose ir tai, kad Kremliaus kontroliuojama partija „Vieningoji Rusija“ prarado daugumą trijuose miestuose.

Gubernatorių, atstovų į regionų įstatymų leidžiamosios valdžios institucijas ir miestų tarybas rinkimai vyko tris dienas ir baigėsi rugsėjo 13 d. Kaip ir daugelio kitų pastaruoju metu Rusijoje vykstančių rinkimų atveju, balsavimas vyko, taikant apribojimus, kuriuos prezidento Vladimiro Putino valdymo sistemos architektas kažkada pavadino „valdoma demokratija“.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Nepaisant Kremliaus pastangų valdyti rinkimus ir pastaruoju metu stebimo susidorojimo su oponentais, Rusijos rinkėjai turi šiek tiek erdvės, todėl vietinės reikšmės klausimai, pavyzdžiui, dėl sąvartynų, gali motyvuoti tam tikrų vietovių rinkėjus pakreipti balsavimo rezultatus taip, kad jie ne visai sutaptų su Maskvos planais.

Ir tai dar ne viskas – reikia nepamiršti realybės, aiškiai rodančios, kad šalies valdančioji partija yra labai nepopuliari, V. Putino spindesys blėsta, o populiarumo reitingas šią kadencija slenkasi tik žemyn. Ir tai neabejotinai turės įtakos kitais metais vyksiantiems žemųjų parlamento rūmų – Valstybės Dūmos – rinkimams.

Trumpai apžvelgsime kai kuriuos tris dienas trukusio balsavimo rezultatus ir kokią ateitį jie pranašauja.

Navalno pergalė iš ligoninės palatos

Rinkimai buvo surengti praėjus vos trims savaitėms po to, kai iš Tomsko, kur agitavo savo rėmėjus ir ragino jungtis prie „Protingo balsavimo“ iniciatyvos, į Maskvą skridęs A. Navalnas staiga labai blogai pasijuto.

A. Navalnas buvo Rusijoje pristatytas į ligoninę, kur jam sukelta dirbtinė koma, o vėliau pergabentas į Berlyno gydymo įstaigą, kur Vokietijos gydytojai paskelbė priėję išvadą, kad Rusijos opozicijos lyderis buvo apnuodytas dar sovietų laikais sukurta toksiška nervus veikiančia medžiaga.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Tomske „Vieninga Rusija“ surinko daugiausiai balsų, tačiau neteko daugumos miesto taryboje, o du A. Navalno sąjungininkai – Ksenja Fadejeva ir Andrejus Fatejevas – negalutiniais duomenimis, išsikovojo vietas miesto valdžios organe.

Akademine ir moksline bendruomene garsėjančiame Novosibirkse dar vienas A. Navalno sąjungininkas – Sergejus Boiko – greičiausiai išsikovojo vietą miesto taryboje.

Be jokios abejonės, šios pergalės labai nedidelės, nes miestų tarybos, paprastai nėra tos vietos, kur Rusijoje prasidėtų kokie nors kardinalūs politiniai pokyčiai, tačiau jos labai simbolinės, iliustruojančios A. Navalno, kuris, pasitelkdamas rusų nusivylimą endemine korupcija, kritikų teigimu, persmelkusia „Vieningą Rusiją“ ir V. Putino sąjungininkus, sukūrė grėsmingą politinę mašiną, įtaką.

Rinkimai Rusijoje / AP nuotr.

Svarbu tai, kad šios pergalės pasiektos ne didžiuosiuose šalies mistuose, tokiuose kaip Maskva ir Sankt Peterburgas, kurių elektoratas yra kiek liberalesnis, o Rusijos regionuose. Be to, jos susijusios su vadinamąja „nesistemine opozicija“ – sudėtinga nomenklatūra, apibūdinančia opozicijos jėgas, veikiančias be nebylaus Kremliaus pritarimo.

A. Navalno atstovė spaudai Kira Jarmyš patikino, kad šios pergalės rodo, jog A. Navalnas palaikymo sulaukia ne vien didžiuosiuose miestuose.

„Štai jums atsakymas į visą tą inkštimą, neva regionai nepalaiko Aleksejaus, – rašė ji savo „Twitter“ paskyroje. – Dar ir kaip palaiko.“

Valdančioji partija, valdomos pergalės

Dar niekada „Vieningosios Rusijos“ populiarumo reitingai nebuvo nusiritę į tokias žemumas. Didesnę dalį nuopelnų už šiuos rodiklius gali prisiimti A. Navalnas, kuris dar 2012 m. „Vieningąją Rusiją“ pavadino „sukčių ir vagių partija“ ir nuo to laiko nesiliauja jos koneveikęs. Daug metų neaugantis darbo užmokestis, ginčytinos pensijų reformos ir nuolat keliami mokesčiai taip pat neprideda partijai populiarumo Rusijos rinkėjų akyse.

Ankstesniuose rinkimuose nemažai kandidatų į postus vietos valdžios organuose, įskaitant ir Maskvą, balotiravosi kaip nepriklausomi kandidatai, tokiu būdu stengdamiesi atsiriboti nuo „Vieningosios Rusijos“ ir jos pašlijusios reputacijos.

Ir vis tik partija stipriai įsitvirtinusi ir iš savo gniaužtų nepaleidžia renkamų politinių postų visoje šalyje.

Rinkimai Rusijoje / AP nuotr.

Remdamasis iš balsavimo apylinkių išeinančių rinkėjų apklausomis ir preliminariu balsų skaičiavimu, „Vieningosios Rusijos“ generalinės tarybos sekretorius Andrejus Turčakas pareiškė, kad partija laimės daugumą visuose regioniniuose įstatymų leidybos organuose ir kad jos kandidatai į gubernatorius gerokai atsiplėšę nuo savo konkurentų.

Rugsėjo 14 d. pateikti pirmieji rezultatai rodė, kad „Vieningosios Rusijos“ kandidatai laimėjo visus 18 gubernatorių postų, kai kuriuose regionuose, kaip antai Tatarstane, Komijoje ir Kamčiatkoje, iškovodami triuškinančią pergalę.

Panašiai situacija klostėsi ir Irkutske, pramoniniame Sibiro mieste prie Baikalo ežero. Preliminarūs rezultatai rodė, kad šiuo metu gubernatoriaus pareigas einantis „Vieningosios Rusijos“ atstovas surinko daugiau kaip 61 proc. balsų, tačiau balsavusių piliečių apklausa leido tikėtis atkaklios kovos.

Visgi „Vieningosios Rusijos“ šarvuose atsirado įlenkimų ir įtrūkimų.

37 vietų Tomsko miesto įstatymų leidžiamojoje institucijoje, nepaisant į ją prasibrovusių A. Navalno sąjungininkų, ir toliau dominuos „Vieningoji Rusija“, surinkusi daugiau kaip 24 proc. balsų, tačiau, remiantis preliminariais duomenimis, jai atitekusių mandatų skaičius nuo 21 sumenko iki 11.

Panašiai įvyko ir Novosibirske, kur „Vieningosios Rusijos“ turėtų vietų miesto įstatymo leidžiamojoje valdžioje skaičius nuo 33 nukrito iki 22. Valdančioji partija daugumą prarado ir Tambove.

Rinkimai Rusijoje / AP nuotr.

Nepriklausoma rinkimų stebėjimo organizacija „Golos“ teigia, kad 6 iš 18 kandidatų į gubernatorių postus rinkimuose dalyvavo kaip nepriklausomi kandidatai, tokiu būdu bandydami nuslėpti sąsajas su „Vieningąja Rusija“.

Jau ne vienerius metus besitęsiantis „Vieningosios Rusijos“ nepopuliarumas kelia papildomų problemų Kremliui, kur nuogąstaujama, kad jei 2021 m. rugsėjį planuojami rinkimai bus skaidrūs ir sąžiningi, partija gali patirti rimtų nuostolių.

Tam tikri požymiai rodo, kad Kremlius galbūt jau dabar bando užbėgti „Vieningosios Rusijos“ problemai už akių – teigiama, kad su Kremliaus palaiminimu įsteigta nauja partija „Nauji žmonės“ savaitgalį vykusiuose vietos rinkimuose gavo pakankamą palaikymą, kad galėtų sėkmingai dalyvauti Dūmos rinkimuose.

„Protingas balsavimas“

Kai A. Navalnas ir jo sąjungininkai suprato, kad negali akis į akį stoti į kovą su „Vieningąja Rusija“ ir Kremliaus valdoma demokratija, jie pasirinko kiek kitokią taktiką – „Protingą balsavimą“.

A. Navalno politinė organizacija nepatenkintiems rinkėjams pateikia alternatyvių „Vieningajai Rusijai“ kandidatų sąrašą.

Rinkimai Rusijoje / AP nuotr.

Ši taktika suveikė 2019 m. rinkimuose į Maskvos tarybą, kur „Vieningoji Rusija“ prarado nemažą dalį mandatų, ir, panašu, pasiteisino pastaruosiuose rinkimuose Novosibirske, Tomske ir kitose šalies vietose. Iš viso A. Navalno grupė vietos rinkimuose parėmė daugiau kaip tūkstantį kandidatų, sudariusių konkurenciją „Vieningajai Rusijai“.

Iš karto nebuvo aišku, kiek „Protingo balsavimo“ remiamų kandidatų laimėjo, tačiau akivaizdu, kad iniciatyva ne tik nenunyks, bet galbūt net įgaus pagreitį iki 2021 m. rugsėjį vyksiančių Dūmos rinkimų.

„Pastarojo meto kampanijos išvados labai paprastos – rinkėjai turi užsiregistruoti „Protingo balsavimo“ tinklalapyje ir balsuoti pagal rekomendacijas, – savo „Facebook“ paskyroje rašė vienas iš opozicijos politinių lyderių Ilja Jašynas. – Jei viską darysime protingai, kitais metais „Vieningoji Rusija“ neteks daugumos federaliniame parlamente.“

Švarus balsavimas

Rusijos rinkimų sistema niekada nebuvo konkurencijos, skaidrumo ar neabejotino tikslumo pavyzdys. Ši tendencija pastaraisiais metais tik blogėjo, o „Golos“ ir kitos organizacijos stengėsi tai kuo plačiau dokumentuoti.

Šiuose regionų rinkimuose pirmą kartą panaudota nauja sistema, leidžianti balsuoti tris dienas. Jos tikslas neva buvo sumažinti užsikrėtimo koronavirusu tikimybę, tačiau organizacijos įspėjo, kad sunkiau ne tik užsikrėsti, bet ir dokumentuoti bei užkirsti kelią rinkimų pažeidimams.

Rinkimai Rusijoje / AP nuotr.

„Per pastaruosius ketverius metus „Golos“ dar nėra sulaukusi tiek pranešimų apie demonstratyvų įstatymų nesilaikymą, įskaitant ir stebėtojų bei [rinkimų] komisijos narių teisų pažeidimus“, – rašoma rugsėjo 14 d. išplatintame organizacijos pranešime.

„Golos“ ekspertas Stanislavas Andreičiukas RFE / RL sakė, kad administracinės ir teisinės kliūtys rinkimų skaidrumui užtikrinti darosi vis sudėtingesnės ir jis mano, kad ši tendencija dar labiau ryškės.

„Per ateinančius keletą metų šis konfliktas darysis vis rimtesnis, vyks šių stiprėjančių tendencijų susidūrimas“, – aiškino jis.